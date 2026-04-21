Новини
Свят »
Япония »
Снаряд се взриви в оръдието на танк в Япония, загинаха трима от екипажа

Снаряд се взриви в оръдието на танк в Япония, загинаха трима от екипажа

21 Април, 2026 06:08, обновена 21 Април, 2026 06:14

  • япония-
  • танк-
  • учение-
  • стрелби-
  • инцидент-
  • загинали

Жена войник е в болница след инцидента, станал при учебни стрелби

Снаряд се взриви в оръдието на танк в Япония, загинаха трима от екипажа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко трима войници са загинали при експлозия в танк по време на стрелба на тренировъчния полигон Хиджудай на японските сили за самоотбрана в префектура Оита, съобщава Fuji TV.

NHK съобщи преди това, че трима войници са ранени.

Според Fuji TV, двама войници са потвърдени за смъртта, а друг е в „кардиопулмонален арест“ – японски термин за клинична смърт, която по закон може да бъде потвърдена само от медицински персонал, а не от спасители.

Друга жена войник е откарана в болница; тя е в съзнание и може да говори.

TBS съобщи, че снаряд е експлодирал в оръдието по време на стрелбата.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хи хи хи

    21 11 Отговор
    "Арсенал " ???!

    Коментиран от #6

    06:15 21.04.2026

  • 2 Ега си

    27 1 Отговор
    Гадната смърт

    06:17 21.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ефрейтора

    15 45 Отговор
    Щом в Япания стават такева работи, не мога да си представя в БНАто на НРБто, каква касапница е било.

    Коментиран от #18, #38

    06:25 21.04.2026

  • 5 Жени в танк

    43 1 Отговор
    Ясно

    06:39 21.04.2026

  • 6 Човечеее иди да пиеш кафе

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хи хи хи":

    В КАЗАНЛЪК ЧУВА СЕ ОТСЯЙЪДЕ ОРЪДЕЙНИ ПРОБИ.......ТЪЙ ЧЕ ГРЕШКА НЯМА ЯПОНЦИТЕ МОЖ ДА ГЪРМЯТ ОТ ДЪЖД НА ВЯТЪР НО В КАЗАНЛЪК Е ГАРАНЦИЯ ФРАНЦИЯ....

    Коментиран от #24, #39

    06:41 21.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георги

    28 2 Отговор
    това ако беше в Русия колко щеше да е смешно....

    06:49 21.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 786

    50 3 Отговор
    Ефри, а можеш ли да си предсавиш, че не беше касапница. имаше дисциплина и техниката се подържаше в бойна готовност.

    06:51 21.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 5 Отговор
    МИЦУБИШИТАТА С ЕЛЕКТРОНИКА НА СОНИ СТАВАТ САМО ЗА ПАРАДИ
    ..... И ПРИ ТОВА СА С РЪЧНО ЗАРЕЖДАНЕ

    07:13 21.04.2026

  • 14 Тушира Микура

    15 4 Отговор
    Китайски чипове? Или тайвански?

    07:27 21.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Артилерист

    27 1 Отговор
    Това ми е много познато. През цялото време на 36-г служба в АРТИЛЕРИЯТА стреляхме основно с нещатна (изхвърлени за използване оръдия и гаубици като средства за артилерийските подразделения и части) материална част. Това се правеше с благородната цел да се пази щатното въоръжение и боеприпаси. На учебни стрелби в нашия полк снаряд се взриви в канала на тялото (цевта по цивилному) на 76-мм оръдие ЗИС-3. По някаква много щастлива случайност нямаше жертви. След това големите началници наредиха да се стреля от окоп на 30 м от оръдието. Голямо тичане падаше. Аз си позволявах да не тичам и когато войниците ме питаха "ама вие защо не бягате с нас" им казвах, че вече съм женен и имам дете, т.е. възпройзвел съм се, а те още не са. Освен това по устав съм отговорен за здравето им. Добавях и че ако нещо им се случи, не дай боже, майките им ще ме затрият с клетвите си, защото аз знам, че майчините клетви са много силни. Те бяха много послушни момчета, усмихваха се и...тичаха...

    Коментиран от #22, #23, #25, #29, #32, #43

    07:34 21.04.2026

  • 17 Пламен

    12 1 Отговор
    В Шабла така се взриви един 57-мак. Пълнача беше забравил четката от шомпола в цевта .
    За щастие никой не пострада , освен оръдието .

    07:37 21.04.2026

  • 18 1234

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ефрейтора":

    ами нема как,немаме танкове,подарихме на макетата а другот на скрап,инак стават грешки с некои амерски тарикати дет купава евтинко от сопот,им падат ръцете,ама е положително събитие

    Коментиран от #46

    07:37 21.04.2026

  • 19 една гейша

    20 3 Отговор
    Така ли ще си върнем Курилите?

    07:38 21.04.2026

  • 20 Всичко добре

    17 2 Отговор
    Но автоматика си автоматик. Всичко прави сам.
    Може да и дрон. Никой нямаше да пострада. Най добър вариант е руския танк

    07:44 21.04.2026

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    19 4 Отговор
    Жълтурковците да си произвеждат телевизори, сешоари и тостери,
    а не да се занимават с оръжия и ракети - не са им по възможностите...

    Коментиран от #33

    07:45 21.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 оня с кафето

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Човечеее иди да пиеш кафе":

    Няма такъв термин "оръдейни проби". В Казанлък не се произвеждат оръдия. Произвеждат се боеприпаси. При приемането на изделията от всяка партида се тестват определени количества. Това се случва на полигони или в специално създадени съоръжения. В града често се чуват взривове от определено изделие, което се тества в съоръжение в завода.

    Коментиран от #42

    08:07 21.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сталин

    12 3 Отговор
    Путин е спокоен за войната със запада ,една банда руски джигити могат да се справят с нато

    Коментиран от #36

    08:14 21.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ИВАН

    13 0 Отговор
    Колко ли природа заминава за производство на тия танкове и снаряди,ами горивото дето ги движи .... побъркано човечество.

    08:24 21.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Търновец

    0 11 Отговор

    До коментар #21 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Моят лаптоп Сони е купуван 2009 в Чикаго и все още работи само с един малък ремонт на изгоряла крушка на дисплея. Не загрява и е много тих. А в Япония често се провеждат учения със стрелба - и с бронетанкова техника и със самолети и с кораби. Вижте колко Руски военни самолети от Русия паднаха.

    Коментиран от #41

    08:32 21.04.2026

  • 34 и тия каки

    11 1 Отговор
    щели да се бият с корейците, хахаха

    08:40 21.04.2026

  • 35 Моряка

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    А бе,другарю Сталин,отговорих на Артилериста,че и ние в НШЗО - то,122мм гаубичари,изсреляхме на летен лагер 1000 стари немски снаряда за няколко дена на летен лагер.Тренирахме длъжността "стрелящ"(командир на батарея).Само история,нито една неприлична дума.И ме изтриха няколко пъти.Ако бях изпял мръсотиите на Слави,с удоволствие щяха да го публикуват.

    Коментиран от #40

    08:40 21.04.2026

  • 36 Моряка

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Сталин":

    Само не разбрах,другарю Сталин,джигитите със Сармати ли ще стрелят или на по дребно,с Орешници?А може би по интелигентно,откъм морето,с Посейдони?Май последното ще е най удачно,ще се промие природата от азиатските и африкански хлебарки.Е,ще бъде малко радиоактивно,но след няколко милиона години може да се деактивира.

    08:49 21.04.2026

  • 37 И тия ша са печат на Русия.

    4 3 Отговор
    Ще им идат не само Курилите ами и останалите острови.

    08:53 21.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Моряка

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Човечеее иди да пиеш кафе":

    Колега,проби се правят при шивача,а на военната техника се правят изпитания на полигон.Друг е въпроса,че нашите полигони станаха американски бази.Дадохме си д.......ето,даже и без наем.Но чичко Путин всчко вижда.И ако Запрянката продължава да си върти дъртото д........пе с такъв ентусиазъм,нищо чудно да ни влезе някой я Сибирски,я Чеченски.

    09:02 21.04.2026

  • 40 Абсолютно

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Моряка":

    си прав, морски.

    09:04 21.04.2026

  • 41 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Търновец":

    Моя пък корейски лаптоп го купих от Хюстън през 2008 г.Ние остаряхме,внуците се изучиха на него,а на компютърчето нищо му няма.

    09:06 21.04.2026

  • 42 АМИ ТООООЧНОООО БЕ ЕЕ

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "оня с кафето":

    СНРЯДА Е ГРЪМНАЛ В ОРЪДИЕТО ЗАЩОТО ,МОТОРА ,, НА СНАРЯДА НЕ СЕ Е ЗАДЕЙСТВСАЛ ТОЙ Е ОСТАНАЛ В ДУЛОТО НО СЕ Е ЗАДЕЙСТВАЛ ЗАПСЛКАТА НА УДАРНАТА ЧАСТ ИИИИИ........УЖ СТЕ СОЕЦИАЛИСТИ А НЕ ОБЯСНЯВАТЕ КАТО МЕН КАФЕДЖИЯТА.....УУУУУАМАН ОТ ПИЛОТИ

    09:18 21.04.2026

  • 43 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Артилерист":

    Аз съм със ШЗО Плевен и след това 12 гаубичен дивизион Елхово при Тото - тогава майор. Точно така беше със 75 мм - дърпахме шнур от един окоп на 20 м. 75 мм бяха пенсионирани от СССР. В земна артилерия ставаха такива случаи на взривени в тялото снаряди или заседнали и ги вадеха с почукване. Може би правилно е да се покаже статистиката - дадена артилерийска система в цялата армия на колко години е колко изстрели е дала колко случаи като този има и колко не взривени снаряди има - имаше и такива случки е след стрелба върви го търси. Има техническа дисциплина - якостна умора в металите след вибрации и шок и аз съм правил дипломна работа в САЩ

    Коментиран от #44

    09:29 21.04.2026

  • 44 А ЧУВАЛ ЛИ СИ ЗА МОКЪР БАРУТ

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Търновец":

    Не Е КАТО МОКРОТО КАФЕ......

    09:33 21.04.2026

  • 45 Някой

    1 0 Отговор
    Хубава работа, ама японска. ;) Поне не са като Южна Корея дето предната година на 2 пъти техни военни самолети пускаха бомби не където трябва и в населено място. Освен че президента им обяви военно положение.

    09:35 21.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 6135

    1 0 Отговор
    Жената сигурно е турила снаряда в оръдието наобратно.

    10:37 21.04.2026

  • 51 DW смърди

    0 0 Отговор
    "двама войници са потвърдени за смъртта"

    Егати гугъл диарията.
    Редактора???

    11:52 21.04.2026

  • 52 Госта.

    1 0 Отговор
    Не може да си представи щото или е бил в КЕЧ-а или не е бил войник.

    12:33 21.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания