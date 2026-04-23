Китай призова Камбоджа да унищожи центровете за киберизмами

Китай призова Камбоджа да „унищожи напълно“ центровете за киберизмами в страната, заяви външният министър Ван И по време на среща с премиера Хун Манет в Пномпен, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

През последните години Камбоджа се утвърди като център за киберпрестъпления, включително измами чрез фалшиви романтични връзки и криптоинвестиции, насочени към жертви по целия свят.

Под международен натиск, включително от страна на Китай, камбоджанските власти вече обещаха да предприемат мерки срещу тази индустрия, оценявана на милиарди евро.

„Трансграничните престъпни дейности, свързани с хазарт и измами, застрашават безопасността на хората и тяхното имущество“, подчерта Ван И, като настоя за решителни действия.

Китай и Камбоджа поддържат тесни икономически и политически връзки, като Пекин остава най-големият търговски партньор на страната, което допълнително засилва натиска върху Пномпен да ограничи киберпрестъпността.