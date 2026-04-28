Дубровник събира лидерите на „Три морета“

28 Април, 2026 08:42 1 019 28

Хърватският град приема ключовата среща на инициативата с участие на държавни ръководители, бизнес делегации и представители на 45 държави

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дубровник днес е домакин на срещата на върха на Инициативата „Три морета“, която събира политически лидери, бизнес представители и международни инвеститори от целия регион. Във форума участва и българска делегация, оглавявана от извънредния и пълномощен министър на България в Хърватия Ива Крулева, предава БТА.

Българската делегация включва представители на малкия и средния бизнес, както и на водещи български компании.

Кметът на Дубровник Мато Франкович заяви пред хърватската национална телевизия ХРТ, че градът е напълно подготвен за провеждането на събитието, което има както политическа, така и сериозна икономическа тежест.

Заради пристигането на множество високопоставени гости и международни медии в града са въведени специални мерки за движение, а полицията ще регулира трафика и ще съдейства за придвижването на делегациите.

Въпреки натоварения график туристическият поток към Дубровник остава непроменен. Летището ще посрещне както редовните туристически полети, така и десетки самолети с официални гости, а обявеното пристигане на два круизни кораба през дните на форума няма да бъде отменено.

Инициативата „Три морета“ е платформа за политическо и икономическо сътрудничество между 13 държави от Европейския съюз, разположени между Балтийско, Адриатическо и Черно море - Австрия, България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия.

Стратегически партньори на формата са Германия, Европейската комисия, САЩ, Япония, Испания и Турция, а асоциирани членове са Украйна, Молдова, Албания и Черна гора.

Основната цел на инициативата е да засили свързаността в региона чрез инвестиции в енергийна, транспортна и дигитална инфраструктура. Тя беше създадена през 2016 година по инициатива на Хърватия и Полша.

Тазгодишното издание поставя акцент върху устойчивостта на региона, цифровата трансформация и включването на страните от „Три морета“ в големи международни икономически коридори.

Хърватският национален координатор на инициативата Романа Влахутин подчерта, че форумът тази година излиза далеч извън рамките на регионален формат, тъй като в него участват компании от 45 държави.

По думите ѝ Хърватия има най-много представители, следвана от Полша, САЩ и Япония.

Сред политическите гости в Дубровник са държавни и правителствени ръководители от Австрия, Гърция, Латвия, Литва, Молдова, Румъния, Словакия, Черна гора, Чехия и Украйна, както и други високопоставени представители от региона.


Подобни новини


  • 1 Даже ватите ги е срам от него

    3 10 Отговор
    Пуслер - най-големият срам на планетата.

    Коментиран от #2

    08:43 28.04.2026

  • 2 Не е така

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Даже ватите ги е срам от него":

    Пуслер се среща с Ким Чен Ун и Президента на африканския съюз, където принадлежи и Матушката

    Коментиран от #22

    08:45 28.04.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Основната цел на инициативата е...
    да СЪЗДАДЕ НОВА ЖЕЛЯЗНА ЗАВЕСА-
    колкото се може по-близо до Русия❗❗❗

    Коментиран от #8

    08:46 28.04.2026

  • 4 Дзак

    6 0 Отговор
    Разпределили са функциите. Адриатическото е за туризъм, Черно става за война, Балтийско за блокада.

    08:47 28.04.2026

  • 5 Визионер

    5 0 Отговор
    Лидерите на три морета да не станат лидерите които имаха три морета.

    08:48 28.04.2026

  • 6 Какво чакаме ?

    5 0 Отговор
    Време е да обявим, че това са си наши територии и да си ги вземем !
    България на три морета ! 😀
    Абе, я по добре да оправим това което имаме, па после да се правим на македонци ! 😀

    Коментиран от #14, #23

    08:54 28.04.2026

  • 7 Роден в НРБ

    6 0 Отговор
    Скоро ще е 2 морета

    Коментиран от #27

    08:54 28.04.2026

  • 8 Бай@член русофил

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Заразно зло "Матушката" трябва да се изолира.
    Злото си има свой съюз мизерния с.кореец, чалмите и някой човекоядец от Африка.
    Нормалните правят бизнес, инфраструктура и свободно движение на капитали и хора.
    Ганьовската копейка все го влече към диктатура и мизерия.

    Коментиран от #11

    08:55 28.04.2026

  • 9 Боташа натовски

    2 1 Отговор
    там ли е?

    08:56 28.04.2026

  • 10 Сандо

    5 2 Отговор
    Русофобите се събират в поредната инициатива как да завладеят Русия.Много от тях дори не разбират,че са поредните жертвени агнета след зомбираните укри.И естествено нашите килимчета са там.

    09:00 28.04.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай@член русофил":

    Ама когато папкахте евтини нефт и газ от СССР не рИвахте, колко е льошо❗

    Коментиран от #16

    09:02 28.04.2026

  • 12 Ще хапнат, ще пийнат с

    3 0 Отговор
    с народни пари, пък ако поканят и Зеленски, ще им гомесе от качествените салфетки, ще им посвири на пиано. А накрая ще мине със шапката да събере парса!

    Коментиран от #13

    09:02 28.04.2026

  • 13 Зеленски все още има

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ще хапнат, ще пийнат с":

    излаз на Черно Море!

    Коментиран от #19

    09:04 28.04.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Какво чакаме ?":

    Не бъркай България на три морета и Триморие❗
    Общото е само числото ТРИ, дори моретата са различни, а целите -още повече❗

    ИметоТриморие се свързва с полския геополитически проект "Междуморие" (Интермариум) от времето непосредствено след края на Първата световна война, чиято цел в онези години е да изгради т.нар. "санитарен кордон" под формата на огромна федерация между Балтийско, Черно и Адриатическо море, която да служи като буфер и преградна стена между Европа и Съветския съюз.

    Може би това е повод за "Желязната завеса" на Чърчил!
    А сегашната цел не изглежда да е много по-различна в контекста на противопоставянето между Европа и Русия през последните години.
    Неслучайно получава и поддръжката на Фашингтън.❗

    09:07 28.04.2026

  • 15 Факти

    1 3 Отговор
    Трябва да върнем статуквото от 18-ти век и да разкараме Русия от Балтийско и Черно море. Тя само ги замърсява.

    Коментиран от #17

    09:08 28.04.2026

  • 16 Бай@член русофил

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Копейките имат ,ако изобщо имат много къса памет.
    Ние като послушни братушки /руснаците АсвАбадители в думата братушки е било с подигравателно смисъл/ Газта от Русия за цяла Европа беше най скъп у нас.

    Коментиран от #18, #26

    09:10 28.04.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    И не забравяй да върнеш на местните земите зад океана❗

    Коментиран от #24

    09:11 28.04.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бай@член русофил":

    Извинявай, че не смятам да ти обръщам повече внимание, но фрапантни грешки от типа:
    "подигравателНО смисъл"
    "газТА ... беше най скъП"
    за тирета и запетайки няма да се спирам-
    ясно показват, че си БОТ, не грамотен човек или
    някой за когото българският е трети език.

    09:22 28.04.2026

  • 19 Ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Зеленски все още има":

    Обаче това е временно явление!

    09:22 28.04.2026

  • 20 Странно

    2 0 Отговор
    Защо в статията не е припомнен основния наратив за тази "инициатива" -
    отдавнашния напън на поляците за Велика Полша на три морета ...

    Само дето може сметките им да излезнат криви - като Русия отреже Укрия от Черно море ...

    09:32 28.04.2026

  • 21 Петър I

    1 0 Отговор
    Речпосполита умре и няма да възкръстне. Поляците тез папски кучета искат територии, ама ще ядат дръвото

    09:32 28.04.2026

  • 22 Хахахаха😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не е така":

    Сам си говориш, А ? Гласовете ти говорят, А? Виждаш Путин в стаята, А?
    Готов си за лудницата!😂😂😂

    09:35 28.04.2026

  • 23 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Какво чакаме ?":

    България е била на две морета преди "освобождението". Александруполис и Кавала са били български. Днес са гръцки, благодарение на Русия.

    09:38 28.04.2026

  • 24 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То и всичко извън Москва трябва да се върне на местните. Да ги видим руснаците без ресурсите на Сибир какво представляват. Ще са нещо като Беларус - бедна, никому неизвестна държава.

    Коментиран от #25

    09:43 28.04.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    А да върнем ли и България в Османската империя
    🤔❓
    Айде малко по-сериозно, а❗

    10:01 28.04.2026

  • 26 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бай@член русофил":

    Русия може да е по-голяма на размер, но е по-малка на години и от България е получила азбука, църква и държавност. Руснаците на нас са ни братушки (братчета), а ние на тях сме им братани (батковци). Историята трябва да се помни и уважава.

    10:02 28.04.2026

  • 27 Румен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Роден в НРБ":

    Радев беше този който промотира великата британска инициатива 3 морета в България. Източния фронт трябва да се стяга, врагът е силен.

    10:13 28.04.2026

  • 28 Даа!

    0 0 Отговор
    Извънреден и пълномощен министър в Хърватия!? Алоо,какви са тези изсмукани от пръстите длъжности във външно министерство? Или е монтирана там от убавото наде,в 12 без пет минути.Подобно дипломатическо равнище,могат да си позволят огромни,могъщи държави,към други равни на тях.Какъв е геостратегическият интерес на България в Хърватия?

    10:47 28.04.2026

