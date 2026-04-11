Турските прокурори искат доживотен затвор за Нетаняху

Прокурори в Турция поискаха доживотен затвор за израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е арестуван задочно, и няколко членове на израелското правителство и военно ръководство по обвинения в геноцид. Това съобщи турският вестник Хюриет.

Според него, прокурорите са внесли обвинителен акт в 10-ия съд по тежки наказателни дела в Истанбул, с който искат доживотни присъди и присъди от 1102 до 4596 години за 35 обвиняеми, включително Нетаняху, израелския министър на отбраната Израел Кац, министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и началника на Генералния щаб на израелските отбранителни сили Еял Замир.

В обвинителния акт се посочва, че израелските длъжностни лица са обвинени в престъпления срещу човечеството, геноцид, лишаване от свобода, жестоко отношение, увреждане на имущество, грабеж и изземване на превозни средства.

На 7 ноември 2025 г. прокуратурата на Истанбул издаде заповед за арест на Нетаняху и няколко високопоставени израелски служители и военни, обвинявайки ги в „геноцид и престъпления срещу човечеството“ в ивицата Газа, както и в нарушения срещу корабите на флотилията Сумуд, които преди това се бяха опитали да пробият морската блокада на палестинския анклав.