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Тежък инцидент в стоманодобивен завод в Индия отне живота на 9 работници. Шестима загинаха при експлозия на газостанция в Узбекистан

Тежък инцидент в стоманодобивен завод в Индия отне живота на 9 работници. Шестима загинаха при експлозия на газостанция в Узбекистан

9 Юни, 2026 06:53, обновена 9 Юни, 2026 07:01 761 5

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  • катастрофи

Седем индийски работници загинаха при катастрофа в Дубай. Двама американски пилоти загинаха при инцидент в Доминиканската република

Тежък инцидент в стоманодобивен завод в Индия отне живота на 9 работници. Шестима загинаха при експлозия на газостанция в Узбекистан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежък инцидент в стоманодобивен завод в Индия отне живота на 9 работници, а други 11 бяха тежко ранени. Трагедията е предизвикана от експлозия на съд с разтопена стомана под изключително висока температура.

Шестима души загинаха при експлозия на газостанция в Узбекистан, причинена от техническа авария при прехвърляне на гориво.

Частен самолет (Gulfstream G200), пътуващ към Тексас, избухна в пламъци при опит за аварийно кацане на летище Ла Романа в Доминиканската република. Двамата американски пилоти на борда са загинали. Разследващите органи предполагат отказ на хидравличната система.

Минибус с индийски работници се заби в спрял в средната лента камион на натоварения път „Емирейтс Роуд“ в Дубай. При тежкия сблъсък загинаха 7 души, а други 9 са ранени.

Верижна катастрофа в Кения между автобус, тир и два леки автомобила на магистралата Найроби–Момбаса отне живота на 7 души, а 27 са в критично състояние.

В Онтарио, Канада, блъсък между лека кола и четири мотоциклета на шосе 7 завърши с трима загинали и двама тежко ранени, сред които и млади спортни надежди от региона.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 труден труден е

    1 0 Отговор
    каква е тази газОстанция??? пише се газстанция…

    Коментиран от #3

    07:06 09.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коста

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "труден труден е":

    Когато мозъкът е в газообразно състояние е трудно, много трудно...

    07:30 09.06.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    В БГ-то няма изискване да си грамотен!

    07:40 09.06.2026

  • 5 Винкело

    1 0 Отговор
    Това... за ден ли?

    07:48 09.06.2026