Низар Амиди е новият президент на Ирак

11 Април, 2026 18:25, обновена 11 Април, 2026 18:36 937 3

Парламентът избра с голямо мнозинство кандидата на Патриотичния съюз на Кюрдистан за нов държавен глава

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иракският парламент избра Низар Амиди, кандидат от Патриотичния съюз на Кюрдистан, за нов президент на страната, предаде INA.

Според агенцията 227 членове на парламента са гласували за неговата кандидатура. Вторият кандидат, Мутана Надир, е получил 15 гласа, а седем бюлетини са били невалидни. По-рано беше съобщено, че настоящият президент на страната Абдел Латиф Рашид е решил да се оттегли от президентската надпревара.

57-годишният Амиди беше министър на околната среда от 2022 до 2024 г. и е прекарал повече от 15 години в президентската администрация на страната, включително на позиции като старши съветник и ръководител на президентския кабинет.

Ситуацията в Ирак е силно напрегната и нестабилна, като страната бе въвлечена в регионалния конфликт между САЩ, Израел и Иран. Въпреки усилията на правителството в Багдад да запази неутралитет, територията на Ирак се превърна в активно бойно поле.

На 8 април 2026 г. беше обявено временно примирие между Иран и САЩ, което донесе кратка глътка въздух и доведе до празненства по улиците на Багдад.

Преди примирието Ирак беше подложен на интензивни удари. Израелски и американски сили атакуваха позиции на проирански милиции като "Катаиб Хезбола", докато те отвръщаха с пращане на дронове и ракети по американски дипломатически и логистични центрове.

В края на март резиденцията на президента на Иракски Кюрдистан, Нечирван Барзани, беше атакувана с дрон. Местните власти обвиняват иранските прокси групи в директно посегателство върху суверенитета на региона.

На 7 април 2026 г. ракета, изстреляна от посока Кувейт, удари къща в Ал Зубаир край град Басра, убивайки трима цивилни.

В отговор на удара гневни протестиращи щурмуваха кувейтското консулство в Басра, свалиха националния флаг на съседната страна и извършиха вандалски прояви. Кувейт отрече всякаква намеса и призова Ирак да защити дипломатическите мисии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    Нормални у политиката нема, бате. Тама сичко е бандит за панделата. И у назе е така.

    18:32 11.04.2026

  • 2 Демек

    5 0 Отговор
    Техен човек.Агънца.Същото искат и в Иран.

    18:36 11.04.2026

  • 3 Спецназ

    4 1 Отговор
    Кюрдите в Ирак са 2 милиона и рано или късно ще си направят
    Република "Кюрдистан" в Ирак, Сирия и Турция и няма и
    да питат нито брадатия джихадист в Сирия, нито дрЪтия пръч Ердо!

    ФАКТ!

    18:38 11.04.2026

