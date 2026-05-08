Роберт Фицо ще предаде послание от Зеленски на руския президент по време на срещата си с Путин и може да чуе и мнението на Путин за прекратяване на конфликта, съобщи словашкото Министерство на външните работи. Словашкият премиер ще посети Русия на 9 май.

„Той може също да получи ценна информация от руския президент за оценката му на усилията за прекратяване на конфликта“, заяви държавният секретар на Министерството на външните работи Растислав Хованец на заседание на Комисията по външни работи на Европейския парламент.

Хованец добави, че сега е от съществено значение да се поддържа контакт с всички страни и европейските политици трябва да са заинтересовани от участието в преговорите, които ще доведат до мирно споразумение. Той отбеляза, че редица лидери, включително от европейски страни, вече са започнали да подготвят почвата за дискусии с руския президент по този въпрос. Зеленски и Фицо се срещнаха преди това на срещата на върха в Ереван в началото на май.

Фицо ще отлети за Москва на 9 май. Той планира да положи цветя на Гроба на Незнайния воин и да се срещне с Путин. Словашкият премиер не планира да участва в парада за Деня на победата на Червения площад.

Последната среща на Фицо и Путин беше през септември миналата година. По това време словашкият премиер Фицо заяви, че Братислава реагира „много остро“ на атаките срещу нефтопровода „Дружба“, а самият премиер изрази желание да повдигне въпроса на среща със Зеленски.

Словакия критикува помощта на ЕС за Украйна и самия Киев след инцидента с нефтопровода „Дружба“. Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия през Украйна бяха прекъснати, като Братислава и Будапеща обявиха спирането на доставките за политическо изнудване от страна на Киев. Доставките по нефтопровода бяха възобновени в края на април.

Страните от Европейския съюз „имат потенциал“ за преговори с руския президент Владимир Путин, заяви в четвъртък председателят на Европейския съвет Антониу Коща в Европейския университетски институт във Флоренция, цитирани от Financial Times.

„Водя разговори с лидерите на 27-те страни от ЕС, за да определим най-добрия начин да организираме работата си и да разберем какво трябва да обсъдим с Русия, когато му дойде времето“, каза Коста.

Коща отбеляза, че ЕС не възнамерява да се намесва във водените от САЩ преговори и все още не е видял никакви признаци за готовност на Москва за диалог с Брюксел.

Според изданието, ЕС е обезпокоен от продължителните преговори между САЩ, Русия и Украйна, както и от риска да бъде изместен в дискусиите за евентуални условия за уреждане.

От офиса на Зеленски потвърдиха пред вектника, че са обсъдили този въпрос с Коща, като подчертаха, че всички контакти трябва да отразяват единна позиция сред европейските страни.

Въпреки призивите на лидерите на ЕС за диалог с руския президент, няма съгласие между всички 27 лидери кой точно трябва да говори от името на блока, кога трябва да се направи такъв опит или какви конкретни предложения да се направят на Путин, съобщава медията.

В началото на февруари френският президент Еманюел Макрон обяви подготовка за технически диалог с Москва. Приблизително по същото време неговият дипломатически съветник Еманюел Бон направи „тихо“ посещение в руската столица за разговори с президентския помощник Юрий Ушаков. През март обаче прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че разговорът с френския дипломат „не е дал никакви положителни сигнали“ по отношение на Украйна.

Призиви за нормализиране на отношенията с Москва наскоро бяха изразени от няколко други европейски политици. През март швейцарският външен министър Игнацио Касис изрази надежда за възстановяване на отношенията с Русия. Той отбеляза, че отношенията между Русия и Швейцария датират от два века и следователно страната му „е направила всичко, за да поддържа тези отношения, въпреки санкциите“.

Същия месец бившият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер също призова за нормализиране на отношенията между Европа и Русия. „Русия е наш съсед, както и Турция, между другото. И в дългосрочен план се нуждаем от нормализиране на отношенията“, каза той.

Белгийският премиер Барт де Вевер призова за нормализиране на отношенията с Русия заради „евтини ресурси“, но по-късно предупреди, че нормализирането е изключено, докато конфликтът в Украйна продължава.

Кремъл многократно е заявявал, че Русия е отворена за диалог. Междувременно руският президент Владимир Путин подчерта, че Европа „няма мирен дневен ред“ и е „на страната на войната“.