Новини
Свят »
Израел »
Израелската армия е ударила над 200 цели на "Хизбула" за последните 24 часа

Израелската армия е ударила над 200 цели на "Хизбула" за последните 24 часа

11 Април, 2026 18:25 621 26

  • израел-
  • ливан-
  • хизбула-
  • удари

Продължава нанасянето на удари по пускови установки с цел предотвратяване на атаки срещу Израел

Израелската армия е ударила над 200 цели на "Хизбула" за последните 24 часа - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили продължават да нанасят удари по цели, принадлежащи на шиитската организация Хизбула в Ливан. През последните 24 часа са били атакувани над 200 цели, съобщи говорителят на силите.

„Нанесени са удари по над 200 цели на Хизбула в Ливан през последните 24 часа“, се казва в изявлението.

Говорителят на Отбранителните сили отбеляза, че те „продължава да нанася удари по пускови установки, за да предотврати атаки“ върху израелска територия от Ливан.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бива си ги.....

    3 9 Отговор
    Бива си ги.....

    18:29 11.04.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 5 Отговор
    Въпросните пускови установки са на пикапи и леки камиони Практически е възможно да бъдат локализирани От безсилие и злоба удрят цивилни ливанци защото не могат до Хизбула

    Коментиран от #8

    18:30 11.04.2026

  • 3 Целта е друга

    7 4 Отговор
    От нил до ефрат.Сега п равят точно това което направиха навремето.Да се трепят Ирак и Иран.Сега пък Иран и Арабските държави.

    18:33 11.04.2026

  • 4 Тома

    7 5 Отговор
    Значи жилищни блокове са целите на евреите където живеят мирни хора

    Коментиран от #26

    18:34 11.04.2026

  • 5 Ето това е

    6 8 Отговор
    Благодатен огън...🎊

    18:34 11.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СКОРО И ЕВРЕИТЕ

    11 6 Отговор
    ЩЕ ГИ СПОХОДИ ВЪЗМЕЗДИЕТО. В ПРИРОДАТА НЕМА ПРАЗНО.

    Коментиран от #14

    18:36 11.04.2026

  • 8 ГДЕ

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Касими?

    Коментиран от #13

    18:38 11.04.2026

  • 9 Долно племе безбожно

    9 3 Отговор
    И това си е

    Коментиран от #11

    18:38 11.04.2026

  • 10 Бенямин Нетанаху 22.07.2017

    2 4 Отговор
    Израелската армия за еазлика от Американската Руската Немската и Френска не е за парад

    18:41 11.04.2026

  • 11 За Пен дела

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Долно племе безбожно":

    Дето изпрати ХАМАС и ХИЗБУЛА да нападнат Мирен Израел ли думаш?
    Така е, .от срещата в кремля,.. войната срещу Израел... почна

    18:41 11.04.2026

  • 12 Тия москаляк - ислямисти

    3 7 Отговор
    И чаршаф- терористи трябва да бъдат заличени навсегда!!
    У ДРИ БИБИ

    18:42 11.04.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "ГДЕ":

    Никога не се знае кой ще дойде на мястото на убития Винаги може да е по лошо Всеки командир си има заместник И те така те

    18:43 11.04.2026

  • 14 Колко скоро ?

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "СКОРО И ЕВРЕИТЕ":

    2 ДНЯ ?
    )))))

    18:44 11.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А така!

    1 1 Отговор
    Трепаниееее!

    18:45 11.04.2026

  • 17 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Според ООН ,Израел извършва геноцид и в Ливан.Бийците от Хизбула какво да правят,да си подложат главата на дръвника като българите по Турско време,или да се бият за свободата си като Македонците?

    Коментиран от #24

    18:45 11.04.2026

  • 18 Вацев

    4 2 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #22

    18:46 11.04.2026

  • 19 Спецназ

    1 3 Отговор
    "Израелските отбранителни сили" са агресори по територии на други държави,

    демек казано да се разбере- ПЪЛНИ П.ДЕРАСИ!

    18:48 11.04.2026

  • 20 Смешник

    1 2 Отговор
    Луд умора няма за Нетаняху Но скоро ще дойде и неговия край

    18:48 11.04.2026

  • 21 Ко пейки БЕЗ Божни

    5 1 Отговор
    Приемете ХРИСТИЯНСТВОТО и се отречете от АНТИХРИСТА У ЙЛО и ислямизма, у роди!
    БОГ е милостив и ще ви прости!

    18:48 11.04.2026

  • 22 Коце Блицкрига

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Вацев":

    Има нема.... 2 ДНЯ и ВСЕ.

    18:50 11.04.2026

  • 23 Шестопръстия гръмовержец

    1 1 Отговор
    Праска яко.....

    18:52 11.04.2026

  • 24 Хах

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Къде има македонци бе въшкарр?

    18:55 11.04.2026

  • 25 А МОЧАТА?

    0 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    18:57 11.04.2026

  • 26 В3В

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Евреите хванаха онлайн среща на командирите на Хизбула в Zoom, разбраха къде са IP адресите на всички и в рамките на 10 минути екзекутираха 100 различни цели. Те издигнаха войната на друго ниво.

    19:11 11.04.2026