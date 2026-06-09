Зеленски пристигна на официално посещение в Естония

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и съпругата му Олена са на официално посещение в Естония, съобщи Естонското външно министерство в социалната мрежа X, предава Фокус.
В профила на ведомството е публикувана снимка на президентския самолет с надпис: „Сърдечно приветстваме в Естония президента Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска“.
Във вторник в Естония се провежда срещата на върха на Северно-Балтийската осмица.
Финландският премиер Петтери Орпо съобщи, че вече е провел двустранна среща с украинския президент, на която са обсъдили сътрудничеството в областта на отбранителните технологии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Коментиран от #13
13:53 09.06.2026
2 Ганя Путинофила
Защо не реве за Финландия?
А Швеция?
Руската дебилна логика!
Коментиран от #11
13:54 09.06.2026
3 Поредица от "статии" за Зеленски
13:54 09.06.2026
4 Вивалди
13:55 09.06.2026
5 Розовото пони Пусин 🦄
13:56 09.06.2026
6 Верно ли
13:56 09.06.2026
7 Иван Грозни
13:56 09.06.2026
8 читател
13:58 09.06.2026
9 Малинов, русофилската партия
Шепа русофили обаче са яко гръмогласни!
Драскат на амбразурата без умора!
Уникални русодебили!
Коментиран от #14
13:58 09.06.2026
10 да питам
Коментиран от #12, #15
13:58 09.06.2026
11 Хихихи
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Там не са рускоговорящи
13:59 09.06.2026
12 Само питам
До коментар #10 от "да питам":Ти да не си му крепил кесиите че знаеш ?
Коментиран от #16
14:00 09.06.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Просяка милионер е отишъл в Естония да договори ново бомбене на Санкт Петербург от естонска територия.... Путин стана либерал, ама докога ли ще му издържат нервите или пък все още не се научи да води война като хората....
14:00 09.06.2026
14 Лама Мирчев, русобна партия ПП-ДБ
До коментар #9 от "Малинов, русофилската партия":ПП-ДБ събраха на тези избори толкова гласове, колкото е броя на регистрираните ТЕЛК-ове в България с психично болни.
14:01 09.06.2026
15 Ти ли му роди
До коментар #10 от "да питам":децата, дженди....
14:02 09.06.2026
16 да питам
До коментар #12 от "Само питам":никога не е виждан с жена през последните 20 г.
14:03 09.06.2026
17 Мишел
дейности, но основния проблем е липсата на средства.
14:03 09.06.2026