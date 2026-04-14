Си Цзинпин представи четириточков план за Близкия изток

14 Април, 2026 12:56, обновена 14 Април, 2026 12:56 1 407 18

Китайският президент призова за спазване на международното право и засилване на глобалното сътрудничество

Си Цзинпин представи четириточков план за Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На среща в Китай президентът Си Цзинпин представи пред престолонаследника на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед Ал Нахаян предложение от четири точки, насочено към насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток, съобщава Синхуа, предава БТА.

Планът включва придържане към принципа на мирното съжителство, уважение към националния суверенитет и международното върховенство на закона, както и координация между развитието и сигурността.

Си Цзинпин подчерта необходимостта от зачитане на суверенитета на държавите и стриктно спазване на международното право в региона. Той увери, че Китай ще продължи да играе „конструктивна роля“ в усилията за постигане на мир.

Китайският лидер допълни, че върховенството на международното право не трябва да се прилага избирателно и предупреди срещу връщане към „закона на джунглата“, като подчерта значението на международния ред, основан на правилата на Организация на обединените нации.

В отделно изказване пред испанския премиер Педро Санчес Си Цзинпин призова за по-тясно сътрудничество за защита на мултилатерализма и международната система, основана на международното право.

През последните дни Китай е домакин на редица световни лидери, които обсъждат международната обстановка, включително последиците от конфликта в Близкия изток. В Пекин пристигнаха още руският външен министър Сергей Лавров и виетнамският президент То Лам.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 безделников

    5 0 Отговор
    Да живее международното положение...

    12:59 14.04.2026

  • 2 Трънчо

    7 2 Отговор
    Защо аз не съм поканен.Заедно да вземем решения нали и Виетнам сте поканили.

    13:01 14.04.2026

  • 3 Я пък тоя

    6 4 Отговор
    Точка едно: Американците в америка.
    Точка две: Израел обезоръжена.
    Точка три: Иран с ядрена бомба:
    Точка четири: Иран става китайски.

    Коментиран от #4

    13:02 14.04.2026

  • 4 Запознат

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Я пък тоя":

    "Иран става китайски"

    Защо им е на китайците Иран да става китайски - на тях им е достатъчно петрола в залива да си търгува в юани - тогава краварите сами ще се приберат в Америка а без помощта на САЩ Израел ще остане без оръжия.

    Коментиран от #17

    13:07 14.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 На китайците

    5 2 Отговор
    ВЕра да им нЕмаш ! Склонни са да изиграят всеки, само те да намажат !
    Но не може да им се отрече, че и много бачкат и то с акъл !
    Ние плямпаме за "висока принадена стойност" ама ако може с мотики да я постигнем ! 😀
    И накрая си оставаме с плямпането ! 😀

    Коментиран от #9

    13:12 14.04.2026

  • 7 Дипломат

    6 2 Отговор
    "Си Цзинпин представи пред престолонаследника на Абу Даби"

    И защо ли точно пред ОАЕ - някой не си ли задава този въпрос. Те бяха сред навитаците заедно със СА да се включат в сухоземна операция срещу Иран. На дипломатичен език това значи - не си и помисляйте да нападате Иран "необходимостта от зачитане на суверенитета на държавите" за да не изчезнете и вие като държава "връщане към „закона на джунглата“.

    Коментиран от #10

    13:16 14.04.2026

  • 8 Санитаря от Карлуково

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Днес си по-добре като те преместихме в друга стая - вчера се беше запенил да бомбиш Путин та трябваше да ти даваме допълнителна доза.

    Коментиран от #11, #18

    13:18 14.04.2026

  • 9 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "На китайците":

    "Склонни са да изиграят всеки, само те да намажат"

    Ами който мисли за държавата си така прави - само нашите наведени евроатлантици са склонни държавата да продадат, само те да намажат.

    13:21 14.04.2026

  • 10 Ново пет

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Дипломат":

    Иран го РАЗБОМБИХА. Сега ша му гушнат и урана и петрола.

    13:23 14.04.2026

  • 11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Санитаря от Карлуково":

    Путин си го бомбя нон стоп. Това не е новина, а ежедневие....

    13:24 14.04.2026

  • 12 Китайски СИНДРОМ

    1 0 Отговор
    Кви са четирите точки, че никой не разбра.

    13:26 14.04.2026

  • 13 ккк

    3 2 Отговор
    основно точката е само една рижавия да се прибира у фермата и всичко ще си тръгне по нормално му

    Коментиран от #14

    13:35 14.04.2026

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "ккк":

    Дават урана и ги оставям на мира

    13:38 14.04.2026

  • 15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 0 Отговор
    Чакам китаец да товари от...ИРАН.

    13:52 14.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Запознат":

    До 4 ком - весела путинофилска идея имаш - явно не знаеш че САЩ са запушили пролива а не китайците - и САЩ ще кажат с какви пари се купува а не китайците - може да поискаш и с рупли в чували

    13:56 14.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

