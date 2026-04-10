Иран въведе алтернативни маршрути за корабите в Ормузкия проток

10 Април, 2026 08:17

Трафикът през ключовия петролен маршрут не е възобновен дори след обявяването на двуседмично прекратяване на огъня

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Според корабните услуги Kpler, Lloyd's List Intelligence и Signal Ocean, само един петролен танкер и пет кораба за насипни товари са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, съобщи аг. Reuters.

Преди началото на конфликта на 28 февруари, средно около 140 кораба са преминавали през пролива на ден. Така, дори след споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, трафикът остава минимален.

Султан ал-Джабер, ръководителят на ADNOC, държавната петролна компания на ОАЕ, заяви в четвъртък, че протокът остава затворен и достъпът е подчинен на условия, контролирани от Иран.

„Това не е свобода на корабоплаването, а инструмент за натиск“, подчерта той.

Междувременно Техеран възнамерява да ограничи преминаването до не повече от 15 кораба на ден, като по този начин ефективно поддържа контрол върху корабоплаването.

На този фон генералният секретар на НАТО Марк Рюте информира съюзниците в четвъртък, че президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква конкретни ангажименти за участие в осигуряването на сигурността на корабоплаването в пролива през следващите дни, съобщава аг. Reuters.

Ормузкият проток, широк приблизително 34 километра, свързва Персийския залив с Индийския океан и осигурява транзит за приблизително една пета от световните доставки на петрол. Ефективното му затваряне от края на февруари е ключов фактор за покачването на световните цени на енергията.

Междувременно, според иранската информационна агенция ISNA, Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран е публикувал карта на алтернативни корабни маршрути в Ормузкия проток, предназначена да помогне на транзитните кораби да избегнат морски мини.

Военноморските сили на КСИР заявиха, че корабите трябва да координират преминаването си с иранската страна, за да избегнат морски мини, които са обозначени на картата като „опасна зона“. Преди това танкерите преминаваха по-близо до брега на Оман в южната част на пролива, но сега им се препоръчва да използват по-северен маршрут, по-близо до иранския бряг.

Сега всички кораби, които планират да преминат през Ормузкия проток, трябва да следват два алтернативни маршрута, предложени от Техеран, за да избегнат потенциални сблъсъци с мини.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дончо ментата

    14 4 Отговор
    Победа, победа, победа...!

    08:21 10.04.2026

  • 2 Леле - леле !

    23 7 Отговор
    „Това не е свобода на корабоплаването " ? Що за изявление от евреите държащи "англиските" морски застраховки ! А през Великобритания свободно ли се минава ? Това са ирански териториални води , които англосаксонците имат наглостта да използват за да бомбардират Иран .

    08:26 10.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Данко Харсъзина

    26 5 Отговор
    Тръмп изходи едно огромно аки. Дето цял свят трябва да чисти.

    08:30 10.04.2026

  • 5 СЕГА КИТАЙ

    15 3 Отговор
    Трябва да отвори 6-7 бази в Иран и Ирак и всичко ще е точно.

    08:32 10.04.2026

  • 6 ЕВРЕЙСКИТЕ КОРАБНИ ЗАСТРАХОВКИ

    22 2 Отговор
    Вече не важели. Има нов ред.

    08:34 10.04.2026

  • 7 Zaxaрова

    6 13 Отговор
    Руснаците ще ги научим да ядат по веднъж на ден.

    Коментиран от #11, #39

    08:35 10.04.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 20 Отговор
    С затварянето на пролива Иран сами си го н.а.б.и.х.а. Как ша си шиткат петрола за милиарди долари.

    08:37 10.04.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 10 Отговор

    До коментар #3 от "А50":

    Ша въведат и такси на иранския петрол. Плащаш в пристанището където ша го разтоварваш...танто за кукуригу става.

    08:40 10.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ние с гайдите

    18 3 Отговор

    До коментар #7 от "Zaxaрова":

    Нас при евроатлантизма вече ни научиха . Сега ще ни отучат и коли да караме .

    Коментиран от #16

    08:41 10.04.2026

  • 12 Иранците сами си го търсят.

    3 11 Отговор
    Не оставят избор на Тръмп и накрая Рижи ще ги избомби!

    Европа се снабдява от другаде с нефт и газ. Торове си произвежда сама.

    Хич да не чака Рижи помощ от Европа за Ормуз! Да беше помолил като човек в нужда, можеше и да получи.

    Коментиран от #15

    08:46 10.04.2026

  • 13 Д. Тръмп

    9 1 Отговор
    Тъй де, набих му манерката тоя глист, че сега е техен ред да отнесат иранската тояга! И ми за "Да тате!":

    "НАТО Марк Рюте информира съюзниците в четвъртък, че президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква конкретни ангажименти за участие в осигуряването на сигурността на корабоплаването в пролива"

    А да ги видим как са в китките!? Че с Иран не е като само да наливат пари за златни тоалетни с пари от данъкоплатците си

    08:46 10.04.2026

  • 14 Васил

    7 1 Отговор
    Какво унижение за кукуто Тръмп.

    Коментиран от #18

    08:54 10.04.2026

  • 15 Как си го "търсят сами" бе

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Иранците сами си го търсят.":

    Иран ли започна войната? Протока преди това, не беше ли отворен свободно?
    За другото си прав! Предупредиха го, че тоя път ако пак нападне, няма повече да му дават избор за да се измъкне с чест. И няма да му играят театрите както предния път!
    И си държат на думата!

    Коментиран от #17

    08:56 10.04.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ние с гайдите":

    Горивата растат и задръстванията по пътищата...СЪЩО РАСТАТ.

    Коментиран от #21

    08:56 10.04.2026

  • 17 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "Как си го "търсят сами" бе":

    Аятоласите готвят атомна бомба. Ако попадне в Хизбула, не ми се мисли.

    Коментиран от #20, #24, #28

    08:58 10.04.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Васил":

    Тръмп бомби Путин и Иран.....кои ли са унижените.

    09:00 10.04.2026

  • 19 Пич

    6 2 Отговор
    Глей ся, що е тъпотия и ктетения!!! САЩ и евреите се засилили да отварят Ормузкия проток, който по същество въобще не беше затворен преди да ударят Иран !!! Всички си плаваха свободно и без такси !!! Ще кажеш, че говедарите и ционистите са толкова малоумни, че работят за Иран !!! Защото след войната никой няма да преминава без такси, и парата ще прибира Иран !!! Още в началото ви казах, че Тръмп и Нетаняху са тъпи, та се преметат!!!

    Коментиран от #23

    09:04 10.04.2026

  • 20 Така требе

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Самолетоносачите са там.....скоро може пак да попукат аятоласите.

    09:06 10.04.2026

  • 21 Тъжен

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Пропусна, че цените в магазините растат и магазините пълни!
    Сигурно защото в ЕССР поради рецесията и деиндустриализацията народите забогатяват, нали?

    С тоя си копи-пейст пак си на барикадата!:(

    Коментиран от #25

    09:06 10.04.2026

  • 22 България

    4 0 Отговор
    Е страна, пълна с геополитики, тактици, стратези, визионери, галактически пълководци и прочие. След всяка статия, това се доказва с коментарите. От разликите в зарядите в тях, може да се произвеждат 1230 мегаватчаса. Може и 1240.

    09:07 10.04.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Сега пролива е затворен. Как ли Иран ша си продава петрола за милиони....
    Иначе ша фраснат реципрочни такси на Иран за изнесения петрол и става танто за кукуригу.....ако се сещаш

    Коментиран от #27, #29, #36

    09:08 10.04.2026

  • 24 Нетаняху

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Това го повтарям от 35 години и че са на 2 седмици от нея! Ти чак сега ли се сети?!!

    Коментиран от #26

    09:10 10.04.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тъжен":

    Кога Путин нападна Украйна олиото стана 6 лв литъра, а кашкавала 35 лв кг....тогава си траеше...
    Чудно, що ли в БГ цените растат, когато внасяме петрол от Казахстан и Азърбайджан ???

    09:11 10.04.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Нетаняху":

    Важно е че Тръмп го знае. Той разбомби аятоласите...и аз го знаех от медийте

    09:13 10.04.2026

  • 27 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Обикновено не се хабя да говоря на слаби умове, но заради празника ще направя изключение!!! Как щял да изнася петрол Иран?! Ами ако не си толкова изденал та да не се сетиш да погледнеш границите на Иран, ще видиш, че граничи с Турция, Азербайджан......... ....... ........и Каспийско море, с което граничи Кой ???....... ако се сещаш?!

    Коментиран от #34, #40

    09:22 10.04.2026

  • 28 И как ще "попадне" в Хисбула?

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Виждам че не ти се мисли, ама опитай?
    Ким също има ЯО и какво? Никой не закача СКорея !

    Проблема на иранците е че религията им забранява да имат оръжия за масово унищожение. И Фетва има издадена. Могат да направят и употребят такова, САМО ако бъдат нападнати с такова от някой който го притежава.
    Затова са и тези 60%
    Всъщност и Ким само тогава ще го употреби. А го има от десетиления!

    Коментиран от #35

    09:23 10.04.2026

  • 29 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Протокът е затворен само за кораби на САЩ, Израел и ко. Иран ползва само други кораби за транспорт на нефта си.

    Коментиран от #31, #32

    09:24 10.04.2026

  • 30 Дека го Иран.

    0 0 Отговор
    Топ 5 производители на петрол (по данни за 2025/2026 г.)САЩ: Убедителен лидер в световния добив, като поддържат позициите си благодарение на шистовия петрол. Страната е и глобален износител за над 150 държави.Саудитска Арабия: Вторият по големина производител и ключов член на ОПЕК. Притежава едни от най-големите доказани залежи и има значително влияние върху световните цени.Русия: Въпреки международните санкции, страната остава третият най-голям производител в света.Канада: Четвърти по добив, благодарение на огромните си ресурси от нефтени пясъци.Китай: Поддържа високо ниво на вътрешен добив, за да задоволи огромното си потребление.

    09:26 10.04.2026

  • 31 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в г а з а 😁.

    09:27 10.04.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Преди войната през пролива минаваха 120, 130 кораба....днес 15, 20 кораба...загубите за Иран са ГОЛЕМИ.

    Коментиран от #37, #43

    09:28 10.04.2026

  • 33 Тръмплин

    0 0 Отговор
    - На нас петрол не ни трябва. Имаме си Тесла.

    09:29 10.04.2026

  • 34 Тихо пръдлякк!

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    Не си компетентен в областа.

    09:29 10.04.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "И как ще "попадне" в Хисбула?":

    Хизбула са подкрепя от Иран. Хизбула Верват в ЗАДГРОБНИЯ ЖИВОТ. На Тех ако им се мре от ядрено пръжие, на мен ..не. затова и Дончо ги попука.

    Коментиран от #38

    09:30 10.04.2026

  • 36 Абе смешко кукуриго

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Какви "такси" бе? Кой ще ги плаща? Иран ли?
    А и сам Тръмп им разреши износа, че иначе гърч с борсата
    А се поспри малко с тъпотиите си!

    09:30 10.04.2026

  • 37 Тръмплин

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    - Но не реве Иран да отворят протока, а рева аз.

    Коментиран от #42

    09:30 10.04.2026

  • 38 Тръмплин

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    - Така ги подпуках, че още си събирам зъбите.

    Коментиран от #41

    09:32 10.04.2026

  • 39 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Zaxaрова":

    Според комисията по прехраната на ЮНЕСКО, от над 12 години Русия е държавата с най достъпни, евтини, разнообразно и качествени храни в света. От 2015 г. Русия произвежда по над 142 милиона тона зърно ежегодно и там няма глад.

    09:32 10.04.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    80% От петролния износ на Иран, минава през Пролива...затварянето на пролива е УДАР ПО ИРАН. ..теоретичните разсъждения ги оставям на теб.

    09:33 10.04.2026

  • 41 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Тръмплин":

    Тръмп РАЗБОМБИ Иран, не обратното....кой ли си събира зъбите....

    09:34 10.04.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тръмплин":

    Дреме му на Тръмп за пролива....САШ са най големия производител на петрол в СВЕТА....Огромните загуби да за аятоласите, ама те нали са "победители" са правят на герои.

    09:37 10.04.2026

  • 43 Преди петрола на Иран

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    беше под санкции и забрана, а сега не е!
    Освен това Иран изнася колкото си иска и може. Тия 140 преди не са били с негов петрол.
    Казах ти да се спреш !

    09:39 10.04.2026

