Мицотакис и Силиня обсъдиха Украйна, Близкия изток и сигурността на ЕС

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис проведе разговор в Атина с премиера на Латвия Евика Силиня, като двамата обсъдиха ключови европейски и регионални въпроси, предаде АНА-МПА, цитирана от БТА.

Сред основните теми на срещата бяха войната в Украйна, ситуацията в Близкия изток, както и икономическите последици от кризите, засилването на европейската отбрана и миграционният натиск.

Мицотакис подчерта, че двете страни споделят общи притеснения относно геополитическата обстановка и определи срещата като възможност за задълбочаване на двустранните отношения.

От своя страна Силиня изрази признателност за подкрепата на Гърция към Украйна и акцентира върху рисковете, свързани с Ормузкия проток, както и върху общите предизвикателства в областта на миграцията.

Тя отбеляза и приноса на латвийските гранични служители в подпомагането на Гърция при охраната на външните граници на Европейския съюз.