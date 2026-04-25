Въпреки временното примирие: Нетаняху нареди атаки по цели на Хизбула в Ливан

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на Израелските отбранителни сили да атакуват цели на Хизбула в Ливан, съобщи кабинетът на израелския премиер.

„Премиерът Нетаняху е наредил на Израелските отбранителни сили да нанесат мощни удари срещу цели на Хизбула в Ливан“, се казва в изявлението.

На 23 април 2026 г. беше обявено триседмично удължаване на първоначалното 10-дневно прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ.

Въпреки примирието, боевете не са спрели напълно. Днес израелските сили (IDF) съобщиха, че са прехванали ракета, изстреляна от „Хизбула“ към Северен Израел, което Израел определи като „грубо нарушение“. В отговор Израел нанесе удари по позиции на групировката в Южен Ливан.

В ход са усилия за превръщане на примирието в постоянно споразумение за сигурност, като се обсъждат условия за разоръжаване на „Хизбула“ и установяване на траен мир.

Израелските сухопътни сили остават разположени на ливанска територия в ивица от около 5 до 10 километра от границата. Споразумението за примирие към момента не изисква тяхното незабавно изтегляне.

Преди примирието конфликтът ескалира рязко през март и началото на април 2026 г., като Израел проведе операция „Вечен мрак“ (Operation Eternal Darkness) с масирани въздушни удари.

Конфликтът през 2026 г. доведе до смъртта на близо 2500 души в Ливан и разселването на над 1 милион души (около 20% от населението на страната).

Доклади на ООН и сателитни изображения показват значителни разрушения в Южен Ливан, включително разрушени цели села и критична инфраструктура като мостове над река Литани.

Конфликтът остава тясно свързан с по-широката регионална конфронтация с Иран, като стабилността на ливанската граница зависи до голяма степен от напредъка на паралелните преговори между Вашингтон и Техеран.