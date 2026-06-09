Зеленски пристигна на официално посещение в Естония

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и съпругата му Олена са на официално посещение в Естония, съобщи Естонското външно министерство в социалната мрежа X, предава Фокус.

В профила на ведомството е публикувана снимка на президентския самолет с надпис: „Сърдечно приветстваме в Естония президента Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска“.

Във вторник в Естония се провежда срещата на върха на Северно-Балтийската осмица.

Финландският премиер Петтери Орпо съобщи, че вече е провел двустранна среща с украинския президент, на която са обсъдили сътрудничеството в областта на отбранителните технологии.