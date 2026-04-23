Челен сблъсък между два влака в Дания, има пострадали

Два регионални влака са се сблъскали челно в Дания, като при инцидента има пострадали, съобщиха местните служби за спешна помощ, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Произшествието е станало в района на Хилерод, северно от Копенхаген. По информация на пожарната служба двата влака са се ударили челно.

„Има ранени сред пътниците. Всички са изведени от влаковете, така че никой не е заклещен“, заяви говорител на службите.

На мястото на инцидента са изпратени значителни екипи на спешните служби, като продължава оценката на ситуацията и оказването на помощ на пострадалите.