Вашингтон позволи на Венецуела да плаща на адвокатите на Мадуро за защитата му пред съда

Американските власти упълномощиха венецуелското правителство да плаща за правни услуги на подсъдимия бивш президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес.
„Страните съвместно уведомяват съда, че Службата за контрол на чуждестранните активи /OFAC/ е издала изменени лицензи относно правни услуги за Николас Мадуро и Силия Флорес. Изменените лицензи позволяват на адвокатите на защитата да получават плащания от венецуелското правителство при определени условия“, се казва в писмото до съдия Алвин Хелърщайн.
В отговор защитата оттегли исканията си, с които настояваше делото срещу венецуелския лидер да бъде прекратено поради невъзможност за плащане за правни услуги. Страните поискаха също следващото заседание да се проведе в рамките на два месеца.
Мадуро преди това поиска процесът срещу него в Съединените щати да бъде прекратен поради процедурни нарушения. Венецуелският лидер заяви, че правителството му е готово да финансира правната му защита, но Вашингтон възпрепятства това. В края на март Хелърщайн отказа да прекрати делото. Той обаче обеща скоро да реши дали да принуди американската администрация да позволи на Венецуела да плати за правни услуги за Мадуро и съпругата му.
На 3 януари Мадуро и съпругата му бяха отвлечени от американски "тюлени" и депортирани в САЩ, където срещу тях започна съдебен процес. Те са обвинени в трафик на наркотици. Функциите на държавен глава във Венецуела се изпълняват от вицето на Мадуро - Делси Родригес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що за пародия
Коментиран от #3, #10, #11, #12
07:51 25.04.2026
2 Тремп Нобелов Епщайнски
-Отвличаш президент и го съдиш в държавата, която го е отвлякла по нейните си закони!
Коментиран от #6
07:51 25.04.2026
3 ФАКТ
До коментар #1 от "Що за пародия":САЩ казват на тълпата кой е нарушил закона на САЩ
07:51 25.04.2026
4 Аоо!
07:52 25.04.2026
5 Правилните въпроси
07:53 25.04.2026
6 Путин
До коментар #2 от "Тремп Нобелов Епщайнски":Аз затова спазвам законите на САЩ и затова съм "многоходов". Бием се в Украйна по законите на САЩ.
07:53 25.04.2026
7 Гориил
07:53 25.04.2026
8 Демокрад
07:54 25.04.2026
9 Мдааа
07:55 25.04.2026
10 Пешо
До коментар #1 от "Що за пародия":Еее това демоНкрация. Кой не скача е червен.
08:00 25.04.2026
11 Пълна пародия
До коментар #1 от "Що за пародия":Едно от обвиненията е за "незаконно притежаване на оръжие".
По тази логика САЩ мога да осъдят всеки дядо-ловец в България.
08:17 25.04.2026
12 Уго Чавес
До коментар #1 от "Що за пародия":Ами както "международния" съд в Хага осъди няколко човека от бивша Югославия, така.
08:17 25.04.2026
13 Сащ
08:22 25.04.2026