Тежък инцидент в стоманодобивен завод в Индия отне живота на 9 работници. Шестима загинаха при експлозия на газостанция в Узбекистан

Тежък инцидент в стоманодобивен завод в Индия отне живота на 9 работници, а други 11 бяха тежко ранени. Трагедията е предизвикана от експлозия на съд с разтопена стомана под изключително висока температура.
Шестима души загинаха при експлозия на газостанция в Узбекистан, причинена от техническа авария при прехвърляне на гориво.
Частен самолет (Gulfstream G200), пътуващ към Тексас, избухна в пламъци при опит за аварийно кацане на летище Ла Романа в Доминиканската република. Двамата американски пилоти на борда са загинали. Разследващите органи предполагат отказ на хидравличната система.
Минибус с индийски работници се заби в спрял в средната лента камион на натоварения път „Емирейтс Роуд“ в Дубай. При тежкия сблъсък загинаха 7 души, а други 9 са ранени.
Верижна катастрофа в Кения между автобус, тир и два леки автомобила на магистралата Найроби–Момбаса отне живота на 7 души, а 27 са в критично състояние.
В Онтарио, Канада, блъсък между лека кола и четири мотоциклета на шосе 7 завърши с трима загинали и двама тежко ранени, сред които и млади спортни надежди от региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 труден труден е
Коментиран от #3
07:06 09.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Коста
До коментар #1 от "труден труден е":Когато мозъкът е в газообразно състояние е трудно, много трудно...
07:30 09.06.2026
4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
07:40 09.06.2026
5 Винкело
07:48 09.06.2026