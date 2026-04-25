Масирана руска атака срещу Днепър и Харков, има пострадали
Масирана руска атака срещу Днепър и Харков, има пострадали

25 Април, 2026 04:44, обновена 25 Април, 2026 05:05 1 109 25

В нападението участват ударни дронове, балистични и крилати ракети

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 25 април 2026 г. Русия проведе мащабна комбинирана атака срещу украинска територия, използвайки ударни дронове, балистични и крилати ракети.

В нападението са участвали стратегически бомбардировачи Ту-95МС, които са изстреляли крилати ракети от района на Каспийско море около 02:30 ч. местно време. Използвани са също балистични ракети и голям брой дронове тип "Shahed".

Въздушна тревога беше обявена в по-голямата част от регионите на Украйна. Към 03:30 ч. сутринта е съобщено за засилено присъствие на дронове в украинското въздушно пространство.

Една от основните цели е бил град Днепър, където са регистрирани експлозии и са задействани системи за ПВО.

Повредена е четириетажна сграда, има ранени. Атакуван е промишлен обект. Александър Ганжа, ръководител на Днепропетровската областна държавна администрация, съобщи за няколко пожара и повредени жилища. "Предварителните данни сочат, че няма жертви“, написа той.

Транспортната инфраструктура е повредена в Харков, разрушена е спирка на обществения транспорт. Повреден е газопровод.

Попадения са регистрирани и в Киевски район на града, съобщи кметът Терехов.

По-рано руски дрон удари жилищна сграда в Салтовски район на Харков.

„Вражески дрон удари многоетажна сграда в Салтовски район. Към момента няма жертви. Разследваме подробностите“, каза Терехов.

Тази масирана атака следва поредица от тежки удари през предходните дни. Само ден по-рано, на 24 април, руски дронове удариха жилищни сгради в Одеса, убивайки двама души и ранявайки 14. На 23 април при подобна атака в Днепър загинаха двама души, а осем бяха ранени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Масирана атака

    19 2 Отговор
    Без жертви. Такова чудо не бях чувал. Много ги жали Путин.

    Коментиран от #15

    05:37 25.04.2026

  • 2 ибрям гидти

    1 1 Отговор
    кавал с печурки

    05:37 25.04.2026

  • 3 Уточнение

    14 3 Отговор
    Територията не е украинска, а руска. И е такава от векове.

    Коментиран от #16

    05:44 25.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Симов

    13 3 Отговор
    Крайно време е Путин да започне да действа като Нетеняху. Стига ги е жалил тия престъпници.

    Коментиран от #7

    05:47 25.04.2026

  • 6 Гориил

    13 2 Отговор
    Днепър и Харков изпаднаха в ад. Петдесет промишлени обекта бяха атакувани, включително такива, които Русия не беше идентифицирала със 100% сигурност, а само заподозря, че произвеждат оръжия или боеприпаси.

    05:57 25.04.2026

  • 7 Путин

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Симов":

    Не можем, ялови сме. Децата ни живеят и ядат на запад.

    Коментиран от #9

    05:57 25.04.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    4 10 Отговор
    Тъпо, но упорито Русия продължава тормози руския мирняк в Украйна. Накрая работата свърши, като изтормозените руски мужици от двете сграни се обединят и видят сметката на кремльовския сатрап ☝️

    06:03 25.04.2026

  • 9 Гориил

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    В Русия живеят роднини на Кенеди, Де Гол, английския крал Чарлз III и европейския комисар Кая Калас.

    Коментиран от #17

    06:06 25.04.2026

  • 10 удриии путине удрииии

    11 3 Отговор
    браво на руснаците всяка вечер трябва да е така , да спят във пещерите тия бандери

    Коментиран от #18

    06:07 25.04.2026

  • 11 Иван Иванов

    7 1 Отговор
    БРАВО , НА РУСНАЦИТЕ, СМЪРТ НА КРАДЦИКЕ И НАРКОМАНИТЕ ОТ УКРОЛАНДИЯ.. СТИГА МЕ КРАДОХТЕ БЕ , МАЙМУНИ МРЪСНИ.

    Коментиран от #19, #22

    06:19 25.04.2026

  • 12 Дедо ви...

    8 3 Отговор
    Свършиха 400 хиляди места на военното гробище край Лвов едно от стотиците такива в Украйна. ВСУ гладува 3000 живи скелета защитават обкръжения град Купянск. Мобилизация по украински.Руските сили превзеха ключовия град Купянск Узлувой....

    06:25 25.04.2026

  • 13 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    6 1 Отговор
    А великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    Коментиран от #21

    06:51 25.04.2026

  • 14 Гориил

    7 1 Отговор
    Руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС изстреляха крилати ракети от Каспийско море.

    07:09 25.04.2026

  • 15 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Масирана атака":

    Путин толкова може ! Да мисли как да се измъкне !

    07:50 25.04.2026

  • 16 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Уточнение":

    Като държава Украйна е член на ООН от 1945г !

    07:52 25.04.2026

  • 17 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    Това с живеещите випове не променя национал олигархичното управление при рашистите !

    07:59 25.04.2026

  • 18 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "удриии путине удрииии":

    Подкрепяш вражеска държава !

    08:01 25.04.2026

  • 19 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Иван Иванов":

    Завърши ли пети клас ?

    08:02 25.04.2026

  • 20 стоян георгиев- стъки

    1 0 Отговор
    Уудри Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #24

    08:06 25.04.2026

  • 21 КГБ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":

    Другарко мира подобрете плюенето срещу българина Христо Грозев и си сменете лигавника не сте ефективна !

    Коментиран от #23

    08:06 25.04.2026

  • 22 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Иван Иванов":

    Даже и да не си завършил пети клас мога да тиго оуигавя ,имам слабост към малки момчета ,Ванко .

    Коментиран от #25

    08:09 25.04.2026

  • 23 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "КГБ":

    Абе оня Ристьо Грозния жив ли е още ?Руснаците не са ли го черпили напитка с полоний ?

    08:11 25.04.2026

  • 24 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев- стъки":

    Рашистите да не се бъркат в българските сайтове ! Да ползват руски сайтови ,ако могат !

    08:20 25.04.2026

  • 25 Лука ПАК КРАДЕШ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Лука":

    Явно рашистите освен да са крадливи и опитват да внесат объркване !

    08:24 25.04.2026

