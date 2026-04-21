Туск и Макрон обсъдиха съвместни ядрени учения

21 Април, 2026 05:49, обновена 21 Април, 2026 05:55 1 270 12

Полският премиер заяви, че присъствието на самолети Rafale, носещи ядрени бомби, над Полша, не е негова мечта

Туск и Макрон обсъдиха съвместни ядрени учения - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на Франция и Полша обсъдиха в понеделник провеждането на съвместни учения като част от ръководена от Франция инициатива, насочена към ангажиране на съюзниците в ядреното възпиране, съобщава Politico, цитирано от УНИАН.

„Сред въпросите, които ще разгледаме, ще бъдат споделянето на информация и съвместните учения“, каза френският президент Еманюел Макрон на пресконференция в полския пристанищен град Гданск в отговор на въпрос относно сътрудничеството на Франция с Полша по ядрените въпроси.

Изданието отбеляза, че Франция е единствената ядрена държава в Европейския съюз. Макрон преди това беше говорил за „нов етап на френското възпиране“. В него се обяснява, че това е историческа промяна, която ще включва засилване на ролята на други европейски страни във възпирането, започвайки с участие в ядрени учения.

Според материала Полша, Германия, Гърция, Нидерландия, Белгия, Дания и Швеция се присъединяват към сътрудничеството в рамките на така нареченото „предно възпиране“.

Изданието отбелязва, че Полша, която не участва в американската програма за споделяне на ядрени оръжия, е заинтересована от засилване на европейското възпиране срещу Русия.

„Решихме да се присъединим към групата страни, поканени от Франция за сътрудничество. Това е ексклузивна група, която включва страни, които разбират необходимостта от европейски суверенитет. Живеем в свят, в който се нуждаем от ядрено възпиране“, заяви полският премиер Доналд Туск.

Както отбелязва изданието, Франция твърдо смята, че крайният контрол върху използването на ядрените ѝ оръжия трябва да остане на Париж. В същото време продължават дискусиите относно бъдещото разполагане на френски военни самолети, оборудвани с ядрени оръжия, на територията на съюзническите страни.

„Честно казано, разполагането на самолети Rafale с ядрени бомби над Полша не е моя мечта, но се надявам, че нямате такива планове“, заяви полският премиер Доналд Туск пред Макрон.

Според френския президент екипът му ще обсъди варианти с полските си колеги за започване на операции „през следващите месеци“.

Както се посочва в статията, полският премиер е похвалил готовността на Франция да защитава източните граници на Полша, особено тези с Беларус и руския анклав Калининград.

Туск не изключи възможността Франция да участва в защитата на летище Жешов-Ясьонка, което играе ключова роля в доставките на оръжия и хуманитарна помощ за Украйна.

Съобщава се, че Франция и Полша са подписали споразумения за задълбочаване на отбранителните връзки в космоса и военното планиране. Полша планира да придобие френски военен телекомуникационен спътник до края на тази година.

Администрацията на Макрон обяви, че министрите на отбраната на двете страни ще представят и двустранен план за сътрудничество в областта на отбраната за периода 2026-2028 г., насочен към разширяване на съвместните военни дейности и координация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крика

    21 1 Отговор
    Тия са напъват като глист на буца

    Коментиран от #4

    05:57 21.04.2026

  • 2 Шарше ла фам

    17 0 Отговор
    Хи хи хи

    геронтофилията води до ментални увреждания

    Още новини от и за уср@йна ???!

    06:13 21.04.2026

  • 3 Чудесно

    14 0 Отговор
    Само дето са закъснели с 20-30 години. Превъзходството на РФ срещу НАТО (без САЩ) е все още е 20 към едно и се увеличава.

    06:16 21.04.2026

  • 4 Гошу

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Крика":

    Като петел на бунище

    06:16 21.04.2026

  • 5 хехе

    17 0 Отговор
    какви ядрени учения да не би да гръмнат някоя ядрена бомба в Полша.

    06:26 21.04.2026

  • 6 Тези

    15 0 Отговор
    двамата са с психически разстройства.

    06:28 21.04.2026

  • 7 БОЛНИ

    13 0 Отговор
    мозАци......

    Още новини от и за уср@йна ???!

    06:45 21.04.2026

  • 8 Ха Ха

    14 1 Отговор
    А можеше просто да се седне доброжелателно на кръглата маса и се обсъди сигфурността на Европа и Русия, когато Путин нееднократно предлагаше това, вместо надменното атлантическо пренебрежение

    07:33 21.04.2026

  • 9 Първият Мъж на Франция

    5 0 Отговор
    Макрончо е в паника, как да опази любовта на живота си- Зеленото. Ще сътвори история по епична от "Троя" и "Ромео и Жулиета"-"Когато един френски Мъж обича един украински Герой"

    08:21 21.04.2026

  • 10 Бай онзи

    2 0 Отговор
    Жалко,жалко за петата република с такъв запъртък.Този е дребно френско петле в сравнение с динозавъра Де Гол.Някога Франция имаше политици.

    09:07 21.04.2026

  • 11 веско

    1 0 Отговор
    Това днес може да изглежда нещо което трудно осъществима но само за няколко години ще е реалност . Защо е така - Западът" опипва " реакцията на Русия която няма никаква реакция откакто е на власт Путин . Гледат ,чакат какво ще стане след което Путин най- много да се усмихне или да се оплачи на Руският народ и това продължава вече 25 години . Цялата инфраструктура на НАТО от Александър плац--Берлин дойде до Руските граници . С години 1998-1999 година финансираха терористите в Чеченската република , и хиляди участваха от Близкият Изток в войната когато можеха да бъдат унищожени още в Грузинската котловина от където минаваха .,Путин чакаше да дойдат в Чеченската Република за да ги унищожи .? . От 2004 до 2008 година финансираха и въоръжиха Грузинската армия която започна войната в С. Осетия. От 2014 до 2022 финансираха ,подготвиха и въоръжиха Украинската армия от 320 Хилядна в плачевно състояние до 850 Хилядна добре въоръжена и подготвена която вече 5 година се сражава успешно срещу Русия и така списъка е безкраен . Реакцията на Русия по точно на Путин -- никакво само празни приказки и усмивки като се усмихваше на колегите и партньорите си до ушите - преди 2022 година . Сега нища не се е променило и няма да се промени Франция след време ще прехвърли Ядрените си ракети в Полша и когато Украйна бъде приета в ЕС веднага ще е и в НАТО и тогава част от тях -- за безопасността на Украйна - ще бъдат прехвърлени там . Путин ли кой го пита или се съобразява с

    09:39 21.04.2026

  • 12 Размишления

    1 0 Отговор
    Продължавайте да провокирате Русия и ядреното ви възпиране ще се превърне в самоунищожение.Надявам се да блъфирате защото и вие знаете че полети ли нещо към Русия ставате лунен пейзаж.Поежете се малко и си налягайте парцалите за ваше добро.

    10:53 21.04.2026

