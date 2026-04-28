Изтече част от речта на Чарлз III пред Конгреса: Народите ни споделят дълг към състрадание и насърчаване на мира

28 Април, 2026 04:53, обновена 28 Април, 2026 05:04 618 6

Честването на 250 години от независимостта на САЩ ще даде началото на „един от най-великите съюзи в човешката история“, смята монархът

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В речта си пред Конгреса на САЩ, кралят на Великобритани Чарлз III ще подчертае историческото сътрудничество между двете страни, което според него насърчава мира.

Това се посочва в откъси от речта на монарха, цитирани от британския телевизионен канал Sky News, позовавайки се на говорител на Бъкингамския дворец.

„Нашите две страни винаги са намирали начини да се обединят“, ще каже кралят в речта си, която се очаква да продължи приблизително 20 минути. Чарлз III ще подчертае също, че връзките между двете страни в областта на отбраната, разузнаването и сигурността „се измерват не в години, а в десетилетия“.

Негово Величество вярва, че народите на двете страни споделят „щедрост на духа и дълг да култивират състрадание, да насърчават мира, да задълбочават взаимното разбирателство и да ценят хората от всички вероизповедания и тези, които не изповядват вяра“, съобщи говорител на президентската канцелария.

Първата реч на британски монарх от над 30 години, произнесена в Капитолия, ще завърши с позоваване на 250-годишнината от независимостта на Съединените щати от Великобритания, която се отбелязва тази година. Чарлз III смята, че това събитие е проправя пътя за „помирение и обновление“ в отношенията между двете страни, отбелязвайки началото на „един от най-великите съюзи в човешката история“.

Първата реч в историята, произнесена в Конгреса на САЩ, е произнесена от кралица Елизабет II (1926-2022), майката на настоящия британски монарх. Това се случва по време на 13-дневното ѝ държавно посещение в Съединените щати през 1991 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    5 0 Отговор
    Сътрудничеството със САЩ насърчава мира, така мисли и Нетаняхо.

    05:17 28.04.2026

  • 2 дядото

    4 0 Отговор
    лъже като англичанин

    05:20 28.04.2026

  • 3 Приятелски съвет:

    2 1 Отговор
    Който иска и може да прочете "Писма от земята" на Марк Твен издание "Народна култура" ,София 1982 г. стр. 450 "НИЕ АНГЛОСАКСОНЦИТЕ"! За да разбере какви са англичаните и американците.

    Коментиран от #6

    05:27 28.04.2026

  • 4 Най-големите

    0 0 Отговор
    Разбойници, пирати, робовладелци, злодеи и крадци на света, споделяли дълг към състраданието!!!!!
    Ха, кажете, от това по-долна лъжа чували ли сте?!?

    06:17 28.04.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Чарлз Трети е прав да харесва Трансилвания и Хунидоара (Страната на Хуните).

    06:18 28.04.2026

  • 6 Локум Захов

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Приятелски съвет:":

    Чели сме я кото деца!

    06:20 28.04.2026