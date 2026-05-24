Повредени са ключови административни сгради в Киев

Сградите на Министерството на външните работи и Главното управление на Държавната данъчна служба на Украйна бяха повредени от експлозии снощи.

„Сградата на Министерството на външните работи на Украйна е претърпяла леки щети в резултат на близки експлозии“, съобщи Министерството на външните работи в своя Telegram канал.

Агенцията съобщи за щетите на Главното управление на данъчната служба във Facebook (забранено в Русия; собственост на корпорацията „Мета“, определена като екстремистка в Русия). Фасадата е повредена, а прозорците в повечето сгради са счупени.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, пожари и щети са регистрирани на 40 места в осем района на украинската столица.