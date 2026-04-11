Израелската армия е ударила над 200 цели на "Хизбула" за последните 24 часа

Израелските отбранителни сили продължават да нанасят удари по цели, принадлежащи на шиитската организация Хизбула в Ливан. През последните 24 часа са били атакувани над 200 цели, съобщи говорителят на силите.

„Нанесени са удари по над 200 цели на Хизбула в Ливан през последните 24 часа“, се казва в изявлението.

Говорителят на Отбранителните сили отбеляза, че те „продължава да нанася удари по пускови установки, за да предотврати атаки“ върху израелска територия от Ливан.