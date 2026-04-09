Нетаняху: Израел ще атакува „Хизбула“ навсякъде, където е необходимо

Израел ще продължи да нанася удари срещу проиранското движение „Хизбула“ във всички зони, където това се налага, заяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес, ден след смъртоносните атаки в Ливан, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ той подчерта, че действията на израелските сили се извършват с „сила, прецизност и решителност“.

Нетаняху отправи ясно предупреждение, че всеки, който атакува израелски цивилни, ще бъде подложен на ответни удари. Той допълни, че операциите срещу „Хизбула“ ще продължат, докато не бъде гарантирана сигурността на населението в северните райони на Израел.