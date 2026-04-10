Иран въведе алтернативни маршрути за корабите в Ормузкия проток

Според корабните услуги Kpler, Lloyd's List Intelligence и Signal Ocean, само един петролен танкер и пет кораба за насипни товари са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, съобщи аг. Reuters.
Преди началото на конфликта на 28 февруари, средно около 140 кораба са преминавали през пролива на ден. Така, дори след споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, трафикът остава минимален.
Султан ал-Джабер, ръководителят на ADNOC, държавната петролна компания на ОАЕ, заяви в четвъртък, че протокът остава затворен и достъпът е подчинен на условия, контролирани от Иран.
„Това не е свобода на корабоплаването, а инструмент за натиск“, подчерта той.
Междувременно Техеран възнамерява да ограничи преминаването до не повече от 15 кораба на ден, като по този начин ефективно поддържа контрол върху корабоплаването.
На този фон генералният секретар на НАТО Марк Рюте информира съюзниците в четвъртък, че президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква конкретни ангажименти за участие в осигуряването на сигурността на корабоплаването в пролива през следващите дни, съобщава аг. Reuters.
Ормузкият проток, широк приблизително 34 километра, свързва Персийския залив с Индийския океан и осигурява транзит за приблизително една пета от световните доставки на петрол. Ефективното му затваряне от края на февруари е ключов фактор за покачването на световните цени на енергията.
Междувременно, според иранската информационна агенция ISNA, Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран е публикувал карта на алтернативни корабни маршрути в Ормузкия проток, предназначена да помогне на транзитните кораби да избегнат морски мини.
Военноморските сили на КСИР заявиха, че корабите трябва да координират преминаването си с иранската страна, за да избегнат морски мини, които са обозначени на картата като „опасна зона“. Преди това танкерите преминаваха по-близо до брега на Оман в южната част на пролива, но сега им се препоръчва да използват по-северен маршрут, по-близо до иранския бряг.
Сега всички кораби, които планират да преминат през Ормузкия проток, трябва да следват два алтернативни маршрута, предложени от Техеран, за да избегнат потенциални сблъсъци с мини.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дончо ментата
08:21 10.04.2026
2 Леле - леле !
08:26 10.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Данко Харсъзина
08:30 10.04.2026
5 СЕГА КИТАЙ
08:32 10.04.2026
6 ЕВРЕЙСКИТЕ КОРАБНИ ЗАСТРАХОВКИ
08:34 10.04.2026
7 Zaxaрова
08:35 10.04.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
08:37 10.04.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #3 от "А50":Ша въведат и такси на иранския петрол. Плащаш в пристанището където ша го разтоварваш...танто за кукуригу става.
08:40 10.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ние с гайдите
До коментар #7 от "Zaxaрова":Нас при евроатлантизма вече ни научиха . Сега ще ни отучат и коли да караме .
08:41 10.04.2026
12 Иранците сами си го търсят.
Европа се снабдява от другаде с нефт и газ. Торове си произвежда сама.
Хич да не чака Рижи помощ от Европа за Ормуз! Да беше помолил като човек в нужда, можеше и да получи.
08:46 10.04.2026
13 Д. Тръмп
"НАТО Марк Рюте информира съюзниците в четвъртък, че президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква конкретни ангажименти за участие в осигуряването на сигурността на корабоплаването в пролива"
А да ги видим как са в китките!? Че с Иран не е като само да наливат пари за златни тоалетни с пари от данъкоплатците си
08:46 10.04.2026
14 Васил
08:54 10.04.2026
15 Как си го "търсят сами" бе
До коментар #12 от "Иранците сами си го търсят.":Иран ли започна войната? Протока преди това, не беше ли отворен свободно?
За другото си прав! Предупредиха го, че тоя път ако пак нападне, няма повече да му дават избор за да се измъкне с чест. И няма да му играят театрите както предния път!
И си държат на думата!
08:56 10.04.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #11 от "Ние с гайдите":Горивата растат и задръстванията по пътищата...СЪЩО РАСТАТ.
08:56 10.04.2026
17 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #15 от "Как си го "търсят сами" бе":Аятоласите готвят атомна бомба. Ако попадне в Хизбула, не ми се мисли.
08:58 10.04.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #14 от "Васил":Тръмп бомби Путин и Иран.....кои ли са унижените.
09:00 10.04.2026
19 Пич
09:04 10.04.2026
20 Така требе
До коментар #17 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Самолетоносачите са там.....скоро може пак да попукат аятоласите.
09:06 10.04.2026
21 Тъжен
До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Пропусна, че цените в магазините растат и магазините пълни!
Сигурно защото в ЕССР поради рецесията и деиндустриализацията народите забогатяват, нали?
С тоя си копи-пейст пак си на барикадата!:(
09:06 10.04.2026
22 България
09:07 10.04.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "Пич":Сега пролива е затворен. Как ли Иран ша си продава петрола за милиони....
Иначе ша фраснат реципрочни такси на Иран за изнесения петрол и става танто за кукуригу.....ако се сещаш
09:08 10.04.2026
24 Нетаняху
До коментар #17 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Това го повтарям от 35 години и че са на 2 седмици от нея! Ти чак сега ли се сети?!!
09:10 10.04.2026
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "Тъжен":Кога Путин нападна Украйна олиото стана 6 лв литъра, а кашкавала 35 лв кг....тогава си траеше...
Чудно, що ли в БГ цените растат, когато внасяме петрол от Казахстан и Азърбайджан ???
09:11 10.04.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "Нетаняху":Важно е че Тръмп го знае. Той разбомби аятоласите...и аз го знаех от медийте
09:13 10.04.2026
27 Пич
До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Обикновено не се хабя да говоря на слаби умове, но заради празника ще направя изключение!!! Как щял да изнася петрол Иран?! Ами ако не си толкова изденал та да не се сетиш да погледнеш границите на Иран, ще видиш, че граничи с Турция, Азербайджан......... ....... ........и Каспийско море, с което граничи Кой ???....... ако се сещаш?!
09:22 10.04.2026
28 И как ще "попадне" в Хисбула?
До коментар #17 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Виждам че не ти се мисли, ама опитай?
Ким също има ЯО и какво? Никой не закача СКорея !
Проблема на иранците е че религията им забранява да имат оръжия за масово унищожение. И Фетва има издадена. Могат да направят и употребят такова, САМО ако бъдат нападнати с такова от някой който го притежава.
Затова са и тези 60%
Всъщност и Ким само тогава ще го употреби. А го има от десетиления!
09:23 10.04.2026
29 Мишел
До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Протокът е затворен само за кораби на САЩ, Израел и ко. Иран ползва само други кораби за транспорт на нефта си.
09:24 10.04.2026
30 Дека го Иран.
09:26 10.04.2026
31 Гресирана ватенка
До коментар #29 от "Мишел":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в г а з а 😁.
09:27 10.04.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #29 от "Мишел":Преди войната през пролива минаваха 120, 130 кораба....днес 15, 20 кораба...загубите за Иран са ГОЛЕМИ.
09:28 10.04.2026
33 Тръмплин
09:29 10.04.2026
34 Тихо пръдлякк!
До коментар #27 от "Пич":Не си компетентен в областа.
09:29 10.04.2026
35 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #28 от "И как ще "попадне" в Хисбула?":Хизбула са подкрепя от Иран. Хизбула Верват в ЗАДГРОБНИЯ ЖИВОТ. На Тех ако им се мре от ядрено пръжие, на мен ..не. затова и Дончо ги попука.
09:30 10.04.2026
36 Абе смешко кукуриго
До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Какви "такси" бе? Кой ще ги плаща? Иран ли?
А и сам Тръмп им разреши износа, че иначе гърч с борсата
А се поспри малко с тъпотиите си!
09:30 10.04.2026
37 Тръмплин
До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":- Но не реве Иран да отворят протока, а рева аз.
09:30 10.04.2026
38 Тръмплин
До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":- Така ги подпуках, че още си събирам зъбите.
09:32 10.04.2026
39 Мишел
До коментар #7 от "Zaxaрова":Според комисията по прехраната на ЮНЕСКО, от над 12 години Русия е държавата с най достъпни, евтини, разнообразно и качествени храни в света. От 2015 г. Русия произвежда по над 142 милиона тона зърно ежегодно и там няма глад.
09:32 10.04.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #27 от "Пич":80% От петролния износ на Иран, минава през Пролива...затварянето на пролива е УДАР ПО ИРАН. ..теоретичните разсъждения ги оставям на теб.
09:33 10.04.2026
41 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #38 от "Тръмплин":Тръмп РАЗБОМБИ Иран, не обратното....кой ли си събира зъбите....
09:34 10.04.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #37 от "Тръмплин":Дреме му на Тръмп за пролива....САШ са най големия производител на петрол в СВЕТА....Огромните загуби да за аятоласите, ама те нали са "победители" са правят на герои.
09:37 10.04.2026
43 Преди петрола на Иран
До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":беше под санкции и забрана, а сега не е!
Освен това Иран изнася колкото си иска и може. Тия 140 преди не са били с негов петрол.
Казах ти да се спреш !
09:39 10.04.2026