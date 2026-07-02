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Осем будистки монаси загинаха, след като 11-годишно дете се вряза с автомобил в религиозно шествие в Тайланд

Осем будистки монаси загинаха, след като 11-годишно дете се вряза с автомобил в религиозно шествие в Тайланд

2 Юли, 2026 13:49, обновена 2 Юли, 2026 13:49 1 074 5

  • тайланд-
  • будисти-
  • монаси-
  • автомобил

Детето е взело без разрешение автомобила на родителите си и е блъснало поклонници в провинция Мукдахан, има и тежко ранени

Осем будистки монаси загинаха, след като 11-годишно дете се вряза с автомобил в религиозно шествие в Тайланд - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Осем будистки монаси загинаха, след като 11-годишно дете подкара автомобила на родителите си без разрешение и се вряза в религиозно шествие в провинция Мукдахан в Североизточен Тайланд. За инцидента съобщи „Ал Джазира“, предава News.bg.

По информация на местните власти момчето е изгубило контрол над автомобила и се е забило в група монаси, които извършвали поклонническо пътуване.

Петима от монасите са загинали на място, а други трима са починали по-късно в болница вследствие на тежките си наранявания.

При катастрофата има и други пострадали. Част от ранените са в критично състояние и се лекуват в болнични заведения.

След инцидента 11-годишното момче е било задържано от полицията. Властите разследват обстоятелствата около случая, включително как детето е успяло да вземе автомобила и да го управлява.


Тайланд
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    2 3 Отговор
    Много жендър има там. Още 93 година беше пълно с обратни облечени и гирмирани като жени. И много нагли, натрапчиви и кресливи. Типични фендерсти, точно като сегашните.
    Идваха на тайфи около хотелите, а женските жрици на любовта се разбягваха като се появят тия. А те се появяваха почти мигновено.
    Голяма гнус. Още ми се драйфа като си ги спомня.

    Коментиран от #4

    14:06 02.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор
    Бог да прости будистките ма.на.фи!
    🌈🌈🌈🥳🤣👍

    14:19 02.07.2026

  • 4 Баба Гуси☦️

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    О,при нас в женските манастири ,има дружки -теменужки ,Рилския ,Бачковския ,Троянския.

    14:22 02.07.2026

  • 5 Журналисти...

    1 1 Отговор
    Будистите не са религиозни.

    14:26 02.07.2026