Турските прокурори искат доживотен затвор за Нетаняху

11 Април, 2026 18:05 1 600 49

Израелският премиер и длъжностни лица са обвинени в престъпления срещу човечеството, геноцид, лишаване от свобода, жестокост, увреждане на имущество, грабеж и изземване на превозни средства

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Прокурори в Турция поискаха доживотен затвор за израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е арестуван задочно, и няколко членове на израелското правителство и военно ръководство по обвинения в геноцид. Това съобщи турският вестник Хюриет.

Според него, прокурорите са внесли обвинителен акт в 10-ия съд по тежки наказателни дела в Истанбул, с който искат доживотни присъди и присъди от 1102 до 4596 години за 35 обвиняеми, включително Нетаняху, израелския министър на отбраната Израел Кац, министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и началника на Генералния щаб на израелските отбранителни сили Еял Замир.

В обвинителния акт се посочва, че израелските длъжностни лица са обвинени в престъпления срещу човечеството, геноцид, лишаване от свобода, жестоко отношение, увреждане на имущество, грабеж и изземване на превозни средства.

На 7 ноември 2025 г. прокуратурата на Истанбул издаде заповед за арест на Нетаняху и няколко високопоставени израелски служители и военни, обвинявайки ги в „геноцид и престъпления срещу човечеството“ в ивицата Газа, както и в нарушения срещу корабите на флотилията Сумуд, които преди това се бяха опитали да пробият морската блокада на палестинския анклав.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    61 12 Отговор
    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    Коментиран от #4, #13, #22, #41

    18:06 11.04.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    52 10 Отговор
    Това е най-малкото. По принцип трябва да е разчленен от 4 коня ционистът.

    18:07 11.04.2026

  • 3 гост

    12 35 Отговор
    Пак се правят на интересни комшиите,да отчитат дейност...

    Коментиран от #6

    18:10 11.04.2026

  • 4 Ко речи?

    19 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Не дърпай дявола за опашката, защото след ядрена война няма да има оцелели!

    Коментиран от #15

    18:11 11.04.2026

  • 5 Турските прокурори искат доживотен

    15 22 Отговор
    Турските прокурори искат доживотен затвор за Нетаняху
    А ЛЕВСКИ ГО ОБЕСИХА.
    ЛИЧИ СИ РАЗЛИКАТА НАЛИ? КОЛКО МНОГО ГИ Е БИЛО СТРАХ ОТ НАШИЯ АПОСТОЛ.

    Коментиран от #28, #34, #46

    18:11 11.04.2026

  • 6 Улав

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Като теб

    Коментиран от #21

    18:13 11.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Акшколсум

    27 8 Отговор
    Сега една СВО, като във Венецуела и шестпръстия с чувал на тимбата и в Диарбекир.

    18:14 11.04.2026

  • 9 Обаче

    27 7 Отговор
    Евроgейците нарипат това неполиткоректно. Сатанаху му е позволено да убива, който си реши, заради подозрение, пе там имало някой. Включително и деца. Той не е обявен за военни престъпник и убиец

    18:14 11.04.2026

  • 10 Тома

    18 6 Отговор
    А сарафа съгласен ли е.

    18:14 11.04.2026

  • 11 Те турците

    16 21 Отговор
    хубаво искат присъди за геноцид, но нека първо признаят арменския геноцид и геноцидът на кюрдите. А падишахът им Ердоган е политически брат на Ненаняху. Та може, ако са принципни, да ги почват и двамата. Но каквото не ще сторят на Нетаняху, същото не ще сторят на Ердоган. Малко нещо като нашенската прокуратура.

    Коментиран от #37

    18:16 11.04.2026

  • 12 БОТЕВ

    10 15 Отговор
    Сайдер, комунягите започнаха да защитават майка Турция.

    18:16 11.04.2026

  • 13 ТИ ОТ 7-МА СТАЯ 4-ТО ЛЕГЛО

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    В КАРЛУКОВО ЛИ БЕШЕ, А СТАЛИНЕ"? ЗАЩОТО В КАРЛУКОВО В ПОЧТИ ВСИЧКИ СТАИ ИМА НАЙ МАЛКО ПО ЕДИН СТАЛИН.
    ВЪПРОСЪТ ЗАДАДЕ: СЕСТРА МУТРАФУНОВНА.

    18:18 11.04.2026

  • 14 БОТЕВ

    9 20 Отговор
    Айде, комунягите започнаха да защитават майка Турция.

    Коментиран от #23

    18:18 11.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    9 6 Отговор
    Всичко е написано на хартия като няма да се предприемат от жандармерията никакви мерки това се се случи.Един вид си чешат само езиците и демонстрират някаква дейност....Шестопръстият и имащ огромни уши като пеленгаторите на Гестапо се крие упорито в канализацията .Прави обширни изявления за слабостта на Персия като държава и народ.Време е да работи упорито за света ,защото,,Трудът дарява свобода,,...

    18:19 11.04.2026

  • 17 То и монголья

    11 13 Отговор
    Педофил искаше...у Киев за 2 ДНЯ )))
    А копейките...двойна надница и вкиснал борш от...оная Пияната )))
    Мечтии

    Коментиран от #20

    18:19 11.04.2026

  • 18 Аскер

    6 3 Отговор
    Лице в лице на бойното поле и тога ще се види кой е страхливеца.

    18:19 11.04.2026

  • 19 К ПЕЙКИ с чалми

    8 9 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме на Биби и Дони сред ния

    18:20 11.04.2026

  • 20 Мутрофанова

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "То и монголья":

    Денги Му паГади!

    18:21 11.04.2026

  • 21 гост

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Улав":

    Това че ти е трудно да го разбереш,показва вътрешната ти грамотност...

    18:21 11.04.2026

  • 22 Талин

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Дедо пак ли седна на масата срещу портретчето на Сталин, сипа си първа доза и почна да се правиш на мъж ?!? Ходи помогне на бабата,че горката цял живот те носи на гръб. 😁

    18:21 11.04.2026

  • 23 Сталин

    10 14 Отговор

    До коментар #14 от "БОТЕВ":

    Само майка Турция ще оправи България и великия султан Ердоган да наложи ред в България и да очисти тикви прасета и Простокирчовци от колонията на сащ

    Коментиран от #30

    18:22 11.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ко речи?

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    А ти да не мислиш, че ще ти се размине, cмeшнuкo?

    18:26 11.04.2026

  • 26 Звездоброец

    5 3 Отговор
    Преди 7-8 г на горно ниво и в други измерения завърши хилядолетната война м- у Доброто и злото с победа за Доброто . Ако не вярвате проверете децата около вас до седем години - голяма част от тях се раждат с бойни белези , просто трябва да ги видите ...Това е , защото оитези хилядолетни души , воювали и победили горе сега кръжат на орляци над България и чакат новородени за да се вселят в тях . Така , че ако имате такова дете знайте , че това бъдещ войн на България . А сега се води битката за Земята ...Няма копейки , чалми и подобни глупости . Доброто - Изтока и злото- запада !!!

    18:27 11.04.2026

  • 27 Турските прокурори искат доживотен

    2 9 Отговор
    Турските прокурори искат доживотен затвор за Нетаняху
    ОЩЕ ЕДНИ ЧАЛМИ ИЗКУКУРИГАХА. КОЛКО ЛИ ЯБ ИМ ТРЯБВАТ ЗА ДОЖИВОТНО ЗАТРИВАНЕ. АЗ ЗАЛАГАМ НА 9.

    18:27 11.04.2026

  • 28 ТЪПУНЧО

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Турските прокурори искат доживотен":

    Кой предаде Левски - поп Кръстьо .
    Ето и състава на съда осъдил Левски на смърт чрез обесване :
    -хаджи Иванчо Хадживеличков Пенчович - член на държавния съвет към империята
    -Мито Панов Каймакчийски – член на ръководството на българската църковно- училищна общност,
    -хаджи Мануил(Мано)Стоянов – член на Софийският меджлис
    -Петър (Пешо)Тодоров – Желявеца - член на Софийският меджлис.

    Коментиран от #32, #35, #42

    18:29 11.04.2026

  • 29 Кой е изродът

    7 4 Отговор
    Сатаняху е изрод. След войната влиза в затвора и за корупция.

    18:29 11.04.2026

  • 30 Леле Старинчо

    5 6 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    Ти си рЕзан!

    18:31 11.04.2026

  • 31 А БГ ПРОКУРОРИТЕ

    7 5 Отговор
    ИМАТ ЛИ СМЕЛОСТ И ТОПКИ ЗА ТАКАВА СТЪПКА?!

    18:32 11.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пуйки

    3 7 Отговор
    Турските прокурори не искат ли свинска пържола?

    18:36 11.04.2026

  • 34 681

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Турските прокурори искат доживотен":

    Кой предаде Левски?

    Коментиран от #38

    18:36 11.04.2026

  • 35 ТЪПУНЯКА СИ ТИ,

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "ТЪПУНЧО":

    А И СИ ГО НАПИСАЛ. НИКОЙ НЕ БЪРКА С РЪКА В ОГЪНЯ, ОЩЕ ОТ ПАМТИВЕКА Е ОТКРИТ ДЕЛАФЯ. От памтивека се знае, че кучето е най-добрият и най-верният приятел на човека. А КУЧЕТА МНОГО, ИМАЛО Е И ПРЕДИ ИМА И СЕГА. БИЛИ ГИ ИЗПОЛЗВАЛИ В ТУРСКАТА ИМПЕРИЯ, АМИ НАУЧИЛИ СА ГО ОТ РИМСКАТА ИМПЕРИЯ. МАШИТЕ ОТДАВНА СЕ ПОЛЗВАТ ТЪПУНЯК, ПОЛЗВАТ СЕ И СЕГА. НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО.

    18:42 11.04.2026

  • 36 А бе насранясу

    5 2 Отговор
    Така или иначе си почнал тая каша давай към Ан Кара.И да приключва всичко🤬

    18:42 11.04.2026

  • 37 681

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Те турците":

    Какъв геноцид бълнуваш, геноцид е бил на чичката с мустака но не си е свършил работата до край.Относно арменците и кюрдите явно си чел грешна информация, арменците са воювали с руснаците против турците и са умрели като противници,а кюрдите станаха маша на Америка и Израел с обещанието за велик Кюрдистан но уви.Всеки си получава заслуженото...

    Коментиран от #45

    18:45 11.04.2026

  • 38 Кой предаде Левски?

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "681":

    ООО СВЕЩЕНА ПРОСТОТА!
    ПРЕДАДЕ ГО ТОЗИ, КОЙТО ПРЕДАДЕ И ХРИСТОС. СРЕБРОЛЮБИЕТО Е ЧОВЕШКА ЧЕРТА И ВЪРХОВНО ИЗПИТАНИЕ ЗА ПРАВЕДНИЯ. ТОВА В КОРАНА ГО НЯМА.

    18:48 11.04.2026

  • 39 Минчо

    1 6 Отговор
    А за Путин и Тръмп кога?

    18:49 11.04.2026

  • 40 Механик

    1 5 Отговор
    да отидат заптиите да ги арестуват

    18:49 11.04.2026

  • 41 по$$ерикс

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    пак ше оцвъкаш френча

    18:50 11.04.2026

  • 42 Тц, в грешка си

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "ТЪПУНЧО":

    Присъдата на Левски е произнесена от комисия в състав Али ефенди (председател), Иванчо Хаджипенчович (български представител) и още един член-турски администратор. Потвърдена е от султан Абдул Азис. Левски го осъди османската власт, а не българите. Но историята преди всичко се чете от книгите, не се “учи” от интернет.

    18:53 11.04.2026

  • 43 Спецназ

    1 1 Отговор
    Тая ГНИДА ЗА ТЕРЕПАНьЕ се качила на главата на американците,

    какво могат да му направят турците??

    18:54 11.04.2026

  • 44 Компетентен

    3 2 Отговор
    Дори и да ни е срам да го признаем, трябва да кажем, че Турция засрами целият свят, голяма част от който се преструва, че не вижда чудoвищните звepства на варварският чифyто-нaцистки режим, начело с Кривата тимберица. Само нз - няма ли в Турция cмъртно наказание, та искат доживотна?

    Коментиран от #47

    18:54 11.04.2026

  • 45 Наистина ли смяташ

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "681":

    че през 1915 арменски жени и деца са воювали с Русия срещу Османците? Това в учебниците по история в Тюркие ли го пише? Или в някой сайт?

    18:58 11.04.2026

  • 46 Цензура

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Турските прокурори искат доживотен":

    Напротив. Те са се опитали да го спасят, някак така да извъртят нещата, че да отиде в затвора, където да бъде забравен. Затова са го пуснали към София със съвсем слаба охрана и са му подготвили добронамерен съд, със смесен състав от българи и турци. Имало е във властта далновинди хора, които са разбирали, че Левски е силен идеен и политически фактор и мъртъв ще е по-опасен, отколкото жив. Но българските предатели са го окачили на въжето. Нямам предвид п. Кръстю, който НЕ е предал Левски и това е доказано. По-скоро Левски сам реши да се жертва по ТОЧНО СЪЩАТА причина, поради която пък турците не искаха да го осъдят на cмърт. Предадоха го съдебните заседатели Българи, които гласуваха за cмъртно наказание... докато двамата, които поискаха затвор, бяха тyрци !!! Физически Левски е обесен срещу дребна сума от един набързо намерен хъхpeк, защото никой от присъстващите турци не се е съгласил да му отнеме живота, дори срещу заплащане !!!

    Коментиран от #49

    19:01 11.04.2026

  • 47 ВИЖДАМЕ, ЧЕ СИ КОНПОТЕНТЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Компетентен":

    ЛИЧИ ТИ, НО НЕ СЕ МЕСИ В ЧОВЕШКИТЕ ДЕЛА!

    19:01 11.04.2026

  • 48 престъпленията на Биби са ужасни

    2 0 Отговор
    Ердоган е държавник ! Турция е сериозна държава,независима и може да си позволи лукса ,да защитава справедливостта и истината !

    19:04 11.04.2026

  • 49 "МОСКВА НЕ ВЯРВА НА СЪЛЗИ"

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Цензура":

    ОСОБЕНО АКО СА КРОКОДИЛСКИ! НЕ ГО ВЪЗПРИЕМАЙ БУКВАЛНО. МОСКВА НИКОГА ЗА НИКОГО НЕ СЕ Е ГРИЖИЛА, ОСВЕН ЗА СОБСТВЕНИЯ СИ ИНТЕРЕС. ТУРСКАТА ИМПЕРИЯ СЪЩО. ТАКА, ЧЕ И ОТ 20 РЕКИ ВОДА ДА ДОНЕСЕШ, ТОВА С ЛЕВСКИ, АРМЕНЦИТЕ И КЮРДИТЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗМИТО.

    19:16 11.04.2026

