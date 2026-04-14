Двама румънци бяха арестувани в Италия заради жесток побой, довел до смъртта на баща пред очите на детето му

14 Април, 2026 07:10 1 477 18

Престъплението потресе Италия и съживи дебата за нуждата от повече мерки за сигурност

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама румънски граждани бяха арестувани в Италия заради тежък побой, довел до смъртта на 47-годишен мъж, извършен пред очите на сина му и годеницата му в италианския град Маса, съобщават италиански медии, сред които АНСА, „Матино“, „Кориере дела сера“ и др., предаде БТА.

Задържаните са идентифицирани като Йонут Александру Мирон на 23 години и Едуард Алин Карутазу на 19 години, съобщават "Кориере фиорентино" и "Матино". Идентифицирани са още трима непълнолетни лица, които са участвали също в побоя над 47-годишния Джакомо Бонджорни. Техните имена не се съобщават. Те са настанени сега в специален център за непълнолетни заподозрени.

Престъплението беше извършено малко сред полунощ в събота срещу неделя. Джакомо заедно с годеницата си Сара, с която трябвало да се оженят през лятото, и 11-годишния си син от първия си брак, били на спектакъл, а после и на вечеря с познати в местно заведение. На тръгване от заведението тримата, придружавани и от брата на Сара – Габриеле, се натъкнали на група пияни младежи, които мятали стъклени бутилки по витрината на магазин. Когато Джакомо и Габриеле направили забележка на младежите, те ги обградили и ги подложили на жесток побой. В даден момент от побоя Джакомо бил повален на земята, при което си ударил главата, а насилниците продължили да го удрят и ритат, докато установили, че е мъртъв. Годеницата на Джакомо разказва, че 11-годишният син на убития е изпаднал в шок и трябвало да бъде отведен в болница. Брат ѝ пък е с фрактура на крака и на носа в резултат на нападението.

Престъплението потресе Италия и съживи дебата за нуждата от повече мерки за сигурност. Франческо Персиани, кмет на град Маса, обяви, че утре ще има шествие в памет на убития. Близките на Джакомо казват, че той е бил много способен машинен инженер.

По повод убийството италианският вицепремиер Матео Салвини призова убийците на Джакомо да бъдат наказани най-сурово, независимо от възрастта и националността им. А бившият премиер Матео Ренци заяви, че италианските градове са изоставени на произвола на съдбата и правителството не прави нищо за подобряване на сигурността.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле - леле ! 🤔

    30 4 Отговор
    А натовскара турско-брюкселска власт в София иска да внесе в България пакистанци. !

    Коментиран от #7

    07:16 14.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РУМЪНЦИТЕ СА СИ ЕВРОПЕЙЦИ

    10 3 Отговор
    Това е вътрешна работа.

    07:25 14.04.2026

  • 4 Братушки

    10 6 Отговор
    Румънски Възрожденци.

    07:30 14.04.2026

  • 5 А за

    22 0 Отговор
    Етноса нещо ще кажете ли???

    Коментиран от #8, #9, #10

    07:31 14.04.2026

  • 6 Абе трябва

    18 0 Отговор
    Да ни позволят да носим оръжие вече. Не тава некви пияни навлеци и ненормалници да убиват местните, само понеже са им направили забележка, че безчинстват и чупят. И параграф в закона. Като видиш такива, първо откоз с Калашника в тиквите и после им прави културни забележки, за причината, защо са го получили... Това трябва вече за местните европейци. Стига вече подчинение и страдане от ненормници.

    Коментиран от #14

    07:32 14.04.2026

  • 7 Виктор Орбан

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Леле - леле ! 🤔":

    Борецът срещу миграцията е внесъл 400 000 пакистанци, турци, филипинци.

    07:32 14.04.2026

  • 8 Етноса

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "А за":

    Възрожденски

    07:32 14.04.2026

  • 9 Срета

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "А за":

    Е то е ясен. Само от един етнос така ритат до смърт като животни. Аз предлагам да се въведе смъртното наказание само за тези, като в братски Израел.

    Коментиран от #15

    07:35 14.04.2026

  • 10 Ясно е индийци

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "А за":

    Но, според западналите паспортите определят къв си. А в западна Европа гъмжи от българи, които рядко казват по някоя българска дума. Позната е преводачка в немски съд. И при едно дело съдията я повикал и направил забележка, че не превеждала, какво казват подсъдимите. Тя му казала: " Съжалявам, но аз съм сертифицирана преводачка на Български език, а това не е Български!"! Намерете си и преводач и на тези, чужди езици. Тези наивници считат паспорта за всичко. Еми не е...

    07:38 14.04.2026

  • 11 Справедлив

    9 0 Отговор
    Доживотен най малко за такива боклуци

    Коментиран от #13

    07:40 14.04.2026

  • 12 Няма, зависи си

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    От нас самите. Можем да сменим сегашната власт, съвсем демократично и изпратим всички небългари там, от където са. Можем да направим и това в коментар 6. Ако сме единни и готови да си отстояваме правота на собственици на тази земя и да живеем мирно на нея, трябва вече друг подход.

    07:43 14.04.2026

  • 13 Нееее, по-добре

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Справедлив":

    Гилотината в центъра на града и по ред да преминат всичките. "Летни", "малолетни"...всички. И да се покаже по всичките телевизии на ЕС, че има закони и ред, правила...

    07:45 14.04.2026

  • 14 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе трябва":

    Нали имаш оръжие?

    Коментиран от #16

    08:05 14.04.2026

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Срета":

    Всички насилници трябва да ти получават заслуженото!

    08:07 14.04.2026

  • 16 Имам дрон с

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    ГШ-30 на борда, кръжи на 200 м над главата ми и с лазер и камери наблюдава постоянно обстановката. ИИ идентифицира всалякакви опасности и при заплаха от нападение, побой или даже покушение, убийство ..., ИИ решава сам и унищожава опасността.

    08:11 14.04.2026

  • 17 гадател

    2 0 Отговор
    Направете нещо с циганите, докато още има време.

    08:21 14.04.2026

  • 18 шиптър

    1 0 Отговор
    Годеницата да изчака да излязат от ареста и един по един да ги ликвидира.Така се процедира.Ако не може има кой да се справи винаги срещу заплащане.

    08:24 14.04.2026

