Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Въпреки временното примирие: Нетаняху нареди атаки по цели на Хизбула в Ливан

25 Април, 2026 21:01, обновена 26 Април, 2026 03:23 588 2

  • нетаняху-
  • израел-
  • ливан-
  • хизбула-
  • примирие

Днес израелските сили съобщиха, че са прехванали ракета, изстреляна от групировката към Северен Израел

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на Израелските отбранителни сили да атакуват цели на Хизбула в Ливан, съобщи кабинетът на израелския премиер.

„Премиерът Нетаняху е наредил на Израелските отбранителни сили да нанесат мощни удари срещу цели на Хизбула в Ливан“, се казва в изявлението.

На 23 април 2026 г. беше обявено триседмично удължаване на първоначалното 10-дневно прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ.

Въпреки примирието, боевете не са спрели напълно. Днес израелските сили (IDF) съобщиха, че са прехванали ракета, изстреляна от „Хизбула“ към Северен Израел, което Израел определи като „грубо нарушение“. В отговор Израел нанесе удари по позиции на групировката в Южен Ливан.

В ход са усилия за превръщане на примирието в постоянно споразумение за сигурност, като се обсъждат условия за разоръжаване на „Хизбула“ и установяване на траен мир.

Израелските сухопътни сили остават разположени на ливанска територия в ивица от около 5 до 10 километра от границата. Споразумението за примирие към момента не изисква тяхното незабавно изтегляне.

Преди примирието конфликтът ескалира рязко през март и началото на април 2026 г., като Израел проведе операция „Вечен мрак“ (Operation Eternal Darkness) с масирани въздушни удари.

Конфликтът през 2026 г. доведе до смъртта на близо 2500 души в Ливан и разселването на над 1 милион души (около 20% от населението на страната).

Доклади на ООН и сателитни изображения показват значителни разрушения в Южен Ливан, включително разрушени цели села и критична инфраструктура като мостове над река Литани.

Конфликтът остава тясно свързан с по-широката регионална конфронтация с Иран, като стабилността на ливанската граница зависи до голяма степен от напредъка на паралелните преговори между Вашингтон и Техеран.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миризлив пор

    5 0 Отговор
    Има обявено примирие, а те нанасят "мощни удари" а после се жалват че никой не обичал евреите?

    03:37 26.04.2026

  • 2 с една дума

    1 0 Отговор
    на 4@фут вяра да нямаш.

    05:20 26.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания