Започнаха парламентарните избори в Унгария

12 Април, 2026 07:15, обновена 12 Април, 2026 07:25 1 300 46

Унгарският външен министър Петер Сиярто не може да се обади на майка си поради постоянно подслушване от тайните служби.

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гласуването на изборите за Националното събрание (еднокамарният парламент на Унгария), което ще сформира новото правителство на страната, започна в неделя в 6:00 ч. местно време.

Според Националното избирателно бюро, избирателните секции ще останат отворени до 19:00 ч. (20:00 ч. българско време).

Изборите ще разпределят 199 парламентарни места, 93 от които по партийни листи, а 106 - по едномандатни избирателни райони. Управляващата коалиция, състояща се от Фидес - Унгарски граждански съюз и нейния по-малък партньор, Християндемократическата народна партия (ХДНП), се изправя срещу опозиционната партия Тиса. Фидес се ръководи от унгарския премиер Виктор Орбан, докато Тиса се ръководи от бившия правителствен служител и евродепутат Петер Мадяр, който се радва на подкрепата на Брюксел.

Според прогнозите, единствената друга политическа партия с шанс да преодолее 5-процентния праг и да влезе в парламента е крайнодясната партия „Нашата родина“, водена от Ласло Тороскай.

След последните избори, проведени през 2022 г., управляващият алианс на Фидес и Християндемократическата народна партия (КДНП) спечели конституционно мнозинство от 135 гласа в парламента. Експертите смятат, че е малко вероятно този път да повторят този успех и ако спечелят, това ще бъде с малка разлика.

Избирателната активност на последните избори беше близо 70%. Предвид настоящата трудна ситуация се очаква тя да бъде още по-висока. Различията между правителството и опозицията са значителни, включително по въпроси като конфликта в Украйна, отношенията с Европейския съюз и сътрудничеството с Русия. Както Фидес, така и Тиса твърдят, че на изборната карта е заложено много много.

В Унгария нямаше ден за размисъл, но в деня на изборите агитацията в рамките на 150 метра от избирателните секции и политическата реклама в медиите са забранени. В същото време, предварително публикуваните материали за предизборна кампания могат да останат на мястото си. След затварянето на избирателните секции, резултатите от екзит половете могат да бъдат публикувани.

Унгарският външен министър Петер Сиярто не може да се обади на майка си поради постоянно подслушване от тайните служби.

Това заяви премиерът Виктор Орбан, говорейки в събота вечер на митинг в Будапеща, с който приключи предизборната кампания на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз.

„Петер Сиярто вече дори не може да се обади на майка си, без някоя тайна служба да подаде доклад“, каза Орбан, цитиран от онлайн изданието HVG.

Той подчерта, че такъв безпрецедентен интерес от страна на чуждестранните служби към унгарските избори е свързан с позицията на Будапеща по редица спорни въпроси, от джендър идеологията до миграцията. „Доказахме, че има и друг начин“, заяви Орбан.

Преди това няколко медии в няколко страни, включително източноевропейското издание VSquare, публикуваха съдържанието на телефонните разговори на Сиярто.

В момента Унгария е разследвана за подслушването. Стана ясно, че унгарският журналист Саболч Пани, който работи за изданието VSquare, е предоставил номера си на мобилния телефон на чуждестранни разузнавателни служби. Унгарските власти съобщиха, че впоследствие украинци са започнали да подслушват министъра.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лили

    15 36 Отговор
    Орбан беше до тук.

    07:29 12.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 тиквенсониада

    20 5 Отговор
    Да не се окаже , че Бойко и Делян печелят изборите в Унгария ?

    07:30 12.04.2026

  • 5 Виктор Орбан

    19 5 Отговор
    Христос Воскресе !!!!

    07:31 12.04.2026

  • 6 Сбогом на чОрбан

    13 28 Отговор
    И тая по..Длога отиде в канала

    07:33 12.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дано

    22 4 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    да не е показателен за Брюкселската слуга - Петер Мадяр !

    07:34 12.04.2026

  • 9 Ас Копейкин

    6 13 Отговор
    Орбан и Фицо подкрепаяме Съвета за мир на Доналд Тръмп!

    07:35 12.04.2026

  • 10 Пища ХУФнагел

    24 5 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Ако наричаш Радев - руски слуга , как ли ще определиш Бойко ? Куче подаряваше , строеше пътища с тръби , помагаше на Нефтохима и Лукойл , подари газопровода на Турция .....Как го наричаш него ?

    Коментиран от #13, #14, #24, #39

    07:35 12.04.2026

  • 11 Ние с гайдите

    34 7 Отговор
    Пожелавам успех на истинския европеец Орбан . Ама ще има мръсни номера на изборите от диригентите на брюкселските змии - ингилизите , евреите и турците , и пропагандата им .

    07:35 12.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 си дзън

    9 19 Отговор

    До коментар #10 от "Пища ХУФнагел":

    Подаръци на Турция прави само руската слуга Радев - да напомня за Боташ - 1милион
    на ден за нищо за 13 години !!! Това е подарък.

    07:39 12.04.2026

  • 14 Ние с гайдите

    15 4 Отговор

    До коментар #10 от "Пища ХУФнагел":

    Бойко англисаксите го подритваха , затова пълзеше в краката на ...турците - заедно с Пеевски им подари Южен поток , за да стане "Турски" , блокира изграждането на АЕЦ Белене за да купуваме ток от Турция +произведен също в Руски АЕЦи , ама демократичен ток , щото е "натовски" и турски .

    07:42 12.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Умереният

    2 13 Отговор
    Днес Унгария ще избере своят път,КЪМ ЛУДИЯТ ДОНЧО ИЛИ ПРАГМАТИЧНИЯТ ПУТИН.Дано унгарците да по- мъдри и изберът Европа.САЩ да бита карта с този малоумник.

    07:56 12.04.2026

  • 20 Емил

    15 7 Отговор
    Досега се говореше, Орбан нямал шанс, днес обаче се пише , че ако победял на изборите щяло да е с малко!
    Смешно годпода, много смешно и много жалко ЕС дик...татурата която се меси в суверинитета на малките европейски държави!!!

    Коментиран от #26

    07:58 12.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Помиярто

    11 10 Отговор
    Орбан на съд и в затвора! Всеки който е.бил в Унгария знае, каква корумпирана хунта управлява, която краде от парите ни.

    08:03 12.04.2026

  • 24 Помиярто

    5 10 Отговор

    До коментар #10 от "Пища ХУФнагел":

    Бойко и Пеевски са хора на Държавна сигурност, а това значи - руски слуги.

    08:05 12.04.2026

  • 25 Виктор се сбогува с нас

    10 9 Отговор
    Каквото се издига, слиза. Каквото се надува, спада. Каквото се върти, спира. 20 години като министър-председател, 16 от тях последователно, и това, с което ще го помним, е целуването на ръцете на Путин и на краката на Тръмп. Шкафът на историческото време го очаква. В най-дълбоките му дълбини, където влизат всички незначителни хора.

    08:05 12.04.2026

  • 26 Вън

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Емил":

    Унгария да напуска ЕС. Защо не? Може и НАТО да напусне да видим, дали ще е смел срещу Зеления ВСУ.

    08:06 12.04.2026

  • 27 Фен

    11 8 Отговор
    Успех, Орбан! Някой трябва да продължи да удържа на безумието на урсулите!

    08:06 12.04.2026

  • 28 Унгарците

    7 10 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #42

    08:06 12.04.2026

  • 29 Вова

    9 2 Отговор
    Вики,добре дошъл в Москва!

    08:13 12.04.2026

  • 30 ООрана държава

    6 6 Отговор
    Ако на урсула не и харесат резултатите, ще отмени вота за другия месец...

    08:13 12.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЩЕ ИМА ПАМЕТНИК НА ОРБАН

    8 3 Отговор
    Като човека изгонил Сорос и соросчетата от Унгария. Браво.

    Коментиран от #41

    08:18 12.04.2026

  • 33 Един

    5 4 Отговор
    Орбан ще отслабне.

    08:19 12.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 КОЛЬО ПАРЪМА

    9 4 Отговор
    Печели Орбзн унгарците са с него не като Българите продажници за 50 лв да гласуват

    Коментиран от #38

    08:28 12.04.2026

  • 37 БРАВО

    2 3 Отговор
    Днес унгарските ПеПедофили ще гризнат дpъвцето!

    Коментиран от #40

    08:33 12.04.2026

  • 38 Помиярто

    4 5 Отговор

    До коментар #36 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Орбан открадпа 100 милиона пари от Украйна, за да купува избори. Какво приказваш? Орбан и Помиярто са продажници. Чухме ги как се мазнят на Путин и Ванс.

    08:34 12.04.2026

  • 39 ма ДУРО

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пища ХУФнагел":

    Май само ти не знаеш, че зайчара е комунист и в чер вата. Като коментиш него, все едно, че имаш в предвид Андрей Луканов

    08:34 12.04.2026

  • 40 Ранчо

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "БРАВО":

    В партията на Орбан са изобличени няколко ПеПедофила и Гомосексуалиста. Така че долу Орбан тарторът на обратните ПеПедофили.

    08:36 12.04.2026

  • 41 Чети бе

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "ЩЕ ИМА ПАМЕТНИК НА ОРБАН":

    Орбан е започнал кариерата си прислужвайки на Сорос.

    Коментиран от #44

    08:38 12.04.2026

  • 42 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Унгарците":

    Закарпатието е на СССР. Аз викам унгарците да се връщат на Урал.

    08:39 12.04.2026

  • 43 Успех на Орбан.

    2 1 Отговор
    Това зло Украйна и фашиския ЕС трябва да бъде поставен на колене!

    08:50 12.04.2026

  • 44 Все някой от някъде започва

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Чети бе":

    Важното е как ще свърши!

    08:52 12.04.2026

  • 45 АБВ

    0 0 Отговор
    Жабата Орбан е пътник за затвора или гроба

    09:04 12.04.2026

  • 46 Саша Грей

    0 0 Отговор
    Горкият Сиярто! Не можел да каже "Мамо, как си?". Ами може съвсем спокойно да го каже, а не да предава чувствителна информация.
    А пък Орбан ги пази от гей0ве, либерасти и т.н. Ама май не е чел достатъчно "Записки по българските избори" и да каже, че скандинавските педофили ще им вземат децата, че на Петрохан имало педофили, въпреки, че изобщо не е имало секс. Че някой трябва да ги пази от комунистите, нищо че същите "утекоха у канала". Че някой щял да подарява оръжие на Украйна, пък то било продажба в огромни размери и за страшно много пари. Но една лъжа повторена сто пъти... НалЕ?

    09:04 12.04.2026

