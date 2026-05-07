„Росатом“ очаква примирие около АЕЦ „Запорожие“ за ремонт на електропровод
7 Май, 2026 13:04 732 32

Москва съобщава за преговори с участието на МААЕ за временно спиране на бойните действия

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Росатом заяви, че се надява до края на май да бъде постигнато прекратяване на огъня около АЕЦ „Запорожие“, което да позволи ремонт на повреден външен електропровод, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Генералният директор на корпорацията Алексей Лихачов посочи, че в момента се водят разговори с участието на Международната агенция за атомна енергия за временно прекратяване на бойните действия в района.

По думите му централата в момента разчита само на един външен електропровод, след като вторият е бил прекъснат още в края на март.

Москва и Киев и преди са постигали локални временни примирия с цел извършване на критични ремонтни дейности около ядреното съоръжение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДВИЖУХАТА

    10 17 Отговор
    Колкото за парада, толкоз и за АЕЦ- а пропадъл ру3ки ...

    Коментиран от #4, #17

    13:08 07.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 гост

    9 14 Отговор
    Никакво спиране...откраднаха го пък и да им се даде време да го ремонтират...в най лошият случай трябва да си го поделят с украинците...нагли крадци..

    Коментиран от #8

    13:11 07.05.2026

  • 4 В такъв длучай

    19 10 Отговор

    До коментар #1 от "ДВИЖУХАТА":

    Русия не ще продава на укра ток и топлина. Пак ще стоят на топло и студено. Скоро укра врънкаше запада да и даде пари да си купи топлина и ток от ЗАЕЦ, който тя удря и после реве.

    Коментиран от #6, #10, #31

    13:12 07.05.2026

  • 5 гост

    8 14 Отговор

    До коментар #2 от "АБВ":

    Допусна една базисна грешка...РУСОФИЛ..не русофоб...всичко което го написа се отнася за русор...те.

    Коментиран от #13

    13:12 07.05.2026

  • 6 чети

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "В такъв длучай":

    Случай

    13:12 07.05.2026

  • 7 Възpожденец 🇧🇬

    8 13 Отговор
    Цял свят се надява могло-татарските opки на Путлер и рашисткия му режим да напуснат пределите на Украйна, Молдова, Грузия, да си приберат всички продажници и национални предатели, които са си отгледали по света !

    13:13 07.05.2026

  • 8 какво откраднаха

    17 8 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Той е строен от руснаци.

    Коментиран от #27, #32

    13:14 07.05.2026

  • 9 Гориил

    15 8 Отговор
    Русия построи една от най-големите атомни електроцентрали в света в Ростов на Дон, която напълно задоволява нуждите на Донбас и Запорожие. „Росатом“ вероятно ще изведе от експлоатация Запорожката атомна електроцентрала, като по този начин ще прекъсне достъпа на Украйна до нея.Ако искате, дайте на Киев заем от 20 милиарда евро (приблизително цената на атомна електроцентрала с два енергоблока) от европейския джоб и спрете да изнудвате помощ от Русия.Русия забрани всякаква помощ за Европа.

    Коментиран от #16, #30

    13:14 07.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Май ти си бАклЮка

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Б.си бokлyka !":

    Човека е прав. Освен в другите сайтове, даже и в този го написаха, да не им се надяваш:))

    13:17 07.05.2026

  • 12 Констатация

    7 9 Отговор
    Дедо Путин (мистър Ботокс) освен кратки "примирия и договорняци" и то не винаги успеешни и резултативни, друго нищо не умее...., ааа, щях да пропусна... "Червените линии", много обича да чертае деденцето!!!! -)))))))

    Коментиран от #19

    13:20 07.05.2026

  • 13 АБВ

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    "Допусна една базисна грешка...РУСОФИЛ..не русофоб...всичко което го написа се отнася за русор...те."

    Нищо не съм написал аз. Това е цитат от писателя Милен Русков. Застанал е с името и мнението си.
    А кой си ти, световно неизвестно нещо, че да го коментираш ?

    Коментиран от #29

    13:22 07.05.2026

  • 14 Майор Деянов, на всеки километър

    7 13 Отговор
    Украйна порази ключов хъб на Лукойл в Перм на 1800км дълбочина !!! Хъбът е ключов за транспортиране на газ и нефт от Сибир към европейската част на Русия. Отделно е ударен и завод "Оптиковлакно Системи". Пожарът се овладява, пострадали нет. Честит 9-ти Май , комай да е последен за руснята ☝️

    13:22 07.05.2026

  • 15 АБВ

    9 6 Отговор
    Факти, защо изтрихте мнението на писателя Милен Русков, което цитирах в № 2 ?
    Много сте демократични и уважавате свободата на словото, а ?

    Коментиран от #22, #24

    13:24 07.05.2026

  • 16 Руснак без крак...

    7 11 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    "...Русия построи една от най-големите атомни.

    Бaл cъм я Русията и тебе !!!
    Три Раза ☝️

    Коментиран от #20

    13:27 07.05.2026

  • 17 Ние в БГ наште ТЕЦкули си ги взривяваме

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "ДВИЖУХАТА":

    сами без война. Така са ни наредили.

    13:30 07.05.2026

  • 18 Факт

    6 8 Отговор
    Русофилите от Петрохан са биле адвокати на Росатом в делото срещу България,което губим и харизваме на раша 1 милиард

    Коментиран от #21, #23

    13:33 07.05.2026

  • 19 9ти септември

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Констатация":

    Сега почва да запертава вече най напред Киив после Лундон после Берлин

    13:35 07.05.2026

  • 20 9ти септември

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Руснак без крак...":

    И я тебе

    13:36 07.05.2026

  • 21 Мухахаха

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Това се отнася за теб педруханче

    13:38 07.05.2026

  • 22 Защото това е

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "АБВ":

    руски пропагандист. Ние сме в България, а не в Русия, за да ни се пробват такива лъжи, предназначени за глупаци. Пропагандата и лъжие на този човеек са подходящи за облъчване на крепостните роби в Русия.

    Коментиран от #25, #26

    13:38 07.05.2026

  • 23 Петрухански дебил

    8 7 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Не е Русофил а сдухан педофил като теб

    13:40 07.05.2026

  • 24 Цензорът

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "АБВ":

    на Факти си е откровен русонацист.

    13:40 07.05.2026

  • 25 9ти септември

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Защото това е":

    Ехо муциии България не е Киииф

    13:41 07.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хаха

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "какво откраднаха":

    викаш, АЕЦ, ако е строен от френска или американска фирма, трябва да им го връщаме. Лекувайте се , докато е време.😁 .

    13:45 07.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кочан

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "АБВ":

    а кой си ти да цитираш световно неизвестен писател русор...б

    14:10 07.05.2026

  • 30 Вие съвсем се ошашавихте,

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    кой иска помощ от Русия ?:) Самата Русия иска помощ от Северна Корея и Иран.

    14:38 07.05.2026

  • 31 Лука

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "В такъв длучай":

    Русия копира хитлер и си прави каквото може !

    14:38 07.05.2026

  • 32 Лука

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "какво откраднаха":

    Тази версия ,че всичко в Украйна е постоено от русия си е чист фашизъм!

    14:42 07.05.2026

