Моди: Облекчен съм, че Тръмп, Мелания и Джей Ди Ванс са в безопасност след стрелбата

Премиерът на Индия Нарендра Моди заяви, че е „облекчен да научи“, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са в безопасност след стрелбата по време на гала вечеря на кореспондентите в Белия дом, предадоха световните агенции и индийски медии, предава БТА.

„Изпращам най-добрите си пожелания за тяхната сигурност и добро здраве. Насилието няма място в демокрацията и трябва да бъде осъдено безусловно“, написа Моди в социалната мрежа „Екс“.