Пакистан позволи издаването на визи на участниците в преговорите между САЩ и Иран

Пакистанските власти позволиха на участниците в преговорите между САЩ и Иран в Исламабад да получат визи при пристигане. Това беше обявено от външния министър Ишак Дар.
„Пакистан приветства всички делегати от участващите страни, включително журналисти, пристигащи във връзка с преговорите в Исламабад 2026. В тази връзка всички авиокомпании са силно насърчавани да позволят на всички такива лица да се качат безвизово. Пакистанските имиграционни власти ще им издадат визи при пристигане“, написа той в имейл.
Както по-късно уточни говорителят на пакистанското външно министерство Тахир Андраби, опростената визова процедура се прилага само за членове на делегации на САЩ и Иран и журналисти. „Тази възможност, предоставена за времето на преговорите, не се разпростира върху граждани на трети страни“, подчерта той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Който знае да каже
И защо българите трябва да имаме за обора
Коментиран от #4
16:23 10.04.2026
2 Боздуган
Коментиран от #7
16:23 10.04.2026
3 ХХХХ
16:24 10.04.2026
4 Знаещия
До коментар #1 от "Който знае да каже":Щото нашите цигани ще клатят мексиканките. А те са плодовити, раждат по 13 без проблем. След 20 години, това ще е сериозен проблем за бледоликите. Ако беше за българите, нямаше да има визи. САЩ ги е страх от команчите на Максуда, факултета, Столипиново, Надежда, и останалия червенокож контингент.
16:28 10.04.2026
5 Сатана Z
16:32 10.04.2026
6 Иранците
Коментиран от #8
16:33 10.04.2026
7 Там е
До коментар #2 от "Боздуган":Ще го държи на уиткоф
16:51 10.04.2026
8 Прав си
До коментар #6 от "Иранците":Няма да пуснат иренците да си тръгнат оттам без мирно споразумение.
Иначе на връщане самолета им става легална мишена.
Коментиран от #9
17:08 10.04.2026
9 Това
До коментар #8 от "Прав си":Едва ли ще го направят, ако свалят самолета на иранските преговарящи освен че ще се опозорят много вече никой няма да се навие да преговаря с тях за нищо и нещата за тях ще загрубеят ужасно - няма да има абсолютно никаква милост за тях, а скоро ще се молят за такава.
17:26 10.04.2026