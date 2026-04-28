Вашингтон отвори сметка за дарения в опит да намали огромния държавен дълг

Министерството на финансите на САЩ отвори нова възможност за доброволни дарения за намаляване на държавния дълг чрез платформата Pay.gov, като вече приема плащания и през PayPal и Venmo. Ходът идва в момент, когато идеята за създаване на стратегически биткойн резерв продължава да е блокирана в Конгреса, съобщава Yahoo Finance, предава News.bg.

Програмата „Gifts to Reduce the Public Debt“ съществува още от 1961 г., но в последните дни привлече ново внимание в социалните мрежи. Въпреки това ефектът ѝ върху публичните финанси остава повече символичен. По данни на финансовото министерство средномесечните дарения са около 120 000 долара - нищожна сума на фона на държавен дълг от приблизително 39 трилиона долара. Само месечните разходи за лихви възлизат на близо 88 милиарда долара.

От 1996 г. досега по програмата са събрани общо около 67 милиона долара, като само през февруари 2026 г. постъпленията са били едва 30 000 долара.

Паралелно с това във Вашингтон се обсъждат различни идеи за ограничаване на задлъжнялостта. Сенаторът Ранд Пол лансира т.нар. „Six Penny Plan“, който предвижда съкращаване на шест цента от всеки федерален долар разходи в рамките на пет години, така че бюджетът да бъде балансиран.

В същото време поддръжници на криптовалутите настояват за съвсем различен подход - изграждане на държавен резерв в биткойн. Законопроектът BITCOIN Act of 2025, внесен от сенатора Синтия Лъмис, предлага САЩ да придобият 1 милион биткойна в рамките на пет години.

Според анализ на инвестиционната компания VanEck подобен резерв би могъл теоретично да намали американския държавен дълг с до 36% до 2050 г., ако стойността на криптовалутата продължи да расте. Компанията дори прогнозира сценарий, при който биткойн може да достигне 18% от глобалните финансови активи.

Засега обаче този план остава само на хартия. Законопроектът не излиза от комисия, а сенатор Лъмис вече обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат. Междувременно президентът Доналд Тръмп подписа указ за създаване на подобен резерв, но единствено на база конфискувани криптоактиви, без да бъдат отпуснати средства за реални нови покупки.