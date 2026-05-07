„Росатом“ очаква примирие около АЕЦ „Запорожие“ за ремонт на електропровод

Росатом заяви, че се надява до края на май да бъде постигнато прекратяване на огъня около АЕЦ „Запорожие“, което да позволи ремонт на повреден външен електропровод, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Генералният директор на корпорацията Алексей Лихачов посочи, че в момента се водят разговори с участието на Международната агенция за атомна енергия за временно прекратяване на бойните действия в района.
По думите му централата в момента разчита само на един външен електропровод, след като вторият е бил прекъснат още в края на март.
Москва и Киев и преди са постигали локални временни примирия с цел извършване на критични ремонтни дейности около ядреното съоръжение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДВИЖУХАТА
Коментиран от #4, #17
13:08 07.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 гост
Коментиран от #8
13:11 07.05.2026
4 В такъв длучай
До коментар #1 от "ДВИЖУХАТА":Русия не ще продава на укра ток и топлина. Пак ще стоят на топло и студено. Скоро укра врънкаше запада да и даде пари да си купи топлина и ток от ЗАЕЦ, който тя удря и после реве.
Коментиран от #6, #10, #31
13:12 07.05.2026
5 гост
До коментар #2 от "АБВ":Допусна една базисна грешка...РУСОФИЛ..не русофоб...всичко което го написа се отнася за русор...те.
Коментиран от #13
13:12 07.05.2026
6 чети
До коментар #4 от "В такъв длучай":Случай
13:12 07.05.2026
7 Възpожденец 🇧🇬
13:13 07.05.2026
8 какво откраднаха
До коментар #3 от "гост":Той е строен от руснаци.
Коментиран от #27, #32
13:14 07.05.2026
9 Гориил
Коментиран от #16, #30
13:14 07.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Май ти си бАклЮка
До коментар #10 от "Б.си бokлyka !":Човека е прав. Освен в другите сайтове, даже и в този го написаха, да не им се надяваш:))
13:17 07.05.2026
12 Констатация
Коментиран от #19
13:20 07.05.2026
13 АБВ
До коментар #5 от "гост":"Допусна една базисна грешка...РУСОФИЛ..не русофоб...всичко което го написа се отнася за русор...те."
Нищо не съм написал аз. Това е цитат от писателя Милен Русков. Застанал е с името и мнението си.
А кой си ти, световно неизвестно нещо, че да го коментираш ?
Коментиран от #29
13:22 07.05.2026
14 Майор Деянов, на всеки километър
13:22 07.05.2026
15 АБВ
Много сте демократични и уважавате свободата на словото, а ?
Коментиран от #22, #24
13:24 07.05.2026
16 Руснак без крак...
До коментар #9 от "Гориил":"...Русия построи една от най-големите атомни.
Бaл cъм я Русията и тебе !!!
Три Раза ☝️
Коментиран от #20
13:27 07.05.2026
17 Ние в БГ наште ТЕЦкули си ги взривяваме
До коментар #1 от "ДВИЖУХАТА":сами без война. Така са ни наредили.
13:30 07.05.2026
18 Факт
Коментиран от #21, #23
13:33 07.05.2026
19 9ти септември
До коментар #12 от "Констатация":Сега почва да запертава вече най напред Киив после Лундон после Берлин
13:35 07.05.2026
20 9ти септември
До коментар #16 от "Руснак без крак...":И я тебе
13:36 07.05.2026
21 Мухахаха
До коментар #18 от "Факт":Това се отнася за теб педруханче
13:38 07.05.2026
22 Защото това е
До коментар #15 от "АБВ":руски пропагандист. Ние сме в България, а не в Русия, за да ни се пробват такива лъжи, предназначени за глупаци. Пропагандата и лъжие на този човеек са подходящи за облъчване на крепостните роби в Русия.
Коментиран от #25, #26
13:38 07.05.2026
23 Петрухански дебил
До коментар #18 от "Факт":Не е Русофил а сдухан педофил като теб
13:40 07.05.2026
24 Цензорът
До коментар #15 от "АБВ":на Факти си е откровен русонацист.
13:40 07.05.2026
25 9ти септември
До коментар #22 от "Защото това е":Ехо муциии България не е Киииф
13:41 07.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хаха
До коментар #8 от "какво откраднаха":викаш, АЕЦ, ако е строен от френска или американска фирма, трябва да им го връщаме. Лекувайте се , докато е време.😁 .
13:45 07.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кочан
До коментар #13 от "АБВ":а кой си ти да цитираш световно неизвестен писател русор...б
14:10 07.05.2026
30 Вие съвсем се ошашавихте,
До коментар #9 от "Гориил":кой иска помощ от Русия ?:) Самата Русия иска помощ от Северна Корея и Иран.
14:38 07.05.2026
31 Лука
До коментар #4 от "В такъв длучай":Русия копира хитлер и си прави каквото може !
14:38 07.05.2026
32 Лука
До коментар #8 от "какво откраднаха":Тази версия ,че всичко в Украйна е постоено от русия си е чист фашизъм!
14:42 07.05.2026