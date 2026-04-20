Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Напрежение в Ормузкия проток: Стрелба срещу френски кораб

20 Април, 2026 09:39 3 000 20

  • напрежение-
  • стрелба-
  • френски кораб

САЩ и морски организации съобщават за нови инциденти в стратегическия маршрут

Напрежение в Ормузкия проток: Стрелба срещу френски кораб - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френската корабна компания CMA CGM съобщи, че един от нейните кораби е бил подложен на предупредителни изстрели в района на Ормузкия проток, съобщава Associated Press, цитирана от News.bg.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е открил огън по френски и британски кораби в района, като определи ситуацията като изключително напрегната за международното корабоплаване.

Международна морска организация потвърди, че в инцидента е замесен кораб под френски флаг. Според организацията, от 1 март насам в Ормузкия проток и региона на Близкия изток са регистрирани общо 24 отделни инцидента.

Последният случай от 18 април засяга контейнеровоза CMA CGM Everglade, който е бил повреден северно от Кумзар, Оман. По данни на IMO няма информация за ранени или замърсяване на морската среда.

Тръмп допълни в социалната мрежа Truth Social, че сред обстрелваните плавателни съдове са били френски и британски кораби, което допълнително засилва опасенията за ескалация в ключовия енергиен маршрут.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 катран

    41 4 Отговор
    сега зорлем ще вкарат полуидиоти от англия и франция във война..колко им трябва..

    09:45 20.04.2026

  • 4 Артилерист

    63 4 Отговор
    Всичко в иранската криза е заради американците. Основният въпрос е те какво правят там? Навсякъде където са били е съпроводено с убийства, разруха и крадене...

    Коментиран от #8

    09:54 20.04.2026

  • 5 авантгард

    47 3 Отговор
    Каквото почукало, такова се обадило.
    Тръгнали цивилизация да унищожават, щото видите ли не им харесвала.
    Откачалки.

    09:55 20.04.2026

  • 6 А бе

    24 1 Отговор
    Другаде четох, че Дончо Тръна се изявил, че френското корито било с Ирански флаг. Сега на кой да вярвам? Дони дали е обявил война на еуропата?

    09:56 20.04.2026

  • 7 Иван

    27 1 Отговор
    Дивият запад капитулира

    09:57 20.04.2026

  • 8 Ами у нас

    26 1 Отговор

    До коментар #4 от "Артилерист":

    Какво правят. Сюлиман Пасе защо ги доведе тука? Какво по добро ще ни направят от на Либия и др.?

    09:58 20.04.2026

  • 9 нпо агент

    32 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Мъка, голяма мъка за русофоби..За една седмица успяха да получат две крошета. Първо се радваха на успеха на Мадяр..скачаха, пиха шампанско..НО това беше пирова победа на урсулисти соросоиди..Защо ? Защото Унгария няма да одобри милиарди за укронаркозависими хора в Киев..Пак ще търгува с Русия, и нито форинт от бюджета няма да дадат на Зеленчук. Орбан май изигра всички..и сега Радев заби един пирон в ковчега на сорос..Да видим сега тови опарни точки от ЕС..Примерно Мадяр и човек на Путин или шпионин на Москва..Хо хо хо ..Бая ще съкрати живот на нпо-активисти..сега ще има жалейки..скоропостижни...но пулитолози и социолози..

    10:01 20.04.2026

  • 10 Малка объркация

    26 1 Отговор
    Обстрелвани или предупредителни изстрели?

    10:02 20.04.2026

  • 11 гост

    8 32 Отговор
    Да предизвикат английските и френските въоръжени сили и да се закрива това гнездо на тероризма наречено Иран...

    10:02 20.04.2026

  • 12 Сталин

    19 3 Отговор
    Без й по западните пирати и мародери

    Коментиран от #14

    10:08 20.04.2026

  • 13 Историк

    26 5 Отговор
    Чудото на 21 век Тръмп се чуди какво става от това,което той направи и се прави на спасител на другите от ужасите,които той създава. Ако американците не спасят държавата си и света от него, трябва света сам да направи това. Зет му Кушнер и частния му брокер на имоти Уиткоф с тъпотията си могат само беди да носят. Те спряха и Путин и донесоха мир в Украйна след безбройни срещи в Кремъл, ама страхливците не смеят да отидат в Киев. Докато тези идиоти са на политическата сцена ще има само беди.

    Коментиран от #15

    10:10 20.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Историк ???!

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    Абеее Истерик кви ги плещиш пак
    врели некипели ???!

    10:27 20.04.2026

  • 16 Дрът евроидиот

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Мерси .

    10:31 20.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сесия

    3 0 Отговор
    Като одисват на Лудия!

    11:52 20.04.2026

  • 19 КОТ.ар.АК 😼

    3 0 Отговор
    Франсетата са напълнили явно кюлотите ,шубето си е голям страх .

    12:02 20.04.2026

  • 20 васко де гама

    2 1 Отговор
    Колонизаторите свикнаха и мислят ,че Иран е Руcия по точно Путин . Когато преди години Английските военни кораби бяха нарушили териториалните води и се намираха в Руските в Азовско море Руснаците по точно Путин ги наблюдаваха без никаква реакция . Сега Англичаните даже Белгия , Швеция и Прибалтийските страни задържат и конфискуват танкерите им Путин само гледа и се усмихва сякаш това са дребни незначителни неща на които не трябва да се обръща внимание . Колонизаторите си мислеха ,че Иран като Русия само ще наблюдава и ще чака какво ще стане но разликата е огромна ако Иран беше постъпил като Путин да чакат и да не правят нищо досега щяха да бъдат унищожени . Веднага на удара отвръщат с асиметричен отговор което е най- правилното не като оня Кремълски самоуверен ид..от да гледа и да не прави нищо не напразно никой за нищо вече не смята и не се съобразява с Русия .

    12:30 20.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания