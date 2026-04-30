САЩ попречиха на 42-ри кораб да наруши блокадата на Иран, 70 милиона барела петрол чакат в морето

Според Централното командване на САЩ, от началото на военноморската блокада на Иран на 13 април, американските военни са пренасочили над 40 търговски кораба, за които се твърди, че са се опитвали да я нарушат.

„Днес американските военни достигнаха важен етап, след като пренасочиха 42-ия търговски кораб, опитващ се да наруши блокадата“, цитира командването своя ръководител адмирал Брад Купър.

Той заяви, че блокадата пречи на Техеран да продаде приблизително 69 милиона барела петрол, вече натоварени на танкери.

САЩ са конфискували активи, свързани с Иран, на стойност близо 500 милиона долара, според министъра на финансите Скот Бесент.

„Успяхме да конфискуваме крипто активи на стойност приблизително 350 милиона долара и наскоро получихме още 100 милиона долара, с което общата сума достигна почти половин милиард. Замразяваме и банкови сметки“, каза той в интервю за Fox Business.

На 24 април Бесент обяви, че Вашингтон е замразил 344 милиона долара в портфейли с криптовалута, свързани с Техеран, и ще продължи да предприема действия, за да лиши Ислямската република от възможността да „генерира, премества и репатрира средства“.