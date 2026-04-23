Мицотакис и Силиня обсъдиха Украйна, Близкия изток и сигурността на ЕС

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис проведе разговор в Атина с премиера на Латвия Евика Силиня, като двамата обсъдиха ключови европейски и регионални въпроси, предаде АНА-МПА, цитирана от БТА.
Сред основните теми на срещата бяха войната в Украйна, ситуацията в Близкия изток, както и икономическите последици от кризите, засилването на европейската отбрана и миграционният натиск.
Мицотакис подчерта, че двете страни споделят общи притеснения относно геополитическата обстановка и определи срещата като възможност за задълбочаване на двустранните отношения.
От своя страна Силиня изрази признателност за подкрепата на Гърция към Украйна и акцентира върху рисковете, свързани с Ормузкия проток, както и върху общите предизвикателства в областта на миграцията.
Тя отбеляза и приноса на латвийските гранични служители в подпомагането на Гърция при охраната на външните граници на Европейския съюз.
