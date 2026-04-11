Президентът на Джибути е преизбран за шести мандат

Президентът на Джибути Исмаил Омар Геле беше преизбран за шести мандат, съобщи Асошиейтед прес. Според огласените тази сутрин официални резултати той печели президентските избори с 97,81% от гласовете.

Геле, който е на 78 години, управлява страната повече от две десетилетия - от 1999 г, утонява БТА.

Изборните власти съобщиха, че гласуването е преминало спокойно. Поддръжници на президента празнуваха победата пред президентския дворец.

На изборите Геле имаше само един опонент - Мохамед Фарах Саматар - бивш член на управляващата партия. Анализатори отбелязват, че изборите не са предложили реална конкуренция.

Опозиционни групи често бойкотират вота заради ограничения върху политическите свободи - Геле например пое президентския пост от своя чичо Хасан Гулед Аптидон.

Джибути има важно стратегическо значение, тъй като в страната има военни бази на САЩ, Китай, Франция и Япония. Местоположението ѝ на ключов морски път между Червено море и Аденския залив засилва ролята ѝ в международната търговия. Икономиката разчита на приходите от тези бази и от пристанищни услуги за съседна Етиопия, отбелязва АП.