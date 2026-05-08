Associated Press: САЩ започват да отнемат американски паспорти за неплатена издръжка на деца

Държавният департамент на САЩ ще започне да отнема американските паспорти на хиляди родители със значителни задължения за издръжка на деца, съобщава Associated Press, позовавайки се на информация от ведомството.

Според агенцията отнемането на паспорти ще започне в петък, 8 май, като ще засегне приблизително 2 700 души със задължения от 100 000 долара или повече. Програмата скоро ще бъде разширена, за да включва родители, чиито задължения за издръжка на деца надвишават 2 500 долара - прагът, установен през 1996 г. Точният брой на тези задължения все още не е известен, но според официални лица броят им може да е значително по-висок, съобщава Associated Press.

На притежателите на отменени паспорти ще бъде забранено да напускат САЩ и ще се изисква доказателство за погасяване, за да получат нов паспорт. Тези, чието отнемане се случи, докато са в чужбина, ще трябва да кандидатстват в посолство или консулство на САЩ за временен документ за пътуване, за да се върнат у дома.

Преди това санкцията се прилагаше само за подновяване на паспорти, но сега Държавният департамент ще получава данни от Министерството на здравеопазването за всички непогасени салда над 2 500 долара и ще анулира документите на техните притежатели. Помощник-държавният секретар Маура Намдар нарече това разширяване "доказана практика" и добави, че след като дългът бъде изплатен, родителите ще могат отново да използват паспортите си.

Според ведомството стотици родители са уредили дълговете си, откакто разширяването на програмата беше обявено през февруари. Държавният департамент заяви, че именно това е била тяхната цел, наричайки програмата „мощен инструмент“ - от 1998 г. насам щатите са събрали приблизително 657 милиона долара, включително над 156 милиона долара през последните пет години под формата на 24 000 еднократни плащания, съобщи агенцията.