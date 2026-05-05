Лавров и Рубио обсъдиха руско-американските отношения в телефонен разговор

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са провели телефонен разговор, в рамките на който са обсъдили състоянието на двустранните отношения между Русия и САЩ, както и актуални международни теми, съобщи Руското външно министерство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

От руското дипломатическо ведомство определиха разговора като конструктивен и прагматичен, без да навлизат в повече подробности относно конкретните обсъждани въпроси.