Дубровник събира лидерите на „Три морета“

Дубровник днес е домакин на срещата на върха на Инициативата „Три морета“, която събира политически лидери, бизнес представители и международни инвеститори от целия регион. Във форума участва и българска делегация, оглавявана от извънредния и пълномощен министър на България в Хърватия Ива Крулева, предава БТА.
Българската делегация включва представители на малкия и средния бизнес, както и на водещи български компании.
Кметът на Дубровник Мато Франкович заяви пред хърватската национална телевизия ХРТ, че градът е напълно подготвен за провеждането на събитието, което има както политическа, така и сериозна икономическа тежест.
Заради пристигането на множество високопоставени гости и международни медии в града са въведени специални мерки за движение, а полицията ще регулира трафика и ще съдейства за придвижването на делегациите.
Въпреки натоварения график туристическият поток към Дубровник остава непроменен. Летището ще посрещне както редовните туристически полети, така и десетки самолети с официални гости, а обявеното пристигане на два круизни кораба през дните на форума няма да бъде отменено.
Инициативата „Три морета“ е платформа за политическо и икономическо сътрудничество между 13 държави от Европейския съюз, разположени между Балтийско, Адриатическо и Черно море - Австрия, България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия.
Стратегически партньори на формата са Германия, Европейската комисия, САЩ, Япония, Испания и Турция, а асоциирани членове са Украйна, Молдова, Албания и Черна гора.
Основната цел на инициативата е да засили свързаността в региона чрез инвестиции в енергийна, транспортна и дигитална инфраструктура. Тя беше създадена през 2016 година по инициатива на Хърватия и Полша.
Тазгодишното издание поставя акцент върху устойчивостта на региона, цифровата трансформация и включването на страните от „Три морета“ в големи международни икономически коридори.
Хърватският национален координатор на инициативата Романа Влахутин подчерта, че форумът тази година излиза далеч извън рамките на регионален формат, тъй като в него участват компании от 45 държави.
По думите ѝ Хърватия има най-много представители, следвана от Полша, САЩ и Япония.
Сред политическите гости в Дубровник са държавни и правителствени ръководители от Австрия, Гърция, Латвия, Литва, Молдова, Румъния, Словакия, Черна гора, Чехия и Украйна, както и други високопоставени представители от региона.
1 Даже ватите ги е срам от него
Коментиран от #2
08:43 28.04.2026
2 Не е така
До коментар #1 от "Даже ватите ги е срам от него":Пуслер се среща с Ким Чен Ун и Президента на африканския съюз, където принадлежи и Матушката
Коментиран от #22
08:45 28.04.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
да СЪЗДАДЕ НОВА ЖЕЛЯЗНА ЗАВЕСА-
колкото се може по-близо до Русия❗❗❗
Коментиран от #8
08:46 28.04.2026
4 Дзак
08:47 28.04.2026
5 Визионер
08:48 28.04.2026
6 Какво чакаме ?
България на три морета ! 😀
Абе, я по добре да оправим това което имаме, па после да се правим на македонци ! 😀
Коментиран от #14, #23
08:54 28.04.2026
7 Роден в НРБ
Коментиран от #27
08:54 28.04.2026
8 Бай@член русофил
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Заразно зло "Матушката" трябва да се изолира.
Злото си има свой съюз мизерния с.кореец, чалмите и някой човекоядец от Африка.
Нормалните правят бизнес, инфраструктура и свободно движение на капитали и хора.
Ганьовската копейка все го влече към диктатура и мизерия.
Коментиран от #11
08:55 28.04.2026
9 Боташа натовски
08:56 28.04.2026
10 Сандо
09:00 28.04.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Бай@член русофил":Ама когато папкахте евтини нефт и газ от СССР не рИвахте, колко е льошо❗
Коментиран от #16
09:02 28.04.2026
12 Ще хапнат, ще пийнат с
Коментиран от #13
09:02 28.04.2026
13 Зеленски все още има
До коментар #12 от "Ще хапнат, ще пийнат с":излаз на Черно Море!
Коментиран от #19
09:04 28.04.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Какво чакаме ?":Не бъркай България на три морета и Триморие❗
Общото е само числото ТРИ, дори моретата са различни, а целите -още повече❗
ИметоТриморие се свързва с полския геополитически проект "Междуморие" (Интермариум) от времето непосредствено след края на Първата световна война, чиято цел в онези години е да изгради т.нар. "санитарен кордон" под формата на огромна федерация между Балтийско, Черно и Адриатическо море, която да служи като буфер и преградна стена между Европа и Съветския съюз.
Може би това е повод за "Желязната завеса" на Чърчил!
А сегашната цел не изглежда да е много по-различна в контекста на противопоставянето между Европа и Русия през последните години.
Неслучайно получава и поддръжката на Фашингтън.❗
09:07 28.04.2026
15 Факти
Коментиран от #17
09:08 28.04.2026
16 Бай@член русофил
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Копейките имат ,ако изобщо имат много къса памет.
Ние като послушни братушки /руснаците АсвАбадители в думата братушки е било с подигравателно смисъл/ Газта от Русия за цяла Европа беше най скъп у нас.
Коментиран от #18, #26
09:10 28.04.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Факти":И не забравяй да върнеш на местните земите зад океана❗
Коментиран от #24
09:11 28.04.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Бай@член русофил":Извинявай, че не смятам да ти обръщам повече внимание, но фрапантни грешки от типа:
"подигравателНО смисъл"
"газТА ... беше най скъП"
за тирета и запетайки няма да се спирам-
ясно показват, че си БОТ, не грамотен човек или
някой за когото българският е трети език.
09:22 28.04.2026
19 Ъхъ
До коментар #13 от "Зеленски все още има":Обаче това е временно явление!
09:22 28.04.2026
20 Странно
отдавнашния напън на поляците за Велика Полша на три морета ...
Само дето може сметките им да излезнат криви - като Русия отреже Укрия от Черно море ...
09:32 28.04.2026
21 Петър I
09:32 28.04.2026
22 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #2 от "Не е така":Сам си говориш, А ? Гласовете ти говорят, А? Виждаш Путин в стаята, А?
Готов си за лудницата!😂😂😂
09:35 28.04.2026
23 Факти
До коментар #6 от "Какво чакаме ?":България е била на две морета преди "освобождението". Александруполис и Кавала са били български. Днес са гръцки, благодарение на Русия.
09:38 28.04.2026
24 Факти
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":То и всичко извън Москва трябва да се върне на местните. Да ги видим руснаците без ресурсите на Сибир какво представляват. Ще са нещо като Беларус - бедна, никому неизвестна държава.
Коментиран от #25
09:43 28.04.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "Факти":А да върнем ли и България в Османската империя
🤔❓
Айде малко по-сериозно, а❗
10:01 28.04.2026
26 Факти
До коментар #16 от "Бай@член русофил":Русия може да е по-голяма на размер, но е по-малка на години и от България е получила азбука, църква и държавност. Руснаците на нас са ни братушки (братчета), а ние на тях сме им братани (батковци). Историята трябва да се помни и уважава.
10:02 28.04.2026
27 Румен
До коментар #7 от "Роден в НРБ":Радев беше този който промотира великата британска инициатива 3 морета в България. Източния фронт трябва да се стяга, врагът е силен.
10:13 28.04.2026
28 Даа!
10:47 28.04.2026