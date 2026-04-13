Китай призова Иран и САЩ: Не подновявайте военните действия

13 Април, 2026 13:01 1 370 24

  • иран-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • петрол-
  • китай-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Китай изрази надежда, че Иран и САЩ ще продължат да спазват примирието си и след неуспешните им преговори в Пакистан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Сами по себе си тези преговори "представляват стъпка към деескалация на ситуацията", заяви по време на редовна пресконференция говорителят на външното министерство на Китай Гуо Цзякун.

"Китай се надява, че засегнатите страни ще спазват споразумението за временно прекратяване на огъня, ще продължат да разрешават споровете чрез политически и дипломатически средства, ще избегнат подновяването на бойните действия и ще създадат условия за бързо възстановяване на мира", заяви той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА ПРЕДУПРЕДЯТ

    27 6 Отговор
    И Израел. Те са подпалвачите на всички войни.

    Коментиран от #6

    13:03 13.04.2026

  • 2 Лъжливото овчарче Ханс

    8 24 Отговор
    Това не е война на Китай да не се изказват.

    Коментиран от #4

    13:05 13.04.2026

  • 3 Конфети "Земя-въздух-земя "

    23 5 Отговор
    Занулете Израел и всичко ще е наред.

    13:05 13.04.2026

  • 4 Ко каза, ко?

    18 8 Отговор

    До коментар #2 от "Лъжливото овчарче Ханс":

    Не е война и на България...ти защо изразяваш мнение? Отивай да си изчистиш мазето

    Коментиран от #10

    13:07 13.04.2026

  • 5 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ

    7 18 Отговор
    Що не каже същото и на раша, лицемерие на маХ

    Коментиран от #14

    13:08 13.04.2026

  • 6 Китайското външно министерство

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "ДА ПРЕДУПРЕДЯТ":

    не можем, Израел управлява вашите "демократи"

    13:08 13.04.2026

  • 7 Си Дзин Пин

    19 7 Отговор
    Където има "демократи", там има и Моссад и трети пол и Петрохан и Епщайн

    Коментиран от #8

    13:09 13.04.2026

  • 8 Сорос

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "Си Дзин Пин":

    Има и "избори" за един от нашите кандидати.

    13:09 13.04.2026

  • 9 Амадор Ривас

    14 3 Отговор
    Започва да им "просветва" на чайниците ​😂​​😂​​😂​...Блокадата вече ги засяга пряко....

    Коментиран от #12

    13:09 13.04.2026

  • 10 Лъжливото овчарче Ханс

    8 8 Отговор

    До коментар #4 от "Ко каза, ко?":

    Аз официалната позиция на българия ли изразявам бе Бавен?

    Коментиран от #15

    13:12 13.04.2026

  • 11 ИСТИНСКИЯ ЛИДЕР

    10 1 Отговор
    Каза какво ще става.

    13:12 13.04.2026

  • 12 Майте фигероа

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Амадор Ривас":

    Амадор , глупавичък ми се виждаж!

    Коментиран от #13

    13:12 13.04.2026

  • 13 Амадор Ривас

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Майте фигероа":

    Мило, искаш ли саламче?🍌​​🍌​​🍌​​

    Коментиран от #19

    13:14 13.04.2026

  • 14 Защото

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ":

    Раша е фактор ! Просто е като теб !

    13:16 13.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Питам

    4 3 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    13:24 13.04.2026

  • 17 Констатация

    4 2 Отговор
    Дедо Путин е безкрайно щастлив, Китай ще трябва да разчита единственно на кранчето от Русия, на опашката са - Индия, Пакистан, Япония и Ю.Корея!!! Любопитно, колко дълго ще издържи Европа!?

    13:29 13.04.2026

  • 18 Макробиолог

    3 6 Отговор
    Рано или късно идва горския и стражарите и апашите застават мирно.

    13:29 13.04.2026

  • 19 Доня Хусти

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Амадор Ривас":

    Ей сега ще запаля врарът!

    13:33 13.04.2026

  • 20 Домал Тетераса

    3 5 Отговор
    Китай дане ми дава акъл.Първо да си оправи отношенията с източен Тюркистан.И да и сложи хубаво име че да могат хората по света да го помнят.Ние взимаме петрола от персите,а вие си копай те в провицията Тюркистан и там има петрол.

    13:33 13.04.2026

  • 21 до микроНбиолога

    3 2 Отговор
    Да, но Горския определя цената на Дървата и на кого ще позволи, а на кого няма да позволи да сече дръвца!!! Като позимуваш на студено друга песен ще запееш!!!

    13:36 13.04.2026

  • 22 Васил

    1 1 Отговор
    А защо Китай не се намеси и за Украйна ами надига глас само за Иран това си двоен стандарт.

    13:54 13.04.2026

  • 23 УдоМача

    1 1 Отговор
    Сигнал: кротувайте да не се намеси и големия батко! :)

    14:11 13.04.2026

  • 24 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Китай е основния купувач на саудитски и ирански петрол. Оставям за домашно да откриете каква част от тая търговия се извършва в долари.

    14:12 13.04.2026

