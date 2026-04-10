Новини
Свят »
Пакистан »
Пакистан позволи издаването на визи на участниците в преговорите между САЩ и Иран

10 Април, 2026 16:21 1 013 9

  • ишак дар-
  • пакистан-
  • сащ-
  • иран-
  • преговори-
  • визи

Исламабад приветства всички делегати от участващите страни, включително журналисти, пристигащи във връзка с преговорите

Пакистан позволи издаването на визи на участниците в преговорите между САЩ и Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пакистанските власти позволиха на участниците в преговорите между САЩ и Иран в Исламабад да получат визи при пристигане. Това беше обявено от външния министър Ишак Дар.

„Пакистан приветства всички делегати от участващите страни, включително журналисти, пристигащи във връзка с преговорите в Исламабад 2026. В тази връзка всички авиокомпании са силно насърчавани да позволят на всички такива лица да се качат безвизово. Пакистанските имиграционни власти ще им издадат визи при пристигане“, написа той в имейл.

Както по-късно уточни говорителят на пакистанското външно министерство Тахир Андраби, опростената визова процедура се прилага само за членове на делегации на САЩ и Иран и журналисти. „Тази възможност, предоставена за времето на преговорите, не се разпростира върху граждани на трети страни“, подчерта той.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Който знае да каже

    15 3 Отговор
    А краварите в България имат ли визи
    И защо българите трябва да имаме за обора

    Коментиран от #4

    16:23 10.04.2026

  • 2 Боздуган

    9 8 Отговор
    Зеленски там ли ще е?

    Коментиран от #7

    16:23 10.04.2026

  • 3 ХХХХ

    15 5 Отговор
    Пакистан, Китай, Русия, Турция твърди застанаха против САЩ и са на страната на Иран.

    16:24 10.04.2026

  • 4 Знаещия

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Който знае да каже":

    Щото нашите цигани ще клатят мексиканките. А те са плодовити, раждат по 13 без проблем. След 20 години, това ще е сериозен проблем за бледоликите. Ако беше за българите, нямаше да има визи. САЩ ги е страх от команчите на Максуда, факултета, Столипиново, Надежда, и останалия червенокож контингент.

    16:28 10.04.2026

  • 5 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Няма смисъл от тия преговори защото Краварите ще ги нарушат отново ,отново и отново докато Оранжевия цар не го импийчнат и изритат от Бялата къща ,която негова строителна фирма в момента разрушава южното крило .

    16:32 10.04.2026

  • 6 Иранците

    9 1 Отговор
    Трябваше да настояват за им лайм преговори.ако отидат на място са в смъртна опасност.тези боклуци ще опитат да ги убият няма други такова гадове като тях злокачествен тумор за човечеството.само лъче лечение може да ни спаси от ъях

    Коментиран от #8

    16:33 10.04.2026

  • 7 Там е

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боздуган":

    Ще го държи на уиткоф

    16:51 10.04.2026

  • 8 Прав си

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Иранците":

    Няма да пуснат иренците да си тръгнат оттам без мирно споразумение.

    Иначе на връщане самолета им става легална мишена.

    Коментиран от #9

    17:08 10.04.2026

  • 9 Това

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Прав си":

    Едва ли ще го направят, ако свалят самолета на иранските преговарящи освен че ще се опозорят много вече никой няма да се навие да преговаря с тях за нищо и нещата за тях ще загрубеят ужасно - няма да има абсолютно никаква милост за тях, а скоро ще се молят за такава.

    17:26 10.04.2026