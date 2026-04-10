Иран въведе алтернативни маршрути за корабите в Ормузкия проток

Според корабните услуги Kpler, Lloyd's List Intelligence и Signal Ocean, само един петролен танкер и пет кораба за насипни товари са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, съобщи аг. Reuters.

Преди началото на конфликта на 28 февруари, средно около 140 кораба са преминавали през пролива на ден. Така, дори след споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, трафикът остава минимален.

Султан ал-Джабер, ръководителят на ADNOC, държавната петролна компания на ОАЕ, заяви в четвъртък, че протокът остава затворен и достъпът е подчинен на условия, контролирани от Иран.

„Това не е свобода на корабоплаването, а инструмент за натиск“, подчерта той.

Междувременно Техеран възнамерява да ограничи преминаването до не повече от 15 кораба на ден, като по този начин ефективно поддържа контрол върху корабоплаването.

На този фон генералният секретар на НАТО Марк Рюте информира съюзниците в четвъртък, че президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква конкретни ангажименти за участие в осигуряването на сигурността на корабоплаването в пролива през следващите дни, съобщава аг. Reuters.

Ормузкият проток, широк приблизително 34 километра, свързва Персийския залив с Индийския океан и осигурява транзит за приблизително една пета от световните доставки на петрол. Ефективното му затваряне от края на февруари е ключов фактор за покачването на световните цени на енергията.

Междувременно, според иранската информационна агенция ISNA, Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран е публикувал карта на алтернативни корабни маршрути в Ормузкия проток, предназначена да помогне на транзитните кораби да избегнат морски мини.

Военноморските сили на КСИР заявиха, че корабите трябва да координират преминаването си с иранската страна, за да избегнат морски мини, които са обозначени на картата като „опасна зона“. Преди това танкерите преминаваха по-близо до брега на Оман в южната част на пролива, но сега им се препоръчва да използват по-северен маршрут, по-близо до иранския бряг.

Сега всички кораби, които планират да преминат през Ормузкия проток, трябва да следват два алтернативни маршрута, предложени от Техеран, за да избегнат потенциални сблъсъци с мини.