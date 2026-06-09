Тежък инцидент в стоманодобивен завод в Индия отне живота на 9 работници. Шестима загинаха при експлозия на газостанция в Узбекистан

Тежък инцидент в стоманодобивен завод в Индия отне живота на 9 работници, а други 11 бяха тежко ранени. Трагедията е предизвикана от експлозия на съд с разтопена стомана под изключително висока температура.

Шестима души загинаха при експлозия на газостанция в Узбекистан, причинена от техническа авария при прехвърляне на гориво.

Частен самолет (Gulfstream G200), пътуващ към Тексас, избухна в пламъци при опит за аварийно кацане на летище Ла Романа в Доминиканската република. Двамата американски пилоти на борда са загинали. Разследващите органи предполагат отказ на хидравличната система.

Минибус с индийски работници се заби в спрял в средната лента камион на натоварения път „Емирейтс Роуд“ в Дубай. При тежкия сблъсък загинаха 7 души, а други 9 са ранени.

Верижна катастрофа в Кения между автобус, тир и два леки автомобила на магистралата Найроби–Момбаса отне живота на 7 души, а 27 са в критично състояние.

В Онтарио, Канада, блъсък между лека кола и четири мотоциклета на шосе 7 завърши с трима загинали и двама тежко ранени, сред които и млади спортни надежди от региона.