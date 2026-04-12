Иран: Всеки опит на военни кораби да преминат през Ормузкия проток ще бъде посрещнат с решителна съпротива

Всеки опит на военни кораби да преминат през Ормузкия проток ще бъде посрещнат с „решителна съпротива“, заявиха военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), предаде Tasnim.

„Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция имат пълни правомощия да управляват Ормузкия проток. Преминаването е разрешено само на граждански кораби в съответствие със специални разпоредби“, подчертаха те.

На 11 април Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи в X, че разрушителите USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy са преминали през Ормузкия проток като част от мисия за разминиране.

„Днес започнахме процеса по установяване на нов проход и скоро ще отворим този безопасен маршрут за морската индустрия, за да улесним свободното движение на стоки“, каза командирът на Централното командване адмирал Брад Купър.

Корпусът на гвардейците отказа преминаването на американски кораби през пролива.

Президентът Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са започнали да разминират Ормузкия проток. Той определи това като „услуга“ за страните, зависими от маршрута. Той е уверен, че Иран „губи“ войната и мините в пролива остават единственият му коз.

Вашингтон ще използва военните си кораби, ако Техеран не постигне сделка, предупреди още американският лидер.