Германия спря изискването за разрешение от военните при пътуване в чужбина на мъжете от 17 до 45

Германското Министерство на отбраната вече няма да изисква одобрение за пътуване в чужбина за мъже на възраст между 17 и 45 години, заяви министърът на отбраната Борис Писториус.
„Преустановяваме изискването за одобрение, докато военната служба остава доброволна“, каза той пред информационната агенция DPA.
Съобщението идва на фона на критики към промените във военната служба. Според закон, който влезе в сила тази година, мъжете на възраст между 17 и 45 години трябва да получат одобрение от Бундесвера (германските въоръжени сили) за всяко пътуване в чужбина, надвишаващо три месеца. Тази разпоредба е съществувала и преди, но само по време на периоди на „напрежение или отбрана“.
„В момента нищо не се променя за мъжете: независимо дали са на 17 или 45 години, или някъде между тях, всеки, разбира се, има право да пътува. Никой не е необходимо да получава одобрение за това“, обясни Писториус.
Той добави също, че няма нужда да се докладва за дълъг престой в чужбина.
2 Всички изброени
До коментар #1 от "име":Са за секирата на Крум Страшни!
06:51 11.04.2026
3 Опипват почвата
5 Пацифист
Да бъдеш военен е еманацията на човешката глупост
07:09 11.04.2026
6 Оги
До коментар #3 от "Опипват почвата":Никой няма да ходи да се бие и да мре заради някакви изкукали дъртаци.
07:10 11.04.2026
