ЕК предлага ускорена електрификация и промени в пазара на въглеродни емисии

Европейската комисия представи пакет от предложения за ускоряване на електрификацията на европейската икономика и за реформа на пазара на въглеродни емисии. Според Брюксел зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива многократно е предизвиквала геополитически сътресения и продължава да подкопава конкурентоспособността на европейската икономика, предава БТА.

Комисията предлага до 2040 г. електрификацията в ЕС да достигне 46%, което според нейните оценки може да намали разходите за внос на изкопаеми горива с около 260 млрд. евро годишно.

По-ниски разходи за електроенергия и повече чисти технологии

Сред основните цели на предложенията е свиването на разликата между цените на електроенергията и изкопаемите горива, както и ускореното внедряване на технологии, работещи с електричество, включително:

термопомпи;

електрически превозни средства;

батерии.

ЕК предлага държавите членки да получат възможност да намаляват таксите за пренос на електроенергия за определени категории потребители, както и данъчната тежест за енергоемките предприятия.

Според Комисията по-широкото използване на интелигентни електромери също ще помогне на домакинствата и бизнеса да оптимизират потреблението си и да намалят разходите за електроенергия.

Промени в системата за търговия с емисии

Брюксел отчита, че от въвеждането си през 2005 г. Системата на ЕС за търговия с емисии (ETS) е донесла над 270 млрд. евро приходи, които са били реинвестирани в иновации, чиста енергия и модернизация на електропреносната инфраструктура.

Комисията предлага по-плавно намаляване на допустимите емисии чрез промяна на коефициента на линейно намаляване (LRF):

3,7% годишно за периода 2031-2035 г. ;

1,7% годишно за периода 2036-2040 г.

Над 100 млрд. евро за декарбонизация

Предложенията предвиждат ЕС да разполага със 100 млрд. евро за намаляване на въглеродните емисии в промишлеността.

Комисията предлага държавите членки да бъдат задължени да насочват поне половината от националните приходи от търговията с въглеродни емисии към инвестиции в чисти технологии. По оценки на ЕК това би осигурило над 100 млрд. евро до 2030 г.

Подкрепа за индустрията и модернизацията

Фондът за модернизация ще продължи да подпомага държавите с по-ниски доходи при обновяването на електроенергийните мрежи и прехода към по-чисто производство.

Комисията предлага още:

безплатното разпределение на емисионни квоти за предприятията да продължи и след 2030 г., но да бъде по-тясно обвързано с реални инвестиции;

увеличаване на стойността на безплатните квоти за индустрията с 6 млрд. евро до 2030 г.;

постепенното премахване на безплатните квоти за секторите, обхванати от Механизма за корекция на въглеродните емисии на границата (CBAM), да бъде удължено до 2038 г.

По-стабилен пазар на въглеродни емисии

ЕК предлага и реформа на Резерва за стабилност на пазара, която цели да повиши предвидимостта за инвеститорите, да подобри ликвидността на пазара и да ограничи прекомерните колебания в цените на въглеродните емисии.