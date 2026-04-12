Започнаха парламентарните избори в Унгария

Гласуването на изборите за Националното събрание (еднокамарният парламент на Унгария), което ще сформира новото правителство на страната, започна в неделя в 6:00 ч. местно време.
Според Националното избирателно бюро, избирателните секции ще останат отворени до 19:00 ч. (20:00 ч. българско време).
Изборите ще разпределят 199 парламентарни места, 93 от които по партийни листи, а 106 - по едномандатни избирателни райони. Управляващата коалиция, състояща се от Фидес - Унгарски граждански съюз и нейния по-малък партньор, Християндемократическата народна партия (ХДНП), се изправя срещу опозиционната партия Тиса. Фидес се ръководи от унгарския премиер Виктор Орбан, докато Тиса се ръководи от бившия правителствен служител и евродепутат Петер Мадяр, който се радва на подкрепата на Брюксел.
Според прогнозите, единствената друга политическа партия с шанс да преодолее 5-процентния праг и да влезе в парламента е крайнодясната партия „Нашата родина“, водена от Ласло Тороскай.
След последните избори, проведени през 2022 г., управляващият алианс на Фидес и Християндемократическата народна партия (КДНП) спечели конституционно мнозинство от 135 гласа в парламента. Експертите смятат, че е малко вероятно този път да повторят този успех и ако спечелят, това ще бъде с малка разлика.
Избирателната активност на последните избори беше близо 70%. Предвид настоящата трудна ситуация се очаква тя да бъде още по-висока. Различията между правителството и опозицията са значителни, включително по въпроси като конфликта в Украйна, отношенията с Европейския съюз и сътрудничеството с Русия. Както Фидес, така и Тиса твърдят, че на изборната карта е заложено много много.
В Унгария нямаше ден за размисъл, но в деня на изборите агитацията в рамките на 150 метра от избирателните секции и политическата реклама в медиите са забранени. В същото време, предварително публикуваните материали за предизборна кампания могат да останат на мястото си. След затварянето на избирателните секции, резултатите от екзит половете могат да бъдат публикувани.
Унгарският външен министър Петер Сиярто не може да се обади на майка си поради постоянно подслушване от тайните служби.
Това заяви премиерът Виктор Орбан, говорейки в събота вечер на митинг в Будапеща, с който приключи предизборната кампания на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз.
„Петер Сиярто вече дори не може да се обади на майка си, без някоя тайна служба да подаде доклад“, каза Орбан, цитиран от онлайн изданието HVG.
Той подчерта, че такъв безпрецедентен интерес от страна на чуждестранните служби към унгарските избори е свързан с позицията на Будапеща по редица спорни въпроси, от джендър идеологията до миграцията. „Доказахме, че има и друг начин“, заяви Орбан.
Преди това няколко медии в няколко страни, включително източноевропейското издание VSquare, публикуваха съдържанието на телефонните разговори на Сиярто.
В момента Унгария е разследвана за подслушването. Стана ясно, че унгарският журналист Саболч Пани, който работи за изданието VSquare, е предоставил номера си на мобилния телефон на чуждестранни разузнавателни служби. Унгарските власти съобщиха, че впоследствие украинци са започнали да подслушват министъра.
2 Лили
07:29 12.04.2026
4 тиквенсониада
07:30 12.04.2026
5 Виктор Орбан
07:31 12.04.2026
6 Сбогом на чОрбан
07:33 12.04.2026
8 Дано
До коментар #3 от "си дзън":да не е показателен за Брюкселската слуга - Петер Мадяр !
07:34 12.04.2026
9 Ас Копейкин
07:35 12.04.2026
10 Пища ХУФнагел
До коментар #3 от "си дзън":Ако наричаш Радев - руски слуга , как ли ще определиш Бойко ? Куче подаряваше , строеше пътища с тръби , помагаше на Нефтохима и Лукойл , подари газопровода на Турция .....Как го наричаш него ?
Коментиран от #13, #14, #24, #39
07:35 12.04.2026
11 Ние с гайдите
07:35 12.04.2026
13 си дзън
До коментар #10 от "Пища ХУФнагел":Подаръци на Турция прави само руската слуга Радев - да напомня за Боташ - 1милион
на ден за нищо за 13 години !!! Това е подарък.
07:39 12.04.2026
14 Ние с гайдите
До коментар #10 от "Пища ХУФнагел":Бойко англисаксите го подритваха , затова пълзеше в краката на ...турците - заедно с Пеевски им подари Южен поток , за да стане "Турски" , блокира изграждането на АЕЦ Белене за да купуваме ток от Турция +произведен също в Руски АЕЦи , ама демократичен ток , щото е "натовски" и турски .
07:42 12.04.2026
19 Умереният
07:56 12.04.2026
20 Емил
Смешно годпода, много смешно и много жалко ЕС дик...татурата която се меси в суверинитета на малките европейски държави!!!
Коментиран от #26
07:58 12.04.2026
23 Помиярто
08:03 12.04.2026
24 Помиярто
До коментар #10 от "Пища ХУФнагел":Бойко и Пеевски са хора на Държавна сигурност, а това значи - руски слуги.
08:05 12.04.2026
25 Виктор се сбогува с нас
08:05 12.04.2026
26 Вън
До коментар #20 от "Емил":Унгария да напуска ЕС. Защо не? Може и НАТО да напусне да видим, дали ще е смел срещу Зеления ВСУ.
08:06 12.04.2026
27 Фен
08:06 12.04.2026
28 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
Коментиран от #42
08:06 12.04.2026
29 Вова
08:13 12.04.2026
30 ООрана държава
08:13 12.04.2026
32 ЩЕ ИМА ПАМЕТНИК НА ОРБАН
Коментиран от #41
08:18 12.04.2026
33 Един
08:19 12.04.2026
36 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #38
08:28 12.04.2026
37 БРАВО
Коментиран от #40
08:33 12.04.2026
38 Помиярто
До коментар #36 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Орбан открадпа 100 милиона пари от Украйна, за да купува избори. Какво приказваш? Орбан и Помиярто са продажници. Чухме ги как се мазнят на Путин и Ванс.
08:34 12.04.2026
39 ма ДУРО
До коментар #10 от "Пища ХУФнагел":Май само ти не знаеш, че зайчара е комунист и в чер вата. Като коментиш него, все едно, че имаш в предвид Андрей Луканов
08:34 12.04.2026
40 Ранчо
До коментар #37 от "БРАВО":В партията на Орбан са изобличени няколко ПеПедофила и Гомосексуалиста. Така че долу Орбан тарторът на обратните ПеПедофили.
08:36 12.04.2026
41 Чети бе
До коментар #32 от "ЩЕ ИМА ПАМЕТНИК НА ОРБАН":Орбан е започнал кариерата си прислужвайки на Сорос.
Коментиран от #44
08:38 12.04.2026
42 Ха ха ха ха
До коментар #28 от "Унгарците":Закарпатието е на СССР. Аз викам унгарците да се връщат на Урал.
08:39 12.04.2026
43 Успех на Орбан.
08:50 12.04.2026
44 Все някой от някъде започва
До коментар #41 от "Чети бе":Важното е как ще свърши!
08:52 12.04.2026
45 АБВ
09:04 12.04.2026
46 Саша Грей
А пък Орбан ги пази от гей0ве, либерасти и т.н. Ама май не е чел достатъчно "Записки по българските избори" и да каже, че скандинавските педофили ще им вземат децата, че на Петрохан имало педофили, въпреки, че изобщо не е имало секс. Че някой трябва да ги пази от комунистите, нищо че същите "утекоха у канала". Че някой щял да подарява оръжие на Украйна, пък то било продажба в огромни размери и за страшно много пари. Но една лъжа повторена сто пъти... НалЕ?
09:04 12.04.2026