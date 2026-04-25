Масирана руска атака срещу Днепър и Харков, има пострадали

В нощта срещу 25 април 2026 г. Русия проведе мащабна комбинирана атака срещу украинска територия, използвайки ударни дронове, балистични и крилати ракети.
В нападението са участвали стратегически бомбардировачи Ту-95МС, които са изстреляли крилати ракети от района на Каспийско море около 02:30 ч. местно време. Използвани са също балистични ракети и голям брой дронове тип "Shahed".
Въздушна тревога беше обявена в по-голямата част от регионите на Украйна. Към 03:30 ч. сутринта е съобщено за засилено присъствие на дронове в украинското въздушно пространство.
Една от основните цели е бил град Днепър, където са регистрирани експлозии и са задействани системи за ПВО.
Повредена е четириетажна сграда, има ранени. Атакуван е промишлен обект. Александър Ганжа, ръководител на Днепропетровската областна държавна администрация, съобщи за няколко пожара и повредени жилища. "Предварителните данни сочат, че няма жертви“, написа той.
Транспортната инфраструктура е повредена в Харков, разрушена е спирка на обществения транспорт. Повреден е газопровод.
Попадения са регистрирани и в Киевски район на града, съобщи кметът Терехов.
По-рано руски дрон удари жилищна сграда в Салтовски район на Харков.
„Вражески дрон удари многоетажна сграда в Салтовски район. Към момента няма жертви. Разследваме подробностите“, каза Терехов.
Тази масирана атака следва поредица от тежки удари през предходните дни. Само ден по-рано, на 24 април, руски дронове удариха жилищни сгради в Одеса, убивайки двама души и ранявайки 14. На 23 април при подобна атака в Днепър загинаха двама души, а осем бяха ранени.
1 Масирана атака
Коментиран от #15
05:37 25.04.2026
2 ибрям гидти
05:37 25.04.2026
3 Уточнение
Коментиран от #16
05:44 25.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Симов
Коментиран от #7
05:47 25.04.2026
6 Гориил
05:57 25.04.2026
7 Путин
До коментар #5 от "Симов":Не можем, ялови сме. Децата ни живеят и ядат на запад.
Коментиран от #9
05:57 25.04.2026
8 Владимир Путин, президент
06:03 25.04.2026
9 Гориил
До коментар #7 от "Путин":В Русия живеят роднини на Кенеди, Де Гол, английския крал Чарлз III и европейския комисар Кая Калас.
Коментиран от #17
06:06 25.04.2026
10 удриии путине удрииии
Коментиран от #18
06:07 25.04.2026
11 Иван Иванов
Коментиран от #19, #22
06:19 25.04.2026
12 Дедо ви...
06:25 25.04.2026
13 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
Коментиран от #21
06:51 25.04.2026
14 Гориил
07:09 25.04.2026
15 Лука
До коментар #1 от "Масирана атака":Путин толкова може ! Да мисли как да се измъкне !
07:50 25.04.2026
16 Лука
До коментар #3 от "Уточнение":Като държава Украйна е член на ООН от 1945г !
07:52 25.04.2026
17 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #9 от "Гориил":Това с живеещите випове не променя национал олигархичното управление при рашистите !
07:59 25.04.2026
18 Лука
До коментар #10 от "удриии путине удрииии":Подкрепяш вражеска държава !
08:01 25.04.2026
19 Лука
До коментар #11 от "Иван Иванов":Завърши ли пети клас ?
08:02 25.04.2026
20 стоян георгиев- стъки
Коментиран от #24
08:06 25.04.2026
21 КГБ
До коментар #13 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":Другарко мира подобрете плюенето срещу българина Христо Грозев и си сменете лигавника не сте ефективна !
Коментиран от #23
08:06 25.04.2026
22 Лука
До коментар #11 от "Иван Иванов":Даже и да не си завършил пети клас мога да тиго оуигавя ,имам слабост към малки момчета ,Ванко .
Коментиран от #25
08:09 25.04.2026
23 Лука
До коментар #21 от "КГБ":Абе оня Ристьо Грозния жив ли е още ?Руснаците не са ли го черпили напитка с полоний ?
08:11 25.04.2026
24 Лука
До коментар #20 от "стоян георгиев- стъки":Рашистите да не се бъркат в българските сайтове ! Да ползват руски сайтови ,ако могат !
08:20 25.04.2026
25 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #22 от "Лука":Явно рашистите освен да са крадливи и опитват да внесат объркване !
08:24 25.04.2026