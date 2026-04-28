Рубио: Има „обещаващи сигнали“ за споразумение за демилитаризация на „Хамас“

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че се наблюдават „обещаващи сигнали“ за постигане на споразумение относно демилитаризацията на „Хамас“, предава Фокус.

В интервю за Fox News той посочи, че в процеса са ангажирани партньори на САЩ, включително Египет и Турция.

„През уикенда имаше някои обещаващи признаци, че се приближаваме до споразумение по отношение на демилитаризацията им. Но това трябва да се случи. Цялата рамка работи само ако Хамас бъде демилитаризиран. Докато това не стане, всичко остава под въпрос“, заяви Рубио.

Той не уточни дали Вашингтон би подкрепил възобновяване на израелските военни действия, ако не бъде постигнато споразумение.

Рубио коментира и ситуацията в Ливан, като посочи, че САЩ са наясно с израелските удари по време на крехкото примирие.

„Наясно сме, че това ще се случва. В самото споразумение е ясно, че ако „Хизбула“ е на път да изстреля ракети срещу Израел, Израел има право да реагира превантивно“, подчерта той.

Междувременно израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията на страната възнамерява да разруши села в Южен Ливан и да не позволи на около 600 000 разселени жители да се завърнат, докато не бъде гарантирана сигурността на Северен Израел.