Дубровник събира лидерите на „Три морета“

Дубровник днес е домакин на срещата на върха на Инициативата „Три морета“, която събира политически лидери, бизнес представители и международни инвеститори от целия регион. Във форума участва и българска делегация, оглавявана от извънредния и пълномощен министър на България в Хърватия Ива Крулева, предава БТА.

Българската делегация включва представители на малкия и средния бизнес, както и на водещи български компании.

Кметът на Дубровник Мато Франкович заяви пред хърватската национална телевизия ХРТ, че градът е напълно подготвен за провеждането на събитието, което има както политическа, така и сериозна икономическа тежест.

Заради пристигането на множество високопоставени гости и международни медии в града са въведени специални мерки за движение, а полицията ще регулира трафика и ще съдейства за придвижването на делегациите.

Въпреки натоварения график туристическият поток към Дубровник остава непроменен. Летището ще посрещне както редовните туристически полети, така и десетки самолети с официални гости, а обявеното пристигане на два круизни кораба през дните на форума няма да бъде отменено.

Инициативата „Три морета“ е платформа за политическо и икономическо сътрудничество между 13 държави от Европейския съюз, разположени между Балтийско, Адриатическо и Черно море - Австрия, България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия.

Стратегически партньори на формата са Германия, Европейската комисия, САЩ, Япония, Испания и Турция, а асоциирани членове са Украйна, Молдова, Албания и Черна гора.

Основната цел на инициативата е да засили свързаността в региона чрез инвестиции в енергийна, транспортна и дигитална инфраструктура. Тя беше създадена през 2016 година по инициатива на Хърватия и Полша.

Тазгодишното издание поставя акцент върху устойчивостта на региона, цифровата трансформация и включването на страните от „Три морета“ в големи международни икономически коридори.

Хърватският национален координатор на инициативата Романа Влахутин подчерта, че форумът тази година излиза далеч извън рамките на регионален формат, тъй като в него участват компании от 45 държави.

По думите ѝ Хърватия има най-много представители, следвана от Полша, САЩ и Япония.

Сред политическите гости в Дубровник са държавни и правителствени ръководители от Австрия, Гърция, Латвия, Литва, Молдова, Румъния, Словакия, Черна гора, Чехия и Украйна, както и други високопоставени представители от региона.