Моди: Облекчен съм, че Тръмп, Мелания и Джей Ди Ванс са в безопасност след стрелбата

26 Април, 2026 13:36 821 20

  нарендра моди
  тръмп
  стрелба

Индийският премиер осъди насилието и заяви, че то няма място в демокрацията

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Индия Нарендра Моди заяви, че е „облекчен да научи“, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са в безопасност след стрелбата по време на гала вечеря на кореспондентите в Белия дом, предадоха световните агенции и индийски медии, предава БТА.

„Изпращам най-добрите си пожелания за тяхната сигурност и добро здраве. Насилието няма място в демокрацията и трябва да бъде осъдено безусловно“, написа Моди в социалната мрежа „Екс“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 авантгард

    18 1 Отговор
    Това за насилието е демокрацията каза ли го на тръмпъ когато бомбеше Иран?
    Лицемер и слуга си ти.

    Коментиран от #12

    13:38 26.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 6 Отговор
    аз пък съм разочарован-трябваше да гръмнат ,,любимеца,, на копеите , и да дойде типаж в стил ,,Килърито,,

    Коментиран от #10

    13:38 26.04.2026

  • 3 така така

    13 0 Отговор
    Какво му дреме на кафевия за Мелания и Ди джей ванс?

    13:39 26.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Охх, и аз

    9 0 Отговор
    току що се облекчих в тоалетната и ми е едно такова леко...

    13:41 26.04.2026

  • 6 Интересно

    9 0 Отговор
    Тръмп губи подкрепа, а една постановка е добре дошла за имиджа, а малко по-късно ще се появи информацията, че е замесен Иран.

    Колко остана до момента, в който трябва разрешение от Конгреса за продължаване на военните действия срещу Иран?

    13:46 26.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе на думи си

    7 0 Отговор
    "облекчен",но вътрешно си разочарован,че перчема е още жив.

    13:49 26.04.2026

  • 9 Хъм...,така ли...?!

    6 0 Отговор
    ,,Облекчен" бил...?!
    И как се ...,,облекчи"...?!
    Ясно...- във WC -то...🫢?!

    13:50 26.04.2026

  • 10 Еми и аз съм разочарован!

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Първите двама килъри-Украинци ,нищо не свършиха!
    Сега пък тоя-също...!
    Некадърници такива...

    13:51 26.04.2026

  • 11 Казанлъшкия

    6 1 Отговор
    Преструва се тоя м.нгал, дреме му на г.за. Малко по малко Индия ще стане водеща,а САЩ ще са някъде назад.

    13:53 26.04.2026

  • 12 Дони

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин ✌️💥📈

    13:54 26.04.2026

  • 13 Мдаа

    7 0 Отговор
    "Насилието няма място в демокрацията и трябва да бъде осъдено безусловно" каза премиерът на държавата в която брачното изнасилване е нещо нормално.

    Коментиран от #16

    13:56 26.04.2026

  • 14 Калоян

    3 1 Отговор
    Колко много държавни ръководители се облекчиха , като разбраха,че Мел анйа и съпругът и са добре.

    13:57 26.04.2026

  • 15 Ура,,Ура

    3 0 Отговор
    Перчемът ако продължава с безумията си, едва ли ще има сила, която да го спаси. Добре е, че още не са се задействали терористичните клетки на Иран съществуващи по целия свят.

    13:59 26.04.2026

  • 16 Има ни пак

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаа":

    Това е класическо лицемерие, подобаващо на подчинени политици.

    14:01 26.04.2026

  • 17 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    И аз се облекчих.

    14:02 26.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Картаген

    1 0 Отговор
    Съмнително е , че пъстрокожият е имал намерение да прояви насилие.
    Може просто да е гръмнал за респект и да е възнамерявал да арестува рижокосия , да го натовари на пикапа си и да го откара в мазето си,където да го съди по някакво подозрение. То сега това е модерно напоследък.Има скорошни примери,даже.

    14:04 26.04.2026

  • 20 Ейго и тоя са прави че му пука за лудия

    2 0 Отговор
    И за метресата му🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    14:06 26.04.2026