Мицотакис и Силиня обсъдиха Украйна, Близкия изток и сигурността на ЕС

23 Април, 2026 13:36 840 9

Атина и Рига подчертаха общите предизвикателства пред Европа

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис проведе разговор в Атина с премиера на Латвия Евика Силиня, като двамата обсъдиха ключови европейски и регионални въпроси, предаде АНА-МПА, цитирана от БТА.

Сред основните теми на срещата бяха войната в Украйна, ситуацията в Близкия изток, както и икономическите последици от кризите, засилването на европейската отбрана и миграционният натиск.

Мицотакис подчерта, че двете страни споделят общи притеснения относно геополитическата обстановка и определи срещата като възможност за задълбочаване на двустранните отношения.

От своя страна Силиня изрази признателност за подкрепата на Гърция към Украйна и акцентира върху рисковете, свързани с Ормузкия проток, както и върху общите предизвикателства в областта на миграцията.

Тя отбеляза и приноса на латвийските гранични служители в подпомагането на Гърция при охраната на външните граници на Европейския съюз.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    6 1 Отговор
    Нема да и простим на Силния! Че го отнесе...

    Коментиран от #5

    13:39 23.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И кво станало посля

    11 0 Отговор
    И през две минути да обсъждат , кво от това. Само ядат парите на народа си. 404 стана по- малка и с по- малко население. Младите изчезнаха или ги убиха на фронта. Вместо да изпишат вежди, извадиха очите на Украйна.
    А за близкия нямат капацитет да разсъждават.Сринаха ЕС от много мозък.

    13:45 23.04.2026

  • 4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 0 Отговор
    Цяла Гърция е Американизирана държава островите също само Атина е Атинизирана

    13:46 23.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ха ха ха

    5 0 Отговор
    ели ли си ква си не те знам - само да ти кажа че лекинко ще го преместя в дугия крачол

    13:50 23.04.2026

  • 7 Две от ожулените държавици

    8 0 Отговор
    В ЕС обсъждат нещо за което никой няма да ги пита

    Невероятна новина

    13:53 23.04.2026

  • 8 Латвийката става за два-три пъти

    5 1 Отговор
    но не и за нещо друго.
    Общо взето това което правят когато се срещнат.....
    Хапване пийване тези три работи и чао

    13:53 23.04.2026

  • 9 Временното явление ЕС

    5 0 Отговор
    "Предизвикатествата пред Европа...." 🤣🤣🤣
    ЕС б€ другарки, дтугари и друГ@Йчета
    урсуланковци, ЕС.
    Оправете ги понятията , че ставате см€шни !

    14:00 23.04.2026

