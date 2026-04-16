Зеленски получи международната награда „Четири свободи“ в Нидерландия

Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Нидерландия, където прие престижната международна награда „Четири свободи“, присъдена на него и украинския народ за проявената устойчивост във войната с Русия, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Отличието носи името на речта на Франклин Д. Рузвелт от 1941 г., в която са формулирани четири основни човешки свободи: на словото, на вероизповеданието, от лишения и от страх.

Церемонията се проведе в Миделбург в присъствието на краля Вилем-Александър и премиера Роб Йетен.

От Фондация „Рузвелт“ подчертаха, че наградата е признание за „смелата борба за свобода и демокрация при изключително трудни обстоятелства“, като отбелязаха, че Украйна защитава сигурността на цяла Европа.

Сред останалите лауреати за 2026 г. са Комитет за защита на журналистите, както и френската активистка Жизел Пелико. Сред предишните носители на отличието са личности като Кофи Анан, Ангела Меркел, Далай Лама и Нелсън Мандела.