Новини
Свят »
САЩ »
Вашингтон отвори сметка за дарения в опит да намали огромния държавен дълг

28 Април, 2026 12:57

  • сащ-
  • биткойн-
  • конгрес-
  • дълг

Американското финансово министерство вече приема доброволни вноски онлайн, но събраните суми са символични на фона на 39 трилиона долара държавен дълг

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Министерството на финансите на САЩ отвори нова възможност за доброволни дарения за намаляване на държавния дълг чрез платформата Pay.gov, като вече приема плащания и през PayPal и Venmo. Ходът идва в момент, когато идеята за създаване на стратегически биткойн резерв продължава да е блокирана в Конгреса, съобщава Yahoo Finance, предава News.bg.

Програмата „Gifts to Reduce the Public Debt“ съществува още от 1961 г., но в последните дни привлече ново внимание в социалните мрежи. Въпреки това ефектът ѝ върху публичните финанси остава повече символичен. По данни на финансовото министерство средномесечните дарения са около 120 000 долара - нищожна сума на фона на държавен дълг от приблизително 39 трилиона долара. Само месечните разходи за лихви възлизат на близо 88 милиарда долара.

От 1996 г. досега по програмата са събрани общо около 67 милиона долара, като само през февруари 2026 г. постъпленията са били едва 30 000 долара.

Паралелно с това във Вашингтон се обсъждат различни идеи за ограничаване на задлъжнялостта. Сенаторът Ранд Пол лансира т.нар. „Six Penny Plan“, който предвижда съкращаване на шест цента от всеки федерален долар разходи в рамките на пет години, така че бюджетът да бъде балансиран.

В същото време поддръжници на криптовалутите настояват за съвсем различен подход - изграждане на държавен резерв в биткойн. Законопроектът BITCOIN Act of 2025, внесен от сенатора Синтия Лъмис, предлага САЩ да придобият 1 милион биткойна в рамките на пет години.

Според анализ на инвестиционната компания VanEck подобен резерв би могъл теоретично да намали американския държавен дълг с до 36% до 2050 г., ако стойността на криптовалутата продължи да расте. Компанията дори прогнозира сценарий, при който биткойн може да достигне 18% от глобалните финансови активи.

Засега обаче този план остава само на хартия. Законопроектът не излиза от комисия, а сенатор Лъмис вече обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат. Междувременно президентът Доналд Тръмп подписа указ за създаване на подобен резерв, но единствено на база конфискувани криптоактиви, без да бъдат отпуснати средства за реални нови покупки.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    За Бойко Борисов внасяха повече от страх

    Коментиран от #38

    12:58 28.04.2026

  • 2 име

    39 2 Отговор
    Да видим сега на родната соpocня колко цента ще и се откъснат от скъсаните душички за да подпомогнат закъсалите кравари.

    13:00 28.04.2026

  • 3 Олей ! ййй !

    24 0 Отговор
    Олей ! ййй !

    Каква Я Напраскахме !

    Кой Ще Ни Спасява ?

    13:00 28.04.2026

  • 4 Веднага

    30 1 Отговор
    Нашето правителство да се включи с 10М,нали ние винаги помагаме на всички ,е забравяме нашият народ.

    Коментиран от #39

    13:01 28.04.2026

  • 5 Размера на държавния дълг на

    20 1 Отговор
    САЩ е известен. Не е известно към кого е дължим този дълг.

    Коментиран от #31, #47

    13:01 28.04.2026

  • 6 Сталин

    26 1 Отговор
    Сатанинската империя на кошерните ууроди фалира ,40 трилиона текущ дълг 1,2 трилиона само Лихви по дълга,и над 100 трилиона различни други задължения на държавните служби на САЩ

    13:01 28.04.2026

  • 7 Зеленски да си връща

    25 1 Отговор
    Заемите! На нас също!

    Коментиран от #14

    13:01 28.04.2026

  • 8 DMS С-р-АЩ

    8 0 Отговор
    Добре е, кво не му харесваш?

    13:01 28.04.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор
    Ако не внасяш ДОБРОВОЛНО, ще дойдат едни момчета с пушки или самолети🤠❗
    /Справка едни лодки /

    13:01 28.04.2026

  • 10 киевски наркозависим палячо

    19 2 Отговор
    Искам ще помощи за златни тоалетни! Искам! Дай! Ще тропам с крак и ще се оплача на кака Mъpcyла!

    13:01 28.04.2026

  • 11 Сталин

    20 0 Отговор
    Писмо на братята Ротшилд
    Вие просто храните банкерите.
    "Всичко е по план, защото те са проектирали системата.Щеше ли да има Първа световна война,ако банкерите не бяха там ,за да го направят със заеми и на ДВЕТЕ страни?Те създадоха системата ,за да обслужват себе си и хората,от които се нуждаят да поддържат системата на място.
    "Малцината , които разбират системата, или ще бъдат заинтересовани от нейните печалби ,или ще бъдат толкова зависими от нейните предимства,че няма да има опозиция от тази класа,докато от друга страна,огромната маса от хора,умствено неспособни да проумеят огромното предимство, което капиталът извлича от системата,ще понесе своите тежести без оплакване и може би без да подозира че системата е враждебна на техните интереси.

    - The Rothschild brothers if London writing to associates in New York,1863

    13:03 28.04.2026

  • 12 Хе,хе...!

    9 2 Отговор
    А сутринта пуснахте статия на ,,Зелето",че Путин отварял фабрика на негово име за ...чорапи...!
    Кой разбрал-разбрал...!

    13:03 28.04.2026

  • 13 СОРОСИТЕ И КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    20 1 Отговор
    Сега една заплата за Зеленски, една заплата за Дони и после пак така.

    13:03 28.04.2026

  • 14 Има да чакаш...

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Зеленски да си връща":

    ...,,от умрял-писмо"...!

    13:04 28.04.2026

  • 15 Дръта чанта

    12 1 Отговор
    Зелю ще ви подари златната си тоалетна

    13:05 28.04.2026

  • 16 Лада искра

    9 1 Отговор
    Ха ха, хайде американофенчета дарете по една заплата на трампета. Кирчо трябва да се на първа линия

    13:05 28.04.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор
    🤠
    Технически САШт отдавна са във фалит❗
    💰
    БАНКСТЕРИТЕ просто не обявяват това,
    а се чудят как Светът да изплаща този дълг❗

    Коментиран от #24

    13:07 28.04.2026

  • 18 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ПАЗЕТЕ КУТИИТЕ ЗА ДАРЕНИЯ,ЧЕ БАЙ АСАН ЩЕ ГИ ДРЪПНЕ

    13:07 28.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 За инф.

    10 0 Отговор
    Могат да пуснат и паметни марки с портрет на РИЖАВИЯТ

    13:09 28.04.2026

  • 21 ХА ХА

    15 0 Отговор
    Обора го удариха на просия.

    13:09 28.04.2026

  • 22 Бахарин

    9 0 Отговор
    Да им пратим капачки!

    13:11 28.04.2026

  • 23 Ротшилд

    6 0 Отговор
    Да дарят, те имат пари

    13:11 28.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 НИКОГА

    9 0 Отговор
    няма да могат да излязат от дълговата спирала... То врече само и от лихвите дългът им расте всяка секунда и надмина 39 милиарда долара... Е, кой и колко ще им подари, за да се спре тая "машина на дълга"? Вече е невъзможно! Лихвите вече ще ги унищожат... (us debt clock)

    Коментиран от #29

    13:11 28.04.2026

  • 26 .....

    7 0 Отговор
    Дарявам един пробит долар. Имаше такъв филм.

    13:12 28.04.2026

  • 27 Хахахаха

    7 0 Отговор
    Сращ да обявяват фалит бедни кравари

    13:12 28.04.2026

  • 28 Стивън Дарси...

    11 1 Отговор
    Кашерната задокеанска ционистка кравеферма фалира.
    С фалита на краварника и потъването на глобалисткото соросоидно лгбти недоносче ЕС идва и свободата за цялото човечество.

    13:13 28.04.2026

  • 29 25 грешка

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "НИКОГА":

    .... над 39 трилиона е дългът!

    13:14 28.04.2026

  • 30 .....

    8 0 Отговор
    Дайте сметките, да пратиме някое евро

    13:14 28.04.2026

  • 31 Читател

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Размера на държавния дълг на":

    Към Китай, Русия, Япония, Германия и още много други държави е дълга

    Коментиран от #42

    13:14 28.04.2026

  • 32 Обора

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "К.О.Т.арАК 🐱":

    Копейзажа > сращ терористите

    13:14 28.04.2026

  • 33 хаха

    8 0 Отговор
    Начинът да намалят дълга е да спрат кражбите, от които само от социални програми- хосписи и детски центрове, в два щата вече излязоха 100-200 милиарда откраднати от кухи НПО с 0 дейност, често десетки на един адрес. Но това е прекалено тежко за политиците и няма да го направят. Иначе спокойно на година ще пестят по няколко трилиона, но пък как сенатори на заплата 100 000 ще са с имущество стотици милиони, включително баш социалиста им и "борец срещу богатите" Сандърс?

    Коментиран от #36

    13:14 28.04.2026

  • 34 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    12 0 Отговор
    РУСИЯ,КИТАЙ СЕВЕРНА КОРЕЯ И ПЕРСИТЕ ОТ ИРАН ПРИКЛЮЧИХА И ПОГРЕБАХА АНГЛО-САКСОНСКИЯ ЦИОНИСТКИ И САТАНИСТКИ СВЕТОВЕН(РЕД).

    13:15 28.04.2026

  • 35 Нннннн

    11 0 Отговор
    А па ако отворят офшорките и на плюс ще излязат😂

    13:16 28.04.2026

  • 36 Ккккк

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "хаха":

    Начина е да вържат долара за нещо друго

    13:17 28.04.2026

  • 37 Гресирана ватенка

    1 7 Отговор
    Тръмп наш!!Копейките да даряват!

    13:19 28.04.2026

  • 38 Схемата 1997 година

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще направят някаква схема ще съсъпят долара и ще си върнат всички дългове за един ден. Въприсът е, какво ще обявят за новто "Безценно" -битиякойн, злато, електронната рубла, лития или лунен прах?

    13:23 28.04.2026

  • 39 Ами..

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Веднага":

    Не на вдички помагаме. Само на тези, нс които СЛУГУВАМЕ

    13:24 28.04.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "К.О.Т.арАК 🐱":

    Имаш предвид котешкия си език с които бЛИЖЕШ з@дник@ ми ли🤔❓
    Всъщност те търпя, за да не те обидя😉
    А относно юана - чети ❗
    Над 75% от световната търговия преди 25 години
    е била в долари💰
    Днес този процент е сведен до ....
    под 50%🤠❗

    13:24 28.04.2026

  • 41 Анонимен

    5 0 Отговор
    Забравяте бързо за Зеления и Украина.Отворили са широко уста и пищят като гладни пилета.Няма кой да ги нахрани.Той предвидливо е вложил своето богатство в златните си зъби.Има какво да остане след като премине през комина на път към небето...

    13:27 28.04.2026

  • 42 Към тези, който са си купили американски

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Читател":

    дълг. 10 годишните дългови книжа на САЩ играят ролята на основен ориентир относно инфлация, растеж. Поради неспирното вдигане на таванът на дълга от правителствата на САЩ доста инвеститори се преориентират и разпродават американския дълг, като най-вече се ориентират към покупката на злато и от там дойде и резкият скок на цената на златото поради отливът на големи централни банки от дълговите книжа и престуктуриране на резервите им с приоритет към златото.

    Коментиран от #49

    13:28 28.04.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "К.О.Т.арАК 🐱":

    Не го казвам аз, а знаещите по темата:
    " Юанът е на път да изпревари йената като втората най-търгувана валута спрямо долара на пазара на валутни опции, според базираната в Лондон клирингова къща LCH.

    Вероятно двойката долар-юан ще се качи на второ място след евро-долар, когато Банката за международни разплащания (БМР) публикува следващото си тригодишно проучване на пазарите на валутни и извънборсови деривати през 2028 г., казва Андрю Бачелър, ръководител на звеното на клиринговата къща LCH ForexClear.

    13:28 28.04.2026

  • 44 Колко ли ще

    2 0 Отговор
    Дари Пеевски!
    Свинчоооок, действай!
    « Колко повече, толкова повече»…. Годинки в затвора!

    13:28 28.04.2026

  • 45 я по-сериозно

    2 0 Отговор
    днес не е първи април какви са тия глупости???на тия трябва целия свят да им дарява всичко такива сам им разбиранията!

    13:33 28.04.2026

  • 46 Ама ние нали дарихме

    1 0 Отговор
    Едни милиарди , за едни ,, Самолети"

    13:36 28.04.2026

  • 47 Иво

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Размера на държавния дълг на":

    Към много държави ,но основно към себе си.Звучи смешно ,но е факт.Около 70% от дълга им е от вътрешни кредитори и федералния резерв.По-лесно разбираемо е да се каже ,че когато им свършат парите си печатат долари и ги пишат като дълг ,който уж някога ще върнат.Така е от половин век насам .Факта ,че долара е основна международна валута им позволява това.Навлизането на еврото и най-вече на Йоана обезценява долара и тази практика с печатане на долара може да срине ииономиката им . Именно затова са тези войни сега ,но темата е доста дълга ;)

    13:36 28.04.2026

  • 48 Да продадат крадения петрол

    1 0 Отговор
    от Венецуела.
    Нали рижавия пуяк куткудякаше доскоро колко били добре, пък на петрола на Венецуела и Иран останаха…

    Коментиран от #52

    13:39 28.04.2026

  • 49 За малко

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Към тези, който са си купили американски":

    Да бе и в Мали има много злато.

    13:42 28.04.2026

  • 50 ебрее

    1 0 Отговор
    тиквата и прасето ще дарят на 100%. А парите са реално в 200 израело/масонски тиняка по на 80г.

    13:44 28.04.2026

  • 51 спомняте ли си

    2 0 Отговор
    Спомняте ли си пропагандата, че ЕО иска да ни вземе парите. Истината излиза ба яве. Започва се с дарения и после заболяване.

    13:49 28.04.2026

  • 52 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Да продадат крадения петрол":

    Ето защо опряха на Иран и Венецуела. Топ 5 държави по запаси от петрол в света- Венецуела, Саудитска Арабия, Иран, Канада, Ирак. Удариха номер 1 и 3, Тръмп говори да прави 4 51ия щат. Почна ли да вдяваш? Търсят да се спасяват чрез контрол над петрола за целия свят и съсипване на Китай и ЕС икономически чрез огромни цени на енергията и от там много по-скъпи цени на стоките им, които позволяват американски неща да се продават повече. Контролът значи и възможност да облагат яко с мита, да спират проекти(вместо да ги взривяват като Северен Поток).... Войните също носят инфлация, а за тия трилиони едно хубаво поскъпване на всичко с по 100% ще е супер- 34 трилиона стават 17 набързо(в покупателна стойност).

    13:53 28.04.2026

  • 53 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Нашите п@ветници да даряват сега ,толкова грантове прибраха за подривни дейности в България,сега са задължени на х@мериканците .

    13:53 28.04.2026

  • 54 кравария

    5 0 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    13:56 28.04.2026

  • 55 давай на тераристите милярди а после

    1 0 Отговор
    тръгвай да просиш. Малумници и то от класа. ЗАГУБЕНЯЦИ ..

    14:08 28.04.2026

  • 56 Нещастници

    1 0 Отговор
    ще падна от смях, половината дългове са от разходи за войни, като нито една не е била жизнено важна за краварите, защото Никой не е нападнал от 1945! 90 пр от дълговете до третия месец ит печата стигат до БОРСАТА ИНУОЛСТРИИТ. Да вземат парите от капитализацията на всички поравно инвсичко ще е точно!

    14:10 28.04.2026

  • 57 Баце

    2 0 Отговор
    От мене един плик с капачки и две кенчета от бира.

    14:10 28.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хахахаха

    1 0 Отговор
    0борът отдавна е във фактически фалит, но не смеят да го обявят официално. Също като нас.

    14:16 28.04.2026