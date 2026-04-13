Китай призова Иран и САЩ: Не подновявайте военните действия

Китай изрази надежда, че Иран и САЩ ще продължат да спазват примирието си и след неуспешните им преговори в Пакистан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Сами по себе си тези преговори "представляват стъпка към деескалация на ситуацията", заяви по време на редовна пресконференция говорителят на външното министерство на Китай Гуо Цзякун.

"Китай се надява, че засегнатите страни ще спазват споразумението за временно прекратяване на огъня, ще продължат да разрешават споровете чрез политически и дипломатически средства, ще избегнат подновяването на бойните действия и ще създадат условия за бързо възстановяване на мира", заяви той.