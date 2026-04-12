Урсула фон дер Лайен: Сърцето на Европа бие по-силно в Унгария тази вечер

Урсула фон дер Лайен: Сърцето на Европа бие по-силно в Унгария тази вечер

12 Април, 2026 23:04, обновена 12 Април, 2026 23:21 2 046 154

Фридрих Мерц, Еманюел Макрон и Манфред Вебер поздравиха опозиционната партия Тиса за победата ѝ на парламентарните избори

Урсула фон дер Лайен: Сърцето на Европа бие по-силно в Унгария тази вечер - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в Х, че сърцето на Европа бие по-силно в Унгария след парламентарните избори.

„Сърцето на Европа бие по-силно в Унгария тази вечер“, написа фон дер Лайен в публикацията си.

Публикацията е написана на унгарски и английски език.

Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави Петер Мадяр, лидер на опозиционната партия „Тиса“, за победата му на парламентарните избори в Унгария.

„Унгария взе решението си. Поздравления за изборната ви победа, скъпи Петер Мадяр. Очаквам с нетърпение да работим заедно за силна, сигурна и най-вече обединена Европа“, написа Мерц.

Френският президент Еманюел Макрон и Манфред Вебер, ръководител на Европейската народна партия в Европейския парламент, поздравиха опозиционната партия Тиса за победата ѝ на парламентарните избори в Унгария.

Лидерът на Тиса Петер Мадяр обяви това в X.

Малко преди това Maдяр съобщи, че унгарският премиер и лидер на опозиционната партия Фидес Виктор Орбан също е поздравил партията му за изборната победа.

При 81,49% от обработените гласове, Тиса може да разчита на 137 мандата, ФИДЕС на Виктор Орбан на 55, а „Наша страна“ на 7.

"Тиса" има комфортна преднина от две трети или конституционно мнозинство, което изисква 133 места.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    40 18 Отговор
    Трета световна.,.

    Коментиран от #26

    23:13 12.04.2026

  • 2 ГРАЖДАНИН НА България

    64 21 Отговор
    Унгария загина заедно с България двете държави на дъното!

    Коментиран от #140

    23:14 12.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 реалистъ

    32 66 Отговор
    Унгарците избраха ЕС и наритаха Путин и Тръмп!

    Коментиран от #32

    23:14 12.04.2026

  • 5 Унгария мрази Русия

    21 44 Отговор
    Факт

    Коментиран от #36, #59, #72, #119

    23:15 12.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Е сега

    56 19 Отговор
    Ще останат окончателно без нефт. Скоро ще има нови избори.

    Коментиран от #93, #154

    23:15 12.04.2026

  • 9 Сила

    20 35 Отговор
    И на Орбан бие силно ....напълни памперса !!!

    Коментиран от #31

    23:15 12.04.2026

  • 10 А ние тук ше гласуваме за новият Орбан

    26 21 Отговор
    Радев - Орбан

    В унгария духаха тази супа

    23:16 12.04.2026

  • 11 малиии

    18 18 Отговор
    Стига ги бъзикала таваришчите ... И без туй са в траур ..

    23:16 12.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    54 17 Отговор
    Горките унгарци,едва ли знаят какво ги чака.

    Коментиран от #24

    23:17 12.04.2026

  • 18 Сталин

    54 13 Отговор
    Ето я вещицата на цървулите дето ги вкара в еврото ,същото чака и унгарците

    23:17 12.04.2026

  • 19 Будител

    47 11 Отговор
    За цяла Европа фатални унгарски избори. А дали са унгарски избори ??? По приличат на урсулски .

    23:17 12.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 истината е,

    55 11 Отговор
    че сърцето на Европа е пред масиран инфаркт. Горивата поскъпват ежедневно, скоро дори няма да ги има. Злобата на Урсула няма да стигне за захранване на всички европейски икономики. И тогава ще настъпи внезапна сърдечна смърт, при която гладни и бесни цивилизовани жители на ЕС ще се превърнат в побеснели зомбита, които ще търсят Урсула, за да й благодарят за ваксините, санкциите, зелени сделки, подменените избори, ислямизацията и... не особено красивата си смърт.

    23:17 12.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Иван С

    12 10 Отговор
    Отивам да си лъсна кубинките и да си изтупам мешката... А как не ми се умира..

    23:18 12.04.2026

  • 24 Сталин

    57 12 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Унгарците ще проклинат деня в който свалиха Орбан като дойде еврото в Унгария

    23:18 12.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мнение

    45 10 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Когато доказаната в корупция вещица говори за Унгария, знайте, че нещо са направили там, което е против унгарският народ!
    Досущ както в България и Румъния!
    Управляват само откровените престъпници и продажници, които подаряват гражданските си летища за чужди военни конфликти!

    Явно сатанягите са хванали добре ЕС в хватката си и докато не го докарат до ТСВ, няма да се спрат!
    Точно както направиха и през ВСВ, спонсорираха както хитлер, така и тези дето воюваха срещу него!

    Светът ни се управлява от сатаняги!
    И само обединени народи и с Божията помощ можем да им се противопоставим!

    23:19 12.04.2026

  • 27 Али

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Рептилът се":

    Щото до сега бяха супер!?!?

    23:19 12.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Фактолог

    21 7 Отговор
    В продължение на 47 години САЩ и Европа наложиха пълен арсенал от санкции срещу Иран. Дори лекарствата бяха обект на ограничения по време на пандемията от коронавирус бяха отказвани ваксини, докато Иран не установи вътрешно производство.

    "Сега налагаме санкции срещу вас. Срещу вас и всички ваши пълномощници, от Европа до Австралия. Само две седмици преди американската атака и действията на техния надзорен орган, които самите те бяха предизвикали, Франция определи Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) като терористична организация. И сега те са в ежедневен контакт с IRGC, практически ги молят да назоват цената за преминаването на корабите им.

    Дните отминаха, когато иранският народ живееше всеки ден, проверявайки обменния курс на долара и наблюдавайки как той отново се покачва.
    Сега сте под натиска на санкциите. И ние ще определим какъв ще бъде вашият утрешен ден.

    Сега трябва да следите не само цените на петрола, дизела, газа, торовете и строителните материали всеки ден, но дори и цената на тоалетната хартия - защото тя се покачва всеки ден.

    Настъпи нова ера. Преклонете се пред могъщия Иран!"

    23:20 12.04.2026

  • 30 Унгарският Кирчо

    4 12 Отговор
    Ще достави газ и нефт на Унгария както го правеше Орбан досега.

    23:20 12.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мнение

    25 9 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    Нищо не са избрали унгарците!
    Избраха тия дето пращаха бусовете с пачките и кюлчетата!

    Коментиран от #63

    23:20 12.04.2026

  • 33 Иван С

    8 5 Отговор
    От утре теква нефта.

    23:20 12.04.2026

  • 34 Удри

    15 10 Отговор
    Скоро парата ще е във Украйна
    И заявените 60 хиляди орки на месец ще са Факт!!!

    Дръжте се братушки вие имате по 7 живота атака победа

    23:20 12.04.2026

  • 35 Гогата Чаушев

    14 23 Отговор
    Просто биха шута на още една руска подлога.

    Коментиран от #58

    23:20 12.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мърсулата е приложила

    20 8 Отговор
    от наще изборни шменти-капели в унгарските избори, за да си гарантира още една подчинена шopошня-марионетка.

    23:20 12.04.2026

  • 38 Майна

    7 8 Отговор
    Американците и Путин бяха подкрепени

    Европа показа, че няма достойни и борбени
    Те живеят в Русия и САЩ

    23:21 12.04.2026

  • 39 Жалко

    13 17 Отговор
    Путин прати най добрите си Лъжци в Унгария но и те не помогнаха

    23:21 12.04.2026

  • 40 Тоа па

    11 8 Отговор

    До коментар #20 от "Гресирана ватенка":

    за тъпите няма долна граница... Яж си бананите и се готви за цифровия концлагер... От там няма никога да излезеш жив!

    23:21 12.04.2026

  • 41 Анонимен

    18 6 Отговор
    Айде и Унгария ще влезе в клуба на богатите ...да се видят и те като нас най сетне богати

    23:21 12.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 магяр

    11 7 Отговор
    Тая па парцалетина мурсулакъде се обажда ?!

    23:23 12.04.2026

  • 49 Гогата Чаушев

    10 10 Отговор
    На ред са Фицо и Вучич.

    23:23 12.04.2026

  • 50 Ивайло Свирчев

    8 5 Отговор
    Ех и ние от ПП ДБ да имаме конституционно мнозинство какви промени ще направим на Конструкцията....ехеее

    23:24 12.04.2026

  • 51 Ами

    7 8 Отговор
    Ще има свежа мръвка за войната с руснаците.
    Които пък останат, ще ги ваксинираме.
    Важното е, кинтите да текат.
    Само на бай Дончо да не му скимне нещо, че тогава ...

    23:24 12.04.2026

  • 52 Навазелинена шекелка

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Гресирана ватенка":

    Отивам да празнувам победата с Асенчо Василев, Спецов и Гюров на мъжко парти!

    23:24 12.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Будител

    11 8 Отговор
    Бе на тая Урсула , няма ли кой да и пусне филма за края на Елена Чаушеско. Да се се усети какво заслужава

    23:24 12.04.2026

  • 55 Иво Христов

    9 4 Отговор
    Орбан не победи ли?

    23:25 12.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Мммммм

    4 7 Отговор
    Тая Т. И. Н. Я пак се обади непоготвена

    23:25 12.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Че то Русия

    9 11 Отговор

    До коментар #5 от "Унгария мрази Русия":

    дори руснаците я мразят, какво остава за унгарците. Никой не обича такива пропаднали и загиващи диктатури, както и да живее в робство и без право на мнение.

    23:26 12.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Бус и пачка

    6 8 Отговор

    До коментар #32 от "Мнение":

    Тъй тъй га избираха четири пъти подред Орбанчо, агент на ФСБ вербуван от руско-украинския олигарх Семен Могилевич го правха по....съвест а сега га им допари под нозете оти и ний с малце ги задминахме се окажува че е с бусове и пачки. Ашколсун Машала. МОЛОДЕЦ

    Коментиран от #83

    23:27 12.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Тов. Членин

    4 5 Отговор
    Таваришчи , ако се постараете повече , при тая криза Путин ще ви подари по едно колило - " Украйна " , без скорости обаче ... А си джиткате ..🤭

    23:28 12.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Унгарците

    14 8 Отговор
    Показаха, че са най- простите
    На този разпад на другите европейски държави
    Да смениш лидера си, който отстояваше националния интерес..
    Ха ха ха

    Коментиран от #81

    23:28 12.04.2026

  • 69 Щом тая vещица се показа

    9 5 Отговор
    да хвали резултата от изборите значи е ясно колко е добре за унгарците.

    23:29 12.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Свети Кибик-Юродив

    7 8 Отговор
    Зеленски с пореден удар срещу Путин. След като украинците "спряха кранчето" в Унгария ситуацията се разви стремително. Сигурен съм, че Мадяр и Зеленски ще решат бързо проблемите между Украйна и Унгария, които сътвори Орбан. Българино събуди се!

    23:30 12.04.2026

  • 74 директно от площада в Кьолн

    8 6 Отговор

    До коментар #13 от "Отстрани":

    Да се стягат маджарките, че бежанци ще трябва да обгрижват. Да ги питам тогава, какво ще скандират за палестина.

    23:31 12.04.2026

  • 75 Гад Зеев

    4 8 Отговор
    Плачете ли центове???...вашият човек на рижия клоун си отиде безвъзвратно...евреите останаха без съюзник в Европа.....хаха

    23:31 12.04.2026

  • 76 Честито Унгария!

    9 9 Отговор
    "Една държава се връща на европейския път. Съюзът става по-силен", добави Урсула фон дер Лайен в съобщението публикувано на английски и унгарски.

    23:32 12.04.2026

  • 77 Мадяp = маджарски Гяуро Кюмюро

    8 6 Отговор
    Все си мислех, че само тука е препълнено с малo умници, но явно и унгарците не ни отстъпват по oлиго фpeния.

    Коментиран от #84, #139

    23:32 12.04.2026

  • 78 да питам

    3 2 Отговор
    Абе , има ли тука някакво напрежение ?

    23:32 12.04.2026

  • 79 Миле

    8 6 Отговор
    Това не е победа а разгром. Конституционно мнозинство. Сега ще ометът орбановата гмеж от всякъде. А орбан ще трябва да бяга
    Я при Тръмп я при Мицко у Македонията. Щото инак затворът му е в кърпа вързан

    23:32 12.04.2026

  • 80 И тия като ще се порадват

    7 5 Отговор
    на Петър както ние се порадвахме на гаспадинПростоКиро и после ще се чудят откъде им е дошло.

    23:32 12.04.2026

  • 81 А дали

    10 3 Отговор

    До коментар #68 от "Унгарците":

    унгарците са гласували за това или изборите им вече са по български, румънски и молдовски тертип?

    23:34 12.04.2026

  • 82 мдаа

    9 4 Отговор
    Голям просперитет се наблюдава в ЕС. Днес литър дизел в Германия е 2.35 евро, в Нидерландия 2.58 евро, в Дания 2.44 евро... Разбирате ли за какво говорим, това са близо 5 лв. литър дизел. Колко малки и средни бизнеси ще устоят на такива цени на горивата и в същото време на все по-високите цени на електроенергията? Колко домакинства в "проспериращата" урсулова Европа ще удържат на кризата? Запушете си ушите, тътенът от сгромолясващата се европейска икономика ще бъде непоносим.

    Коментиран от #101

    23:34 12.04.2026

  • 83 Мнение

    13 3 Отговор

    До коментар #63 от "Бус и пачка":

    Кое си задминал бе бот безподобен?!
    Ти драскаш за сребърници, България се упранлява от п.дофили и мафиоти, докарали я участник в 2 чужди военни конфликта???
    Кое точно си задминал?!
    Кожените сфери на ламата си ли задмина тоя път?!

    Га избираха 4 пъти Орбанчо, той НЕ БЕ ЗАПОРИРАЛ 90МЛРД НАРОДНА ПАРА (ВКЛ ОТ НАШИТЕ ДАНЪЦИ), КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПОДАРЕНИ НА ЗЕЛЕНИЯ СЪС ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ! ТИЯ ПАРИ ПОЧТИ НЕ ДОСТИГАТ ДО УКРАИНЦИТЕ! БИВАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ МЕЖДУ ЗЕЛЬО, УРСУЛИТЕ, МАКРОН, МЕРЦ, СТАРМЪР И ДР!
    ОТ КЪДЕ МИСЛИШ ТОЧНО СЕГА ЗАЛОВИХА 2 БУСА ПЪЛНИ С ПАЧКИ И КЮЛЧЕТА?!

    НЕДОУМЯВАМ КАК БГ ТРОЛОВЕТЕ НЕ ВИЖДАТЕ, ЧЕ И ВИЕ СЪЩО ЩЕ ПЛАЩАТЕ СМЕТКАТА, КОЯТО УРСУЛИТЕ ЦЕЛЯТ ЗА ЕС???!!!

    Коментиран от #97

    23:35 12.04.2026

  • 84 Неее

    8 5 Отговор

    До коментар #77 от "Мадяp = маджарски Гяуро Кюмюро":

    Тоя Мадяр е унгарския Киро Простев + Гюро Кюмюро в едно.

    23:35 12.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Въпрос

    10 3 Отговор
    Щяхте ли да отмените изборите ако Орбан беше спечелил?

    23:37 12.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 да питам

    7 2 Отговор
    Абе , къде го Гошо Сороса ?!🤔

    23:37 12.04.2026

  • 90 Дзак

    10 4 Отговор
    90 милиарда могат да спечелят много избори!

    23:37 12.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Да , бе

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Е сега":

    Путин ше ги организира , а ?🤭

    23:38 12.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Само питам

    7 6 Отговор
    Мунчо Радев защо се крие. Да каже нещо

    Коментиран от #98

    23:40 12.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Мунчо

    5 4 Отговор

    До коментар #95 от "Само питам":

    Орбан от Алиекспрес🤣 Тоя е такава мишка

    23:42 12.04.2026

  • 99 Мирослав

    5 5 Отговор
    Това е страшен удар за евреите ционисти. Техният троянски кон беше елиминиран. Подкрепата на рижия дементен старец и на Ванс изяде главата на Орбан, а вчера унгарците скандираха - смърт за Израел, свобода за Палестина!

    23:42 12.04.2026

  • 100 Котев

    6 4 Отговор
    Дупце да им е яко на унгарците с тази невестулка от снимката. Има само една положителна страна днешният фарс - братята, така самонареклите се, маке-донци рязко ще поумнеят, а гордата Силяновска ще започне да гледа още по-умно, недоумявайки какво и се случва.

    23:42 12.04.2026

  • 101 Европа няма нищо общо

    4 6 Отговор

    До коментар #82 от "мдаа":

    с повишаване на цените на бензина.

    23:43 12.04.2026

  • 102 Унгария замина

    7 6 Отговор
    заедно с ЕС. Кризата с горивата в Ормудския проток ще ги довърши.

    23:44 12.04.2026

  • 103 345

    6 4 Отговор
    Хиените на Европа прилапаха и Унгария


    .....само да не се задават

    23:44 12.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Хохо Бохо

    7 6 Отговор
    Орбан даде фира. Да се готви Радев...

    Коментиран от #117, #118

    23:45 12.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Фицо и Костя дъ Простя

    6 6 Отговор
    Са силно възмутени от загубата
    На Орбан Тъпана

    Оказа се че

    Орбан е Куц Кон.

    Залозите за ОРБАН се оказаха губещи.

    23:47 12.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 54321

    6 4 Отговор
    При 82% преброени бюлетини - "Тиса" получава в 199-местния парламент конституционно мнозинство от 137 депутати, Орбан едва 55, а крайно дясната "Нашата родина" - 7. Разгром за проруските сили в Унгария.
    Хайде следващата неделя същият разгром и за "българския Орбан" и неговата проруска кохорта.

    23:51 12.04.2026

  • 116 Руско-американски ос

    7 3 Отговор
    КАТАСТРОФА !!!!!!!!

    23:51 12.04.2026

  • 117 Пълен разгром за путиниста Орбан!

    9 5 Отговор

    До коментар #107 от "Хохо Бохо":

    Петер Мадяр е с пълно мнозинство!!!

    23:52 12.04.2026

  • 118 Мнение

    5 6 Отговор

    До коментар #107 от "Хохо Бохо":

    Що да се готви Радев, като той е по-голям ппдб-ец от ппдб?!
    Опитвате се краставици на краставичари да пробутвате?!
    Нема да ви се получат инфантилните опити!

    Само Възраждане!
    Да дойдат и да мобилизират запасняците, плюс доброволците и да почват с реформите!
    Няма мвр, няма служби! Въоражаваш народа и гледаш как бързо си решава сам проблемите!

    Знаеш ли колко бързо ще дойдат и до вас купените?!

    23:52 12.04.2026

  • 119 Тя и самата Русия мрази Путин

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Унгария мрази Русия":

    Ама там няма мърдане
    Или в затвора или в гроба

    Коментиран от #125

    23:53 12.04.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Никой

    2 2 Отговор
    Този човек на снимката - не е ли твърде млад - не че нещо - ама е някак неизвестно какво е.

    23:54 12.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Фицо

    2 2 Отговор

    До коментар #108 от "Ицо":

    Не, имаме само разбрицани шекели.

    23:57 12.04.2026

  • 124 ДоЦент

    2 5 Отговор
    Унгарците избраха техния Кирчо-тъпото.
    Нищо, ще се налудуват , ще пообеднеят като нас и ще се осъзнаят. Важното е, че сега махнаха ционистът Орбан - човекът на психопатът Тръмп в Европа. За момента това е по-важно, защото войната в залива се разгръща и всички съюзници на ционистите трябва да бъдат неутрализирани. Путин също ще е доволен според мен, иранците също.

    Коментиран от #130

    23:58 12.04.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 ха ха ха

    3 1 Отговор
    Отдавна трябваше да си в затвора

    00:01 13.04.2026

  • 130 Професор

    2 2 Отговор

    До коментар #124 от "ДоЦент":

    Според мен си не-нормален.

    00:01 13.04.2026

  • 131 Госпожа ,

    5 1 Отговор
    Не само сърцата ... Нашите Ошанки ги бие и нещо друго .. 🤭😁

    00:01 13.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Ционистите детеубийци и еврейските нацисти загубиха още един съюзник, който гласуваше в тяхна подкрепа в ООН, браво ! Коалиция Епщайн се разпада!
    Сега ръцете на Путин постепенно се развързват, за да съкруши окончателно техните съюзници евреите нацисти от Украйна. Досега Орбан реално му пречеше!

    00:02 13.04.2026

  • 134 Мадяр ако има 2 гр.мозък

    3 4 Отговор
    Веднага трябва да бяга през 9 в 10 държава
    Тръмп е отмъстителен и ЦРУ ще го смачка като въшка

    Коментиран от #137, #141

    00:03 13.04.2026

  • 135 Путин

    4 2 Отговор
    Опять двойка.

    00:04 13.04.2026

  • 136 ФАШИСТКА

    4 3 Отговор
    КУЧКА

    00:09 13.04.2026

  • 137 Глупости

    2 2 Отговор

    До коментар #134 от "Мадяр ако има 2 гр.мозък":

    На Тръмп изобщо не му дреме какво се случва с Орбан.

    00:09 13.04.2026

  • 138 Опч

    5 2 Отговор
    Унгарците гласуваха за промяна......и в България някога гласуваха за промяна..сега българите реват за Тодор Живков така и унгарците ще реват за Орбан но здравите челюсти на хиените на Европа едва ли ще го пуснат

    00:10 13.04.2026

  • 139 Том

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Мадяp = маджарски Гяуро Кюмюро":

    Пълен олигофрен

    00:10 13.04.2026

  • 140 Точно обратното

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГРАЖДАНИН НА България":

    Най- бедни са пропуските държави. Дори най-бедната и нещастна държава в света е братска държава на Русия-СЕВЕРНА КОРЕЯ

    00:11 13.04.2026

  • 141 Глюпости ,

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Мадяр ако има 2 гр.мозък":

    Как мислиш , на Дончо колко му остава , като президент ?

    00:12 13.04.2026

  • 142 Копейка в шок

    3 3 Отговор
    Шокиран съм!!! Няма я най главната европейска копейка любимец на Пуся наш Орбан.
    След НАТО, ЕС, ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНАТА, ОРБАН, ПАБЕДА неть ,свалям си гащите и да ме почват евроатлантиците.Край за копейките живот няма.

    00:14 13.04.2026

  • 143 ОЛИЦИТВОРЕНИЕ НА ПАДЕНИЕ, КРАХ ,УПАДЪК.

    3 1 Отговор
    НЕНАДМИНАТА ТЪПАЧКА !!ЧУВАТЕ ЛИ КАЗКВИ ЛОЗУНГИ БЪЛВА ТОЯ НЕГОДНИК ПТРОСТСАК !! ПОДИГРСВАХМЕ СЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ТАКИВА ЕДНО ВРЕЕ , НО ТАЯ СТОКРАТНО ГИ НАДМИНА !!
    НАУЧЕНО Е САМО ЗА ДАЛАВЕРИ И ЛЪЖИ ДА БЪЛВА , НЯМА КОЙ ДА ГО НАУЧИ НА НОРМАЛНОСТ!!!!ТАКИВА ИЗРОДИ СА ИМ НАЙ-ПОДХОДЯЩИ ЗА УПТРАВНИЦИ , БЕЗЦЕРЕМОННИ НЕПОКИСТИ НА СОБСТВЕНА СИ ПРОСТОТИЯ , КОЯТО САМИ НЕОСЪЗНАВАТ,ЧЕ Я ИМАТ!

    00:16 13.04.2026

  • 144 Румбата зеленото чорапче

    2 2 Отговор
    Ох искам не искам, твърдо взимам курс към ЕС и НАТО иначе ме чака съдбата на моя приятел Орбан

    00:21 13.04.2026

  • 145 Цент в шок

    1 3 Отговор
    Шокиран съм!!! Няма я най главната европейска шекелка любимец на Тръмп наш Орбан.

    00:22 13.04.2026

  • 146 Горски

    2 1 Отговор
    Днес в Унгария урсулите опитват да сложат ръка на целия континент. Урсулите са същества, които отдавна са заели противочовешки позиции и те ще доведат останките от познатата ни цивилизация до лошо опакован фаст фууд. Ще го направят бързо. Без спирачката Орбан ще могат да правят буквално каквото си наумят. Представете си една Европа обзаведена само с подлизурски льохмани като нашите и усетете безнадеждността. Абсурдно е но в момента в Унгария се решава и нашата съдба. За разлика от нас Унгария при управлението на Орбан е много по социално орентирана държава.
    И не е мафиотска както при Толупа Борисов,при тях от много години има стабилност.
    А не като тук колко пъти избори служебни правителства,почти на ръба на анархията,и похарчени стотици милиони. Унгарците не искат гейове, лесбийки и еднополови бракове, не искат нпо да командват политиците и, не искат едно посолство да реши, какво да се гласува в парламента,. Не искат скъпи горива и да дават пари за Украйна, вместо на децата си. Искат си тяхната валута, да няма американски самолети на най голямото им летище. Иска си държавата, и да продължи да бъде тяхна. И много добре знаят, че това само орбан може да им го даде. За разлика от нас, защото ние отдавна нямаме това което Унгария има. Но, не е нужно да завиждаме, само след седмица, и ние ще гласуваме.

    Коментиран от #149

    00:24 13.04.2026

  • 147 Доктор

    1 1 Отговор
    Отвратително същество.

    00:27 13.04.2026

  • 148 А50

    1 1 Отговор
    Е, айде дайте всичко на 404 и с ЕСС да се приключва

    00:29 13.04.2026

  • 149 Му ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #146 от "Горски":

    Пълно мнозинство за Петер Мадяр!А ти фухай.

    00:30 13.04.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Тов. Членин

    0 0 Отговор
    Пожелавам ви лека нощ .. И да сънувате Орбан ...

    00:34 13.04.2026

  • 152 Долу ЕС

    0 0 Отговор
    ще бъдрш изгорена на клада!

    00:39 13.04.2026

  • 153 Дудов

    0 0 Отговор
    Хитлеризмът победи

    00:42 13.04.2026

  • 154 Нефт има колкото искаш

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Е сега":

    Ама ако чакаш на руското кранче - няма. Между другото Русия два пъти едностранно ни е спирала газа. Сега не ни го спира, защото не сме вързани за тях.

    00:44 13.04.2026

