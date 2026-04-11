Германия спря изискването за разрешение от военните при пътуване в чужбина на мъжете от 17 до 45

11 Април, 2026 06:12, обновена 11 Април, 2026 06:18 1 300 14

  • борис писториус-
  • германия-
  • армия-
  • военна служба

Мярката, влязла в сила тази година, породи сериозни критики в страната

Германия спря изискването за разрешение от военните при пътуване в чужбина на мъжете от 17 до 45
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германското Министерство на отбраната вече няма да изисква одобрение за пътуване в чужбина за мъже на възраст между 17 и 45 години, заяви министърът на отбраната Борис Писториус.

„Преустановяваме изискването за одобрение, докато военната служба остава доброволна“, каза той пред информационната агенция DPA.

Съобщението идва на фона на критики към промените във военната служба. Според закон, който влезе в сила тази година, мъжете на възраст между 17 и 45 години трябва да получат одобрение от Бундесвера (германските въоръжени сили) за всяко пътуване в чужбина, надвишаващо три месеца. Тази разпоредба е съществувала и преди, но само по време на периоди на „напрежение или отбрана“.

„В момента нищо не се променя за мъжете: независимо дали са на 17 или 45 години, или някъде между тях, всеки, разбира се, има право да пътува. Никой не е необходимо да получава одобрение за това“, обясни Писториус.

Той добави също, че няма нужда да се докладва за дълъг престой в чужбина.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    11 1 Отговор
    Кака Mъpcyлка гинеколожката оправи германистанската отбрана и захвана целия ЕССР да оправи, а у нас някви жълтопаветници недоволстват, че пожарникари и шофьори на самолети оправят държавата ни, вместо доказани меринджеи като кирчо и аcaнчо.

    Коментиран от #2

    06:34 11.04.2026

  • 2 Всички изброени

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Са за секирата на Крум Страшни!

    06:51 11.04.2026

  • 3 Опипват почвата

    11 1 Отговор
    Направиха си бърз експеримент, за да видят как ще реагира плебса. И след като си направиха изводите, отменят заповедта до второ нареждане. Щом веднъж са го предложили тоя закон, ако ще и за проба, значи ще дойде момента да го въведат

    Коментиран от #6

    07:00 11.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пацифист

    11 0 Отговор
    Как демокрацията кореспондира със задължителните неща, как така някой насилствено ще те кара да бъдеш войник или въобще прос т военен.
    Да бъдеш военен е еманацията на човешката глупост

    07:09 11.04.2026

  • 6 Оги

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Опипват почвата":

    Никой няма да ходи да се бие и да мре заради някакви изкукали дъртаци.

    07:10 11.04.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    8 0 Отговор
    Който не чете история, му е съдено да я повтаря!

    07:11 11.04.2026

  • 8 Хаха

    2 0 Отговор
    Вермахта е гръбнака на армията на европейските племена. Пак ще ги събират под знамената на пречупения кръст.

    07:20 11.04.2026

  • 9 Пацифист

    4 0 Отговор
    Глобализацията на света доста обезцени тези ценности да се определяш, като някаква националност и да ходиш да мреш за територия, която да се казвала еди как си .

    07:22 11.04.2026

  • 10 Обективни истини

    13 0 Отговор
    Какво значи да се сражаваш и да загубиш живота си заради някакво имагинерно образувание каквото е държавата? Точно същата държава, която те репресира и ограничава всячески и накрая желае живота ти? И по-лошото е, че тези войни се водят единствено и само в интерес на една клика богаташи, които правят безумни пари въз основа пролятата кръв на обикновените хора... И това е жестоката истина, въобще не опират нещата до липса на патриотизъм или някоя друга приумица. Та защо постоянно се градят разделителни линии и се лее пропаганда, за да озлобява едни групи от хора срещу други, в името на какво друго, ако не в името на парите?

    07:23 11.04.2026

  • 11 Веско Маринов

    6 0 Отговор
    Няма уважаващ се човек, който би бил войник! Да знаеш, че те готвят да заколение и да седиш и да си чакаш часа е меко казано профанско.В крайна сметка умирането е финално и никакви пари не оправдават това! Вместо да се чудят как да подклаждат война, да започнат да търсят начини да я прекратят! Днешните хора не са като онези преди 50-100 години! Така че да сядат на масата за преговори! Опция 2 двете джуджета в киев и москва да бъдат екзекутирани! Не струват повече от кой да е войник та да се съобразяваме с тях!

    07:24 11.04.2026

  • 12 Великден

    3 1 Отговор
    Теритириални води, въздушни пространства, земя - разпределени на отделни парчета и "принадлежащи" на някого. Разделение и противопоставяне по всевъзможни критерии, разни политици, управляващи, ръководители, шефове и т..н. йерархии. Сякаш някои не живеят на тази земя, сякаш не се "возим всички в един и същ влак". Сякаш не сме всички свързани е ЕДНО ЦЯЛО.

    07:25 11.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кънчо

    0 0 Отговор
    И тва ако са германци....днеска едно утре друго...пффхаха

    08:10 11.04.2026

