В Германия поискаха оставката на Мерц, над 360 000 души участваха в демонстрации за Първи май

Над 360 000 души в Германия са участвали в демонстрации за Първи май, съобщиха от Германския съюз на профсъюзите (DGB).

Някои демонстранти са поискали оставката на канцлера Фридрих Мерц.

„Под лозунга „Първо нашите работни места, след това вашите печалби“ 366 710 души са участвали в 413 събития и демонстрации, организирани от Германския съюз на профсъюзите на 1 май тази година“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на синдиката.

На митинг за Първи май в Нюрнберг, председателят на DGB Ясмин Фахими осъди опитите на работодателите и някои политици да обвинят обикновените работници за настоящата криза. Тя критикува евентуалното премахване на осемчасовия работен ден и намаляването на законоустановените пенсионни плащания.

„Тези, които нарушават закона за работното време, не правят работата по-продуктивна, а само я правят по-вредна... Тези, които посегат върху пенсионното осигуряване, рискуват да провокират голям социален конфликт“, каза Фахими.

Видеоклипове и снимки, публикувани в социалните медии, показват множество демонстранти, държащи плакати, призоваващи за оставката на Мерц.

Петиция с искане за оставката на канцлера е събрала над 133 000 подписа до вечерта на 1 май от необходимите 150 000.

В началото на годината Мерц призова германците да работят повече на фона на влошаващата се ситуация в германската икономика. Фахими критикува канцлера, наричайки осемчасовия работен ден „червена линия“, и добави, че той не трябва да бъде удължаван. Според анкета, проведена в средата на април от телевизионните канали RTL и NTV, 80 процента от германците са недоволни от представянето на Мерц, което е рекорд.