Осем будистки монаси загинаха, след като 11-годишно дете се вряза с автомобил в религиозно шествие в Тайланд

Осем будистки монаси загинаха, след като 11-годишно дете подкара автомобила на родителите си без разрешение и се вряза в религиозно шествие в провинция Мукдахан в Североизточен Тайланд. За инцидента съобщи „Ал Джазира“, предава News.bg.
По информация на местните власти момчето е изгубило контрол над автомобила и се е забило в група монаси, които извършвали поклонническо пътуване.
Петима от монасите са загинали на място, а други трима са починали по-късно в болница вследствие на тежките си наранявания.
При катастрофата има и други пострадали. Част от ранените са в критично състояние и се лекуват в болнични заведения.
След инцидента 11-годишното момче е било задържано от полицията. Властите разследват обстоятелствата около случая, включително как детето е успяло да вземе автомобила и да го управлява.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Идваха на тайфи около хотелите, а женските жрици на любовта се разбягваха като се появят тия. А те се появяваха почти мигновено.
Голяма гнус. Още ми се драйфа като си ги спомня.
Коментиран от #4
14:06 02.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🥳🤣👍
14:19 02.07.2026
4 Баба Гуси☦️
До коментар #1 от "Механик":О,при нас в женските манастири ,има дружки -теменужки ,Рилския ,Бачковския ,Троянския.
14:22 02.07.2026
5 Журналисти...
14:26 02.07.2026