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Зеленски пристигна на официално посещение в Естония
  Тема: Украйна

Зеленски пристигна на официално посещение в Естония

9 Юни, 2026 13:50 304 17

  • зеленски-
  • естония-
  • посещение

В Талин се провежда среща на върха на Северно-Балтийската осмица

Зеленски пристигна на официално посещение в Естония - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и съпругата му Олена са на официално посещение в Естония, съобщи Естонското външно министерство в социалната мрежа X, предава Фокус.

В профила на ведомството е публикувана снимка на президентския самолет с надпис: „Сърдечно приветстваме в Естония президента Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска“.

Във вторник в Естония се провежда срещата на върха на Северно-Балтийската осмица.

Финландският премиер Петтери Орпо съобщи, че вече е провел двустранна среща с украинския президент, на която са обсъдили сътрудничеството в областта на отбранителните технологии.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    12 3 Отговор
    Личностите, които подкрепят хунтата на Зеленски и мафиотската държава Бандеростан имат психични заболявания.

    Коментиран от #13

    13:53 09.06.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    4 11 Отговор
    Путен реве, че не иска Украйна в НАТО!
    Защо не реве за Финландия?
    А Швеция?
    Руската дебилна логика!

    Коментиран от #11

    13:54 09.06.2026

  • 3 Поредица от "статии" за Зеленски

    10 3 Отговор
    Вие откога станахте придворни журналисти на зеления наркоман.

    13:54 09.06.2026

  • 4 Вивалди

    11 4 Отговор
    Няма друг лидер в историята на Света , който по време на война да е обикалял по чуждите държави като прима балерина . И да е обърнал държавата на бар, да, к . Хората мрат в окопите на фронта , ловят ги като кучета по уличите , а тоя само вечеринки си прави .

    13:55 09.06.2026

  • 5 Розовото пони Пусин 🦄

    4 8 Отговор
    А аз не смея да махна памперса и да мръдна извън бункера повече от 4 год. 🌈 🦄 🤣

    13:56 09.06.2026

  • 6 Верно ли

    5 4 Отговор
    Аз пък си мислех, че жена му се казва Ермак :))) Па тя тая с огорчения поглед била...

    13:56 09.06.2026

  • 7 Иван Грозни

    6 4 Отговор
    Хора, спрете се с тоя. Да не е по-важен от нашите политици. Ставате банални. През ред, през два само з.л.нски.От тоя само злени за България.Никаква полза.

    13:56 09.06.2026

  • 8 читател

    6 4 Отговор
    Вчера беше в Англия , днес в Естония ..кога намира време за да посети украйна ?!

    13:58 09.06.2026

  • 9 Малинов, русофилската партия

    4 6 Отговор
    На изборите набраха 0, 01% !
    Шепа русофили обаче са яко гръмогласни!
    Драскат на амбразурата без умора!
    Уникални русодебили!

    Коментиран от #14

    13:58 09.06.2026

  • 10 да питам

    3 6 Отговор
    защо Пуся не се интересува от жени ?

    Коментиран от #12, #15

    13:58 09.06.2026

  • 11 Хихихи

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Там не са рускоговорящи

    13:59 09.06.2026

  • 12 Само питам

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    Ти да не си му крепил кесиите че знаеш ?

    Коментиран от #16

    14:00 09.06.2026

  • 13 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Просяка милионер е отишъл в Естония да договори ново бомбене на Санкт Петербург от естонска територия.... Путин стана либерал, ама докога ли ще му издържат нервите или пък все още не се научи да води война като хората....

    14:00 09.06.2026

  • 14 Лама Мирчев, русобна партия ПП-ДБ

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Малинов, русофилската партия":

    ПП-ДБ събраха на тези избори толкова гласове, колкото е броя на регистрираните ТЕЛК-ове в България с психично болни.

    14:01 09.06.2026

  • 15 Ти ли му роди

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    децата, дженди....

    14:02 09.06.2026

  • 16 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    никога не е виждан с жена през последните 20 г.

    14:03 09.06.2026

  • 17 Мишел

    1 0 Отговор
    Опашки за бензин започнаха да се вият в Русия. Огромни опашки се извиват в Русия по бензиностанциите поради недостиг на бензин. За това съобщават руските медии. Причината е, че много от рафинериите в страната са спрели частично или напълно дейността си след атаки от дронове. Възстановяването на производството на петрол изисква дълго време за ремонтни
    дейности, но основния проблем е липсата на средства.

    14:03 09.06.2026

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