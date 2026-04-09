Турция очаква потвърждение на ангажиментите по чл. 5 от НАТО

9 Април, 2026 13:07 3 337 33

Яшар Гюлер подчертава ангажимента към член 5 и засилване на отбранителното сътрудничество

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер заяви, че основните очаквания на Анкара от предстоящата среща на върха на НАТО, която ще се проведе в турската столица на 7 и 8 юли 2026 г., са свързани с препотвърждаване на единството, солидарността и ангажиментите по член 5 от Северноатлантическия договор, предава БТА.

По думите му целта на форума е да се подчертае общата решимост на съюзниците да защитават евроатлантическата сигурност и да се отговори на съвременните заплахи и предизвикателства. Гюлер акцентира, че ключово очакване от срещата в Анкара е потвърждение на принципа, че нападение срещу една държава членка се счита за нападение срещу всички.

Той направи изказването си по време на дискусия, организирана от Дирекцията по комуникации към Президентството на Турция и Фондацията за политически, икономически и социологически изследвания (SETA), посветена на подготовката за домакинството на срещата на върха. Събитието събра политици, дипломати и експерти по сигурността.

Турският министър подчерта, че Анкара очаква съюзниците да отчетат напредъка си по поетите ангажименти за увеличаване на разходите за отбрана и укрепване на военните способности.

Той призова и Европейския съюз да преразгледа подхода си към сигурността, като според него трябва да бъде премахнато изключването на съюзници от НАТО, които не са членове на ЕС. Гюлер изрази увереност, че Турция може да допринесе значително за европейската сигурност чрез своята отбранителна индустрия.

В по-широк геополитически контекст той заяви, че Турция се стреми да бъде фактор на стабилност и да ограничава ескалацията на конфликти чрез дипломация, въпреки сложната обстановка в региона.

Гюлер подчерта, че страната му следва балансиран и принципен подход в рамките на НАТО, който съчетава изпълнение на съюзническите задължения със защита на националните интереси и самостоятелно вземане на решения.

Той увери, че Турция ще продължи да работи съвместно със съюзниците си за дългосрочно укрепване на колективната сигурност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    18 12 Отговор
    НАТО е Гола вОда!

    Коментиран от #7

    13:17 09.04.2026

  • 2 Мдаааам

    20 11 Отговор
    Турците са вдигнали мерника на Израел, пък ще се бият в Сирия сигурно. Да видим

    13:22 09.04.2026

  • 3 Да бе ,да ! ,🤔

    6 15 Отговор
    На Турция ѝ се ще цялото НАТО да нападне Иран
    В Резултат Турция ще контролира иранските териториални води ( Ормузкия проток ). Ама съобщенията , че Иран изстрелял ракета по Турция бяха опровергани както от Иран , така и от НАТО : " На 4 март сили на НАТО прехванаха балистична ракета, насочена към турското въздушно пространство. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди действията на Иран, изрази пълна солидарност с Анкара и свика извънредно заседание на Северноатлантическия съвет. След това той изрично изключи възможността за привеждане в действие на Член 5 - клаузата за колективна отбрана, която определя основния ангажимент на алианса."

    13:26 09.04.2026

  • 4 бум, бум Тел Авив,

    8 16 Отговор
    следващата, Бум, Бум Тел Авив е Турция.

    Коментиран от #6

    13:26 09.04.2026

  • 5 Тома

    16 16 Отговор
    Първо турците да си пазят турски поток от укронацистите а после да мислят за други неща.

    Коментиран от #8, #9, #11

    13:27 09.04.2026

  • 6 Гресирана ватенка

    13 8 Отговор

    До коментар #4 от "бум, бум Тел Авив,":

    Поставяш си го в гъзундера 😁 и всичко ще ти е ОК.

    13:29 09.04.2026

  • 7 Путин

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Ние сме още по голяма гола вода

    13:35 09.04.2026

  • 8 Глупости

    12 8 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Турция е голям поддръжник и приятел на Украйна. Какви нацисти бълнуваш ?:)))

    13:36 09.04.2026

  • 9 Тома Неверни

    12 12 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Турците си взимат газ от всякъде и го казаха ясно Крим е Украински.

    Коментиран от #16

    13:37 09.04.2026

  • 10 Пиночет

    8 11 Отговор
    Ако някой се опита да нападне НАТО, трябва да изчезне от картата на света!

    13:38 09.04.2026

  • 11 Абе

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Турчулята просто искат да си продават военната продукция на държавите от НАТО, то сега има голяма нужда от оръжия и Турция с евтината си енергия и работна ръка може да произвежда на добри цени и да печели много от оръжейни сделки. Ясно е, че те няма да взимат категорично страна в конфликтите и ще се опитат да бъдат горе долу неутрални като посредничат между воюващите страни.

    Коментиран от #22

    13:43 09.04.2026

  • 12 Дивуй

    8 4 Отговор
    Мине не мине малко време и някой почва да плаче за ,,член" 5.Аве много сладък тоз член.Ко пуска?Мляко ли,шербет ли ,мед ли? И всеки натовец се бори да го поеме.Военна организация с около милиард население,с мнооого трилиони икономика,с най висши оръжия и технологии постоянно плаче и се гъне от страх някой да не атакува и един квадратен сантиметър натовска земя.То през месец,два се срещи да се обясняват в любов.Много ги сърби да воюват ,ама без ,,тате " голям страх.

    Коментиран от #14

    13:59 09.04.2026

  • 13 Някой

    10 6 Отговор
    Този чл 5 се видя колко е фалшив, още когато въпросната Турция си присвои част от Кипър и никой даже гък не каза.

    Коментиран от #15, #18, #30

    14:05 09.04.2026

  • 14 Ха ха

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Дивуй":

    То пък един "тате", по добре без него.Видяхме и един книжен мечок потънал в укр.кал.

    Коментиран от #28

    14:07 09.04.2026

  • 15 Имаш в пред вид

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Когато освободи част от Кипър и попречи на други да при своят целият.

    14:19 09.04.2026

  • 16 факуса

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "Тома Неверни":

    а чий е северн кипър,а косово чие е,на много столове взеха да сядат турците

    Коментиран от #21

    14:20 09.04.2026

  • 17 1234

    3 3 Отговор
    то си пише,че е желателно всички да се включат,не задължително,и осранците бомбиха полша ама даже и не протестираха,много избирателно се реагира на всичко в таз опг нато

    14:23 09.04.2026

  • 18 От ЮАР

    15 4 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Кипър никога не е бил и не е член на НАТО. Турция влезе в Кипър напълно легитимно, като гарант за Кипър. Напомням, че гаранти бяха Британия, Турция и Гърция. Турция влезе, защото Гръцки организации почнаха етническо прочистване и съвсем правилно бяха спрени. Някой трябваше да въдвори ред.
    Станахте банални с тия изтъркани опорки от соц пропагандата на ДС.

    14:24 09.04.2026

  • 19 Пламен

    6 4 Отговор
    Ще потвърдят и ще си остане само на хартия.
    За нас е важно, че Турция по никакъв начин няма да допусне руска окупация на България.
    Това е единствената гаранция за България

    Коментиран от #20

    14:26 09.04.2026

  • 20 Демо-крад

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Пламен":

    Ако разчиташ на Турция да те пази,бягай към Турция!!!

    Коментиран от #23, #26

    14:34 09.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 От ЮАР

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    Айде малко повече уважение а? " Турчолята ", както ги наричаш, о великий и много умний коментаторе, днес произвеждат много неща, които ти не си сънувал. И не защото имали били евтина работна ръка или евтина енергия, а защото имат АКЪЛ - виж в Нет-а на какво ниво са им дроновете, софтуерите и докъде са стигнали в самостоятелните продукти от високи технологии. Вече са в първата 10-ка на световните ИЗНОСИТЕЛИ на оръжие, имат собствен авионосец, собствени самолети, сума ти модели дронове, включително свръхзвукови, преди три седмици показаха за пръв път в света, как свръхзвуков дрон порази свръхзвукова ракета. Тия неща се правят от добре образован научно-технически елит на световно равнище. Испания купи от тях 24 леки изтребителя и ще поръчва авионосец (съвместно строителство). Виж им медицината - над 1 милиард годишно само от медицински туризъм, виж им инфраструктурите, правят си супер бързи влакове и какво ли не. Виж им авиолиниите и аеропортите. От няколко години THY са на първо място в света по брой на свързаните градове от целия свят. Така че, малко уважение не е излишно.

    Коментиран от #24, #32

    14:35 09.04.2026

  • 23 А кой мислиш те пази в момента

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Демо-крад":

    Ако не е Турция една бежански вълна да мине и територията ще е като оглозгана от скакалци.

    14:37 09.04.2026

  • 24 Ама и ти лош

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "От ЮАР":

    Остави го човека, не виждаш ли, че така си лекува турският комплекс. Ти вместо да му помогнеш сега му го задълбочаваш. Как сега ще живее този човек...

    14:40 09.04.2026

  • 25 Чичо

    6 0 Отговор
    Абе ,кой ще ви напада вази ?

    15:10 09.04.2026

  • 26 Хан Ювиги

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Демо-крад":

    Ако разчиташ на бг гранични и бг армия си пълен б.лък.
    Турция и само Турция охранява бежанската вълна от изток

    15:11 09.04.2026

  • 27 Чичак

    6 0 Отговор
    Добре че Турция е приятелска държава

    15:14 09.04.2026

  • 28 Пешо z

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ха":

    Абе мечока не се е заел как требе .

    15:14 09.04.2026

  • 29 Колю

    0 2 Отговор
    Оставете тези глупости, ами си пуснете в тубата една хубава кюрдска песничка - Shahram Nazeri - Shirin Shirin.

    15:55 09.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 604

    1 0 Отговор
    Пудинг шъ въ упрай и член 5 и него..то вечи въ управя и тая среща го потвърждава...

    18:01 09.04.2026

  • 32 604

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "От ЮАР":

    Напред са ама не се изхвърляй машинариите им са калпави..все още ! и е така точно от ъкъл. Отделно си го имат балканското ...нъл съ върти ама как що..тъмна индия....и в сравнение с нас като качество се равняват на наще 70 те...само дето ние се върнахме в 40 те...

    18:06 09.04.2026

  • 33 Сащ, ще разпаднат

    1 0 Отговор
    НАТО, за да могат да се бият с Турция на страната на израел.

    19:07 09.04.2026

