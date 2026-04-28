Изтече част от речта на Чарлз III пред Конгреса: Народите ни споделят дълг към състрадание и насърчаване на мира

В речта си пред Конгреса на САЩ, кралят на Великобритани Чарлз III ще подчертае историческото сътрудничество между двете страни, което според него насърчава мира.

Това се посочва в откъси от речта на монарха, цитирани от британския телевизионен канал Sky News, позовавайки се на говорител на Бъкингамския дворец.

„Нашите две страни винаги са намирали начини да се обединят“, ще каже кралят в речта си, която се очаква да продължи приблизително 20 минути. Чарлз III ще подчертае също, че връзките между двете страни в областта на отбраната, разузнаването и сигурността „се измерват не в години, а в десетилетия“.

Негово Величество вярва, че народите на двете страни споделят „щедрост на духа и дълг да култивират състрадание, да насърчават мира, да задълбочават взаимното разбирателство и да ценят хората от всички вероизповедания и тези, които не изповядват вяра“, съобщи говорител на президентската канцелария.

Първата реч на британски монарх от над 30 години, произнесена в Капитолия, ще завърши с позоваване на 250-годишнината от независимостта на Съединените щати от Великобритания, която се отбелязва тази година. Чарлз III смята, че това събитие е проправя пътя за „помирение и обновление“ в отношенията между двете страни, отбелязвайки началото на „един от най-великите съюзи в човешката история“.

Първата реч в историята, произнесена в Конгреса на САЩ, е произнесена от кралица Елизабет II (1926-2022), майката на настоящия британски монарх. Това се случва по време на 13-дневното ѝ държавно посещение в Съединените щати през 1991 г.