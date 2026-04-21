Снаряд се взриви в оръдието на танк в Япония, загинаха трима от екипажа

Най-малко трима войници са загинали при експлозия в танк по време на стрелба на тренировъчния полигон Хиджудай на японските сили за самоотбрана в префектура Оита, съобщава Fuji TV.

NHK съобщи преди това, че трима войници са ранени.

Според Fuji TV, двама войници са потвърдени за смъртта, а друг е в „кардиопулмонален арест“ – японски термин за клинична смърт, която по закон може да бъде потвърдена само от медицински персонал, а не от спасители.

Друга жена войник е откарана в болница; тя е в съзнание и може да говори.

TBS съобщи, че снаряд е експлодирал в оръдието по време на стрелбата.