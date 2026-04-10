Пакистан позволи издаването на визи на участниците в преговорите между САЩ и Иран

Пакистанските власти позволиха на участниците в преговорите между САЩ и Иран в Исламабад да получат визи при пристигане. Това беше обявено от външния министър Ишак Дар.

„Пакистан приветства всички делегати от участващите страни, включително журналисти, пристигащи във връзка с преговорите в Исламабад 2026. В тази връзка всички авиокомпании са силно насърчавани да позволят на всички такива лица да се качат безвизово. Пакистанските имиграционни власти ще им издадат визи при пристигане“, написа той в имейл.

Както по-късно уточни говорителят на пакистанското външно министерство Тахир Андраби, опростената визова процедура се прилага само за членове на делегации на САЩ и Иран и журналисти. „Тази възможност, предоставена за времето на преговорите, не се разпростира върху граждани на трети страни“, подчерта той.