Новини
Свят »
Белгия »
ЕК предлага ускорена електрификация и промени в пазара на въглеродни емисии

ЕК предлага ускорена електрификация и промени в пазара на въглеродни емисии

17 Юли, 2026 13:54 612 36

  • белгия-
  • ек-
  • електрификация-
  • пазар-
  • въглеродни емисии

Брюксел иска по-малка зависимост от изкопаемите горива, по-ниски енергийни разходи и повече средства за чисти технологии

ЕК предлага ускорена електрификация и промени в пазара на въглеродни емисии - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия представи пакет от предложения за ускоряване на електрификацията на европейската икономика и за реформа на пазара на въглеродни емисии. Според Брюксел зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива многократно е предизвиквала геополитически сътресения и продължава да подкопава конкурентоспособността на европейската икономика, предава БТА.

Комисията предлага до 2040 г. електрификацията в ЕС да достигне 46%, което според нейните оценки може да намали разходите за внос на изкопаеми горива с около 260 млрд. евро годишно.

По-ниски разходи за електроенергия и повече чисти технологии

Сред основните цели на предложенията е свиването на разликата между цените на електроенергията и изкопаемите горива, както и ускореното внедряване на технологии, работещи с електричество, включително:

  • термопомпи;

  • електрически превозни средства;

  • батерии.

ЕК предлага държавите членки да получат възможност да намаляват таксите за пренос на електроенергия за определени категории потребители, както и данъчната тежест за енергоемките предприятия.

Според Комисията по-широкото използване на интелигентни електромери също ще помогне на домакинствата и бизнеса да оптимизират потреблението си и да намалят разходите за електроенергия.

Промени в системата за търговия с емисии

Брюксел отчита, че от въвеждането си през 2005 г. Системата на ЕС за търговия с емисии (ETS) е донесла над 270 млрд. евро приходи, които са били реинвестирани в иновации, чиста енергия и модернизация на електропреносната инфраструктура.

Комисията предлага по-плавно намаляване на допустимите емисии чрез промяна на коефициента на линейно намаляване (LRF):

  • 3,7% годишно за периода 2031-2035 г.;

  • 1,7% годишно за периода 2036-2040 г.

Над 100 млрд. евро за декарбонизация

Предложенията предвиждат ЕС да разполага със 100 млрд. евро за намаляване на въглеродните емисии в промишлеността.

Комисията предлага държавите членки да бъдат задължени да насочват поне половината от националните приходи от търговията с въглеродни емисии към инвестиции в чисти технологии. По оценки на ЕК това би осигурило над 100 млрд. евро до 2030 г.

Подкрепа за индустрията и модернизацията

Фондът за модернизация ще продължи да подпомага държавите с по-ниски доходи при обновяването на електроенергийните мрежи и прехода към по-чисто производство.

Комисията предлага още:

  • безплатното разпределение на емисионни квоти за предприятията да продължи и след 2030 г., но да бъде по-тясно обвързано с реални инвестиции;

  • увеличаване на стойността на безплатните квоти за индустрията с 6 млрд. евро до 2030 г.;

  • постепенното премахване на безплатните квоти за секторите, обхванати от Механизма за корекция на въглеродните емисии на границата (CBAM), да бъде удължено до 2038 г.

По-стабилен пазар на въглеродни емисии

ЕК предлага и реформа на Резерва за стабилност на пазара, която цели да повиши предвидимостта за инвеститорите, да подобри ликвидността на пазара и да ограничи прекомерните колебания в цените на въглеродните емисии.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 1 Отговор
    ЕсеС ни ДЕРЕ, както османлиите не са ни драли❗

    13:58 17.07.2026

  • 2 Евролунатик

    23 2 Отговор
    Съветска власт плюс електрификация....колко познато звучи.
    Желю Желев беше прав - фашизмът и комунизмът имат една майка!

    Да живее нашата фюрерка Урсула!
    Чакаме новият конгрес с новият петилетен план!

    13:59 17.07.2026

  • 3 ЕК...

    20 1 Отговор
    Глад и мизерия.

    13:59 17.07.2026

  • 4 Абе

    18 1 Отговор
    Геврек с голяма дупка.

    14:00 17.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вместо 1 милион къщи у нас

    15 0 Отговор
    да имат монтирани по 10кВтп солари по покриви, гаражи и сушини, нашите политици искат да има 20 огромни соларни парка по 500МВтп, да смучат евросубсидии и да стават милионери(пример - Гинка Върбакова). Мощността и в двата ми примера е една и съща - 10 000МВтп. Разликата е, че в тия 1млн. къщи има 1-2млн. бойлери и още толкова акумулиращи печки които ще съхраняват под формата на топлина голяма част от еленергията. Например през деня се пуска бойлер и се загрява с 10кВтч енергия, а зимата и акумулираща печка с 24кВтч. През деня пускате пералнята и съдомиялната от снощи. Ако пък имате електрическа кола с 30кВтп панели може да я зареждате за 1 ден през лятото или за 2-3 дни през зимата. Остатъка се консумира от домакинството или зарежда акумулатор. Няма нужда да се усилват далекопроводите, хората си консумират тока на място. За вятъра е същото, има едни симпатични ветрогенератори с вертикални цилиндри.

    Коментиран от #10, #13

    14:01 17.07.2026

  • 7 Брюкселска

    19 0 Отговор
    голяма тъпня.

    14:02 17.07.2026

  • 8 Европейския съюз е

    14 0 Отговор
    цялата власт на комисията + електрификация!
    В. И. Ленин

    14:02 17.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    При това, ако откажете покупката-
    сайтът КОРЕКТНО Ви връща сумата,
    НО НЕ И ЕсеС ,
    те НЯМА ДА Ви ВЪРНАТ НИЩО❗

    14:03 17.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тиквонии Велики

    6 0 Отговор
    Белене е един гьол!

    14:05 17.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Странна СВОБОДА НА СЛОВОТО🤔🤔🤔
    ЕсеС публикува решението си,
    а когато тук го цитирам -

    ТОЗИ КОМЕНТАР Е ЦЕНЗ.УуууУ.РИРАН❗

    14:06 17.07.2026

  • 13 Инсулт и инфаркт

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вместо 1 милион къщи у нас":

    Не ви трябва обработваема земя и гори, а солари.
    Баба Урсула

    14:06 17.07.2026

  • 14 Най-доброто,

    12 0 Отговор
    което ЕК може да предложи, е да се разпадне тази недемократична структура. Никой от народите на ЕС не се е подписвал, напълно да е подчинен на некви урсули и каи... И тези вече придърпаха цялата власт на съюза да е в техни ръце. От къде на къде? И превърнаха съюза във военна организация против други страни по света. Урсула определя колко трилиона да се дават за военни цели и кои да са ни врагове... И България нямала пари за детски болници, за пенсии, за здравеопазването..., но наскоро преведе над 3 милиарда на фашаги за да си имат златни тоалетни... Тези вече готвят цяла Европа за унищожителна война с Русия! Някой да ни е питал искаме ли изобщо каквато и ще да е война?

    14:06 17.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Още един опит,
    а после може и да ме блок и рат❗
    "ЕсеС ще налага такса 3€ ( + 20%ддс) за всеки артикул закупен от .....!"

    Коментиран от #19, #20, #23, #26, #27, #30

    14:08 17.07.2026

  • 16 Някой

    3 0 Отговор
    Това ми звучи като "ускорено самоубийство"!
    Браво на ЕК!!

    Коментиран от #25

    14:09 17.07.2026

  • 17 Абе

    4 0 Отговор
    Батериите чисти ли са или ще търсим как да ги рециклираме. Пълна пропаганда. Аре да инвестираме в откриване на нови технологии, щото слънчево ветърният ток е вятър работа

    14:10 17.07.2026

  • 18 Гробар

    3 0 Отговор
    Откъде електричество бе патки заспали? Не ни давате да построим Белене, за електрификация говорите.

    14:11 17.07.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Какво НЕ.ценз.урно има в примера който дадох❗
    Искам пластмасови клипове за ЕДНО €
    и ми излиза 4.60 € ❗
    360% такса/РЕ КЕТ
    Като при отказ сайтът връща 1-то € ,
    но ре.кет.ът от 3.60€ ОСТАВА в касата на
    КЛЕПТОКРАЦИЯТА‼️

    Коментиран от #22

    14:12 17.07.2026

  • 20 T, ха,хаor Browser

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    инсталурай и не могат те пипнат.
    Ха,ха,ха.
    Колко пъти се мъчиха и не успяха. Трият, но не могат да блокират.

    Коментиран от #24

    14:12 17.07.2026

  • 21 Констатация

    1 0 Отговор
    Акушеркатъ и Ко, първо да определят: Кои са тези, хем,"евтини", хем "еко" енеркоизточници и Какъв е техният КПД???

    14:13 17.07.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    клипСове

    14:13 17.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абе тези женици,

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    "началници" са много по-зле и от комунистите, управлявали БГ до 1989-та г.. След тях останаха хиляди язовири, предприятия, електропроводи, електроцентрали, училища, ЖП - линии, тунели... А след тези "умните" евро кукумявки, какво ще остане? Един смотан Вавилон, докаран до нивото на третият свят?

    14:15 17.07.2026

  • 26 първо ще ти напиша първата

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    дума, после втората. Защото търкат..

    Тоr

    Коментиран от #28

    14:17 17.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "първо ще ти напиша първата":

    Благодаря, колега👍

    Коментиран от #32, #34

    14:18 17.07.2026

  • 29 Надявам се

    0 0 Отговор
    2040 тея вече да не дишат

    14:18 17.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ето какво предлагат!

    1 0 Отговор
    От следващата -2027, или по следващата -2028 година, такса за въглеродни емисии и за горивата използвани за транспорт и какво ли още не. Което ще рече около 10 евроцента на литър бензин и нафта отгоре. Също и за дървата за огрев, но там не се знае колко ще измислят да се плаща.

    И когато масата от хората разберат какво са им стоварили на главите, ще е излязат пак с познатия номер - ама ние толкова години го обсъждаме, защо чак сега протестирате, то за ваше добро...

    14:20 17.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Урсулите:

    2 0 Отговор
    Споко, бе !
    Оправихме ви със Зелената енергия, сега предстои да ви Оправим и с
    ускорена електрификация и промени в пазара на въглеродни емисии!
    Ще ви Дерем яко с постоянни глоби за въглеродни емисии!
    Украйна е каца без дъно!

    14:21 17.07.2026

  • 34 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Трият втората дума
    На части е така. braw.....

    Коментиран от #35

    14:22 17.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор
    Ще минавате на електрокари, а...
    Само да питам как ще компенсирате НЕсъбраните акциз +ДДС върху горивата? В момента акциз + ДДС-то върху акциза (НЕ върху цялата стойност, а само върху акциза) излизат €455 на 1000 литра бензин и €416 на 1000 литра нафта...
    При разход от 7/100 средно тези 1000 литра стигат за 14-15 000км. пробег... Тоест всяка електричка ощетява бюджета с едни €400 годишно... 1млн. електрокара- изпариха се €400млн.... И цифрата лесно прескача €1млрд. като сметнеш съпътстващите дейности и услуги...

    Вкратце- няма да я бъде тая глупост с електрокарите, НЕ Е ИЗГОДНО за държавите...

    14:24 17.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания