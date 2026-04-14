Си Цзинпин представи четириточков план за Близкия изток

На среща в Китай президентът Си Цзинпин представи пред престолонаследника на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед Ал Нахаян предложение от четири точки, насочено към насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток, съобщава Синхуа, предава БТА.
Планът включва придържане към принципа на мирното съжителство, уважение към националния суверенитет и международното върховенство на закона, както и координация между развитието и сигурността.
Си Цзинпин подчерта необходимостта от зачитане на суверенитета на държавите и стриктно спазване на международното право в региона. Той увери, че Китай ще продължи да играе „конструктивна роля“ в усилията за постигане на мир.
Китайският лидер допълни, че върховенството на международното право не трябва да се прилага избирателно и предупреди срещу връщане към „закона на джунглата“, като подчерта значението на международния ред, основан на правилата на Организация на обединените нации.
В отделно изказване пред испанския премиер Педро Санчес Си Цзинпин призова за по-тясно сътрудничество за защита на мултилатерализма и международната система, основана на международното право.
През последните дни Китай е домакин на редица световни лидери, които обсъждат международната обстановка, включително последиците от конфликта в Близкия изток. В Пекин пристигнаха още руският външен министър Сергей Лавров и виетнамският президент То Лам.
12:59 14.04.2026
13:01 14.04.2026
Точка две: Израел обезоръжена.
Точка три: Иран с ядрена бомба:
Точка четири: Иран става китайски.
13:02 14.04.2026
4 Запознат
До коментар #3 от "Я пък тоя":"Иран става китайски"
Защо им е на китайците Иран да става китайски - на тях им е достатъчно петрола в залива да си търгува в юани - тогава краварите сами ще се приберат в Америка а без помощта на САЩ Израел ще остане без оръжия.
13:07 14.04.2026
6 На китайците
Но не може да им се отрече, че и много бачкат и то с акъл !
Ние плямпаме за "висока принадена стойност" ама ако може с мотики да я постигнем ! 😀
И накрая си оставаме с плямпането ! 😀
13:12 14.04.2026
7 Дипломат
И защо ли точно пред ОАЕ - някой не си ли задава този въпрос. Те бяха сред навитаците заедно със СА да се включат в сухоземна операция срещу Иран. На дипломатичен език това значи - не си и помисляйте да нападате Иран "необходимостта от зачитане на суверенитета на държавите" за да не изчезнете и вие като държава "връщане към „закона на джунглата“.
13:16 14.04.2026
8 Санитаря от Карлуково
До коментар #5 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Днес си по-добре като те преместихме в друга стая - вчера се беше запенил да бомбиш Путин та трябваше да ти даваме допълнителна доза.
13:18 14.04.2026
9 Българин
До коментар #6 от "На китайците":"Склонни са да изиграят всеки, само те да намажат"
Ами който мисли за държавата си така прави - само нашите наведени евроатлантици са склонни държавата да продадат, само те да намажат.
13:21 14.04.2026
10 Ново пет
До коментар #7 от "Дипломат":Иран го РАЗБОМБИХА. Сега ша му гушнат и урана и петрола.
13:23 14.04.2026
11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #8 от "Санитаря от Карлуково":Путин си го бомбя нон стоп. Това не е новина, а ежедневие....
13:24 14.04.2026
13:26 14.04.2026
13:35 14.04.2026
14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #13 от "ккк":Дават урана и ги оставям на мира
13:38 14.04.2026
13:52 14.04.2026
17 стоян
До коментар #4 от "Запознат":До 4 ком - весела путинофилска идея имаш - явно не знаеш че САЩ са запушили пролива а не китайците - и САЩ ще кажат с какви пари се купува а не китайците - може да поискаш и с рупли в чували
13:56 14.04.2026
