Двама от синовете на Тръмп са станали съсобственици в компания, разработваща волфрамови находища в Казахстан

Синовете на американския президент Доналд Тръмп, Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши, са станали съсобственици на компания, занимаваща се с разработването на волфрамови находища в Казахстан, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.
Според три източника братята Тръмп са придобили дял в строителната група Skyline Builders през август 2025 г. След поредица от сделки Skyline придоби 20% дял в Kaz Resources, компания, свързана с инвестиционната група Cove Capital. Впоследствие Kaz Resources и Cove Kaz Capital, която контролира проекти в Казахстан, се сляха със Skyline.
Новата компания планира да листне акциите си на Nasdaq под марката Kaz Resources, съобщава вестникът.
Както отбелязва изданието, миналата година Американската експортно-импортна банка и Корпорацията за финансиране на развитието (DFC) одобриха финансиране до 1,6 милиарда долара в подкрепа на проекти за добив на волфрам в Казахстан. Cove Kaz Capital получи контролен дял (70%) в тези проекти.
Представител на Тръмп-младши заяви пред медията, че той е пасивен инвеститор и не участва в оперативни дейности, нито взаимодейства с федералните власти от името на компаниите, в които инвестира.
През ноември 2025 г. се проведе срещата на върха Централна Азия-САЩ (C5+1), на която присъстваха лидерите на Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизстан.
На 7 ноември пресслужбата на казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев съобщи, че след преговори с американската страна Токаев и Тръмп са подписали търговски споразумения между Казахстан и Съединените щати на стойност над 17 милиарда долара.
