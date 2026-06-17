Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Франция »
Тръмп отправи остри думи към израелската армия: Не е нужно да бомбардирате цяла жилищна сграда, за да ликвидирате отделни бойци

Тръмп отправи остри думи към израелската армия: Не е нужно да бомбардирате цяла жилищна сграда, за да ликвидирате отделни бойци

17 Юни, 2026 07:11 1 546 19

  • ливан-
  • сащ-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • хизбула-
  • бенямин нетаняху

Американският президент направи този коментар в момент на изостряне на напрежението между него и израелския премиер Бенямин Нетаняху

Тръмп отправи остри думи към израелската армия: Не е нужно да бомбардирате цяла жилищна сграда, за да ликвидирате отделни бойци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп публично разкритикува тактиката, която израелската армия прилага в Ливан срещу шиитската групировка "Хизбула" и заяви, че не е нужно да се бомбардира цяла жилищна сграда, за да се ликвидират отделни бойци, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тръмп, който през последните няколко дни изрази недоволство от израелските удари по Бейрут, предупреди, че Израел може да застраши мирното му споразумение с Иран и добави, че сраженията срещу "Хизбула" продължават "прекалено дълго".

"Прекалено много хора бяха убити. Не трябва да разрушавате цял жилищен блок всеки път, когато търсите някого, защото в тези жилищни сгради има много хора, които изобщо не са от "Хизбула", обясни Тръмп на срещата на върха на Г-7 във Франция.

Американският президент направи този коментар в момент на изостряне на напрежението между него и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Двамата лидери останаха ключови политически съюзници през годините въпреки периодичните възходи и падения в отношенията им. В последно време напрежението между Тръмп и Нетаняху започна видимо да се засилва, отбелязва Ройтерс.

Израелски официални лица изразиха разочарование от обявеното тази седмица рамково споразумение между Вашингтон и Техеран на фона на изчерпващото се търпение на Тръмп към израелските удари по Бейрут. Действията на израелската армия предизвикаха ответни атаки от иранска страна в момент, в който американският лидер работи по финализирането на мирното споразумение.

Тръмп заяви, че има "страхотни отношения" с Нетаняху, но добави, че израелският премиер трябва да подхожда "по-отговорно" към Ливан. "Без нас, без САЩ, нямаше да има Израел. Без мен нямаше да има Израел, никой друг президент не е бил готов да направи това, което направих аз", каза още Тръмп.

Тръмп и Нетаняху многократно влизаха в пререкания заради отказа на Израел да ограничи военните си операции срещу "Хизбула" в Ливан. Прекратяването на военните действия в Ливан е едно от ключовите ирански искания.

Няма индикации, че изказванията на Тръмп ще преминат в значими политически действия, чрез които Израел да се принуди да преосмисли военната си тактика и да започне да осигурява по-добра защита на цивилното население, отбелязва Ройтерс. Израел бе подложен на остри критики от редица държави и заради офанзивата си в ивицата Газа, при която по данни на палестинските здравни власти са били убити над 73 000 души, предимно цивилни.

Израел казва, че никога не атакува мирни жители и че въоръжени групировки като "Хамас" и "Хизбула" редовно използват цивилни като жив щит.

България и Ливан установяват дипломатически отношения на 19.09.1966 г. През 1967 г. в Бейрут е открито наше посолство, а през юли 1983 г. в София - посолство на Ливан. По оценки на българското посолство, в Ливан пребивават между 300-400 българи, повечето от които са съпруги на ливански граждани и децата им.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БИБИ КОМАНДВА

    20 5 Отговор
    Кравите са слуги на ционите.

    Коментиран от #7

    07:12 17.06.2026

  • 2 сащисан кравар

    16 2 Отговор
    Нужно е Бай Дончо за да ти прецакат сделката, ко не разбра пак?

    07:13 17.06.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    5 17 Отговор
    Ха ха....това го скажи на рушняците про3ди ☝️

    Коментиран от #6

    07:14 17.06.2026

  • 4 Сандо

    12 2 Отговор
    Тръмпича първо да погледне себе си и какви ги върши,а после да гледа в чуждата копаня и да дава акъл.

    07:33 17.06.2026

  • 5 Демократ

    2 11 Отговор
    Добре че го има Израел да спира лумпенариата от тотално разпищолване.

    07:40 17.06.2026

  • 6 Клинт Истууд от съседната палата

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Приятно ли е да се мислиш за президент?
    Питам от колегиална гледна точка..

    07:42 17.06.2026

  • 7 Едва ли

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "БИБИ КОМАНДВА":

    Присто дядо Дончо няма карти и затова пуска медийни мъгли..
    Който се видя, това че имаш днешно време ЯО и самолетоносачи нищо не означава.

    07:45 17.06.2026

  • 8 Баце

    3 1 Отговор
    Па ли ша са натегаме за Нобел?

    07:49 17.06.2026

  • 9 българина

    4 0 Отговор
    щото не ги познава евреите, искат земята на другите, дали ще им дадеш повод да те убият няма значение

    08:00 17.06.2026

  • 10 Факти

    1 5 Отговор
    Без САЩ нямаше да има Израел? Тоя какво пуши? Израел беше създаден без съгласието на САЩ. Тогава се очакваше Израел да стане комунистическа държавата, заради което СССР го призна първи още на третия ден. Всички комунистически държави го последваха и го признаха, включително България. САЩ признаха Израел чак на следващата година, когато там се проведоха демократични избори за правителство и стана ясно, че няма да е комунизъм, а демокрация. Въпреки това Израел беше под стриктно американско оръжейно ембарго и не получаваше нито оръжие, нито пари от САЩ. Израел купи оръжие от Източния блок. По време на Суецката криза САЩ дори заплаши Израел със санкции и го принуди да се оттегли. Израел спечели войната за Независимост през 1948 г. с оръжие от Чехословакия и Шестдневната война през 1967 г. с оръжие от Франция. Още от 50-те САЩ подозираха, че Израел работи за ядрено оръжие, като придобиването му беше потвърдено с доклад на ЦРУ от 1968 г. Израел придоби ядрено оръжие с помощта на Франция. Така Израел стана недосегаем. Съществуването му беше гарантирано завинаги. САЩ нямаха избор и през 70-те обърнаха палачинката. Оттогава са приятели. Тръмп има нужда от урок по история.

    Коментиран от #11, #17, #19

    08:03 17.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Оги

    3 0 Отговор
    “…никой друг президент не е бил готов да направи това, което направих аз"
    Така е, Тръмпоч, никой друг президент не е толкова кух като теб, Биби да го убеди да нападне Иран и да претърпи пълен провал и да причини криза с горивата и инфлация включително в Америка. Но с теб стана.

    08:12 17.06.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    В КОРЕНИТЕ НА ОСМАНИЗМА, НАЦИЗМА, ЦИОНИЗМА, БАНДЕРОВЩИНАТА
    ЛЕЖИ ИДЕЯТА ЗА СВРЪХ - РАСАТА ЗАЛОЖЕНА ОЩЕ В СТАРИЯ ЗАВЕТ ОТ
    РАВИНИТЕ
    .......
    ИСУС СЕ ОПИТА ДА Я ИЗКОРЕНИ И ЗАТОВА ЕВРЕИТЕ СИ ГО РАЗПЪНАХА НА КРЪСТА

    08:22 17.06.2026

  • 15 Тромпет

    2 0 Отговор
    "Не е нужно да бомбардирате цяла жилищна сграда, за да ликвидирате отделни бойци". По добре сринете няколко града за да ликвидирате тези няколко бойци.

    08:24 17.06.2026

  • 16 Д-р Ментал

    3 0 Отговор
    Опитва се да скрие гащите, но те вече са жълти

    08:24 17.06.2026

  • 17 Много лъжеш, бе

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Първи де факто признава Израел президентът Хари Труман буквално минути след обявяването на независимостта.

    08:30 17.06.2026

  • 18 само питам

    2 0 Отговор
    А нужно ли е да оставите цяла Куба без ток и бензин, за да накажете правителството й? А да избиете цяло училище пълно с деца нужно ли беше? Мога още много да питам, но няма никакъв смисъл.

    08:37 17.06.2026

  • 19 Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Ако забравиш за комунизма много неща ще ти се изяснят.Пък и главата ти ще се прочисти от боклука,натрупан от много демократична пропаганда.

    08:54 17.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания