Урсула фон дер Лайен: Сърцето на Европа бие по-силно в Унгария тази вечер

Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в Х, че сърцето на Европа бие по-силно в Унгария след парламентарните избори.

„Сърцето на Европа бие по-силно в Унгария тази вечер", написа фон дер Лайен в публикацията си.

Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави Петер Мадяр, лидер на опозиционната партия „Тиса“, за победата му на парламентарните избори в Унгария.

„Унгария взе решението си. Поздравления за изборната ви победа, скъпи Петер Мадяр. Очаквам с нетърпение да работим заедно за силна, сигурна и най-вече обединена Европа“, написа Мерц.

Френският президент Еманюел Макрон и Манфред Вебер, ръководител на Европейската народна партия в Европейския парламент, поздравиха опозиционната партия Тиса за победата ѝ на парламентарните избори в Унгария.

Лидерът на Тиса Петер Мадяр обяви това в X.

Малко преди това Maдяр съобщи, че унгарският премиер и лидер на опозиционната партия Фидес Виктор Орбан също е поздравил партията му за изборната победа.

При 81,49% от обработените гласове, Тиса може да разчита на 137 мандата, ФИДЕС на Виктор Орбан на 55, а „Наша страна“ на 7.

"Тиса" има комфортна преднина от две трети или конституционно мнозинство, което изисква 133 места.