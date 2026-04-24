Руски дронове са ударили товарен кораб под чужд флаг в района на Одеса, двама убити при нощните удари
Руски дронове са ударили товарен кораб под чужд флаг в района на Одеса, двама убити при нощните удари

24 Април, 2026 12:48 1 581 66

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Два руски дрона са ударили товарен кораб, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, докато той преминавал през украински морски коридор към пристанище в района на Одеса, съобщи украинската администрация на морските пристанища, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Атаката предизвикала пожар, който бил потушен от екипажа, се посочва в съобщението. По първоначални данни ранени няма.

По-рано Укринформ съобщи, че при руски удари в района на Одеса са загинали 2 души и са били ранени 14. По данни на Ройтерс загиналите са възрастна двойка.

Десетки хора са били евакуирани от поразените жилищни сгради. Спасителните служби са оказали спешна помощ на пострадалите, включително психологическа. Три деца са били в състояние на тежък шок.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай той Толстой

    49 8 Отговор
    Когато вземем властта,ще се погрижим за всички т.н. журналисти 🤗И прасенцата трябва да ядат,нали?

    Коментиран от #2, #45, #55

    12:50 24.04.2026

  • 2 Па съм я бе

    24 6 Отговор

    До коментар #1 от "Бай той Толстой":

    И Т.н. редактори.😊

    12:51 24.04.2026

  • 3 Ама

    43 6 Отговор
    Анатолчо, що пука още царевицата на кораба?!

    12:51 24.04.2026

  • 4 койдазнай

    12 62 Отговор
    Руският нацизъм ще бъде излекуван, също както е бил излекуван немския. Това ще бъде и реалният край на Втората Световна Война.

    Коментиран от #10, #12, #27

    12:52 24.04.2026

  • 5 Сталин

    57 8 Отговор
    Унгарските власти са арестували днес в Унгария 7 укри от специалните части на Украйна в бронирана кола които са превозвали 40 милиона кеш и 9 килограма злато ,от началото на година през територията на Унгария към Украйна са преминали 900 милиона кеш и още 150 килограма злато,а вий стойте на студено и гладни и пращайте още милиарди на зеленото наркозно джудже

    12:52 24.04.2026

  • 6 Нормална

    50 7 Отговор
    и същевременно закъсняла реакция!
    Какво прави чужд кораб в руска Одеса?

    Коментиран от #56

    12:54 24.04.2026

  • 7 Каква

    46 5 Отговор
    пропаганда само. 150-160 000 българи живеят в Одеса, защо намесваш тази тема?

    Коментиран от #21

    12:57 24.04.2026

  • 8 АБВ

    33 6 Отговор
    "Обичам миризмата на напалм рано сутрин ! .... Мирише на ... победа !" - Култова реплика от филма "Апокалипсис сега", която Факти ще изтрият.

    12:57 24.04.2026

  • 9 Ша го удраими няма да го остави,

    41 5 Отговор
    да си достави военната стока на пристанището. Това е само началото,след това ще продължи и към тези дето произвеждат дронве и ракети за укронаzzzистите.

    12:59 24.04.2026

  • 10 Кер Естетто

    20 5 Отговор

    До коментар #4 от "койдазнай":

    Уж знаеш ,а изхода наричаш вход ,ако продължаваш така все ще те боли и като си изпускаш душата се чува само Юююссссуффффф .

    Коментиран от #58

    13:00 24.04.2026

  • 11 Ами

    41 6 Отговор
    То бандерите немат кораби бе. Путин ги направи подводници. Сега всичко що върви към Бандерия е чуждо. ТО и пристанище вече няма.

    13:00 24.04.2026

  • 12 Емил

    40 6 Отговор

    До коментар #4 от "койдазнай":

    Къде пък видя "нацизъм" в Русия "империализъм" да, но "нацизъм" звучи странно за държава в която живеят толкова много народности!

    Коментиран от #60

    13:02 24.04.2026

  • 13 си пън

    25 10 Отговор
    не са толкоз вече,питеците ги намалиха доста по време на майдана,и живи ги гориха и езика забраниха,ама това не пречи да наглеят питеците

    13:05 24.04.2026

  • 14 Напред!

    33 9 Отговор
    Браво,занулява се Украйна!

    Коментиран от #19

    13:11 24.04.2026

  • 15 Удри копейката с лопатЕто!

    10 31 Отговор
    Докато му падне чалмата.

    Коментиран от #29

    13:11 24.04.2026

  • 16 Хилки

    26 4 Отговор
    Кога е било последното преброяване само това не казвате?

    13:12 24.04.2026

  • 17 Дон Корлеоне

    6 23 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #22, #44

    13:12 24.04.2026

  • 18 Тома

    38 7 Отговор
    През 2014 година си спомняме как укронацистите изгориха живи българите в Одеса.

    Коментиран от #62

    13:13 24.04.2026

  • 19 Напред

    5 23 Отговор

    До коментар #14 от "Напред!":

    Ама към Кобзон.

    13:14 24.04.2026

  • 20 Лука

    20 6 Отговор
    нвма ли кой да ни каже, аджеба
    колко бъгари живеят в Одеса ???!

    Коментиран от #61

    13:14 24.04.2026

  • 21 лама Кифла

    26 5 Отговор

    До коментар #7 от "Каква":

    150000.......лъжат мисирките, Зелю половината ги е погребал отдавна като пушечно месо, който отказва бой

    13:16 24.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Руснак без крак

    5 23 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава?

    13:19 24.04.2026

  • 24 Котка

    22 3 Отговор
    Браво на Факти. А смотаняците от дир.бг, в същата новина пропуснаха да ни припомнят колко са българите в Одеса. Че нещо ги бяхме подабравили. Адмирации. 🤣

    Коментиран от #36

    13:19 24.04.2026

  • 25 Хахахаха

    4 28 Отговор
    Българите в Одеска област не са братя на копейките. Копейките си имат брат кадирката! И подобно на него обичат козичките.

    13:22 24.04.2026

  • 26 Абе,

    25 4 Отговор
    Айде вземате Одеса, че да се свършва.

    13:26 24.04.2026

  • 27 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    23 4 Отговор

    До коментар #4 от "койдазнай":

    нацизма е в уср@йна и при урсулите промито мозъче

    Коментиран от #57

    13:26 24.04.2026

  • 28 Артилерист

    31 4 Отговор
    Според Украйна руснаците пак са стреляли само по жилищни сгради и, разбира се, по деца, които този път са изпаднали само в шок. Корабът под чужд флаг вероятно случайно, нали, е ударен от два руски дрона. Истината е, че акваторията на Одеса е под специално наблюдение от руското разузнаване защотот там е един от основните пунктове, които приемат товари със западни оръжия, боеприпаси и б.техника. Вчера там е потопен кораб с 12 хиляди английски дрона...

    13:29 24.04.2026

  • 29 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    24 5 Отговор

    До коментар #15 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    то вие щяхте да сте с фесове ако не бяха братята руснаци

    Коментиран от #39, #63

    13:29 24.04.2026

  • 30 Иван Иванов

    24 4 Отговор
    БРАВО НА РУСНАЦИТЕ , КАКТО СЕ КАЗВА НА РУСКИ ,, ТАК ДЕРЖАТ ,,

    Коментиран от #59

    13:30 24.04.2026

  • 31 Димяща ушанка 🤩💀

    5 21 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    13:31 24.04.2026

  • 32 СБО провал

    5 21 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #34

    13:32 24.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ОБЕКТИВНИЯ

    4 16 Отговор
    Действията на съвеЦките другарЕ !
    "Миролюбиви и възпитани "!

    13:39 24.04.2026

  • 36 Точно така.

    22 3 Отговор

    До коментар #24 от "Котка":

    Щом като чуят "Одеса" Факти са като кучето на Павлов, което при звъна на звънец започва да отделя стомашни сокове защото следва хапване, а в случая следва "в Одеса живеят 150 000 българи"...

    13:41 24.04.2026

  • 37 И що ще товарен кораб с флаг на

    16 3 Отговор
    Сейнт Китс и Невис( федерация на Карибите с монарх Чарлз III) в Черно море?Какво е превозвал товарният кораб и чия собственост е не се споменава в статията.

    13:41 24.04.2026

  • 38 Беркут

    15 5 Отговор
    Украина е к а п у т.

    13:41 24.04.2026

  • 39 Бело дугне

    10 3 Отговор

    До коментар #29 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Феса и иб-рика са наследени от НПО тата,,правосъдие за всички,, и сороските метастази.

    13:44 24.04.2026

  • 40 Евроасматик с нервен тик

    13 3 Отговор
    Съученичките на Кая се превъзбудиха нещо😅

    13:45 24.04.2026

  • 41 Додо

    12 3 Отговор
    Браво! А българи в Одеса няма.

    13:48 24.04.2026

  • 42 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    15 2 Отговор

    До коментар #33 от "Оркистан🤮🤮":

    Успеха на ВСУ е единствено в запълване и на без. претъпканите гробищни паркове .

    13:58 24.04.2026

  • 43 стоян георгиев πи4оka

    8 2 Отговор
    Чея Будет Одеса ?

    13:59 24.04.2026

  • 44 Пиночет

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дон Корлеоне":

    Пускаш ли вече посетители в Шоколадовата Фабрика след като си излекува Май ....сссслаа ?

    14:02 24.04.2026

  • 45 Копейкин Костя

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Бай той Толстой":

    Па не я ли взехме властта вече бе? Нали Радьев е от вашите? Или докато руска валенка не стъпи в България, властта не е ваша?

    14:11 24.04.2026

  • 46 Айде и тия монголья... уйдеа

    2 11 Отговор
    3 дрона изтърбушиха сградата на...ФСБ у Донецк!
    Сичко стана фуражки, кастюме и пияни до.. Битъци! Сите при... Кобзон
    Хихихихихи
    Убавиня

    Коментиран от #52

    14:11 24.04.2026

  • 47 АБЕ МАНИ...

    2 13 Отговор
    Узкоглазите в Туапсе ( трета седмица не моат а изгасат огиньо)..с официална МОЛБА към... ВСУ ( а не към Педофило)..да имат МИЛОСТ към градо оти ората бегат и не мое се живее!
    Аре копейки,..а гасите Огиньо,.. Петушари изв..ратени
    Хехехехехехе

    Коментиран от #49

    14:17 24.04.2026

  • 48 А БРИТИТЕ ОТ КОРАБА

    8 3 Отговор
    Спасени ли са или пак са дали фира?

    Коментиран от #50

    14:22 24.04.2026

  • 49 Сатана Z

    2 10 Отговор

    До коментар #47 от "АБЕ МАНИ...":

    Колегите надничари не ставате за нищо! Уж...русофили но предпочитат ЕВРОПА, свободата и ЕВРАЦИ а не...рубляци!
    Нито един няма да отиде в страната на дървените НУЖ..ници

    14:22 24.04.2026

  • 50 Ще,.. всички от флагмана МОСКАЛ

    2 11 Отговор

    До коментар #48 от "А БРИТИТЕ ОТ КОРАБА":

    Нараниха рибата
    46 монголски корабли и 2 подводници.... утанули
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #51

    14:25 24.04.2026

  • 51 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    8 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ще,.. всички от флагмана МОСКАЛ":

    Лап Пай У Йотт бре хъесоссс,какво ми сричаш и пелтечиш !

    14:29 24.04.2026

  • 52 ХА ХА

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Айде и тия монголья... уйдеа":

    Лапуркай бе кюстендилски тръбар,иначе пътуваш при известните ви братя !

    14:31 24.04.2026

  • 53 Дедо Z

    3 0 Отговор
    Еее, тъкмо си мислех колко са българите в Украйна... А и как ги мачкат...

    14:35 24.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Нормална":

    Наглия рашизъм няма насищане !

    14:42 24.04.2026

  • 57 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #64

    14:54 24.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Иван Иванов":

    Подкрепяш вражеска държава !

    Коментиран от #65

    14:57 24.04.2026

  • 60 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Емил":

    Чети за фашизма и нацизма ! Твърдя че уравлението в страната е национал олигархично (силовите структури управляват олигарсите)

    15:02 24.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тома":

    Всичките ли българи изгориха в Одеса ?

    15:07 24.04.2026

  • 63 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Рашистите не са ни братя !

    Коментиран от #66

    15:09 24.04.2026

  • 64 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Лука":

    фашизма е в кухата ти лейка,а нацизма е в уср@йна и евр0гейск@та к0чин@

    15:09 24.04.2026

  • 65 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Лука":

    Слава на братска Русия 🇧🇬🤝🇷🇺

    15:10 24.04.2026

  • 66 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Лука":

    русофобите вън от България или по добре з@р0вени

    15:11 24.04.2026

