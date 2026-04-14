Си Цзинпин представи четириточков план за Близкия изток

На среща в Китай президентът Си Цзинпин представи пред престолонаследника на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед Ал Нахаян предложение от четири точки, насочено към насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток, съобщава Синхуа, предава БТА.

Планът включва придържане към принципа на мирното съжителство, уважение към националния суверенитет и международното върховенство на закона, както и координация между развитието и сигурността.

Си Цзинпин подчерта необходимостта от зачитане на суверенитета на държавите и стриктно спазване на международното право в региона. Той увери, че Китай ще продължи да играе „конструктивна роля“ в усилията за постигане на мир.

Китайският лидер допълни, че върховенството на международното право не трябва да се прилага избирателно и предупреди срещу връщане към „закона на джунглата“, като подчерта значението на международния ред, основан на правилата на Организация на обединените нации.

В отделно изказване пред испанския премиер Педро Санчес Си Цзинпин призова за по-тясно сътрудничество за защита на мултилатерализма и международната система, основана на международното право.

През последните дни Китай е домакин на редица световни лидери, които обсъждат международната обстановка, включително последиците от конфликта в Близкия изток. В Пекин пристигнаха още руският външен министър Сергей Лавров и виетнамският президент То Лам.