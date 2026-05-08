Китайски кораб е бил повреден при атака край бреговете на ОАЕ

Китайски кораб, плаващ под знамето на Маршаловите острови, е бил повреден при атака край бреговете на ОАЕ, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници от морската сигурност.

Според тях, в понеделник, 4 май, е съобщено за пожар след атака от палубата на китайския нефтен и химически превозвач JV Innovation, който е бил акостирал близо до пристанището на Мина Сакр в ОАЕ. Размерът на щетите не е разкрит.

Ситуацията с корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток е критична, като регионът се намира в състояние на ефективна търговска блокада и тежка хуманитарна криза за морския сектор.

По данни на Международната морска организация (IMO) към ООН, близо 1 500 търговски кораба са блокирани в капан в Персийския залив. Около 20 000 цивилни моряци се намират на борда на заседналите плавателни съдове при изключително тежки условия.

Преминаването през протока е спаднало с над 95%. Преди конфликта дневно са преминавали по около 120–140 кораба, докато в началото на май са регистрирани едва по няколко преминавания седмично.

Иран изисква от всички цивилни съдове да подават детайлна информация за собственост, карго, националност на екипажа и маршрут преди навлизане в Ормузкия проток. Корабите, които отказват да се съобразят, са застрашени от директен обстрел, задържане или мини.

Централното командване на САЩ изпрати хиляди военнослужещи и авиация за подсигуряване на региона, като операцията бе наречена "Проект свобода". Първоначално мащабната операция беше временно спряна по молба на пакистански медиатори, но САЩ продължават селективно да осигуряват военен ескорт.

Американският флот успешно ескортира през протока Alliance Fairfax – кораб под американски флаг, опериран от филиал на гиганта Maersk, което доказа възможността за преминаване, но само под тежка военна защита.

Страните от Персийския залив (ОАЕ, Катар и Бахрейн) внасят резолюция в Съвета за сигурност на ООН с настояване Иран "да спре незаконните такси и атаки и да разкрие местоположението на морските мини".

Поради високия риск, международните морски застрахователи масово анулираха покритието за военен риск в Персийския залив, което прави търговското плаване икономически немислимо за повечето оператори.

Около 20% от световния петрол и втечнен газ обикновено минават оттук. Саудитска Арабия и ОАЕ са пренасочили близо половината от обемите си през сухопътни тръбопроводи, но останалата част от доставките остава напълно блокирана, засилвайки разходите за гориво на глобално ниво