Володимир Зеленски подписа! Украйна удължи срока на военното положение и на общата мобилизация

Украинският президент Володимир Зеленски подписа одобрените по-рано тази седмица от Върховната рада законопроекти за удължаване с три месеца на срока на военното положение и на общата мобилизация, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Украинският парламент подкрепи двата законопроекта на 28 април.

Срокът на действие на военното положение и общата мобилизация в Украйна вече е официално удължен до 2 август 2026 г.

Това е дванадесетото удължаване на срока на действие на военното положение и мобилизацията, отбелязва Укринформ.