Масирана руска атака срещу Днепър и Харков, има пострадали

В нощта срещу 25 април 2026 г. Русия проведе мащабна комбинирана атака срещу украинска територия, използвайки ударни дронове, балистични и крилати ракети.

В нападението са участвали стратегически бомбардировачи Ту-95МС, които са изстреляли крилати ракети от района на Каспийско море около 02:30 ч. местно време. Използвани са също балистични ракети и голям брой дронове тип "Shahed".

Въздушна тревога беше обявена в по-голямата част от регионите на Украйна. Към 03:30 ч. сутринта е съобщено за засилено присъствие на дронове в украинското въздушно пространство.

Една от основните цели е бил град Днепър, където са регистрирани експлозии и са задействани системи за ПВО.

Повредена е четириетажна сграда, има ранени. Атакуван е промишлен обект. Александър Ганжа, ръководител на Днепропетровската областна държавна администрация, съобщи за няколко пожара и повредени жилища. "Предварителните данни сочат, че няма жертви“, написа той.

Транспортната инфраструктура е повредена в Харков, разрушена е спирка на обществения транспорт. Повреден е газопровод.

Попадения са регистрирани и в Киевски район на града, съобщи кметът Терехов.

По-рано руски дрон удари жилищна сграда в Салтовски район на Харков.

„Вражески дрон удари многоетажна сграда в Салтовски район. Към момента няма жертви. Разследваме подробностите“, каза Терехов.

Тази масирана атака следва поредица от тежки удари през предходните дни. Само ден по-рано, на 24 април, руски дронове удариха жилищни сгради в Одеса, убивайки двама души и ранявайки 14. На 23 април при подобна атака в Днепър загинаха двама души, а осем бяха ранени.