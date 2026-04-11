Турските прокурори искат доживотен затвор за Нетаняху

Прокурори в Турция поискаха доживотен затвор за израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е арестуван задочно, и няколко членове на израелското правителство и военно ръководство по обвинения в геноцид. Това съобщи турският вестник Хюриет.
Според него, прокурорите са внесли обвинителен акт в 10-ия съд по тежки наказателни дела в Истанбул, с който искат доживотни присъди и присъди от 1102 до 4596 години за 35 обвиняеми, включително Нетаняху, израелския министър на отбраната Израел Кац, министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и началника на Генералния щаб на израелските отбранителни сили Еял Замир.
В обвинителния акт се посочва, че израелските длъжностни лица са обвинени в престъпления срещу човечеството, геноцид, лишаване от свобода, жестоко отношение, увреждане на имущество, грабеж и изземване на превозни средства.
На 7 ноември 2025 г. прокуратурата на Истанбул издаде заповед за арест на Нетаняху и няколко високопоставени израелски служители и военни, обвинявайки ги в „геноцид и престъпления срещу човечеството“ в ивицата Газа, както и в нарушения срещу корабите на флотилията Сумуд, които преди това се бяха опитали да пробият морската блокада на палестинския анклав.
1 Сталин
Коментиран от #4, #13, #22, #41
18:06 11.04.2026
2 Евгени от Алфапласт
18:07 11.04.2026
3 гост
Коментиран от #6
18:10 11.04.2026
4 Ко речи?
До коментар #1 от "Сталин":Не дърпай дявола за опашката, защото след ядрена война няма да има оцелели!
Коментиран от #15
18:11 11.04.2026
5 Турските прокурори искат доживотен
А ЛЕВСКИ ГО ОБЕСИХА.
ЛИЧИ СИ РАЗЛИКАТА НАЛИ? КОЛКО МНОГО ГИ Е БИЛО СТРАХ ОТ НАШИЯ АПОСТОЛ.
Коментиран от #28, #34, #46
18:11 11.04.2026
6 Улав
До коментар #3 от "гост":Като теб
Коментиран от #21
18:13 11.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Акшколсун
18:14 11.04.2026
9 Обаче
18:14 11.04.2026
10 Тома
18:14 11.04.2026
11 Те турците
Коментиран от #37
18:16 11.04.2026
12 БОТЕВ
18:16 11.04.2026
13 ТИ ОТ 7-МА СТАЯ 4-ТО ЛЕГЛО
До коментар #1 от "Сталин":В КАРЛУКОВО ЛИ БЕШЕ, А СТАЛИНЕ"? ЗАЩОТО В КАРЛУКОВО В ПОЧТИ ВСИЧКИ СТАИ ИМА НАЙ МАЛКО ПО ЕДИН СТАЛИН.
ВЪПРОСЪТ ЗАДАДЕ: СЕСТРА МУТРАФУНОВНА.
18:18 11.04.2026
14 БОТЕВ
Коментиран от #23
18:18 11.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анонимен
18:19 11.04.2026
17 То и монголья
А копейките...двойна надница и вкиснал борш от...оная Пияната )))
Мечтии
Коментиран от #20
18:19 11.04.2026
18 Аскер
18:19 11.04.2026
19 К ПЕЙКИ с чалми
18:20 11.04.2026
20 Мутрофанова
До коментар #17 от "То и монголья":Денги Му паГади!
18:21 11.04.2026
21 гост
До коментар #6 от "Улав":Това че ти е трудно да го разбереш,показва вътрешната ти грамотност...
18:21 11.04.2026
22 Талин
До коментар #1 от "Сталин":Дедо пак ли седна на масата срещу портретчето на Сталин, сипа си първа доза и почна да се правиш на мъж ?!? Ходи помогне на бабата,че горката цял живот те носи на гръб. 😁
18:21 11.04.2026
23 Сталин
До коментар #14 от "БОТЕВ":Само майка Турция ще оправи България и великия султан Ердоган да наложи ред в България и да очисти тикви прасета и Простокирчовци от колонията на сащ
Коментиран от #30
18:22 11.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ко речи?
До коментар #15 от "Сталин":А ти да не мислиш, че ще ти се размине, cмeшнuкo?
18:26 11.04.2026
26 Звездоброец
18:27 11.04.2026
27 Турските прокурори искат доживотен
ОЩЕ ЕДНИ ЧАЛМИ ИЗКУКУРИГАХА. КОЛКО ЛИ ЯБ ИМ ТРЯБВАТ ЗА ДОЖИВОТНО ЗАТРИВАНЕ. АЗ ЗАЛАГАМ НА 9.
18:27 11.04.2026
28 ТЪПУНЧО
До коментар #5 от "Турските прокурори искат доживотен":Кой предаде Левски - поп Кръстьо .
Ето и състава на съда осъдил Левски на смърт чрез обесване :
-хаджи Иванчо Хадживеличков Пенчович - член на държавния съвет към империята
-Мито Панов Каймакчийски – член на ръководството на българската църковно- училищна общност,
-хаджи Мануил(Мано)Стоянов – член на Софийският меджлис
-Петър (Пешо)Тодоров – Желявеца - член на Софийският меджлис.
Коментиран от #32, #35, #42
18:29 11.04.2026
29 Кой е изродът
18:29 11.04.2026
30 Леле Старинчо
До коментар #23 от "Сталин":Ти си рЕзан!
18:31 11.04.2026
31 А БГ ПРОКУРОРИТЕ
18:32 11.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пуйки
18:36 11.04.2026
34 681
До коментар #5 от "Турските прокурори искат доживотен":Кой предаде Левски?
Коментиран от #38
18:36 11.04.2026
35 ТЪПУНЯКА СИ ТИ,
До коментар #28 от "ТЪПУНЧО":А И СИ ГО НАПИСАЛ. НИКОЙ НЕ БЪРКА С РЪКА В ОГЪНЯ, ОЩЕ ОТ ПАМТИВЕКА Е ОТКРИТ ДЕЛАФЯ. От памтивека се знае, че кучето е най-добрият и най-верният приятел на човека. А КУЧЕТА МНОГО, ИМАЛО Е И ПРЕДИ ИМА И СЕГА. БИЛИ ГИ ИЗПОЛЗВАЛИ В ТУРСКАТА ИМПЕРИЯ, АМИ НАУЧИЛИ СА ГО ОТ РИМСКАТА ИМПЕРИЯ. МАШИТЕ ОТДАВНА СЕ ПОЛЗВАТ ТЪПУНЯК, ПОЛЗВАТ СЕ И СЕГА. НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО.
18:42 11.04.2026
36 А бе насранясу
18:42 11.04.2026
37 681
До коментар #11 от "Те турците":Какъв геноцид бълнуваш, геноцид е бил на чичката с мустака но не си е свършил работата до край.Относно арменците и кюрдите явно си чел грешна информация, арменците са воювали с руснаците против турците и са умрели като противници,а кюрдите станаха маша на Америка и Израел с обещанието за велик Кюрдистан но уви.Всеки си получава заслуженото...
Коментиран от #45
18:45 11.04.2026
38 Кой предаде Левски?
До коментар #34 от "681":ООО СВЕЩЕНА ПРОСТОТА!
ПРЕДАДЕ ГО ТОЗИ, КОЙТО ПРЕДАДЕ И ХРИСТОС. СРЕБРОЛЮБИЕТО Е ЧОВЕШКА ЧЕРТА И ВЪРХОВНО ИЗПИТАНИЕ ЗА ПРАВЕДНИЯ. ТОВА В КОРАНА ГО НЯМА.
18:48 11.04.2026
39 Минчо
18:49 11.04.2026
40 Механик
18:49 11.04.2026
41 по$$ерикс
До коментар #1 от "Сталин":пак ше оцвъкаш френча
18:50 11.04.2026
42 Тц, в грешка си
До коментар #28 от "ТЪПУНЧО":Присъдата на Левски е произнесена от комисия в състав Али ефенди (председател), Иванчо Хаджипенчович (български представител) и още един член-турски администратор. Потвърдена е от султан Абдул Азис. Левски го осъди османската власт, а не българите. Но историята преди всичко се чете от книгите, не се “учи” от интернет.
18:53 11.04.2026
43 Спецназ
какво могат да му направят турците??
18:54 11.04.2026
44 Компетентен
Коментиран от #47
18:54 11.04.2026
45 Наистина ли смяташ
До коментар #37 от "681":че през 1915 арменски жени и деца са воювали с Русия срещу Османците? Това в учебниците по история в Тюркие ли го пише? Или в някой сайт?
18:58 11.04.2026
46 Цензура
До коментар #5 от "Турските прокурори искат доживотен":Напротив. Те са се опитали да го спасят, някак така да извъртят нещата, че да отиде в затвора, където да бъде забравен. Затова са го пуснали към София със съвсем слаба охрана и са му подготвили добронамерен съд, със смесен състав от българи и турци. Имало е във властта далновинди хора, които са разбирали, че Левски е силен идеен и политически фактор и мъртъв ще е по-опасен, отколкото жив. Но българските предатели са го окачили на въжето. Нямам предвид п. Кръстю, който НЕ е предал Левски и това е доказано. По-скоро Левски сам реши да се жертва по ТОЧНО СЪЩАТА причина, поради която пък турците не искаха да го осъдят на cмърт. Предадоха го съдебните заседатели Българи, които гласуваха за cмъртно наказание... докато двамата, които поискаха затвор, бяха тyрци !!! Физически Левски е обесен срещу дребна сума от един набързо намерен хъхpeк, защото никой от присъстващите турци не се е съгласил да му отнеме живота, дори срещу заплащане !!!
Коментиран от #49
19:01 11.04.2026
47 ВИЖДАМЕ, ЧЕ СИ КОНПОТЕНТЕН
До коментар #44 от "Компетентен":ЛИЧИ ТИ, НО НЕ СЕ МЕСИ В ЧОВЕШКИТЕ ДЕЛА!
19:01 11.04.2026
48 престъпленията на Биби са ужасни
19:04 11.04.2026
49 "МОСКВА НЕ ВЯРВА НА СЪЛЗИ"
До коментар #46 от "Цензура":ОСОБЕНО АКО СА КРОКОДИЛСКИ! НЕ ГО ВЪЗПРИЕМАЙ БУКВАЛНО. МОСКВА НИКОГА ЗА НИКОГО НЕ СЕ Е ГРИЖИЛА, ОСВЕН ЗА СОБСТВЕНИЯ СИ ИНТЕРЕС. ТУРСКАТА ИМПЕРИЯ СЪЩО. ТАКА, ЧЕ И ОТ 20 РЕКИ ВОДА ДА ДОНЕСЕШ, ТОВА С ЛЕВСКИ, АРМЕНЦИТЕ И КЮРДИТЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗМИТО.
19:16 11.04.2026