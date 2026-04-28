Новини
Свят »
САЩ »
The Daily Mail: Тръмп наруши протокола, като потупа крал Чарлз III по рамото

28 Април, 2026 04:11, обновена 28 Април, 2026 04:20 333 0

  • тръмп-
  • крал чарлз трети-
  • посещение-
  • сащ-
  • протокол

Експерт по езика на тялото видя в това политически жест на благоразположение

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наруши протокола, като потупа крал Чарлз III по рамото. Това съобщи The Daily Mail, описвайки срещата между монарха и съпругата му, кралица Камила, с американския лидер и първата дама Мелания.

Отклонението от негласното правило да не се инициира физически контакт с член на кралското семейство се е случило по време на пристигането на кралската двойка в Белия дом в първия ден от държавното им посещение.

Видеозаписи показват, че след ръкуване и официални снимки, докато двойката се е отправила към официалната резиденция на американския лидер, той тактично е потупал монарха по рамото.

Вестникът цитира експерта по езика на тялото Джуди Джеймс, която заявява, че макар това формално да може да се счита за нарушение на протокола, кралят очевидно не е възразил.

„Чарлз винаги е изглеждал по-спокоен по отношение на подобни неща от майка си, каза Джеймс. Експертът е видял това по-скоро като „политически жест“, демонстриращ благоразположението на американския лидер.

Първото държавно посещение на британския монарх от 2007 г. насам ще продължи до 30 април.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ