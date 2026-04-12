Започнаха парламентарните избори в Унгария

Гласуването на изборите за Националното събрание (еднокамарният парламент на Унгария), което ще сформира новото правителство на страната, започна в неделя в 6:00 ч. местно време.

Според Националното избирателно бюро, избирателните секции ще останат отворени до 19:00 ч. (20:00 ч. българско време).

Изборите ще разпределят 199 парламентарни места, 93 от които по партийни листи, а 106 - по едномандатни избирателни райони. Управляващата коалиция, състояща се от Фидес - Унгарски граждански съюз и нейния по-малък партньор, Християндемократическата народна партия (ХДНП), се изправя срещу опозиционната партия Тиса. Фидес се ръководи от унгарския премиер Виктор Орбан, докато Тиса се ръководи от бившия правителствен служител и евродепутат Петер Мадяр, който се радва на подкрепата на Брюксел.

Според прогнозите, единствената друга политическа партия с шанс да преодолее 5-процентния праг и да влезе в парламента е крайнодясната партия „Нашата родина“, водена от Ласло Тороскай.

След последните избори, проведени през 2022 г., управляващият алианс на Фидес и Християндемократическата народна партия (КДНП) спечели конституционно мнозинство от 135 гласа в парламента. Експертите смятат, че е малко вероятно този път да повторят този успех и ако спечелят, това ще бъде с малка разлика.

Избирателната активност на последните избори беше близо 70%. Предвид настоящата трудна ситуация се очаква тя да бъде още по-висока. Различията между правителството и опозицията са значителни, включително по въпроси като конфликта в Украйна, отношенията с Европейския съюз и сътрудничеството с Русия. Както Фидес, така и Тиса твърдят, че на изборната карта е заложено много много.

В Унгария нямаше ден за размисъл, но в деня на изборите агитацията в рамките на 150 метра от избирателните секции и политическата реклама в медиите са забранени. В същото време, предварително публикуваните материали за предизборна кампания могат да останат на мястото си. След затварянето на избирателните секции, резултатите от екзит половете могат да бъдат публикувани.

Унгарският външен министър Петер Сиярто не може да се обади на майка си поради постоянно подслушване от тайните служби.

Това заяви премиерът Виктор Орбан, говорейки в събота вечер на митинг в Будапеща, с който приключи предизборната кампания на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз.

„Петер Сиярто вече дори не може да се обади на майка си, без някоя тайна служба да подаде доклад“, каза Орбан, цитиран от онлайн изданието HVG.

Той подчерта, че такъв безпрецедентен интерес от страна на чуждестранните служби към унгарските избори е свързан с позицията на Будапеща по редица спорни въпроси, от джендър идеологията до миграцията. „Доказахме, че има и друг начин“, заяви Орбан.

Преди това няколко медии в няколко страни, включително източноевропейското издание VSquare, публикуваха съдържанието на телефонните разговори на Сиярто.

В момента Унгария е разследвана за подслушването. Стана ясно, че унгарският журналист Саболч Пани, който работи за изданието VSquare, е предоставил номера си на мобилния телефон на чуждестранни разузнавателни служби. Унгарските власти съобщиха, че впоследствие украинци са започнали да подслушват министъра.