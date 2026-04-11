Президентът на Джибути е преизбран за шести мандат

11 Април, 2026 12:12 644 12

Исмаил Омар Геле спечели с над 97% гласували за него

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на Джибути Исмаил Омар Геле беше преизбран за шести мандат, съобщи Асошиейтед прес. Според огласените тази сутрин официални резултати той печели президентските избори с 97,81% от гласовете.

Геле, който е на 78 години, управлява страната повече от две десетилетия - от 1999 г, утонява БТА.

Изборните власти съобщиха, че гласуването е преминало спокойно. Поддръжници на президента празнуваха победата пред президентския дворец.

На изборите Геле имаше само един опонент - Мохамед Фарах Саматар - бивш член на управляващата партия. Анализатори отбелязват, че изборите не са предложили реална конкуренция.

Опозиционни групи често бойкотират вота заради ограничения върху политическите свободи - Геле например пое президентския пост от своя чичо Хасан Гулед Аптидон.

Джибути има важно стратегическо значение, тъй като в страната има военни бази на САЩ, Китай, Франция и Япония. Местоположението ѝ на ключов морски път между Червено море и Аденския залив засилва ролята ѝ в международната търговия. Икономиката разчита на приходите от тези бази и от пристанищни услуги за съседна Етиопия, отбелязва АП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Честито

    2 1 Отговор
    Исмаил

    12:20 11.04.2026

  • 2 Путин

    2 3 Отговор
    Това е моето момче

    12:23 11.04.2026

  • 3 Швейк

    2 1 Отговор
    Повече ме интересува президентът на Луанда-Гурунди.

    12:24 11.04.2026

  • 4 Вуте от Бусманци

    1 0 Отговор
    Бива си го Гелето

    12:26 11.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Американски прелести

    3 1 Отговор
    🐕 син, ама наш 🐕 син. Е, наполовина френски..

    12:32 11.04.2026

  • 7 Бре , бре , бре ......

    3 0 Отговор
    Тоз повече мандати от Путин и Ким Чен Ун

    12:41 11.04.2026

  • 8 Морски

    3 0 Отговор
    Няма как да не спечели ,след като там съм видял най-големите джипове в света а населението им живее като скотове

    12:47 11.04.2026

  • 9 хмммм

    1 0 Отговор
    африканска работа

    12:53 11.04.2026

  • 10 Хохо Бохо

    0 1 Отговор
    Ако Джибути имаха нефт, газ, редки земни елементи или нещо друго, любимо на краваря и колективните този щеше да е диктатор, сатрап и терорист. Бо Джибути са късметлии да нямат нищо интересно

    12:55 11.04.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    Русия настига Джабути със сила страшна ☝

    13:11 11.04.2026

  • 12 стоян

    0 0 Отговор
    Извинявайте другаре ппутинуфили грешка на редакцията -объркали са държавата - да се чете мюслюманска федерация и цар путин1 избран с 97% за шести път

    13:15 11.04.2026