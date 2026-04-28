Рубио: Има „обещаващи сигнали“ за споразумение за демилитаризация на „Хамас“

Рубио: Има „обещаващи сигнали“ за споразумение за демилитаризация на „Хамас“

28 Април, 2026 10:55 666 11

САЩ виждат напредък в преговорите с посредничеството на Египет и Турция, но подчертават, че без разоръжаване на групировката сделка е невъзможна

Рубио: Има „обещаващи сигнали“ за споразумение за демилитаризация на „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че се наблюдават „обещаващи сигнали“ за постигане на споразумение относно демилитаризацията на „Хамас“, предава Фокус.

В интервю за Fox News той посочи, че в процеса са ангажирани партньори на САЩ, включително Египет и Турция.

„През уикенда имаше някои обещаващи признаци, че се приближаваме до споразумение по отношение на демилитаризацията им. Но това трябва да се случи. Цялата рамка работи само ако Хамас бъде демилитаризиран. Докато това не стане, всичко остава под въпрос“, заяви Рубио.

Той не уточни дали Вашингтон би подкрепил възобновяване на израелските военни действия, ако не бъде постигнато споразумение.

Рубио коментира и ситуацията в Ливан, като посочи, че САЩ са наясно с израелските удари по време на крехкото примирие.

„Наясно сме, че това ще се случва. В самото споразумение е ясно, че ако „Хизбула“ е на път да изстреля ракети срещу Израел, Израел има право да реагира превантивно“, подчерта той.

Междувременно израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията на страната възнамерява да разруши села в Южен Ливан и да не позволи на около 600 000 разселени жители да се завърнат, докато не бъде гарантирана сигурността на Северен Израел.


САЩ
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НА ТОВА МУ СЕ ВИКА

    11 1 Отговор
    ДЕБИЛИЗИРАН ПО АМЕРИКАНСКИ АМБИЦИОЗЕН КУБИНЕЦ.

    Коментиран от #8

    10:58 28.04.2026

  • 2 Ъперкът

    8 0 Отговор
    Америте искат демитаризиране на Хамас, за да може Биби шесте пръста да унищожи и завземе Ливан. Хизбула беше създадена след агресията на Израел в региона и без нея евреите ще продължават геноцида над съседите си. Това не трябва да се допуска.

    11:04 28.04.2026

  • 3 Демилитаризация и се сещам за Украйна

    0 5 Отговор
    Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че се наблюдават „обещаващи сигнали“ за постигане на споразумение относно демилитаризацията на „Хамас“,
    -;-
    То и несъществуващата Украйна щеше да бедала демилитаризирана!

    11:06 28.04.2026

  • 4 Има много обещаващи

    8 0 Отговор
    сигнали ,че САЩ и Израел ще клекнат пред Иран поради липса на алтернатива.

    11:09 28.04.2026

  • 5 Между редовете

    6 0 Отговор
    Еврейското лоби в Америка е поръчител а Рубио изпълнител. Парад на марионетките.

    11:10 28.04.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 6 Отговор
    Остави ги Хамас на Биби да ги довърши

    11:11 28.04.2026

  • 7 Шестопръстия гръмовержец

    0 6 Отговор
    Хамас ако не слушкат, пак ги почвам.

    11:13 28.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бастардо

    1 5 Отговор
    Рубио,трябва да си много наивен за да вярваш на фанатизирани ислямисти.Те поколението си ще унищожат щом е за Аллах.

    11:17 28.04.2026

  • 10 нннн

    8 0 Отговор
    ,,Хамас" ще се демилитаризира, когато се демилитаризира Израел.

    11:18 28.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.