ЕК предлага ускорена електрификация и промени в пазара на въглеродни емисии

Европейската комисия представи пакет от предложения за ускоряване на електрификацията на европейската икономика и за реформа на пазара на въглеродни емисии. Според Брюксел зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива многократно е предизвиквала геополитически сътресения и продължава да подкопава конкурентоспособността на европейската икономика, предава БТА.
Комисията предлага до 2040 г. електрификацията в ЕС да достигне 46%, което според нейните оценки може да намали разходите за внос на изкопаеми горива с около 260 млрд. евро годишно.
По-ниски разходи за електроенергия и повече чисти технологии
Сред основните цели на предложенията е свиването на разликата между цените на електроенергията и изкопаемите горива, както и ускореното внедряване на технологии, работещи с електричество, включително:
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термопомпи;
-
електрически превозни средства;
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батерии.
ЕК предлага държавите членки да получат възможност да намаляват таксите за пренос на електроенергия за определени категории потребители, както и данъчната тежест за енергоемките предприятия.
Според Комисията по-широкото използване на интелигентни електромери също ще помогне на домакинствата и бизнеса да оптимизират потреблението си и да намалят разходите за електроенергия.
Промени в системата за търговия с емисии
Брюксел отчита, че от въвеждането си през 2005 г. Системата на ЕС за търговия с емисии (ETS) е донесла над 270 млрд. евро приходи, които са били реинвестирани в иновации, чиста енергия и модернизация на електропреносната инфраструктура.
Комисията предлага по-плавно намаляване на допустимите емисии чрез промяна на коефициента на линейно намаляване (LRF):
-
3,7% годишно за периода 2031-2035 г.;
-
1,7% годишно за периода 2036-2040 г.
Над 100 млрд. евро за декарбонизация
Предложенията предвиждат ЕС да разполага със 100 млрд. евро за намаляване на въглеродните емисии в промишлеността.
Комисията предлага държавите членки да бъдат задължени да насочват поне половината от националните приходи от търговията с въглеродни емисии към инвестиции в чисти технологии. По оценки на ЕК това би осигурило над 100 млрд. евро до 2030 г.
Подкрепа за индустрията и модернизацията
Фондът за модернизация ще продължи да подпомага държавите с по-ниски доходи при обновяването на електроенергийните мрежи и прехода към по-чисто производство.
Комисията предлага още:
-
безплатното разпределение на емисионни квоти за предприятията да продължи и след 2030 г., но да бъде по-тясно обвързано с реални инвестиции;
-
увеличаване на стойността на безплатните квоти за индустрията с 6 млрд. евро до 2030 г.;
-
постепенното премахване на безплатните квоти за секторите, обхванати от Механизма за корекция на въглеродните емисии на границата (CBAM), да бъде удължено до 2038 г.
По-стабилен пазар на въглеродни емисии
ЕК предлага и реформа на Резерва за стабилност на пазара, която цели да повиши предвидимостта за инвеститорите, да подобри ликвидността на пазара и да ограничи прекомерните колебания в цените на въглеродните емисии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:58 17.07.2026
2 Евролунатик
Желю Желев беше прав - фашизмът и комунизмът имат една майка!
Да живее нашата фюрерка Урсула!
Чакаме новият конгрес с новият петилетен план!
13:59 17.07.2026
3 ЕК...
13:59 17.07.2026
4 Абе
14:00 17.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вместо 1 милион къщи у нас
Коментиран от #10, #13
14:01 17.07.2026
7 Брюкселска
14:02 17.07.2026
8 Европейския съюз е
В. И. Ленин
14:02 17.07.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
сайтът КОРЕКТНО Ви връща сумата,
НО НЕ И ЕсеС ,
те НЯМА ДА Ви ВЪРНАТ НИЩО❗
14:03 17.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тиквонии Велики
14:05 17.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЕсеС публикува решението си,
а когато тук го цитирам -
ТОЗИ КОМЕНТАР Е ЦЕНЗ.УуууУ.РИРАН❗
14:06 17.07.2026
13 Инсулт и инфаркт
До коментар #6 от "Вместо 1 милион къщи у нас":Не ви трябва обработваема земя и гори, а солари.
Баба Урсула
14:06 17.07.2026
14 Най-доброто,
14:06 17.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а после може и да ме блок и рат❗
"ЕсеС ще налага такса 3€ ( + 20%ддс) за всеки артикул закупен от .....!"
Коментиран от #19, #20, #23, #26, #27, #30
14:08 17.07.2026
16 Някой
Браво на ЕК!!
Коментиран от #25
14:09 17.07.2026
17 Абе
14:10 17.07.2026
18 Гробар
14:11 17.07.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Какво НЕ.ценз.урно има в примера който дадох❗
Искам пластмасови клипове за ЕДНО €
и ми излиза 4.60 € ❗
360% такса/РЕ КЕТ
Като при отказ сайтът връща 1-то € ,
но ре.кет.ът от 3.60€ ОСТАВА в касата на
КЛЕПТОКРАЦИЯТА‼️
Коментиран от #22
14:12 17.07.2026
20 T, ха,хаor Browser
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":инсталурай и не могат те пипнат.
Ха,ха,ха.
Колко пъти се мъчиха и не успяха. Трият, но не могат да блокират.
Коментиран от #24
14:12 17.07.2026
21 Констатация
14:13 17.07.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":клипСове
14:13 17.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Абе тези женици,
До коментар #16 от "Някой":"началници" са много по-зле и от комунистите, управлявали БГ до 1989-та г.. След тях останаха хиляди язовири, предприятия, електропроводи, електроцентрали, училища, ЖП - линии, тунели... А след тези "умните" евро кукумявки, какво ще остане? Един смотан Вавилон, докаран до нивото на третият свят?
14:15 17.07.2026
26 първо ще ти напиша първата
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":дума, после втората. Защото търкат..
Тоr
Коментиран от #28
14:17 17.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "първо ще ти напиша първата":Благодаря, колега👍
Коментиран от #32, #34
14:18 17.07.2026
29 Надявам се
14:18 17.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ето какво предлагат!
И когато масата от хората разберат какво са им стоварили на главите, ще е излязат пак с познатия номер - ама ние толкова години го обсъждаме, защо чак сега протестирате, то за ваше добро...
14:20 17.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Урсулите:
Оправихме ви със Зелената енергия, сега предстои да ви Оправим и с
ускорена електрификация и промени в пазара на въглеродни емисии!
Ще ви Дерем яко с постоянни глоби за въглеродни емисии!
Украйна е каца без дъно!
14:21 17.07.2026
34 .....
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Трият втората дума
На части е така. braw.....
Коментиран от #35
14:22 17.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ои8уйхътгрф
Само да питам как ще компенсирате НЕсъбраните акциз +ДДС върху горивата? В момента акциз + ДДС-то върху акциза (НЕ върху цялата стойност, а само върху акциза) излизат €455 на 1000 литра бензин и €416 на 1000 литра нафта...
При разход от 7/100 средно тези 1000 литра стигат за 14-15 000км. пробег... Тоест всяка електричка ощетява бюджета с едни €400 годишно... 1млн. електрокара- изпариха се €400млн.... И цифрата лесно прескача €1млрд. като сметнеш съпътстващите дейности и услуги...
Вкратце- няма да я бъде тая глупост с електрокарите, НЕ Е ИЗГОДНО за държавите...
14:24 17.07.2026