Турция очаква потвърждение на ангажиментите по чл. 5 от НАТО

Министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер заяви, че основните очаквания на Анкара от предстоящата среща на върха на НАТО, която ще се проведе в турската столица на 7 и 8 юли 2026 г., са свързани с препотвърждаване на единството, солидарността и ангажиментите по член 5 от Северноатлантическия договор, предава БТА.

По думите му целта на форума е да се подчертае общата решимост на съюзниците да защитават евроатлантическата сигурност и да се отговори на съвременните заплахи и предизвикателства. Гюлер акцентира, че ключово очакване от срещата в Анкара е потвърждение на принципа, че нападение срещу една държава членка се счита за нападение срещу всички.

Той направи изказването си по време на дискусия, организирана от Дирекцията по комуникации към Президентството на Турция и Фондацията за политически, икономически и социологически изследвания (SETA), посветена на подготовката за домакинството на срещата на върха. Събитието събра политици, дипломати и експерти по сигурността.

Турският министър подчерта, че Анкара очаква съюзниците да отчетат напредъка си по поетите ангажименти за увеличаване на разходите за отбрана и укрепване на военните способности.

Той призова и Европейския съюз да преразгледа подхода си към сигурността, като според него трябва да бъде премахнато изключването на съюзници от НАТО, които не са членове на ЕС. Гюлер изрази увереност, че Турция може да допринесе значително за европейската сигурност чрез своята отбранителна индустрия.

В по-широк геополитически контекст той заяви, че Турция се стреми да бъде фактор на стабилност и да ограничава ескалацията на конфликти чрез дипломация, въпреки сложната обстановка в региона.

Гюлер подчерта, че страната му следва балансиран и принципен подход в рамките на НАТО, който съчетава изпълнение на съюзническите задължения със защита на националните интереси и самостоятелно вземане на решения.

Той увери, че Турция ще продължи да работи съвместно със съюзниците си за дългосрочно укрепване на колективната сигурност.