„Росатом“ очаква примирие около АЕЦ „Запорожие“ за ремонт на електропровод

Росатом заяви, че се надява до края на май да бъде постигнато прекратяване на огъня около АЕЦ „Запорожие“, което да позволи ремонт на повреден външен електропровод, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Генералният директор на корпорацията Алексей Лихачов посочи, че в момента се водят разговори с участието на Международната агенция за атомна енергия за временно прекратяване на бойните действия в района.

По думите му централата в момента разчита само на един външен електропровод, след като вторият е бил прекъснат още в края на март.

Москва и Киев и преди са постигали локални временни примирия с цел извършване на критични ремонтни дейности около ядреното съоръжение.