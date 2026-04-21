Йоргенсен: Европа може да се изправи пред недостиг на авиационно гориво това лято

Йоргенсен: Европа може да се изправи пред недостиг на авиационно гориво това лято

21 Април, 2026 12:38 1 468 43

Конфликтът с Иран и напрежението в Ормузкия проток заплашват доставките на авиационно гориво за Европа

Йоргенсен: Европа може да се изправи пред недостиг на авиационно гориво това лято - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Предстоящото лято „ще бъде трудно за Европа“ заради възможен недостиг на горива, причинен от войната с Иран и ограниченията в Ормузкия проток, заяви еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му Европейският съюз вече подготвя мерки за ограничаване на последиците върху доставките на авиационно гориво. Сред обсъжданите варианти е и възможността за преразпределение и споделяне на наличните ресурси между държавите членки.

Йоргенсен подчерта, че дори при най-благоприятно развитие на ситуацията, напрежението в Близкия изток ще продължи да оказва влияние върху енергийния пазар.

Междувременно европейски авиокомпании вече предупредиха за риск от недостиг през следващите седмици, тъй като ключовият маршрут за доставки през Ормузкия проток остава затруднен. През него преминава около 75% от реактивното гориво, предназначено за Европа от региона.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    39 3 Отговор
    За американските самолети цистерни на софийското летище обаче явно има керосин, предполагам дори не си го плащат те.

    Коментиран от #42, #43

    12:41 21.04.2026

  • 2 Сталин

    18 1 Отговор
    Извънредна новина
    Който разбира английски:

    Ukraine Seeks To Import African Migrants To Fill Labor Shortage After 100s Of 1000s Dead Or Wounded At The Front

    Коментиран от #14

    12:42 21.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    29 2 Отговор
    На летище София американски самолети крадат милиони литри гориво без да плащат.

    Коментиран от #5

    12:42 21.04.2026

  • 4 УдоМача

    18 5 Отговор
    Още по-добре!!! Европа ще стане много по-чисто място!

    Коментиран от #16, #39

    12:45 21.04.2026

  • 5 Сталин

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Цървулите ще плащат ,нали са в клуба на богатите

    12:45 21.04.2026

  • 6 арбалета 🎯

    18 0 Отговор
    А,бе , центажиите, как е кръвното ви след изборите , добре ли сте ?! Ха-ха !

    Коментиран от #25

    12:47 21.04.2026

  • 7 Това не е важно

    30 2 Отговор
    Важно е да се дадат 90 млр. на Украйна

    12:48 21.04.2026

  • 8 Мухахаха

    15 2 Отговор
    Ще одите пеша ве

    12:49 21.04.2026

  • 9 Георги

    16 1 Отговор
    няма значение, важното е да подкрепяме военните действия и да сме твърди против мирни преговори

    12:52 21.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ОДИ ПРИ ЗЕЛКО

    13 0 Отговор
    Нарко еврейчето и искай от него гориво. Той е дащен не мой да проси и хич не краде. Всичко прави със двете си ръце тиква една и затова е богат. И ходи у златна тоалетна.

    12:54 21.04.2026

  • 12 Жокер от публиката!

    17 1 Отговор
    Възстановете отношенията си с Русия и проблемът е решен!

    Коментиран от #15

    12:57 21.04.2026

  • 13 Европеец

    21 0 Отговор
    "Предстоящото лято „ще бъде трудно за Европа“ заради възможен недостиг на горива"

    Като дадете на зеления 90 милиарда за златни тоалетни и ще стане направо "много лесно за Европа". Да не говорим пък като дадете 800 милиарда за въоръжаване Европата ще цъфне и ще върже.

    Хубавото е че тогава европейските граждани ще начупят главите на наведените "евролиберали" които унищожиха Европа.

    12:58 21.04.2026

  • 14 Е преведи го де...?!

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    И ние като Борисов,не знаем английски...!

    Коментиран от #18, #20

    12:59 21.04.2026

  • 15 Възмутен

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Жокер от публиката!":

    Със стари ку....и нов бардак не става - трябва всички подлоги на краварите да бъдат изметени. Върви но много бавно за сега - за оставащото време тия ще успеят да затрият Европа до край.

    Коментиран от #30

    13:01 21.04.2026

  • 16 Антитрол

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "УдоМача":

    "Европа ще стане много по-чисто място!"

    Трябва да изхвърлим целия наведен и продажен евроатлантически боклук и тогава Европа може и по-чисто място да стане.

    13:03 21.04.2026

  • 17 Екоталибан

    8 1 Отговор
    Яхвайте зелените метли като МърсУлата и Кая и политайте .

    13:04 21.04.2026

  • 18 Зевзек

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Е преведи го де...?!":

    Та не е предназначено за неумните фенове на Боко.

    Коментиран от #34

    13:04 21.04.2026

  • 19 Иванов

    11 0 Отговор
    На кой ли му пука за авио горивото. То за горивото за автомобили гони рекорди, опомнете се... Без самолети може, без наземен транспорт - не!

    Коментиран от #23

    13:06 21.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зевзек

    11 0 Отговор
    Ха ха ха алоо козячетата какво стана - нали НАТО не било се разпаднало а Европата не била фалирала ама няма керосин за самолетите. То и дизел за камионите няма да има че те са много близки - как ще ви карат банани.

    13:09 21.04.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    17 0 Отговор
    Вчера една добре охранена и зализана евро-кака обясняваше от кулоарите на ЕС как нямало проблеми с авиационното гориво и да спят спокойно евроатлантичетата... днес вече пеем друга песен! Безумно малоумна "организация"... и ние в нея!

    Коментиран от #28

    13:13 21.04.2026

  • 23 Зевзек

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Иванов":

    "Без самолети може, без наземен транспорт - не!"

    Е какъв си сега - нашите козячета не могат да висят по колесниците на камионите - пък и камионите само до атлантика могат да стигнат - нататък трябва да плуват за да избягат при господарите си. Тъкмо си бяха запазили място на колесниците на самолетите и ти им уби мечтата.

    Коментиран от #27

    13:15 21.04.2026

  • 24 Кирчо

    6 1 Отговор
    Чудесно!И без това полетите са страшно много.

    Коментиран от #29

    13:16 21.04.2026

  • 25 ......

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "арбалета 🎯":

    Екстра сме що🤣🤣 кво по точно те интересува😂

    Коментиран от #31

    13:18 21.04.2026

  • 26 ЗЕЛЕН ТЕРОРИСТ

    11 0 Отговор
    Турете си фотоволтаици на самолетите бе? Нали сте юропейци.

    13:20 21.04.2026

  • 27 Иванов

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зевзек":

    Има канута, каяци, ветроходни лодки, параходи и други подобни. А, също така има балони с горещ въздух, делта и парапланери :D Който има зор, ще намери начин!

    13:21 21.04.2026

  • 28 Възмутен

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":

    "Безумно малоумна "организация"... и ние в нея!"

    Ами същото като всички продажни евроатлантици - все някой друг им е виновен че са продажници и докараха Европа и България до това положение. След като толкова години на власт идваха не умни и мислещи хора а който най силно вика Слава на Украйна, слава на НАТО и Путин е агресор а няма мозък да си върже обувките - какво очакваш от тях.

    Виж коментарите на нашите козячета и прецени акъла на тези евроатлантици в ЕС които ни управляват.

    13:23 21.04.2026

  • 29 Зевзек

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Кирчо":

    "И без това полетите са страшно много"

    Така де ти и без това не пътуваш със самолет а с коня ходиш да береш жилязо и дърва - кво те интересува че нямало с какво да хвъркат самолетите.

    13:33 21.04.2026

  • 30 В момента девизът на Европа е :

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Възмутен":

    ,,Ще гладуваме на инат,но няма да ползваме ефтините руски енергоносители!"
    Голяма т@пня-нали драги Европейци!

    Коментиран от #32

    13:34 21.04.2026

  • 31 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "......":

    "кво по точно те интересува"

    Имате ли достатъчно кърпи да бършете сълзите че вече втори ден рев не е добре.

    13:36 21.04.2026

  • 32 Възмутен

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "В момента девизът на Европа е :":

    Не, проблема им е че не искат да си признаят че загубиха и за това ще умрат от глад - спре ли транспорта спира и икономиката но те са упорити и тъ.п.и - бит и е...н не си признавали.

    Но пък от друга страна се радвам - трябва да стане много зле за да се оправи след това. За това се радвам и на поредния пакет санкции и на заема за зеления и за войната в залива - трябва Европа тотално да се срине че да изхвърлим тези продажници.

    Коментиран от #36

    13:43 21.04.2026

  • 33 Платен провокатор

    9 0 Отговор
    Тъкмо навлеците от острова ще си стоят там.

    Коментиран от #35

    13:45 21.04.2026

  • 34 Толкова да си задръстен?!

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Зевзек":

    Че за ирония,да не си чувал...?!

    13:51 21.04.2026

  • 35 Зевзек

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Платен провокатор":

    Те навлеците от острова са малкия проблем - нашите "евроатлантици" как ще ходят да берат ягоди и да мият чинии, братята роми как ще ходят до Холандия - ще почнат да крадат тук.

    13:52 21.04.2026

  • 36 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ...

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Възмутен":

    Европейските жители сме овце...!
    Търпим да ни управлява една корумпирана върхушка,начело с гинеколожката- Урсула Фон-Пфайзер...!
    Народе!

    14:00 21.04.2026

  • 37 Нали

    3 0 Отговор
    на фотоволтаици минахме у ЕС то. Къде са самолетите на солар пенълс?

    14:02 21.04.2026

  • 38 Това

    4 0 Отговор
    авиационно гориво не е ли източник на въглеродни емисии? За какво им е на ойропейските кокошки това зло. Влакове няма ли?

    14:05 21.04.2026

  • 39 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "УдоМача":

    Да. Ще стане по-чиста, защото ще се върне икономически в каменната ера. Самолетите пренасят 2% от товарите в ЕС, като за целта се ползват 11% от полетите. За износа 58% от полетите са товарни. Това се намира лесно в гугъл.
    Не знам защо по темата горива всички се фокусират на личните автомобили и пътнически транспорт. Всъщност основните потребители са земеделие, индустрия и логистика на стоки. Пътническите са 1-2% от потреблението. Даже има сметки, че големите круизни кораби изгарят годишно почти колко всички леки коли на континента събрани. Но никой не иска да електрифицира там или да забрани круизите. Виж, да избием кравите и да наложим да се ядат скакалци сме винаги готови.

    14:08 21.04.2026

  • 40 Мухаа ха!

    3 0 Отговор
    Абе и бананеъте ще станат кът! С кораб не става,дълъг маршрут,дори да са още напълно зелени.Да му мисли Ганчо- Ваканцията! Който събира цяла година евраци,за да ги изхарчи навън за една седмица..От цялата тази история,ще намажат византийците,до там и с кола са стига.Ама пусти бензин и дизел,и той ще стане дубъл..Но важното е,да бъде върл европеец, със заплата делено на две,а цените едно към едно,но в евро.

    14:11 21.04.2026

  • 41 много яко

    2 0 Отговор
    Йоргу откри топлата вода .

    14:14 21.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пак ми ударете гумата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Защо? Затова ,че посочвам сухи факти,достъпни за всеки,който ги потърси: Че един Джъмбо - стратотанкер,а при нас домуват-5-6 ,побира 98 тона керосин.Или ако всекидневно се зареждат поне две машини,за месец са ни изпомпали над 6 хиляди тона керосин.А цената на тон,към момента е 1400-1600$ за тон.

    14:26 21.04.2026

