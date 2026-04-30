Новини
Свят »
САЩ »
САЩ попречиха на 42-ри кораб да наруши блокадата на Иран, 70 милиона барела петрол чакат в морето

30 Април, 2026 05:48, обновена 30 Април, 2026 06:07 935 14

  • сащ-
  • иран-
  • блокада-
  • кораби

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според Централното командване на САЩ, от началото на военноморската блокада на Иран на 13 април, американските военни са пренасочили над 40 търговски кораба, за които се твърди, че са се опитвали да я нарушат.

„Днес американските военни достигнаха важен етап, след като пренасочиха 42-ия търговски кораб, опитващ се да наруши блокадата“, цитира командването своя ръководител адмирал Брад Купър.

Той заяви, че блокадата пречи на Техеран да продаде приблизително 69 милиона барела петрол, вече натоварени на танкери.

САЩ са конфискували активи, свързани с Иран, на стойност близо 500 милиона долара, според министъра на финансите Скот Бесент.

„Успяхме да конфискуваме крипто активи на стойност приблизително 350 милиона долара и наскоро получихме още 100 милиона долара, с което общата сума достигна почти половин милиард. Замразяваме и банкови сметки“, каза той в интервю за Fox Business.

На 24 април Бесент обяви, че Вашингтон е замразил 344 милиона долара в портфейли с криптовалута, свързани с Техеран, и ще продължи да предприема действия, за да лиши Ислямската република от възможността да „генерира, премества и репатрира средства“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така Така

    20 6 Отговор
    Терористи и крадци. Егати и демокрацията плюя на нея от 1989 до сега

    Коментиран от #12

    06:12 30.04.2026

  • 2 Путин

    6 11 Отговор
    Аз им дадох $370 млрд руски пари да ги конфискуват понеже съм таксиджия и държах парите на Русия в западни банки ахахах

    06:15 30.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 2 Отговор
    как точно са попречили?хванали са капитана ли?

    06:15 30.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами екстра

    2 7 Отговор
    Америка е велика сила!

    06:39 30.04.2026

  • 8 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 3 Отговор
    Давайте урана иначе бел ден нема да видите.

    06:42 30.04.2026

  • 9 ТРЪМП СТРАШНИИ

    2 3 Отговор
    Хванал съм ви здраво за гушата. Нема мърдане.

    06:43 30.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ай чиститу на румбурак

    1 0 Отговор
    нафта по 10,50 !

    06:54 30.04.2026

  • 12 плюй си на аспуха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    да ся лузга

    06:54 30.04.2026

  • 13 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 1 Отговор
    За това ша ви трепат американците.

    06:59 30.04.2026

  • 14 Тити

    0 0 Отговор
    Иран ите вървят по пътя на Рашистите деньги нет.

    07:17 30.04.2026