Вашингтон отвори сметка за дарения в опит да намали огромния държавен дълг

Министерството на финансите на САЩ отвори нова възможност за доброволни дарения за намаляване на държавния дълг чрез платформата Pay.gov, като вече приема плащания и през PayPal и Venmo. Ходът идва в момент, когато идеята за създаване на стратегически биткойн резерв продължава да е блокирана в Конгреса, съобщава Yahoo Finance, предава News.bg.
Програмата „Gifts to Reduce the Public Debt“ съществува още от 1961 г., но в последните дни привлече ново внимание в социалните мрежи. Въпреки това ефектът ѝ върху публичните финанси остава повече символичен. По данни на финансовото министерство средномесечните дарения са около 120 000 долара - нищожна сума на фона на държавен дълг от приблизително 39 трилиона долара. Само месечните разходи за лихви възлизат на близо 88 милиарда долара.
От 1996 г. досега по програмата са събрани общо около 67 милиона долара, като само през февруари 2026 г. постъпленията са били едва 30 000 долара.
Паралелно с това във Вашингтон се обсъждат различни идеи за ограничаване на задлъжнялостта. Сенаторът Ранд Пол лансира т.нар. „Six Penny Plan“, който предвижда съкращаване на шест цента от всеки федерален долар разходи в рамките на пет години, така че бюджетът да бъде балансиран.
В същото време поддръжници на криптовалутите настояват за съвсем различен подход - изграждане на държавен резерв в биткойн. Законопроектът BITCOIN Act of 2025, внесен от сенатора Синтия Лъмис, предлага САЩ да придобият 1 милион биткойна в рамките на пет години.
Според анализ на инвестиционната компания VanEck подобен резерв би могъл теоретично да намали американския държавен дълг с до 36% до 2050 г., ако стойността на криптовалутата продължи да расте. Компанията дори прогнозира сценарий, при който биткойн може да достигне 18% от глобалните финансови активи.
Засега обаче този план остава само на хартия. Законопроектът не излиза от комисия, а сенатор Лъмис вече обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат. Междувременно президентът Доналд Тръмп подписа указ за създаване на подобен резерв, но единствено на база конфискувани криптоактиви, без да бъдат отпуснати средства за реални нови покупки.
Вие просто храните банкерите.
"Всичко е по план, защото те са проектирали системата.Щеше ли да има Първа световна война,ако банкерите не бяха там ,за да го направят със заеми и на ДВЕТЕ страни?Те създадоха системата ,за да обслужват себе си и хората,от които се нуждаят да поддържат системата на място.
"Малцината , които разбират системата, или ще бъдат заинтересовани от нейните печалби ,или ще бъдат толкова зависими от нейните предимства,че няма да има опозиция от тази класа,докато от друга страна,огромната маса от хора,умствено неспособни да проумеят огромното предимство, което капиталът извлича от системата,ще понесе своите тежести без оплакване и може би без да подозира че системата е враждебна на техните интереси.
- The Rothschild brothers if London writing to associates in New York,1863
14 Има да чакаш...
До коментар #7 от "Зеленски да си връща":...,,от умрял-писмо"...!
13:04 28.04.2026
28 Стивън Дарси...
С фалита на краварника и потъването на глобалисткото соросоидно лгбти недоносче ЕС идва и свободата за цялото човечество.
29 25 грешка
До коментар #25 от "НИКОГА":.... над 39 трилиона е дългът!
13:14 28.04.2026
31 Читател
До коментар #5 от "Размера на държавния дълг на":Към Китай, Русия, Япония, Германия и още много други държави е дълга
36 Ккккк
До коментар #33 от "хаха":Начина е да вържат долара за нещо друго
13:17 28.04.2026
38 Схемата 1997 година
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще направят някаква схема ще съсъпят долара и ще си върнат всички дългове за един ден. Въприсът е, какво ще обявят за новто "Безценно" -битиякойн, злато, електронната рубла, лития или лунен прах?
39 Ами..
До коментар #4 от "Веднага":Не на вдички помагаме. Само на тези, нс които СЛУГУВАМЕ
42 Към тези, който са си купили американски
До коментар #31 от "Читател":дълг. 10 годишните дългови книжа на САЩ играят ролята на основен ориентир относно инфлация, растеж. Поради неспирното вдигане на таванът на дълга от правителствата на САЩ доста инвеститори се преориентират и разпродават американския дълг, като най-вече се ориентират към покупката на злато и от там дойде и резкият скок на цената на златото поради отливът на големи централни банки от дълговите книжа и престуктуриране на резервите им с приоритет към златото.
До коментар #24 от "К.О.Т.арАК 🐱":Не го казвам аз, а знаещите по темата:
" Юанът е на път да изпревари йената като втората най-търгувана валута спрямо долара на пазара на валутни опции, според базираната в Лондон клирингова къща LCH.
Вероятно двойката долар-юан ще се качи на второ място след евро-долар, когато Банката за международни разплащания (БМР) публикува следващото си тригодишно проучване на пазарите на валутни и извънборсови деривати през 2028 г., казва Андрю Бачелър, ръководител на звеното на клиринговата къща LCH ForexClear.
13:28 28.04.2026
47 Иво
До коментар #5 от "Размера на държавния дълг на":Към много държави ,но основно към себе си.Звучи смешно ,но е факт.Около 70% от дълга им е от вътрешни кредитори и федералния резерв.По-лесно разбираемо е да се каже ,че когато им свършат парите си печатат долари и ги пишат като дълг ,който уж някога ще върнат.Така е от половин век насам .Факта ,че долара е основна международна валута им позволява това.Навлизането на еврото и най-вече на Йоана обезценява долара и тази практика с печатане на долара може да срине ииономиката им . Именно затова са тези войни сега ,но темата е доста дълга ;)
13:36 28.04.2026
52 хаха
До коментар #48 от "Да продадат крадения петрол":Ето защо опряха на Иран и Венецуела. Топ 5 държави по запаси от петрол в света- Венецуела, Саудитска Арабия, Иран, Канада, Ирак. Удариха номер 1 и 3, Тръмп говори да прави 4 51ия щат. Почна ли да вдяваш? Търсят да се спасяват чрез контрол над петрола за целия свят и съсипване на Китай и ЕС икономически чрез огромни цени на енергията и от там много по-скъпи цени на стоките им, които позволяват американски неща да се продават повече. Контролът значи и възможност да облагат яко с мита, да спират проекти(вместо да ги взривяват като Северен Поток).... Войните също носят инфлация, а за тия трилиони едно хубаво поскъпване на всичко с по 100% ще е супер- 34 трилиона стават 17 набързо(в покупателна стойност).
13:53 28.04.2026
