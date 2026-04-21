Кирил Дмитриев: Оставката на премиера Стармър е най-добрият сценарий за Великобритания

21 Април, 2026 05:30, обновена 21 Април, 2026 05:39 1 711 9

Специалният пратеник на Путин коментира публикация за изтекла информация за различни версии на оправданията на Стармър след скандала с Питър Манделсън

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент, призова британския премиер Киър Стармър да подаде оставка, наричайки това "най-добрият сценарий за Великобритания".

„Има само един сценарий, който може да помогне на Стармър и Обединеното кралство: „Оставка“, написа той в X.

Дмитриев коментира публикация за изтекла информация за различни версии на речите на Стармър. Всеки текст предлага различни извинения за скандала с Питър Манделсън.

Последният скандал около лорд Питър Манделсън, бивш британски министър и посланик в САЩ, е свързан с обвинения в злоупотреба с власт и връзки с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

На 23 февруари 72-годишният Манделсън беше арестуван от лондонската полиция. Разследването се фокусира върху подозрения за неправомерно поведение и злоупотреба със служебно положение.

Скандалът се разрасна след разкрития в т.нар. „Досиета Епстийн“. Твърди се, че Манделсън е поддържал контакти с Епстийн и е излъгал за естеството и честотата на тези връзки.

Една от линиите на разследването проверява дали в качеството си на министър Манделсън е предал чувствителна пазарна или поверителна информация на трети страни.

Премиерът Киър Стармър изрази съжаление за назначаването му за посланик в САЩ и го обвини в многократни лъжи.

Разкри се, че Манделсън е заел поста посланик, въпреки че не е преминал успешно проверката за сигурност.

Скандалът предизвика искания за оставка на премиера Стармър поради пропуски в процеса на назначенията.

След ареста Манделсън беше освободен под гаранция. Случаят доведе до сериозна политическа криза във Великобритания и уволнението на висши служители във външното министерство.

Призивите за оставката на британския премиер Киър Стармър се засилиха през април 2026 г., главно поради разкритията около назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ.

Стармър е обвиняван от опозицията, че е излъгал депутатите, заявявайки по-рано, че при назначаването е спазена пълната законова процедура.

Критиците, сред които и членове на неговата собствена Лейбъристка партия, смятат за неправдоподобно твърдението му, че не е знаел за отказа на службите да дадат достъп на Манделсън. Вместо да поеме лична отговорност, Стармър хвърли вината върху държавни служители, което доведе до уволнението на висшия дипломат Оли Робинс.

Според политически наблюдатели, ако се докаже, че премиерът съзнателно е пренебрегнал препоръките на службите за сигурност или е излъгал в Камарата на общините, това е нарушение на кодекса, което изисква незабавна оставка.

Въпреки че Стармър призна назначаването за „грешка“ и се извини на жертвите на Епстийн, той категорично отхвърля исканията да напусне поста си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аха

    29 14 Отговор
    Стармър: Оставката на Путин заедно с олигарсите около него е ной-добрия вариант за Русия.

    06:06 21.04.2026

  • 2 Руска

    20 10 Отговор
    наглост.

    06:17 21.04.2026

  • 3 Дмитриев, ЧАДО

    20 7 Отговор
    Кой та пита теб бе

    Коментиран от #9

    06:51 21.04.2026

  • 4 Майор Деянов, на всеки километър

    23 8 Отговор
    За Русия тоже има много добри варианти !!!
    Капитулация, Репарации, Революция, смяна на путинския режим. Кое избира Дмитриев ?

    06:52 21.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    18 7 Отговор
    А оставката на злодея Путин е най-добрия сценарии за света

    07:07 21.04.2026

  • 7 Тити

    19 7 Отговор
    По скоро махането на Путлер е най доброто за света.

    07:13 21.04.2026

  • 8 Степните Орки!

    6 0 Отговор
    Те имали мнение за управлението на Великобритания?!

    09:17 21.04.2026

  • 9 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дмитриев, ЧАДО":

    Димо Гяуров каза: "Орлин само съдействие им е оказвал"...

    23:43 21.04.2026

Новини по държави:
