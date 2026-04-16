Зеленски получи международната награда „Четири свободи“ в Нидерландия
Зеленски получи международната награда „Четири свободи“ в Нидерландия

16 Април, 2026 12:42 1 001 65

  • володимир зеленски-
  • нидерландия-
  • украйна-
  • международна награда

Отличието е присъдено на него и украинския народ за смелостта във войната с Русия

Зеленски получи международната награда „Четири свободи“ в Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Нидерландия, където прие престижната международна награда „Четири свободи“, присъдена на него и украинския народ за проявената устойчивост във войната с Русия, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Отличието носи името на речта на Франклин Д. Рузвелт от 1941 г., в която са формулирани четири основни човешки свободи: на словото, на вероизповеданието, от лишения и от страх.

Церемонията се проведе в Миделбург в присъствието на краля Вилем-Александър и премиера Роб Йетен.

От Фондация „Рузвелт“ подчертаха, че наградата е признание за „смелата борба за свобода и демокрация при изключително трудни обстоятелства“, като отбелязаха, че Украйна защитава сигурността на цяла Европа.

Сред останалите лауреати за 2026 г. са Комитет за защита на журналистите, както и френската активистка Жизел Пелико. Сред предишните носители на отличието са личности като Кофи Анан, Ангела Меркел, Далай Лама и Нелсън Мандела.


  • 1 хехе

    45 6 Отговор
    петата е работата ще ви направи свободни.

    12:44 16.04.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    41 7 Отговор
    Защо само четири?!

    Коментиран от #16

    12:44 16.04.2026

  • 3 Отреазвяващ

    52 7 Отговор
    Речникът ми е беден.По-наведено положение не бях виждал в Европа.

    Коментиран от #28

    12:44 16.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    19 22 Отговор
    Гюров одобри 3 000 000 000 помощ за Украйна от България.

    12:44 16.04.2026

  • 5 Стършел

    39 6 Отговор
    Кофи Ананд, Ангела Меркел, Мандела много хубава ,, компанийка"

    Коментиран от #64

    12:44 16.04.2026

  • 6 Дълбоко Виждащ

    46 6 Отговор
    Зелен със Ски ,струва ми се накрая ще получи наградата обесване на площада пред публика ,така ми се дава отгоре .

    Коментиран от #22, #60

    12:45 16.04.2026

  • 7 Володимир Зеленски, президент

    7 43 Отговор
    Благодаря на Европа, Нидерландия и специално България, че изтръгнахте Украйна от руската мизерия ☝️
    Спасибо таваришчи !!!

    Коментиран от #38, #61

    12:46 16.04.2026

  • 8 аййййй

    28 5 Отговор
    А друга награда нема ли !

    12:47 16.04.2026

  • 9 Червен кхмер

    8 36 Отговор
    А Пуся Первий 4 забрани за крепостните - без Интернет, без право на протести, без право на критики към императора Слънце Пуся Первий , без право моГилизиран да се Демобилизара докато не стане Груз 200.
    Това е руски крепостен свят

    Коментиран от #21, #25

    12:48 16.04.2026

  • 10 Мислител

    54 4 Отговор
    Жалък европейски свят ! Милиони се спукват от работа за да хранят и угояват тези паразити от снимката ….

    12:48 16.04.2026

  • 11 Сталин

    45 5 Отговор
    Има ли някой още на тоя свят да вярва в демокрация и свободи ,най големите помияри и изроди биват награждавани за геноцида който упражняват над гоuте както е написано в Талмуда

    12:48 16.04.2026

  • 12 Тия и на Хитлер

    39 5 Отговор
    вече дадоха "Нобелова награда за демократ"!!! А какво стана с тези 14 000 цивилно население, които тази хунта в Куиев уби с неква си АТО (анти терористическа операция)??? И това ДО 2022 г, преди нападението на Русия на тези психопати? Леле, леле... Фашизмът пак обхвана Европа и света!!!

    12:49 16.04.2026

  • 13 Баце ЕООД

    36 5 Отговор
    Европа и фашизма. Трета част

    Коментиран от #19

    12:49 16.04.2026

  • 14 Булдог

    34 4 Отговор
    А за милиардите които ,, прибра" нито дума!

    12:49 16.04.2026

  • 15 ЗЕЛЕНСКИ

    31 5 Отговор
    ЧЕ ТОВА НАГРАДА ЛИ Е БЕ КЪДЕ СА 90МЛРД. ДАЙТЕ ТЯХ

    12:49 16.04.2026

  • 16 Глей как 😘

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    урсулката на Урсула

    12:50 16.04.2026

  • 17 Тсун Кай Гоо

    28 5 Отговор
    Другарите от БКП и КПСС с целувките бледнеят направо и са си направо ангели в сравнение с тази сссс Ганн която управлява в момента навсякъде в Европа ,нищо волът като риел падало на гърба му .Само седнете спокойно и изчакайте да мине време ...... и всичко ще си дойде на мястотото .

    12:50 16.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сталин

    26 5 Отговор

    До коментар #13 от "Баце ЕООД":

    Това е ционизма

    12:51 16.04.2026

  • 20 пешо

    29 3 Отговор
    дайте и една на тръмп за мир

    12:52 16.04.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    5 28 Отговор

    До коментар #9 от "Червен кхмер":

    Путин Владимирович ще бъде награден със специалната международна Дарвинова награда !!! Статуетка на мaмуна надничаща в дулото на пистолет 😁☝️

    12:52 16.04.2026

  • 22 Барбалей

    18 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дълбоко Виждащ":

    Със ски или без ски, ще го изпързалят

    Коментиран от #30

    12:54 16.04.2026

  • 23 ...не било пудра захар

    15 4 Отговор
    На центъра в Миделбург има двуетажен кофшоп...гаранция,че там ще празнуват

    12:55 16.04.2026

  • 24 Смъркача

    24 4 Отговор
    Се е навел ниско , ниско , ниско , ниско … вижда ли ли сме по ниско наведен държавен глава ( тоя е с отдавна изтекъл мандат ) ? Не сте виждали и няма да видите , няма , няма ! Както онзи от филма казваше - Всичко е за парицата … Междувременно плащайте яко и се наслаждавайте на ценностите на ЕС ! Честито и хак да ви е !

    Коментиран от #32

    12:55 16.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Доналд Тръмп офишъл

    14 5 Отговор
    Владимир, Владимир...защо ги търпиш още, Владимир?

    Коментиран от #54

    12:56 16.04.2026

  • 27 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    15 4 Отговор
    Къи са тия награди ма, дай ойро.

    12:58 16.04.2026

  • 28 бай Митко

    26 5 Отговор

    До коментар #3 от "Отреазвяващ":

    Грешиш!
    1990 год. президента Желю Желев яко наведен пред американския икономист Ричард Ран и от тогава нашите политици не смеят да се изправят!

    Коментиран от #49

    12:58 16.04.2026

  • 29 Типичната поза на Наркомана

    21 5 Отговор
    Ниско наведен и вечно просещ.

    12:58 16.04.2026

  • 30 Дълбоко Виждащ

    17 5 Отговор

    До коментар #22 от "Барбалей":

    Абе накрая ще му метнат на Зелен със Ски едно осапунисано въже на хазарското вратле ,а Зелен със Ска ще обикаля десетките скъпи имения с млади любовници .Нищо ново под слънцето !

    12:59 16.04.2026

  • 31 Госあ

    16 5 Отговор
    Тоя паляк се прави на самурай пред императора 😂 циркаджия

    13:00 16.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тръмп

    12 5 Отговор
    Книжният тигър не ме интересува - да си плащат сами за защита …. Мммм кои да плащат ? Роднините на нацисткия фашистки геноциден режим ( доказан факт ) които “ обединяват “ … кои и защо ? Защо Великобритания напусна ЕС и защо в ЕС са блокирали референдумите ( волята на бачкаторите ) ?

    13:04 16.04.2026

  • 34 Урсула фон Лайън, желязната фрау

    7 16 Отговор
    Ще гоним Русия до дупка, таваришчи ☝️

    Коментиран от #45

    13:05 16.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Абе тая въшка

    18 6 Отговор
    Кога си е при народа?

    Коментиран от #42

    13:09 16.04.2026

  • 37 В десятката

    17 6 Отговор
    Страхотна снимка която ще събуди милиони ! Рядко имащите власт и зависимите от тях медии правят подобна грешка - автогол !

    13:09 16.04.2026

  • 38 Мурка

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "Володимир Зеленски, президент":

    така е И ВЕЧЕ ЦЯЛА УКРАИНА ЩЕ ХОДИ ПО НУЖДА В ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА а и МИНДИЧ Е ПИЧ НЯМА ДА ВЪРНЕ МАНГИЗИТЕ

    13:10 16.04.2026

  • 39 Хи хи

    15 6 Отговор
    Пропуснали са една свобода, свободата да сeре в златен кeнеф !!!

    13:10 16.04.2026

  • 40 Мдаааа

    11 6 Отговор
    Явно малко ги е бомбил Фюрера тия нискоземлените боклуци през втората световна.

    13:11 16.04.2026

  • 41 НАСКО

    15 5 Отговор
    Отворих статията само за да поставя отрицателна оценка!

    13:12 16.04.2026

  • 42 На тая зелената въшка

    13 6 Отговор

    До коментар #36 от "Абе тая въшка":

    своетовно презрения му народ все още е концентиран най-вече в и3сраилския пустинен тумор

    13:13 16.04.2026

  • 43 Двата свята

    10 3 Отговор
    Единият който е създал благата и другият който му ги отнема и разпределя помежду си …

    13:15 16.04.2026

  • 44 Тазитнаграда се връчва на

    12 6 Отговор
    Тези, които са на четири лапи пред господаря си!
    Още една идея се наведи и си готов, вмирисано накоманче!

    Коментиран от #48, #57

    13:19 16.04.2026

  • 45 волололодемир rноmckи

    11 6 Отговор

    До коментар #34 от "Урсула фон Лайън, желязната фрау":

    Русия така ви го заби, че няма да се оправите още 40 год.☝️

    13:22 16.04.2026

  • 46 Страхотно

    6 7 Отговор
    Браво

    13:23 16.04.2026

  • 47 Бог

    8 3 Отговор
    Вижда !

    13:23 16.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 къде го намериха

    12 7 Отговор

    До коментар #28 от "бай Митко":

    Най-противното същество и най-предателското в бг политиката. Жабю Жабев.

    13:26 16.04.2026

  • 50 ми ли си муцката после Володя

    14 7 Отговор
    Голема чест да получиш награда от лесбианка и егей.

    Коментиран от #55

    13:27 16.04.2026

  • 51 Ха-ха

    7 11 Отговор
    Фалиралата Русийка разпродава държавните руски резерви, а Зеленски получава награди за мир.!

    13:28 16.04.2026

  • 52 Тома

    11 7 Отговор
    За всичко е виновен Путин защото отдавна трябваше да ги думни всичките евродж.заедно с евреина зеле.Тогава наградата щеше да бъде за него

    13:30 16.04.2026

  • 53 Колко ли

    8 6 Отговор
    Килца прах взел

    13:31 16.04.2026

  • 54 То не е до желание, а до възможности.

    5 9 Отговор

    До коментар #26 от "Доналд Тръмп офишъл":

    Военният и икономически капацитет на Русия се оказаха крайно недостатъчни, за да направят политически преврот в Украйна, каквато беше целта на войната. Единственият изход за Русия и позорно примирие или продължаване на войната до разпад на федерацията :)

    13:32 16.04.2026

  • 55 А в Кремъл какво да кажат

    6 11 Отговор

    До коментар #50 от "ми ли си муцката после Володя":

    като всеки втори е гейй :)))

    Коментиран от #62

    13:34 16.04.2026

  • 56 АНГЛОСАКСОНСКИ

    12 5 Отговор
    Театър на абсурда.

    13:36 16.04.2026

  • 57 Не. Тази награда носи името

    5 13 Отговор

    До коментар #44 от "Тазитнаграда се връчва на":

    на Франклин Рузвелт, велик презиндент. Каква ирония на съдбата, защото благодарение на него днес съществува Русия :)))

    13:41 16.04.2026

  • 58 Опс

    10 3 Отговор
    Зелюо...къдет квот дадът.....цветя и бонбони не пием...

    13:51 16.04.2026

  • 59 Длай Лама също е присъствал

    5 3 Отговор
    А от нашите някой лама присъствал ли е?

    13:52 16.04.2026

  • 60 хаха 🤣

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "Дълбоко Виждащ":

    остави го зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    13:55 16.04.2026

  • 61 30% по-малко население,

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Володимир Зеленски, президент":

    20% по-малко територия.
    Ама нали не е народът на Зеленски.

    14:01 16.04.2026

  • 62 А в Кииф

    3 4 Отговор

    До коментар #55 от "А в Кремъл какво да кажат":

    всеки първи двуполов 🤭🤭🫢

    Коментиран от #63

    14:02 16.04.2026

  • 63 Иво Димчев

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "А в Кииф":

    Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин.

    Коментиран от #65

    14:11 16.04.2026

  • 64 Те си

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стършел":

    Се оправят, гадовете.

    14:13 16.04.2026

  • 65 Какво чудно?

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Иво Димчев":

    Всички мразят съединителите. Знаете какво е това?

    14:16 16.04.2026

