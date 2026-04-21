Туск и Макрон обсъдиха съвместни ядрени учения

Лидерите на Франция и Полша обсъдиха в понеделник провеждането на съвместни учения като част от ръководена от Франция инициатива, насочена към ангажиране на съюзниците в ядреното възпиране, съобщава Politico, цитирано от УНИАН.

„Сред въпросите, които ще разгледаме, ще бъдат споделянето на информация и съвместните учения“, каза френският президент Еманюел Макрон на пресконференция в полския пристанищен град Гданск в отговор на въпрос относно сътрудничеството на Франция с Полша по ядрените въпроси.

Изданието отбеляза, че Франция е единствената ядрена държава в Европейския съюз. Макрон преди това беше говорил за „нов етап на френското възпиране“. В него се обяснява, че това е историческа промяна, която ще включва засилване на ролята на други европейски страни във възпирането, започвайки с участие в ядрени учения.

Според материала Полша, Германия, Гърция, Нидерландия, Белгия, Дания и Швеция се присъединяват към сътрудничеството в рамките на така нареченото „предно възпиране“.

Изданието отбелязва, че Полша, която не участва в американската програма за споделяне на ядрени оръжия, е заинтересована от засилване на европейското възпиране срещу Русия.

„Решихме да се присъединим към групата страни, поканени от Франция за сътрудничество. Това е ексклузивна група, която включва страни, които разбират необходимостта от европейски суверенитет. Живеем в свят, в който се нуждаем от ядрено възпиране“, заяви полският премиер Доналд Туск.

Както отбелязва изданието, Франция твърдо смята, че крайният контрол върху използването на ядрените ѝ оръжия трябва да остане на Париж. В същото време продължават дискусиите относно бъдещото разполагане на френски военни самолети, оборудвани с ядрени оръжия, на територията на съюзническите страни.

„Честно казано, разполагането на самолети Rafale с ядрени бомби над Полша не е моя мечта, но се надявам, че нямате такива планове“, заяви полският премиер Доналд Туск пред Макрон.

Според френския президент екипът му ще обсъди варианти с полските си колеги за започване на операции „през следващите месеци“.

Както се посочва в статията, полският премиер е похвалил готовността на Франция да защитава източните граници на Полша, особено тези с Беларус и руския анклав Калининград.

Туск не изключи възможността Франция да участва в защитата на летище Жешов-Ясьонка, което играе ключова роля в доставките на оръжия и хуманитарна помощ за Украйна.

Съобщава се, че Франция и Полша са подписали споразумения за задълбочаване на отбранителните връзки в космоса и военното планиране. Полша планира да придобие френски военен телекомуникационен спътник до края на тази година.

Администрацията на Макрон обяви, че министрите на отбраната на двете страни ще представят и двустранен план за сътрудничество в областта на отбраната за периода 2026-2028 г., насочен към разширяване на съвместните военни дейности и координация.