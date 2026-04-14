Двама румънци бяха арестувани в Италия заради жесток побой, довел до смъртта на баща пред очите на детето му

Двама румънски граждани бяха арестувани в Италия заради тежък побой, довел до смъртта на 47-годишен мъж, извършен пред очите на сина му и годеницата му в италианския град Маса, съобщават италиански медии, сред които АНСА, „Матино“, „Кориере дела сера“ и др., предаде БТА.
Задържаните са идентифицирани като Йонут Александру Мирон на 23 години и Едуард Алин Карутазу на 19 години, съобщават "Кориере фиорентино" и "Матино". Идентифицирани са още трима непълнолетни лица, които са участвали също в побоя над 47-годишния Джакомо Бонджорни. Техните имена не се съобщават. Те са настанени сега в специален център за непълнолетни заподозрени.
Престъплението беше извършено малко сред полунощ в събота срещу неделя. Джакомо заедно с годеницата си Сара, с която трябвало да се оженят през лятото, и 11-годишния си син от първия си брак, били на спектакъл, а после и на вечеря с познати в местно заведение. На тръгване от заведението тримата, придружавани и от брата на Сара – Габриеле, се натъкнали на група пияни младежи, които мятали стъклени бутилки по витрината на магазин. Когато Джакомо и Габриеле направили забележка на младежите, те ги обградили и ги подложили на жесток побой. В даден момент от побоя Джакомо бил повален на земята, при което си ударил главата, а насилниците продължили да го удрят и ритат, докато установили, че е мъртъв. Годеницата на Джакомо разказва, че 11-годишният син на убития е изпаднал в шок и трябвало да бъде отведен в болница. Брат ѝ пък е с фрактура на крака и на носа в резултат на нападението.
Престъплението потресе Италия и съживи дебата за нуждата от повече мерки за сигурност. Франческо Персиани, кмет на град Маса, обяви, че утре ще има шествие в памет на убития. Близките на Джакомо казват, че той е бил много способен машинен инженер.
По повод убийството италианският вицепремиер Матео Салвини призова убийците на Джакомо да бъдат наказани най-сурово, независимо от възрастта и националността им. А бившият премиер Матео Ренци заяви, че италианските градове са изоставени на произвола на съдбата и правителството не прави нищо за подобряване на сигурността.
1 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #7
07:16 14.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 РУМЪНЦИТЕ СА СИ ЕВРОПЕЙЦИ
07:25 14.04.2026
4 Братушки
07:30 14.04.2026
5 А за
Коментиран от #8, #9, #10
07:31 14.04.2026
6 Абе трябва
Коментиран от #14
07:32 14.04.2026
7 Виктор Орбан
До коментар #1 от "Леле - леле ! 🤔":Борецът срещу миграцията е внесъл 400 000 пакистанци, турци, филипинци.
07:32 14.04.2026
8 Етноса
До коментар #5 от "А за":Възрожденски
07:32 14.04.2026
9 Срета
До коментар #5 от "А за":Е то е ясен. Само от един етнос така ритат до смърт като животни. Аз предлагам да се въведе смъртното наказание само за тези, като в братски Израел.
Коментиран от #15
07:35 14.04.2026
10 Ясно е индийци
До коментар #5 от "А за":Но, според западналите паспортите определят къв си. А в западна Европа гъмжи от българи, които рядко казват по някоя българска дума. Позната е преводачка в немски съд. И при едно дело съдията я повикал и направил забележка, че не превеждала, какво казват подсъдимите. Тя му казала: " Съжалявам, но аз съм сертифицирана преводачка на Български език, а това не е Български!"! Намерете си и преводач и на тези, чужди езици. Тези наивници считат паспорта за всичко. Еми не е...
07:38 14.04.2026
11 Справедлив
Коментиран от #13
07:40 14.04.2026
12 Няма, зависи си
До коментар #2 от "демократ":От нас самите. Можем да сменим сегашната власт, съвсем демократично и изпратим всички небългари там, от където са. Можем да направим и това в коментар 6. Ако сме единни и готови да си отстояваме правота на собственици на тази земя и да живеем мирно на нея, трябва вече друг подход.
07:43 14.04.2026
13 Нееее, по-добре
До коментар #11 от "Справедлив":Гилотината в центъра на града и по ред да преминат всичките. "Летни", "малолетни"...всички. И да се покаже по всичките телевизии на ЕС, че има закони и ред, правила...
07:45 14.04.2026
14 Дзак
До коментар #6 от "Абе трябва":Нали имаш оръжие?
Коментиран от #16
08:05 14.04.2026
15 Анонимен
До коментар #9 от "Срета":Всички насилници трябва да ти получават заслуженото!
08:07 14.04.2026
16 Имам дрон с
До коментар #14 от "Дзак":ГШ-30 на борда, кръжи на 200 м над главата ми и с лазер и камери наблюдава постоянно обстановката. ИИ идентифицира всалякакви опасности и при заплаха от нападение, побой или даже покушение, убийство ..., ИИ решава сам и унищожава опасността.
08:11 14.04.2026
17 гадател
08:21 14.04.2026
18 шиптър
08:24 14.04.2026