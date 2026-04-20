Напрежение в Ормузкия проток: Стрелба срещу френски кораб

Френската корабна компания CMA CGM съобщи, че един от нейните кораби е бил подложен на предупредителни изстрели в района на Ормузкия проток, съобщава Associated Press, цитирана от News.bg.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е открил огън по френски и британски кораби в района, като определи ситуацията като изключително напрегната за международното корабоплаване.

Международна морска организация потвърди, че в инцидента е замесен кораб под френски флаг. Според организацията, от 1 март насам в Ормузкия проток и региона на Близкия изток са регистрирани общо 24 отделни инцидента.

Последният случай от 18 април засяга контейнеровоза CMA CGM Everglade, който е бил повреден северно от Кумзар, Оман. По данни на IMO няма информация за ранени или замърсяване на морската среда.

Тръмп допълни в социалната мрежа Truth Social, че сред обстрелваните плавателни съдове са били френски и британски кораби, което допълнително засилва опасенията за ескалация в ключовия енергиен маршрут.