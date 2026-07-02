Осем будистки монаси загинаха, след като 11-годишно дете се вряза с автомобил в религиозно шествие в Тайланд

Осем будистки монаси загинаха, след като 11-годишно дете подкара автомобила на родителите си без разрешение и се вряза в религиозно шествие в провинция Мукдахан в Североизточен Тайланд. За инцидента съобщи „Ал Джазира“, предава News.bg.

По информация на местните власти момчето е изгубило контрол над автомобила и се е забило в група монаси, които извършвали поклонническо пътуване.

Петима от монасите са загинали на място, а други трима са починали по-късно в болница вследствие на тежките си наранявания.

При катастрофата има и други пострадали. Част от ранените са в критично състояние и се лекуват в болнични заведения.

След инцидента 11-годишното момче е било задържано от полицията. Властите разследват обстоятелствата около случая, включително как детето е успяло да вземе автомобила и да го управлява.