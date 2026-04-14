Трета жертва на взрива в столицата на Северна Осетия

Три станаха жертвите на експлозията от 10 април в руския град Владикавказ, след като още един от пострадалите почина в болница от изгарянията, съобщи Сергей Меняйло, ръководител на областта, в своя Telegram канал.

.„За съжаление, още една жертва на извънредната ситуация във Владикавказ почина“, написа Меняйло.

Ръководителят на републиката заяви, че медицинският персонал се е борил за живота му до самия край и е направил всичко възможно, за да го спаси. Специалисти от федералния център за изгаряния са били извикани, за да лекуват мъжа, като са му предоставили консултации и са използвали всички налични медицински ресурси. Нараняванията му обаче са били тежки, като изгарянията са обхващали 90% от тялото му.

На 10 април в столицата на Република Северна Осетия избухна мощен взрив в склад за пиротехника. Инцидентът се случи около обяд в индустриалната зона на града.

Пострадалите са 14 души, сред които и три деца.

Взривът е причинил частично срутване на сградата на площ от около 800 квадратни метра. Последвалият пожар е обхванал 750 кв. м и е засегнал съседен магазин за строителни материали, както и десетки паркирани наблизо автомобили.

Една от основните версии, разглеждани от властите, е нарушение на правилата за безопасност при работа с открит огън или съхранение на пиротехника. Появиха се и съобщения за използване на склад за контрабандни или просрочени фойерверки.

Образувано е наказателно дело. На 12 април бяха съобщени арестите на трима заподозрени във връзка с инцидента и съхранението на контрафактна пиротехника.



Спасителните операции и разчистването на отломките приключиха официално на 11 април. В болниците в тежко състояние остават няколко души, за чийто живот лекарите продължават да се борят