Йоргенсен: Европа може да се изправи пред недостиг на авиационно гориво това лято

Предстоящото лято „ще бъде трудно за Европа“ заради възможен недостиг на горива, причинен от войната с Иран и ограниченията в Ормузкия проток, заяви еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му Европейският съюз вече подготвя мерки за ограничаване на последиците върху доставките на авиационно гориво. Сред обсъжданите варианти е и възможността за преразпределение и споделяне на наличните ресурси между държавите членки.

Йоргенсен подчерта, че дори при най-благоприятно развитие на ситуацията, напрежението в Близкия изток ще продължи да оказва влияние върху енергийния пазар.

Междувременно европейски авиокомпании вече предупредиха за риск от недостиг през следващите седмици, тъй като ключовият маршрут за доставки през Ормузкия проток остава затруднен. През него преминава около 75% от реактивното гориво, предназначено за Европа от региона.