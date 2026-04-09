Турция очаква потвърждение на ангажиментите по чл. 5 от НАТО

Министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер заяви, че основните очаквания на Анкара от предстоящата среща на върха на НАТО, която ще се проведе в турската столица на 7 и 8 юли 2026 г., са свързани с препотвърждаване на единството, солидарността и ангажиментите по член 5 от Северноатлантическия договор, предава БТА.
По думите му целта на форума е да се подчертае общата решимост на съюзниците да защитават евроатлантическата сигурност и да се отговори на съвременните заплахи и предизвикателства. Гюлер акцентира, че ключово очакване от срещата в Анкара е потвърждение на принципа, че нападение срещу една държава членка се счита за нападение срещу всички.
Той направи изказването си по време на дискусия, организирана от Дирекцията по комуникации към Президентството на Турция и Фондацията за политически, икономически и социологически изследвания (SETA), посветена на подготовката за домакинството на срещата на върха. Събитието събра политици, дипломати и експерти по сигурността.
Турският министър подчерта, че Анкара очаква съюзниците да отчетат напредъка си по поетите ангажименти за увеличаване на разходите за отбрана и укрепване на военните способности.
Той призова и Европейския съюз да преразгледа подхода си към сигурността, като според него трябва да бъде премахнато изключването на съюзници от НАТО, които не са членове на ЕС. Гюлер изрази увереност, че Турция може да допринесе значително за европейската сигурност чрез своята отбранителна индустрия.
В по-широк геополитически контекст той заяви, че Турция се стреми да бъде фактор на стабилност и да ограничава ескалацията на конфликти чрез дипломация, въпреки сложната обстановка в региона.
Гюлер подчерта, че страната му следва балансиран и принципен подход в рамките на НАТО, който съчетава изпълнение на съюзническите задължения със защита на националните интереси и самостоятелно вземане на решения.
Той увери, че Турция ще продължи да работи съвместно със съюзниците си за дългосрочно укрепване на колективната сигурност.
3 Да бе ,да ! ,🤔
В Резултат Турция ще контролира иранските териториални води ( Ормузкия проток ). Ама съобщенията , че Иран изстрелял ракета по Турция бяха опровергани както от Иран , така и от НАТО : " На 4 март сили на НАТО прехванаха балистична ракета, насочена към турското въздушно пространство. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди действията на Иран, изрази пълна солидарност с Анкара и свика извънредно заседание на Северноатлантическия съвет. След това той изрично изключи възможността за привеждане в действие на Член 5 - клаузата за колективна отбрана, която определя основния ангажимент на алианса."
4 бум, бум Тел Авив,
5 Тома
6 Гресирана ватенка
До коментар #4 от "бум, бум Тел Авив,":Поставяш си го в гъзундера 😁 и всичко ще ти е ОК.
7 Путин
До коментар #1 от "Тръмп":Ние сме още по голяма гола вода
8 Глупости
До коментар #5 от "Тома":Турция е голям поддръжник и приятел на Украйна. Какви нацисти бълнуваш ?:)))
9 Тома Неверни
До коментар #5 от "Тома":Турците си взимат газ от всякъде и го казаха ясно Крим е Украински.
11 Абе
До коментар #5 от "Тома":Турчулята просто искат да си продават военната продукция на държавите от НАТО, то сега има голяма нужда от оръжия и Турция с евтината си енергия и работна ръка може да произвежда на добри цени и да печели много от оръжейни сделки. Ясно е, че те няма да взимат категорично страна в конфликтите и ще се опитат да бъдат горе долу неутрални като посредничат между воюващите страни.
12 Дивуй
13 Някой
До коментар #12 от "Дивуй":То пък един "тате", по добре без него.Видяхме и един книжен мечок потънал в укр.кал.
15 Имаш в пред вид
До коментар #13 от "Някой":Когато освободи част от Кипър и попречи на други да при своят целият.
16 факуса
До коментар #9 от "Тома Неверни":а чий е северн кипър,а косово чие е,на много столове взеха да сядат турците
18 От ЮАР
До коментар #13 от "Някой":Кипър никога не е бил и не е член на НАТО. Турция влезе в Кипър напълно легитимно, като гарант за Кипър. Напомням, че гаранти бяха Британия, Турция и Гърция. Турция влезе, защото Гръцки организации почнаха етническо прочистване и съвсем правилно бяха спрени. Някой трябваше да въдвори ред.
Станахте банални с тия изтъркани опорки от соц пропагандата на ДС.
19 Пламен
За нас е важно, че Турция по никакъв начин няма да допусне руска окупация на България.
Това е единствената гаранция за България
20 Демо-крад
До коментар #19 от "Пламен":Ако разчиташ на Турция да те пази,бягай към Турция!!!
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 От ЮАР
До коментар #11 от "Абе":Айде малко повече уважение а? " Турчолята ", както ги наричаш, о великий и много умний коментаторе, днес произвеждат много неща, които ти не си сънувал. И не защото имали били евтина работна ръка или евтина енергия, а защото имат АКЪЛ - виж в Нет-а на какво ниво са им дроновете, софтуерите и докъде са стигнали в самостоятелните продукти от високи технологии. Вече са в първата 10-ка на световните ИЗНОСИТЕЛИ на оръжие, имат собствен авионосец, собствени самолети, сума ти модели дронове, включително свръхзвукови, преди три седмици показаха за пръв път в света, как свръхзвуков дрон порази свръхзвукова ракета. Тия неща се правят от добре образован научно-технически елит на световно равнище. Испания купи от тях 24 леки изтребителя и ще поръчва авионосец (съвместно строителство). Виж им медицината - над 1 милиард годишно само от медицински туризъм, виж им инфраструктурите, правят си супер бързи влакове и какво ли не. Виж им авиолиниите и аеропортите. От няколко години THY са на първо място в света по брой на свързаните градове от целия свят. Така че, малко уважение не е излишно.
23 А кой мислиш те пази в момента
До коментар #20 от "Демо-крад":Ако не е Турция една бежански вълна да мине и територията ще е като оглозгана от скакалци.
24 Ама и ти лош
До коментар #22 от "От ЮАР":Остави го човека, не виждаш ли, че така си лекува турският комплекс. Ти вместо да му помогнеш сега му го задълбочаваш. Как сега ще живее този човек...
26 Хан Ювиги
До коментар #20 от "Демо-крад":Ако разчиташ на бг гранични и бг армия си пълен б.лък.
Турция и само Турция охранява бежанската вълна от изток
28 Пешо z
До коментар #14 от "Ха ха":Абе мечока не се е заел как требе .
30 Този коментар е премахнат от модератор.
32 604
До коментар #22 от "От ЮАР":Напред са ама не се изхвърляй машинариите им са калпави..все още ! и е така точно от ъкъл. Отделно си го имат балканското ...нъл съ върти ама как що..тъмна индия....и в сравнение с нас като качество се равняват на наще 70 те...само дето ние се върнахме в 40 те...
