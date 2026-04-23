Челен сблъсък между два влака в Дания, има пострадали

23 Април, 2026 09:26 1 163 11

Инцидентът е станал край Хилерод, всички пътници са евакуирани

Челен сблъсък между два влака в Дания, има пострадали
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Два регионални влака са се сблъскали челно в Дания, като при инцидента има пострадали, съобщиха местните служби за спешна помощ, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Произшествието е станало в района на Хилерод, северно от Копенхаген. По информация на пожарната служба двата влака са се ударили челно.

„Има ранени сред пътниците. Всички са изведени от влаковете, така че никой не е заклещен“, заяви говорител на службите.

На мястото на инцидента са изпратени значителни екипи на спешните служби, като продължава оценката на ситуацията и оказването на помощ на пострадалите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малката русалка

    13 2 Отговор
    Неправилно изпреварване вероятно.

    09:29 23.04.2026

  • 2 Пич

    14 3 Отговор
    Малиий........ Някой в Дания кърка повече от българин !!!

    Коментиран от #4

    09:30 23.04.2026

  • 3 авантгард

    12 0 Отговор
    Казано е: има нещо гнило в Дания.
    А един откачалник, за който няма правила и морал иска да им вземе Гренландия.

    09:44 23.04.2026

  • 4 По точно

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Белите са кът в Дания.

    09:54 23.04.2026

  • 5 Очаквано

    5 0 Отговор
    ЦРУ дали знае нещо по въпроса.

    09:56 23.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Георги

    7 1 Отговор
    това ако беше в Русия какъв смях щеше да падне...

    10:01 23.04.2026

  • 8 гост

    5 0 Отговор
    Гостите на меркел вече са квалифицирани и управляват влакове , краят е близо.

    11:45 23.04.2026

  • 9 западналите

    2 0 Отговор
    изтичат в канала!

    12:18 23.04.2026

  • 10 Оги

    2 0 Отговор
    Това в Европа не може да се случи.

    12:27 23.04.2026

  • 11 кафев машинист-евроатлантик на 2 цигарки

    2 0 Отговор
    сигурно са бързали към Гренландия...

    12:35 23.04.2026

