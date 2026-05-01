Двама от синовете на Тръмп са станали съсобственици в компания, разработваща волфрамови находища в Казахстан

1 Май, 2026 04:14, обновена 1 Май, 2026 04:22 524 6

  тръмп
  находища
  компания
  казахстан
  волфрам

Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши са придобили дял в строителната група Skyline Builders през август 2025 г.

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Синовете на американския президент Доналд Тръмп, Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши, са станали съсобственици на компания, занимаваща се с разработването на волфрамови находища в Казахстан, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.

Според три източника братята Тръмп са придобили дял в строителната група Skyline Builders през август 2025 г. След поредица от сделки Skyline придоби 20% дял в Kaz Resources, компания, свързана с инвестиционната група Cove Capital. Впоследствие Kaz Resources и Cove Kaz Capital, която контролира проекти в Казахстан, се сляха със Skyline.

Новата компания планира да листне акциите си на Nasdaq под марката Kaz Resources, съобщава вестникът.

Както отбелязва изданието, миналата година Американската експортно-импортна банка и Корпорацията за финансиране на развитието (DFC) одобриха финансиране до 1,6 милиарда долара в подкрепа на проекти за добив на волфрам в Казахстан. Cove Kaz Capital получи контролен дял (70%) в тези проекти.

Представител на Тръмп-младши заяви пред медията, че той е пасивен инвеститор и не участва в оперативни дейности, нито взаимодейства с федералните власти от името на компаниите, в които инвестира.

През ноември 2025 г. се проведе срещата на върха Централна Азия-САЩ (C5+1), на която присъстваха лидерите на Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизстан.

На 7 ноември пресслужбата на казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев съобщи, че след преговори с американската страна Токаев и Тръмп са подписали търговски споразумения между Казахстан и Съединените щати на стойност над 17 милиарда долара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той си знае защо

    5 1 Отговор
    Ще ги носят в гробищата тия находища,при баджанака Джефри

    04:25 01.05.2026

  • 2 Праз голям

    6 0 Отговор
    той тошко африкански уреди сина си в енергийна компания па тоя ли няма да си набута семето

    Коментиран от #5

    04:33 01.05.2026

  • 3 хехе

    4 0 Отговор
    И ако това не е конфликт на интереси и злоупотреба със служебното положение на татенцето здраве му кажи. Както е тръгнало "миротвореца" ще уреди наследниците си до девето коляно.

    Коментиран от #6

    04:35 01.05.2026

  • 4 оня с коня

    4 0 Отговор
    докато един ден чалмите не ги открият и да им резнат кратуните краварски

    що си мисли дончо че ще живеят добре след тия войни? ами ще ги издирят бе и твойте ще ги издирят и ще ги ликвиидират

    04:35 01.05.2026

  • 5 само да кажа

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Праз голям":

    може и е скоро синчеето на тошко африкански да излети от топлото местенце, нищо не се знае

    04:36 01.05.2026

  • 6 Абе и

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Джо Байдън сина му в Украйна беше в една компания за природен газ на милиони заплата, всеки по властта си урежда децата, за това едни са бачкатори цял живот а други шефове

    04:50 01.05.2026