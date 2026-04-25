Новини
Свят »
САЩ »
Вашингтон позволи на Венецуела да плаща на адвокатите на Мадуро за защитата му пред съда

25 Април, 2026 07:37, обновена 25 Април, 2026 07:47 589 13

  • сащ-
  • мадуро-
  • съд-
  • адвокати-
  • венецуела

Сваленият лидер по-рано поиска процесът срещу него в САЩ да бъде прекратен поради процедурни нарушения

Вашингтон позволи на Венецуела да плаща на адвокатите на Мадуро за защитата му пред съда - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските власти упълномощиха венецуелското правителство да плаща за правни услуги на подсъдимия бивш президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес.

„Страните съвместно уведомяват съда, че Службата за контрол на чуждестранните активи /OFAC/ е издала изменени лицензи относно правни услуги за Николас Мадуро и Силия Флорес. Изменените лицензи позволяват на адвокатите на защитата да получават плащания от венецуелското правителство при определени условия“, се казва в писмото до съдия Алвин Хелърщайн.

В отговор защитата оттегли исканията си, с които настояваше делото срещу венецуелския лидер да бъде прекратено поради невъзможност за плащане за правни услуги. Страните поискаха също следващото заседание да се проведе в рамките на два месеца.

Мадуро преди това поиска процесът срещу него в Съединените щати да бъде прекратен поради процедурни нарушения. Венецуелският лидер заяви, че правителството му е готово да финансира правната му защита, но Вашингтон възпрепятства това. В края на март Хелърщайн отказа да прекрати делото. Той обаче обеща скоро да реши дали да принуди американската администрация да позволи на Венецуела да плати за правни услуги за Мадуро и съпругата му.

На 3 януари Мадуро и съпругата му бяха отвлечени от американски "тюлени" и депортирани в САЩ, където срещу тях започна съдебен процес. Те са обвинени в трафик на наркотици. Функциите на държавен глава във Венецуела се изпълняват от вицето на Мадуро - Делси Родригес.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що за пародия

    10 1 Отговор
    Как така го съди САЩ???

    Коментиран от #3, #10, #11, #12

    07:51 25.04.2026

  • 2 Тремп Нобелов Епщайнски

    9 0 Отговор
    Цял свят да гледа как се прави:
    -Отвличаш президент и го съдиш в държавата, която го е отвлякла по нейните си закони!

    Коментиран от #6

    07:51 25.04.2026

  • 3 ФАКТ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Що за пародия":

    САЩ казват на тълпата кой е нарушил закона на САЩ

    07:51 25.04.2026

  • 4 Аоо!

    3 0 Отговор
    И сега ако вземат да осъдят Тръмп, вазелина позволен ли е в американските затвори ?!

    07:52 25.04.2026

  • 5 Правилните въпроси

    4 0 Отговор
    Може ли една регионална държава да дерижира наркотрафика???Може ли една държава която е хегемон и е пръсната по целия свят да направи това???

    07:53 25.04.2026

  • 6 Путин

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Тремп Нобелов Епщайнски":

    Аз затова спазвам законите на САЩ и затова съм "многоходов". Бием се в Украйна по законите на САЩ.

    07:53 25.04.2026

  • 7 Гориил

    2 0 Отговор
    Това е игра на плъхове, в която няма загуба.

    07:53 25.04.2026

  • 8 Демокрад

    1 1 Отговор
    Законите на режима в САЩ важат за всяко живо съществото.

    07:54 25.04.2026

  • 9 Мдааа

    3 0 Отговор
    "Хелърщайн" мдааа, ще го сготвят Мадуро, ще го сготвят от Бандата на Донищайн!

    07:55 25.04.2026

  • 10 Пешо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Що за пародия":

    Еее това демоНкрация. Кой не скача е червен.

    08:00 25.04.2026

  • 11 Пълна пародия

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Що за пародия":

    Едно от обвиненията е за "незаконно притежаване на оръжие".
    По тази логика САЩ мога да осъдят всеки дядо-ловец в България.

    08:17 25.04.2026

  • 12 Уго Чавес

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Що за пародия":

    Ами както "международния" съд в Хага осъди няколко човека от бивша Югославия, така.

    08:17 25.04.2026

  • 13 Сащ

    1 0 Отговор
    Като терористична организация, били позволили адвокат на Мадуро! Края на Сащ е близо!

    08:22 25.04.2026